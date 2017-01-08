Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 января 2017

Французское оружие для террористов

PS. Французское оружие разумеется поступает в Сирию не с территории Франции, а через африканские страны использующиеся в качестве транзитных хабов переправляющих оружие из Европы как в местные горячие точки, так и на Ближний Восток.В ноябре выходил развернутый доклад на эту тему http://colonelcassad.livejournal.com/308 1229.html , где отмечалась в том числе и роль Франции в снабжении террористов. Обнаруженный склад, это еще одна иллюстрация для довольно очевидных вещей. Можно лишь предполагать, что оно могло попасть в Хаму через посредников в Мали, Кот-Д'Ивуар, Центральной Африканской Республике или Ливии.Либо оно закупалось перекупщиками и перепродавалось дилерам работающим с "Аль-Каидой", либо же это оружие из поставок Франции для одного из ливийских правительств, которое перепродало его террористам.Франция при Саркози и Олланде, фактически приняла участие в поддержке террористических группировок в Северной Африке и на Ближнем Востоке, сыграв немалую роль в росте радикального политического ислама, что в конечном итоге ударило как по целому ряду стран региона, так и по самой Франции, когда вскормленный Францией в бывших колониях джихадизм начал возвращаться в метрополию, расстреливая францзуских обывателей в театрах и давя их грузовиками на улицах.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Авиация Сирии и Росии нанесла удары по ИГИЛ в районе Хамы

Сирийская и российская авиация нанесли удары по позициям группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в восточной части провинции Хама в Сирии.

Об этом пишет Интерфакс.

Сообщается, что более пяти вертолетов, и два истребителя нанесли авиаудары по объектам ИГ в нескольких деревнях в провинции Хама. Отмечается, что было уничтожено большое число террористов и несколько бронированных автомобилей ИГ. Особо крупные потери ИГ понесли в населенном пункте Укайрбат.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Турецкая авиация уничтожила более 30 террористов ИГИЛ в Сирии

ВВС Турции уничтожили за минувшие сутки 32 террориста группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в сирийских районах Эль-Баб, Бзагах, Кабр аль-Мулк и других.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, передает ТАСС.

По его информации, были также нанесены ракетные и артиллерийские удары по 292 объектам боевиков, в том числе штабам, командным пунктам и укрепрайонам. Были уничтожены также 23 самодельных взрывных устройства.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Американские бомбардировки за 2016-й год

Статистика по бомбардировкам США за 2016-й год от Совета по международным отношениям – http://blogs.cfr.org/zenko/2017/01/05/bo mbs-dropped-in-2016/

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в иракской столице, в результате которого погибли более 10 человек.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Associated Press отметило решающую роль России в вопросах Сирии

Вашингтон в процессе урегулирования конфликта в Сирии превратился из лидера в наблюдателя, ведущая роль осталась за Москвой. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в субботу агентством Associated Press (AP).

Как оно отмечает, «США, уязвленные тем, что кровопролитие в Сирии не удается прекратить уже несколько лет, теперь стали сторонним наблюдателем гражданской войны» в стране. «Госсекретарь США все еще беседует время от времени с российскими, турецкими и арабскими министрами иностранных дел о попытках добиться прекращения огня, иногда имеют место консультации с оппозицией, — констатирует агентство. — Однако до начала президентского срока Дональда Трампа осталось менее двух недель, и администрация Обамы уже даже не пытается утверждать, что играет ведущую роль в мирных переговорах, ход которых она направляла в течение нескольких лет».

«Лидерство перешло к России и, в меньшей степени, к Турции и Ирану, — подчеркивается в материале. — Россия после того, как она помогла сирийским военным вытеснить последних мятежников из города Алеппо в прошлом месяце, позиционирует себя как миротворца». «Учитывая, что нет никаких сигналов относительно того, какие шаги планирует предпринять новая администрация Трампа в Сирии, дипломаты США настороженно относятся к тому, чтобы участвовать в каких-либо инициативах, требующих продолжительного американского участия», — указывает AP.

