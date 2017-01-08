В Москве в 30-градусный мороз прошел велопарад (ФОТО, ВИДЕО)
17:17. 8 января 2017 Просмотров - 205 2 коммент. Опубликовал: brahman
Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошел в Москве уже во второй раз и собрал более 500 участников.
Как сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в воскресенье, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…-27 градусов.
«Несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в столице из-за сильных морозов, организаторы решили провести заезд, который в общей сложности собрал более 500 участников», — говорится в сообщении.
Источник: rusvesna.su
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