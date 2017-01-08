В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО)

Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошел в Москве уже во второй раз и собрал более 500 участников.

Как сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в воскресенье, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…-27 градусов.