Ваш язык придумали евреи в 1926 году, нет никакой Белоруссии! (видео)

Решетников Леонид Петрович, директор Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ), генерал-лейтенант разведки в отставке, кандидат исторических наук коментирует реакцию на свое высказывание о Беларуссии.

Примичание:

“Главная задача РИСИ – информационное обеспечение Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата Правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур.

РИСИ:

– занимается вопросами обеспечения национальной безопасности, изучением взаимоотношений России с другими странами;

– анализирует и прогнозирует тренды политических и социально-экономических процессов на глобальном и региональном уровнях;

– исследует возможные пути сохранения стратегической стабильности в новых геополитических условиях и оценивает факторы стратегического риска;

– рассматривает способы урегулирования кризисных ситуаций, угрожающих глобальной и региональной стабильности, а также уделяет большое внимание борьбе с терроризмом;

– противодействует фальсификации истории на постсоветском пространстве.”