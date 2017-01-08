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Ваш язык придумали евреи в 1926 году, нет никакой Белоруссии! (видео)

17:14. 8 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Решетников Леонид Петрович, директор Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ), генерал-лейтенант разведки в отставке, кандидат исторических наук коментирует реакцию на свое высказывание о Беларуссии.

Примичание:

“Главная задача РИСИ – информационное обеспечение Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата Правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур.
РИСИ:
– занимается вопросами обеспечения национальной безопасности, изучением взаимоотношений России с другими странами;
– анализирует и прогнозирует тренды политических и социально-экономических процессов на глобальном и региональном уровнях;
– исследует возможные пути сохранения стратегической стабильности в новых геополитических условиях и оценивает факторы стратегического риска;
– рассматривает способы урегулирования кризисных ситуаций, угрожающих глобальной и региональной стабильности, а также уделяет большое внимание борьбе с терроризмом;
– противодействует фальсификации истории на постсоветском пространстве.”

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Источник: www.kramola.info

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