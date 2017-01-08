Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 января 2017
- 16:34 Французское оружие для террористов.
- 13:46 Авиация Сирии и Росии нанесла удары по ИГИЛ в районе Хамы.
- 12:52 Турецкая авиация уничтожила более 30 террористов ИГИЛ в Сирии.
- 12:43 Американские бомбардировки за 2016-й год.
- 12:23 Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде.
- 10:12 Associated Press отметило решающую роль России в вопросах Сирии.
- 09:58 Власти Сирии одобрили программу по восстановлению Алеппо.
- 07:34 Министерство иностранных дел Турции уволило 350 дипломатов.
- Вчера 23:38 ВКС России уничтожают военные объекты и инфраструктуру ИГИЛ под Пальмирой.
- Вчера 22:30 Штурм Аль-Баба. 07.01.2017.
- Вчера 22:25 Трогательные кадры: «Спасибо Россия!» — дети Алеппо помолились о Докторе Лизе и погибших пассажирах Ту-154 (ВИДЕО).
- Вчера 21:35 Сирия: Капитуляция Вади Барада.
- Вчера 21:23 Правительство Сирии приняло программу восстановления Алеппо.
Французское оружие для террористов
В ходе боевых действий на севере сирийской провинции Хама спецслужбы захватили склад вооружений на месте базирования боевиков ИГИЛ и формирований «Джебхат-ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ). Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы доказательства поставок оружия западного производства террористам.
В частности, на видео можно увидеть десятки новейших управляемых ракет производства Франции, а также мины к 81-мм миномету, фугасы и другое вооружение и боеприпасы. Как подчеркивает источник ФАН, все вооружение новое, в упаковке, и, судя по всему, доставлено совсем недавно.
«Поставки управляемых ракет, способных уничтожать не только танки или доты, но и гражданские цели – самолеты, автобусы, катера – позволяют боевикам ИГИЛ совершать теракты в отношении мирных жителей. Зачем страны НАТО поддерживают откровенных террористов, здесь, в Сирии, не понимает никто», – заявил военный источник ФАН Ахмад Марзук.
PS. Французское оружие разумеется поступает в Сирию не с территории Франции, а через африканские страны использующиеся в качестве транзитных хабов переправляющих оружие из Европы как в местные горячие точки, так и на Ближний Восток.
В ноябре выходил развернутый доклад на эту тему http://colonelcassad.livejournal.com/308
Франция при Саркози и Олланде, фактически приняла участие в поддержке террористических группировок в Северной Африке и на Ближнем Востоке, сыграв немалую роль в росте радикального политического ислама, что в конечном итоге ударило как по целому ряду стран региона, так и по самой Франции, когда вскормленный Францией в бывших колониях джихадизм начал возвращаться в метрополию, расстреливая францзуских обывателей в театрах и давя их грузовиками на улицах.
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Авиация Сирии и Росии нанесла удары по ИГИЛ в районе Хамы
Сирийская и российская авиация нанесли удары по позициям группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в восточной части провинции Хама в Сирии.
Об этом пишет Интерфакс.
Сообщается, что более пяти вертолетов, и два истребителя нанесли авиаудары по объектам ИГ в нескольких деревнях в провинции Хама. Отмечается, что было уничтожено большое число террористов и несколько бронированных автомобилей ИГ. Особо крупные потери ИГ понесли в населенном пункте Укайрбат.
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Турецкая авиация уничтожила более 30 террористов ИГИЛ в Сирии
ВВС Турции уничтожили за минувшие сутки 32 террориста группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в сирийских районах Эль-Баб, Бзагах, Кабр аль-Мулк и других.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, передает ТАСС.
По его информации, были также нанесены ракетные и артиллерийские удары по 292 объектам боевиков, в том числе штабам, командным пунктам и укрепрайонам. Были уничтожены также 23 самодельных взрывных устройства.
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Американские бомбардировки за 2016-й год
Статистика по бомбардировкам США за 2016-й год от Совета по международным отношениям – http://blogs.cfr.org/zenko/2017/01/05/bo
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Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в иракской столице, в результате которого погибли более 10 человек.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
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Associated Press отметило решающую роль России в вопросах Сирии
Вашингтон в процессе урегулирования конфликта в Сирии превратился из лидера в наблюдателя, ведущая роль осталась за Москвой. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в субботу агентством Associated Press (AP).
Как оно отмечает, «США, уязвленные тем, что кровопролитие в Сирии не удается прекратить уже несколько лет, теперь стали сторонним наблюдателем гражданской войны» в стране. «Госсекретарь США все еще беседует время от времени с российскими, турецкими и арабскими министрами иностранных дел о попытках добиться прекращения огня, иногда имеют место консультации с оппозицией, — констатирует агентство. — Однако до начала президентского срока Дональда Трампа осталось менее двух недель, и администрация Обамы уже даже не пытается утверждать, что играет ведущую роль в мирных переговорах, ход которых она направляла в течение нескольких лет».
