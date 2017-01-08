Химия образования пород мегалитов
10:20. 8 января 2017 Просмотров - 487 Один комментарий Опубликовал: brahman
Да, именно химия, а не физика! Хотя по официальным взглядам геологии, граниты, сиениты – это закристаллизованные в глубинах Земли под большим давлением и температурой пластичные породы (физический процесс). Образование поликристаллической породы из расплава.
В свете ранее выдвинутой мной версии, что мегалитические останцы, которые выделяются своей неестественностью, являются ни чем иным как отвалами от пастового сгущения породы при выщелачивании металлов из грунта, руды – продолжу эту тему. Вопросы когда и кем это сделано – оставим. Но тему: как – постараюсь приоткрыть.
Предлагаю пойти от противоположного и по-рассуждать: что если граниты, сиениты (именно только из них состоят причудливые останцы) – не магматические породы и никогда не были в расплавленном состоянии, а это порода, которая путем химических реакций закристаллизовалась в поликристаллы?
Из чего состоит гранит? Минерал образуют:
1. Полевой шпат – 65%. Он представляет собой алюмосиликатный породообразующий минерал. Основные виды:
- ортоклаз К[AlSi3O8];
- альбит Na[AlSi3O8];
- анорит Са[Al2Si2O8].
Сочетание видов К и Na — образует щелочной полевой шпат, а Na и Са — называется плагиоклазом. В граните полевой шпат составляет 65-70 %.
2. Кварц – 25%. Самый распространенный минерал земной коры. Химическая формула SiO2. Кварца в граните от 25 до 35 %.
3. Слюда – до 10%, алюмосиликатный минерал. Химическая формула R1 (R2) 3 [AlSi3O10](OH, F) 2, где R1 – калий и натрий, а R2 – железо, литий, алюминий, марганец. Слюда составляет 5-10 % гранита.
Если с кварцем, песком все понятно, посмотрим вот эти 65% полевого шпата:
- ортоклаз К[AlSi3O8];
- альбит Na[AlSi3O8];
- анорит Са[Al2Si2O8].
Запомним это. Кстати, основным источником глины служит все тот же полевой шпат, при распаде которого под воздействием атмосферных явлений образуются каолинит и другие гидраты алюминиевых силикатов
И как видно основные соединения полевого шпата – это соли кремневой кислоты, силикатов, только в соединении с алюминием – алюмосиликаты
Алюмосиликаты полевого шпата в граните и в глине отличаются по сути только структурой. В глине – это нанопорошок. В граните – некие формы кристаллов.
А может ли такое быть, что при выщелачивании металлов из недр, произошло растворение силикатов? Чем выщелачивают металлы? Например, золото?
Для извлечения частиц золота из руды в некоторых золотодобывающих компаниях применяют метод цианированного выщелачивания. используются различные химические реагенты:
Цианид натрия, гипохлорит кальция нейтральный (хлорка), медный и железный купоросы, ксантогенат натрия, каустическая сода (гидроксид натрия), пиросульфит натрия, ионообменная смола, тиомочевина и т.д. Также используется известь, ее обжигают , затем дробят в шаровых мельницах и разбавляют водой, получается известковое молоко. Еще в технологическом процессе используется серная кислота
Я перебрал эти активные химические реагенты, которые используют при выщелачивании металлов из руды и остановился на каустической соде (гидроксид натрия) как наиболее подходящем веществе.
Тем более, едкий натрий при реакции с диоксидом кремния, кварцем образует соль кремниевой кислоты, как в полевом шпате.
Раствор едкого натра мылок на ощупь. Гидроксид натрия вступает в реакцию с алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал). Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксоалюмината натрия и водорода. Т.е. может быть так можно извлечь из глины, полевого шпата алюминий без электролиза?
Пока чисто теоретически, возможно же, что часть алюминия осталась в растворе у древних рудопереработчиков и вступила в реакцию вместе с образованием солей кремниевой кислоты, например, образованием альбита: Na[AlSi3O8]
Подземное выщелачивание
Если выщелачивание идет кислотами в кварцевых породах, то интересно образование силикагеля при реакции кислот с силикатами:
Силикагель представляет собой высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот (nSiO2•mH2O) при pH > 5—6. Твёрдый гидрофильный сорбент..
Силикагель получают взаимодействием силиката натрия (входит в состав полевого шпата) с кислотой (один из способов). Способность силикагеля поглощать значительное количество воды используется для осушки различных жидкостей, в особенности в том случае когда обезвоживаемая жидкость плохо растворяет воду.