Госсекретарь США Джон Керри в интервью телекомпании NBC в 6 января признал, что Россия начала военную операцию в Сирии, для предотвращения захвата власти в стране боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и добилась успехов на этом направлении. «Президент (РФ Владимир) Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать (президента Башара) Асада, и потому, что ИГ значительно укрепилась, — сказал шеф американской дипломатии. — Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его (Асада — прим. ТАСС) и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну».

Керри признал, что такая возможность в то время вызывала беспокойство и у Вашингтона. Он также отметил, что Россия и Иран добились «серьезных изменений» на этом направлении. Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время обеспечить нормализацию ситуации в Сирии можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Власти Сирии одобрили программу по восстановлению Алеппо

Правительство Сирии утвердило программу работ по восстановлению города Алеппо, сообщает агентство SANA.

Программа включает в себя открытие дорог, обеспечение города водой и электричеством. Власти также должны будут оценить разрушения и решить какие здания могут быть отремонтированы.

Также был согласован срочный план для Минобразования по ремонту 50 школ в восточных районах города в течение шести месяцев. К началу следующего учебного года планируется восстановить 100 школ.

Правительство поручило Министерству внутренних дел начать патрулирование и отремонтировать полицейские участки.

В секторе здравоохранения план работы включает в себя восстановление пяти медицинских центров и двух больниц.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Министерство иностранных дел Турции уволило 350 дипломатов

Из Министерства иностранных дел Турции уволены 350 дипломатов из-за приверженности к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого обвиняют в организации госпереворота в стране. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр сообщил, что из ведомства были уволены 408 человек, 350 из которых являются дипломатами.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошел государственный переворот. На улицы многих городов вышла военная техника. Президент страны Эрдоган и правительство объявили о попытке антиконституционного вооруженного переворота. Со своей стороны военные объявили, что действуют во имя интересов народа, а Эрдоган «предал Родину».

Военные захватили несколько вертолетов, перекрыли мосты через Босфор, ввели танки в Стамбул, заняли студии телеканалов TRT и CNN Turk, объявили о захвате власти, нанесли несколько авиаударов по стратегическим целям.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВКС России уничтожают военные объекты и инфраструктуру ИГИЛ под Пальмирой

Новость обновляется

ВКС России продолжают свою воздушную кампанию по уничтожению инфраструктуры ИГИЛ в сирийской пустынной местности. Главной целью военной авиации стали маршруты поставок нелегальной нефти между восточной частью провинции Хомс и Раккой. Российские самолеты начали наносить авиаудары в предрассветные часы в субботу, когда нефтяные грузовики снабжения ИГИЛ* отправились к Ракке из восточного Хомса и Хамы, передает арабское агентство AMN. Авиация ВКС РФ нанесла несколько точных ракетно-бомбовых ударов под Пальмирой по небольшому нефтяному конвою к северу от газовых месторождений Арак. Мощные взрывы были слышны за несколько километров. Вслед за уничтожением этого конвоя российские самолеты атаковали позиции ИГИЛ вдоль шоссе Сухнэ — Пальмира, убив и ранив некоторое количество террористов в местах их концентрации. Обновлено По данным сирийских фронтовых источников, военная авиация атаковала позиции ИГИЛ, их коммуникации и пути снабжения в Джабаб Хамад, Акейрбат, Манух, Сабъат Аль-Малля, на газовых полях Шаир и Арак, у населенного пункта Сухнэ вблизи Пальмиры. Авиаударами были убиты и ранены десятки террористов, а также уничтожено значительное количество их техники в районе Пальмиры. Правительственные войска также обстреливали бандгруппы ИГИЛ на востоке от насосной станции Т-4 у авиабазы Тифор (Тияс), в Аль-Барида, Теллят Аль-Ъавамид в направлении Аль-Карьятейн, что привело к ощутимым потерям в рядах террористов, уничтожению их бронемашины, двух пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, и миномета. Читайте также: Сражение под Дамаском: Армия и ВКС РФ штурмуют позиции банд и вынуждают их сдать все районы на границе с Кунейтрой (ВИДЕО, КАРТА) * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Штурм Аль-Баба. 07.01.2017

