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В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО)

17:17. 8 января 2017 Просмотров - 205 2 коммент. Опубликовал:
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошел в Москве уже во второй раз и собрал более 500 участников.

Как сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в воскресенье, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…-27 градусов.

«Несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в столице из-за сильных морозов, организаторы решили провести заезд, который в общей сложности собрал более 500 участников», — говорится в сообщении.

В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 254 198
    Svargan 8 января 2017 в 23:19 Ссылка Пометить
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    Супер, уважаю!

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  • 58 28
    C R 8 января 2017 в 23:26 Ссылка Пометить
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    Британский спецназ, прибывший на учения в северную Норвегию, при температуре -9ºС отказался выходить из казарм на тактические занятия.
    Потому что в местных лесах нет теплых биотуалетов, а памперсы примерзают к гениталиям.

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