Всем известные пакетики с гранулами из коробок с обувью
Возникла такая мысль. Многие задаются вопросом, как на мегалитах могут расти деревья? Ведь им просто не хватит влаги для роста и выживания на голых камнях:
Красноярские столбы. Крупные деревья на мегалите.
Вполне возможно, что силикагели (по сути, тот же диоксид кремния, но в иной форме, структуре), входящие в состав сиенитов, поглощают влагу из атмосферы и концентрируют ее. И ее хватает деревьям даже в засуху.
Еще добавлю, что почти со всех возвышенностей, где стоят подобные каменные останцы – текут ручьи с приличным дебетом воды. Вода чистая, без известковых карбонатов.
Это лишь версия. Возможно, здесь я не прав. Но физика вещества ничем не противоречит обычному диоксиду кремния.
Горная Шория. Тоже деревья на кладке
Вернемся к нашей скучной, но очень важной теме химических реакций при выщелачивании.
Как могли на месте получать едкий натр?
Химические методы получения гидроксида натрия
К химическим методам получения гидроксида натрия относятся пиролитический, известковый и ферритный.
Пиролитический метод получения гидроксида натрия является наиболее древним и начинается с получения оксида натрия Na2О путём прокаливания карбоната натрия при температуре 1000 °C (например, в муфельной печи):
В качестве сырья может быть использован и гидрокарбонат натрия (пищевая сода), разлагающийся при 200 °C на карбонат натрия, углекислый газ и воду. Полученный оксид натрия охлаждают и очень осторожно (реакция происходит с выделением большого количества тепла) добавляют воду:
Известковый метод получения гидроксида натрия заключается во взаимодействии раствора соды с гашеной известью при температуре около 80 °С. Этот процесс называется каустификацией.
В результате реакции получается раствор гидроксида натрия и осадок карбоната кальция. Карбонат кальция отделяется от раствора фильтрацией, затем раствор упаривается до получения расплавленного продукта, содержащего около 92% масс. NaOH. Затем NaOH плавят и разливают в железные барабаны, где он кристаллизуется.
Остальные методы получения здесь
Как видно, получить едкий натр можно даже кустарным способом, используя известь. Но не исключено, что получали как и мы сейчас – мембранным методом, на крайний случай электролизом. Я имею ввиду ту высокоразвитую цивилизацию, которая перепахала все недра нашей планеты…
А знаете, как выделяют, осаждают золото?
Берется синильная кислота и все тот же едкий натр, которые дают цианистый натрий, который и растворяет золото.
В растворе этом существует комплекс (цианаурат натрия). Этот раствор позволяется растворить золото, а примеси не растворяются. Далее в этот раствор кладут цинк, и на его поверхности осаждается чистое золото.
Вот такая химия…
***
В данном тексте я попытался связать мысли: как можно объединить то, что мы называем горными породами (гранит, сиенит) и мегалиты (если развивать далее мысль о подземном выщелачивании металлов и сгущении отходов переработки). Вполне возможно, что сгущать и не приходилось. Силикагель сам превращался в кристаллы. И желеобразная масса превращалась в гранит. Либо соли кремниевой кислоты так же превращались в кристаллы, образуя минералы полевого шпата. Надеюсь, эти мысли кому-то помогут когда-то создать искусственный гранит, который будет ничем не отличим от того, что мы наблюдаем в мегалитах.
В дополнение краткая переписка и мнение с точки зрения химии, анализа и собственных опытов одного из моих знакомых, очень хорошо знающего эту тему:
- Если в граните полевой шпат и в глине – тоже, то это можно как-то связать. У меня уже убежденность, что граниты, сиениты – это не магматические породы. Это закристаллизованная грязь из недр. Гранит – грязь с песком.
- Никакая это не грязь, а чудо инженерной химико-физической идеи! И просто случайностью тут не отделаться.
- Значит, и в самом деле пастовые отвалы от выщелачивания грунта кислотами. Вспомнилось изречение астрофизиков: гранит – это визитная карточка Земли.
- Склоняюсь к искусственному происхождению гранита. В его составе из всего изобилия элементов всего лишь десяток присутствует в граните. Причем с завидной регулярностью и объемом. И причем, это очень трудно соединяемые компоненты.
