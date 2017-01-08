Жуковский – Фёдоров! Ты неадекватный! [Паразитическая Система]
Жуковский Владислав на дебатах с Евгением Фёдоровым устроил ему такой разнос вопросами...
Владислав Жуковский: У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка... Взято: http://www.youtube.com/user/belovgroup/videos
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин
Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.
Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!
В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.
Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!
Подробнее: https://vk.com/demuranews
loading...
Ахренеть.
А почему не снимают ролики в которых автомеханики рассуждают как запускать ракеты в космос.
Уровень обсуждения и понимания соответствующий
loading...
Согласен. Федоров – интересная кукла-петрушка. Работает громоотводом раздражения от хорошего царя на плохих министров.
loading...
Да нет, Федоров не интересная и довольно подлая петрушка-Гапончик…
loading...
Ладно Федоров,он то как раз адекватен и говорит вполне логично намекая на сложившуюся систему в мире,где любые попытки дестабилизации приносят только благо кукловодам,но жуковский то уже истерит,как же так,все должны прыгать уже давно,народ то бедный,я дескать с вами выйду на площадь чтоб устранить всех кто мешает реформам пр.резидента.)))Ага щас,вышли в белых тапках как немцов.)Жуковский прям так наивен что дает цифру в 20% теневой экономики.)))А кто считал то,всех этих надомников,гаражноремонтожестянщиков,марихуаногрибосадовников,да тех же взяточников что борзыми щенками берут.)В некоторых случаях вообще идет обмен товар на товар.Все владик,твое наивное понимание ситуации говорит что ты лузер,и давно слит,поэтому и выпрыгивает из штанов перед своими хозяевами,дескать народ не тот у нас,не понимает рев.ситуации и на все кладет с прибором.)))Ну не везет им всегда с народом,сидят гринговолемиры на диване,и не идут к царю как в 1905.)))А ведь немцов также истерил совсем недавно еще с тем же федоровым на какой то передаче не помню,еще собчачка их разнимала.Таперь жуковский истерит,ну ничо их дурней не учит,загнанных лошадей пристреливают(это ведь обычная для пендосов практика.)