Военная обстановка под Аль-Бабом к 7 января 2017 года.После провала декабрьского штурма и отхода турецких войск на позиции к западу от города, бои здесь приняли позиционный характер. Турки занимаются накоплением сил, продолжая перебрасывать с территории Турции дополнительные силы мотопехоты и бронетехники, а так же отряды боевиков из Идлиба, для пополнения понесших серьезные потери в декабре отрядов "Ахрар-аш-Шам" и Сирийской Свободной Армии. Турецкая авиация и артиллерия достаточно интенсивно отрабатывают по оборонительным позициям Халифата. По турецким данным, в этом туркам помогают и ВКС РФ, но официально эта помощь МО РФ не подтверждается.Так же не осуществляется обходного маневра к Тадифу, чтобы окружить город. Турки выставили своеобразный блок против продвижения к Аль-Бабу курдских отрядов из Рожавы и Африна, но дальше пока не идут. Не исключено, что дело тут даже не в сопротивлении оказываемом Халифатом, а в неких политических договоренностях с Россией и Ираном по разделу сфер влияния в северной Сирии, где территория к югу от Аль-Баба должна отойти Асаду.Халифат пользуясь передышкой достигнутой в результате успешного отражения первого штурма Аль-Баба, подтянул к городу свежие силы для укрепления гарнизона, а так же воспользовался оперативной паузой, чтобы организовать атаки против группировки САА в районе авиабазы Кувейрис, которые впрочем существенных выгод "черным" не дали и сложную для них стратегическую обстановку не улучшили. Так же, Халифат традиционно продолжил организовывать атаки смертников на территории контролируемой ССА и турками. Сегодняшний взрыв в Азазе унес жизни более 60 человек (преимущественно гражданских).Стоит отметить, что согласно годовому отчету Халифата о проведенных атаках смертников в Ираке и Сирии, на турок и ССА пришлось менее 10%.Основные пострадавшие за 2016-й год это иракцы и Пешмерга.В январе стоит ожидать как начала 2-го штурма Аль-Баба, где роль турецкой армии существенно возрастет, а так же возможной активности САА к северу от Кувейриса и промышленной зоны Шейх-Наджар, чтобы продвинутся к территории контролируемой Турцией. На данный момент, основные боестолкновения идут к западу от злополучного госпиталя, который турки дважды брали и дважды были вынуждены оставлять вследствии контратак Халифата. Даже в таких боях, турки продолжают нести ощутимые потери, потеряв за последние две недели порядка 4 БМП, 1 танк и несколько десятков солдат убитыми и ранеными. Основные источники потерь – шахид-мобили, мобильные противотанковые группы и снайперы.Большая ставка будет теперь делаться на применение турецких спецподразделений, которые по своим боевым качествам значительно выше боевиков ССА и "Ахрар-аш-Шам", хотя роль пушечного мяса для них никто не отменял.На текущий момент группировка турецкой армии и боевиков нацеленных на Аль-Баб достигает порядка 8-8,5 тыс.человек при порядка 170-190 единиц различной бронетехники, 30-40 тачанок и порядка 40-50 орудий калибром свыше 100 мм.Халифат этому может противопоставить порядка 2-2,5 тыс.человек и порядка 10 единиц различной бронетехники, не считая десятков шахид-мобилей.Возможны два основных варианта развития событий – лобовой штурм западной части города с целью овладеть госпиталем и начать зачистку западных кварталов или же продолжение обходного маневра с целью полного окружения группировки Халифата под Аль-Бабом с целью перекрытия каналов снабжения боевиков, что должно облегчить дальнейший штурм города. Не исключено, что за счет накопленных сил, обе задачи будут решаться параллельно, хотя в целом, первоначальное окружение города выглядит более перспективным планом, нежели попытки взять город в лоб.В целом, сражение за Аль-Баб обещает стань одним из крупнейших в ходе зимне-весенней кампании 2017 года, наряду с предстоящими операциями САА, продолжающейся битвой за Мосул и намеченным на весну штурмом Ракки.Убитые халифатчики.Погибший под Аль-Бабом турецкий солдат.Не все готовы ждать гурий на том свете.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Трогательные кадры: «Спасибо Россия!» — дети Алеппо помолились о Докторе Лизе и погибших пассажирах Ту-154 (ВИДЕО)

Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в САР в течение рождественско-новогодних праздников посетили различные детские учреждения в Алеппо. Об этом небольшой эксклюзивный видеорепортаж «Русской Весны». В одной из алеппских школ дети помолились о погибших пассажирах самолета Ту-154, летевшего в Латакию. Также они возложили цветы к портрету Доктора Лизы и зажгли свечи. «Спасибо, Россия!» — говорят на видео юные сирийцы. Родители маленьких сирийцев не остались в стороне и тоже почтили память экипажа и пассажиров потерпевшего крушение воздушного судна. Как сообщалось, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации доставили новогодние подарки школьникам, больным детям в госпиталях и воспитанникам детских садов. Многочисленные сладости, различные игрушки, школьные принадлежности, книжки — тысячи подарочных наборов были вручены детям фронтового города. Со своей стороны маленькие сирийцы поблагодарили и поздравили всю Россию с Новым годом. Смотрите также: «Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — фоторепортаж «Русской Весны» (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: Капитуляция Вади Барада

Первым успехом в кампании 2017-го года для сирийцев станет замирение анклава Вади Барада.

Холм к северу от долины занятый «Хэзбаллой».

Боевики здесь в декабря оказывали упорное сопротивление удерживая стратегически важную долину, опираясь на которую они могли влиять на водоснабжение Дамаска. Атаки с юга боевики достаточно уверенно отбивали. Но на днях сирийцы зашли с другой стороны — удар САА и отрядов «Хэзбаллы» к северу от долины, привел к тому, что боевики потеряли ряд тактически важных высот и их положение в западной части Вади Барада ухудшилось. После этого, они срочно запросили перемирия.

После проведенных переговоров с представителями ВС РФ, САА и «Хэзбаллы» были достигнуты соглашения:

1. Боевики с завтрашнего дня допустят на территорию анклава специалистов, который начнут восстанавливать инфраструктуру связанную с водоснабжением Дамаска.

2. Иностранные наемники, а так же члены отрядов боевиков, на которые не распространяется соглашение о перемирии (в первую очередь «Ан-Нусра»), должны быть традиционно вывезены в Идлиб.

3. При этом, боевикам из местных, разрешат оставить легкое стрелковое оружие и они по сути станут местной милицией, которые будут поддерживать порядок на территории анклава совместно с САА.

4. Все тяжелое и среднее вооружение должно быть сдано САА — это касается танков, БМП, гаубиц, минометов, ЗУшек и т.п.

В целом, наблюдается традиционная схема с выпроваживанием боевиков в Идлиб и реинтеграцией оставшихся в сирийское общество в рамках стратегии национального примирения проводимого сирийским правительством. Правда тут есть одно отличие, так как ранее остающимся на сирийской территории боевикам не разрешали оставлять даже легкое стрелковое оружие, предпочитая допускать их к службе в местной милиции лишь после фильтрации. Но это видимо стало уступкой в обмен на скорейшее решение вопроса с водоснабжением Дамаска.

Разумеется, согласование процедуры и вывоз боевиков еще займет некоторое время — с одной стороны, сообщается, что началось снятие блокпостов боевиков на востоке анклава, с другой стороны, сообщается, что сирийским инженерам чинят препятствие в работе. Так что еще предстоит вопросы капитуляции анклава довести до логического конца, но думаю, если боевики внезапно не откажутся от заключенного соглашения, анклав в течение одной, максимум двух недель перейдет под контроль САА.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Правительство Сирии приняло программу восстановления Алеппо

Кабинет министров Сирии принял к исполнению программу поэтапного восстановления Алеппо, передаёт SANA.

Сообщается, что план предусматривает восстановление работы всех государственных и коммунальных служб Алеппо, производства, а также дальнейшее укрепление безопасности. В ходе заседания правительства была сформирована рабочая группа из министров местного самоуправления, общественных работ и жилищного строительства, а также туризма. Их задача состоит в отслеживании и контроле на местах выполнения мер по восстановлению нормальной жизни в городе. 22 декабря командование сирийской армии объявило, что Алеппо полностью освобождён от террористов и перешёл под контроль правительственных сил страны. Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info