«Лидерство перешло к России и, в меньшей степени, к Турции и Ирану, — подчеркивается в материале. — Россия после того, как она помогла сирийским военным вытеснить последних мятежников из города Алеппо в прошлом месяце, позиционирует себя как миротворца».
«Учитывая, что нет никаких сигналов относительно того, какие шаги планирует предпринять новая администрация Трампа в Сирии, дипломаты США настороженно относятся к тому, чтобы участвовать в каких-либо инициативах, требующих продолжительного американского участия», — указывает AP.
Госсекретарь США Джон Керри в интервью телекомпании NBC в 6 января признал, что Россия начала военную операцию в Сирии, для предотвращения захвата власти в стране боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и добилась успехов на этом направлении. «Президент (РФ Владимир) Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать (президента Башара) Асада, и потому, что ИГ значительно укрепилась, — сказал шеф американской дипломатии. — Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его (Асада — прим. ТАСС) и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну».
Керри признал, что такая возможность в то время вызывала беспокойство и у Вашингтона. Он также отметил, что Россия и Иран добились «серьезных изменений» на этом направлении. Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время обеспечить нормализацию ситуации в Сирии можно только путем переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».
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Власти Сирии одобрили программу по восстановлению Алеппо
Правительство Сирии утвердило программу работ по восстановлению города Алеппо, сообщает агентство SANA.
Программа включает в себя открытие дорог, обеспечение города водой и электричеством. Власти также должны будут оценить разрушения и решить какие здания могут быть отремонтированы.
Также был согласован срочный план для Минобразования по ремонту 50 школ в восточных районах города в течение шести месяцев. К началу следующего учебного года планируется восстановить 100 школ.
Правительство поручило Министерству внутренних дел начать патрулирование и отремонтировать полицейские участки.
В секторе здравоохранения план работы включает в себя восстановление пяти медицинских центров и двух больниц.
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Министерство иностранных дел Турции уволило 350 дипломатов
Из Министерства иностранных дел Турции уволены 350 дипломатов из-за приверженности к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого обвиняют в организации госпереворота в стране. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр сообщил, что из ведомства были уволены 408 человек, 350 из которых являются дипломатами.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошел государственный переворот. На улицы многих городов вышла военная техника. Президент страны Эрдоган и правительство объявили о попытке антиконституционного вооруженного переворота. Со своей стороны военные объявили, что действуют во имя интересов народа, а Эрдоган «предал Родину».
Военные захватили несколько вертолетов, перекрыли мосты через Босфор, ввели танки в Стамбул, заняли студии телеканалов TRT и CNN Turk, объявили о захвате власти, нанесли несколько авиаударов по стратегическим целям.
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ВКС России уничтожают военные объекты и инфраструктуру ИГИЛ под Пальмирой
ВКС России продолжают свою воздушную кампанию по уничтожению инфраструктуры ИГИЛ в сирийской пустынной местности. Главной целью военной авиации стали маршруты поставок нелегальной нефти между восточной частью провинции Хомс и Раккой.
Российские самолеты начали наносить авиаудары в предрассветные часы в субботу, когда нефтяные грузовики снабжения ИГИЛ* отправились к Ракке из восточного Хомса и Хамы, передает арабское агентство AMN.
Авиация ВКС РФ нанесла несколько точных ракетно-бомбовых ударов под Пальмирой по небольшому нефтяному конвою к северу от газовых месторождений Арак. Мощные взрывы были слышны за несколько километров.
Вслед за уничтожением этого конвоя российские самолеты атаковали позиции ИГИЛ вдоль шоссе Сухнэ — Пальмира, убив и ранив некоторое количество террористов в местах их концентрации.
Обновлено
По данным сирийских фронтовых источников, военная авиация атаковала позиции ИГИЛ, их коммуникации и пути снабжения в Джабаб Хамад, Акейрбат, Манух, Сабъат Аль-Малля, на газовых полях Шаир и Арак, у населенного пункта Сухнэ вблизи Пальмиры. Авиаударами были убиты и ранены десятки террористов, а также уничтожено значительное количество их техники в районе Пальмиры.
Правительственные войска также обстреливали бандгруппы ИГИЛ на востоке от насосной станции Т-4 у авиабазы Тифор (Тияс), в Аль-Барида, Теллят Аль-Ъавамид в направлении Аль-Карьятейн, что привело к ощутимым потерям в рядах террористов, уничтожению их бронемашины, двух пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, и миномета.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Штурм Аль-Баба. 07.01.2017
Военная обстановка под Аль-Бабом к 7 января 2017 года.
После провала декабрьского штурма и отхода турецких войск на позиции к западу от города, бои здесь приняли позиционный характер. Турки занимаются накоплением сил, продолжая перебрасывать с территории Турции дополнительные силы мотопехоты и бронетехники, а так же отряды боевиков из Идлиба, для пополнения понесших серьезные потери в декабре отрядов "Ахрар-аш-Шам" и Сирийской Свободной Армии. Турецкая авиация и артиллерия достаточно интенсивно отрабатывают по оборонительным позициям Халифата. По турецким данным, в этом туркам помогают и ВКС РФ, но официально эта помощь МО РФ не подтверждается.