В свете ранее выдвинутой мной версии, что мегалитические останцы, которые выделяются своей неестественностью, являются ни чем иным как отвалами от пастового сгущения породы при выщелачивании металлов из грунта, руды – продолжу эту тему. Вопросы когда и кем это сделано – оставим. Но тему: как – постараюсь приоткрыть.
Предлагаю пойти от противоположного и по-рассуждать: что если граниты, сиениты (именно только из них состоят причудливые останцы) – не магматические породы и никогда не были в расплавленном состоянии, а это порода, которая путем химических реакций закристаллизовалась в поликристаллы?
Из чего состоит гранит? Минерал образуют:
1. Полевой шпат – 65%. Он представляет собой алюмосиликатный породообразующий минерал. Основные виды:
- ортоклаз К[AlSi3O8];
- альбит Na[AlSi3O8];
- анорит Са[Al2Si2O8].
Сочетание видов К и Na — образует щелочной полевой шпат, а Na и Са — называется плагиоклазом. В граните полевой шпат составляет 65-70 %.
2. Кварц – 25%. Самый распространенный минерал земной коры. Химическая формула SiO2. Кварца в граните от 25 до 35 %.
3. Слюда – до 10%, алюмосиликатный минерал. Химическая формула R1 (R2) 3 [AlSi3O10](OH, F) 2, где R1 – калий и натрий, а R2 – железо, литий, алюминий, марганец. Слюда составляет 5-10 % гранита.
Если с кварцем, песком все понятно, посмотрим вот эти 65% полевого шпата:
- ортоклаз К[AlSi3O8];
- альбит Na[AlSi3O8];
- анорит Са[Al2Si2O8].
Запомним это. Кстати, основным источником глины служит все тот же полевой шпат, при распаде которого под воздействием атмосферных явлений образуются каолинит и другие гидраты алюминиевых силикатов
И как видно основные соединения полевого шпата – это соли кремневой кислоты, силикатов, только в соединении с алюминием – алюмосиликаты
Алюмосиликаты полевого шпата в граните и в глине отличаются по сути только структурой. В глине – это нанопорошок. В граните – некие формы кристаллов.
А может ли такое быть, что при выщелачивании металлов из недр, произошло растворение силикатов? Чем выщелачивают металлы? Например, золото?
Для извлечения частиц золота из руды в некоторых золотодобывающих компаниях применяют метод цианированного выщелачивания. используются различные химические реагенты:
Цианид натрия, гипохлорит кальция нейтральный (хлорка), медный и железный купоросы, ксантогенат натрия, каустическая сода (гидроксид натрия), пиросульфит натрия, ионообменная смола, тиомочевина и т.д. Также используется известь, ее обжигают , затем дробят в шаровых мельницах и разбавляют водой, получается известковое молоко. Еще в технологическом процессе используется серная кислота
Я перебрал эти активные химические реагенты, которые используют при выщелачивании металлов из руды и остановился на каустической соде (гидроксид натрия) как наиболее подходящем веществе.
Тем более, едкий натрий при реакции с диоксидом кремния, кварцем образует соль кремниевой кислоты, как в полевом шпате.
Раствор едкого натра мылок на ощупь. Гидроксид натрия вступает в реакцию с алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал). Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксоалюмината натрия и водорода. Т.е. может быть так можно извлечь из глины, полевого шпата алюминий без электролиза?
Пока чисто теоретически, возможно же, что часть алюминия осталась в растворе у древних рудопереработчиков и вступила в реакцию вместе с образованием солей кремниевой кислоты, например, образованием альбита: Na[AlSi3O8]
Подземное выщелачивание
Если выщелачивание идет кислотами в кварцевых породах, то интересно образование силикагеля при реакции кислот с силикатами:
Силикагель представляет собой высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот (nSiO2•mH2O) при pH > 5—6. Твёрдый гидрофильный сорбент..
Силикагель получают взаимодействием силиката натрия (входит в состав полевого шпата) с кислотой (один из способов). Способность силикагеля поглощать значительное количество воды используется для осушки различных жидкостей, в особенности в том случае когда обезвоживаемая жидкость плохо растворяет воду.
Всем известные пакетики с гранулами из коробок с обувью
Возникла такая мысль. Многие задаются вопросом, как на мегалитах могут расти деревья? Ведь им просто не хватит влаги для роста и выживания на голых камнях:
Красноярские столбы. Крупные деревья на мегалите.
