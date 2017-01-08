Сводки от ополчения Новороссии 08 января 2017

Сводка МО ДНР за 8 января

Сводка МО ДНР за 8 января

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Украинские силовики за сутки 491 раз обстреляли территорию ДНР

«Преступные силы Украины за прошедшие сутки 491 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 69 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 24 танковых снаряда, 57 мин калибром 82 и 120 мм, а также 281 боеприпас из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение»

«Через железнодорожную станцию Красный Лиман отмечено перемещение более 20 вагонов с боеприпасами для доукомплектования подразделений ОТГ «Донецк» и «Луганск» и возобновления с новой силой обстрелов жилых районов Республики»

Украинские силовики за сутки почти 500 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.– сказал он.Басурин уточнил, что под огонь ВСУ попали город Ясиноватая рядом с Донецком и близлежащие поселки Минеральное и Крутая Балка. Также были обстреляны поселки в окрестностях Горловки — Широкая Балка и Железная Балка.Согласно разведданным, которые представил замкомандующего, украинские силовики подтянули к поселку Новгородское, что в 15 километрах от Ясиноватой и в 8 километрах от Горловки, три БМП и один БТР. Также, по данным разведки, противник сосредотачивает силы на северном участке фронта: так, в районе поселка Луганское выявлено пять 120-мм минометов.– отметил Басурин.Под обстрелами оказались и окраины Донецка – поселки Трудовские и Александровка, район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак. В районе поселка Невельское к западу от Донецка разведка обнаружила две гаубицы Д-30 и четыре 120-мм миномета.

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Разведка ДНР: Киев перебросил на Донбасс более 20 вагонов с боеприпасами

Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения с ДНР.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Луганское, 7,5 км до линии соприкосновения, пяти 120 мм минометов; Новгородское, 6 км до линии соприкосновения, трех БМП и одного БТР; Невельское, 6 км до линии соприкосновения, двух гаубиц Д-30 и четырех 120-мм минометов», — отметил Басурин. «Кроме того, через ж/д станцию Красный Лиман отмечено перемещение более 20 вагонов с боеприпасами для доукомплектования подразделений ОТГ «Донецк» и «Луганск» и возобновления с новой силой обстрелов жилых районов Республики», — добавил он.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Басурин: ВСУ захватили 20 заложников в Курахово для проведения кровавых провокаций в Марьинке

Вооруженные силы Украины взяли в заложники более 20 гражданских лиц для проведения кровавых провокаций на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой выявлен факт подготовки резонансной провокации со стороны украинских силовиков с возможными жертвами среди мирного населения в районе н.п. Марьинка, — рассказал он. — Украинскими карателями в течение ночи были насильно захвачены в н.п Курахово более 20 гражданских лиц и транспортированы на автомобиле УРАЛ к линии соприкосновения войск, в район н.п. Марьинка».

Отмечается, что транспортировка мирных жителей осуществлялась в наручниках в сопровождении двух автомобилей УРАЛ с личным составом 10 горно-штурмовой бригады ВСУ, а также до 25 автомобилей американского производства «Хамер» с личным составом подразделения «Альфа» СБУ.

«Мы призываем украинские власти остановиться и не совершать глупых и необдуманных поступков, ведущих к новым жертвам, в том числе, среди мирного населения! Все факты преступлений украинских силовиков против человечности будут зафиксированы и представлены мировой общественности», — обратился Басурин.

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В ДНР поврежден дом из-за обстрела украинской армии

Украинские силовики накануне вечером обстреляли территории на юге ДНР, в ходе обстрелов прямым попаданием разрушен жилой дом, без электричества остались два села.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на администрацию Новоазовского района Республики.

«Вчера вечером приблизительно с 20:00 до 22:00 с украинских позиций велся обстрел села Саханка. Всего по территории села было восемь прилетов. В результате прямым попаданием разрушен жилой дом по улице Бабенко, повреждены линии электропередачи, без света остались жители сел Сергеевка и Ленинское», – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что также обстрелами со стороны ВСУ поврежден склад агроцеха комбината им. Ильича. При этом информации о пострадавших на данный момент нет.

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На юге ДНР из-за обстрела повреждены линии электропередачи

“Вчера вечером обстрелы были. Из тяжелого били со стороны Талаковки по Саханке, Ленинскому и Сергеевке. По повреждениям и пострадавшим информация уточняется”,

“Вчера восстановили электроснабжение населенных пунктов, но сегодня снова из-за обстрела линии на Сергеевку перебиты. Утром вот тоже стреляли”,

Села на юге ДНР вечером в субботу подверглись обстрелу, повреждены линии электропередач. Об этом сообщили в Саханской сельской администрации.— сказали в администрации.В сельской администрации добавили, что в результате обстрела снова повреждены линии электропередач, питающие село Сергеевка.— добавили в администрации.

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ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Киевские силовики за прошедшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Огонь из 120-мм минометов велся по району села Калиново с направления села Новозвановка.

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