Вполне возможно, что силикагели (по сути, тот же диоксид кремния, но в иной форме, структуре), входящие в состав сиенитов, поглощают влагу из атмосферы и концентрируют ее. И ее хватает деревьям даже в засуху.
Еще добавлю, что почти со всех возвышенностей, где стоят подобные каменные останцы – текут ручьи с приличным дебетом воды. Вода чистая, без известковых карбонатов.
Это лишь версия. Возможно, здесь я не прав. Но физика вещества ничем не противоречит обычному диоксиду кремния.
Горная Шория. Тоже деревья на кладке
Вернемся к нашей скучной, но очень важной теме химических реакций при выщелачивании.
Как могли на месте получать едкий натр?
Химические методы получения гидроксида натрия
К химическим методам получения гидроксида натрия относятся пиролитический, известковый и ферритный.
Пиролитический метод получения гидроксида натрия является наиболее древним и начинается с получения оксида натрия Na2О путём прокаливания карбоната натрия при температуре 1000 °C (например, в муфельной печи):
В качестве сырья может быть использован и гидрокарбонат натрия (пищевая сода), разлагающийся при 200 °C на карбонат натрия, углекислый газ и воду. Полученный оксид натрия охлаждают и очень осторожно (реакция происходит с выделением большого количества тепла) добавляют воду:
Известковый метод получения гидроксида натрия заключается во взаимодействии раствора соды с гашеной известью при температуре около 80 °С. Этот процесс называется каустификацией.
В результате реакции получается раствор гидроксида натрия и осадок карбоната кальция. Карбонат кальция отделяется от раствора фильтрацией, затем раствор упаривается до получения расплавленного продукта, содержащего около 92% масс. NaOH. Затем NaOH плавят и разливают в железные барабаны, где он кристаллизуется.
Остальные методы получения здесь
Как видно, получить едкий натр можно даже кустарным способом, используя известь. Но не исключено, что получали как и мы сейчас – мембранным методом, на крайний случай электролизом. Я имею ввиду ту высокоразвитую цивилизацию, которая перепахала все недра нашей планеты…
А знаете, как выделяют, осаждают золото?
Берется синильная кислота и все тот же едкий натр, которые дают цианистый натрий, который и растворяет золото.
В растворе этом существует комплекс (цианаурат натрия). Этот раствор позволяется растворить золото, а примеси не растворяются. Далее в этот раствор кладут цинк, и на его поверхности осаждается чистое золото.
Вот такая химия…
***
В данном тексте я попытался связать мысли: как можно объединить то, что мы называем горными породами (гранит, сиенит) и мегалиты (если развивать далее мысль о подземном выщелачивании металлов и сгущении отходов переработки). Вполне возможно, что сгущать и не приходилось. Силикагель сам превращался в кристаллы. И желеобразная масса превращалась в гранит. Либо соли кремниевой кислоты так же превращались в кристаллы, образуя минералы полевого шпата. Надеюсь, эти мысли кому-то помогут когда-то создать искусственный гранит, который будет ничем не отличим от того, что мы наблюдаем в мегалитах.
В дополнение краткая переписка и мнение с точки зрения химии, анализа и собственных опытов одного из моих знакомых, очень хорошо знающего эту тему:
- Если в граните полевой шпат и в глине – тоже, то это можно как-то связать. У меня уже убежденность, что граниты, сиениты – это не магматические породы. Это закристаллизованная грязь из недр. Гранит – грязь с песком.
- Никакая это не грязь, а чудо инженерной химико-физической идеи! И просто случайностью тут не отделаться.
- Значит, и в самом деле пастовые отвалы от выщелачивания грунта кислотами. Вспомнилось изречение астрофизиков: гранит – это визитная карточка Земли.
- Склоняюсь к искусственному происхождению гранита. В его составе из всего изобилия элементов всего лишь десяток присутствует в граните. Причем с завидной регулярностью и объемом. И причем, это очень трудно соединяемые компоненты.
Источник: sibved.livejournal.com
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1. Автор опуса не учёл, что для цианидного выщелачивания золота необходимо измельчать породу до частиц менее 100 микрон и обеспечивать непрерывную аэрацию пульпы. Иначе степень извлечения будет плохой. Следовательно, мысль о подземном осуществлении процесса, как это изложено в опусе, неверна в корне.
2. Оптимальная щелочность цианидного раствора – рН 10. При таком рН гель кремниевой кислоты из горной породы за разумное время не образуется.