Так же не осуществляется обходного маневра к Тадифу, чтобы окружить город. Турки выставили своеобразный блок против продвижения к Аль-Бабу курдских отрядов из Рожавы и Африна, но дальше пока не идут. Не исключено, что дело тут даже не в сопротивлении оказываемом Халифатом, а в неких политических договоренностях с Россией и Ираном по разделу сфер влияния в северной Сирии, где территория к югу от Аль-Баба должна отойти Асаду.
Халифат пользуясь передышкой достигнутой в результате успешного отражения первого штурма Аль-Баба, подтянул к городу свежие силы для укрепления гарнизона, а так же воспользовался оперативной паузой, чтобы организовать атаки против группировки САА в районе авиабазы Кувейрис, которые впрочем существенных выгод "черным" не дали и сложную для них стратегическую обстановку не улучшили. Так же, Халифат традиционно продолжил организовывать атаки смертников на территории контролируемой ССА и турками. Сегодняшний взрыв в Азазе унес жизни более 60 человек (преимущественно гражданских).
Стоит отметить, что согласно годовому отчету Халифата о проведенных атаках смертников в Ираке и Сирии, на турок и ССА пришлось менее 10%.
Основные пострадавшие за 2016-й год это иракцы и Пешмерга.
В январе стоит ожидать как начала 2-го штурма Аль-Баба, где роль турецкой армии существенно возрастет, а так же возможной активности САА к северу от Кувейриса и промышленной зоны Шейх-Наджар, чтобы продвинутся к территории контролируемой Турцией. На данный момент, основные боестолкновения идут к западу от злополучного госпиталя, который турки дважды брали и дважды были вынуждены оставлять вследствии контратак Халифата. Даже в таких боях, турки продолжают нести ощутимые потери, потеряв за последние две недели порядка 4 БМП, 1 танк и несколько десятков солдат убитыми и ранеными. Основные источники потерь – шахид-мобили, мобильные противотанковые группы и снайперы.
Большая ставка будет теперь делаться на применение турецких спецподразделений, которые по своим боевым качествам значительно выше боевиков ССА и "Ахрар-аш-Шам", хотя роль пушечного мяса для них никто не отменял.
На текущий момент группировка турецкой армии и боевиков нацеленных на Аль-Баб достигает порядка 8-8,5 тыс.человек при порядка 170-190 единиц различной бронетехники, 30-40 тачанок и порядка 40-50 орудий калибром свыше 100 мм.
Халифат этому может противопоставить порядка 2-2,5 тыс.человек и порядка 10 единиц различной бронетехники, не считая десятков шахид-мобилей.
Возможны два основных варианта развития событий – лобовой штурм западной части города с целью овладеть госпиталем и начать зачистку западных кварталов или же продолжение обходного маневра с целью полного окружения группировки Халифата под Аль-Бабом с целью перекрытия каналов снабжения боевиков, что должно облегчить дальнейший штурм города. Не исключено, что за счет накопленных сил, обе задачи будут решаться параллельно, хотя в целом, первоначальное окружение города выглядит более перспективным планом, нежели попытки взять город в лоб.
В целом, сражение за Аль-Баб обещает стань одним из крупнейших в ходе зимне-весенней кампании 2017 года, наряду с предстоящими операциями САА, продолжающейся битвой за Мосул и намеченным на весну штурмом Ракки.
Убитые халифатчики.
Погибший под Аль-Бабом турецкий солдат.
Не все готовы ждать гурий на том свете.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Трогательные кадры: «Спасибо Россия!» — дети Алеппо помолились о Докторе Лизе и погибших пассажирах Ту-154 (ВИДЕО)
Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в САР в течение рождественско-новогодних праздников посетили различные детские учреждения в Алеппо.
Об этом небольшой эксклюзивный видеорепортаж «Русской Весны».
В одной из алеппских школ дети помолились о погибших пассажирах самолета Ту-154, летевшего в Латакию. Также они возложили цветы к портрету Доктора Лизы и зажгли свечи.
«Спасибо, Россия!» — говорят на видео юные сирийцы.
Родители маленьких сирийцев не остались в стороне и тоже почтили память экипажа и пассажиров потерпевшего крушение воздушного судна.
Как сообщалось, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации доставили новогодние подарки школьникам, больным детям в госпиталях и воспитанникам детских садов.
Многочисленные сладости, различные игрушки, школьные принадлежности, книжки — тысячи подарочных наборов были вручены детям фронтового города.
Со своей стороны маленькие сирийцы поблагодарили и поздравили всю Россию с Новым годом.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Капитуляция Вади Барада
Первым успехом в кампании 2017-го года для сирийцев станет замирение анклава Вади Барада.
Холм к северу от долины занятый «Хэзбаллой».
Боевики здесь в декабря оказывали упорное сопротивление удерживая стратегически важную долину, опираясь на которую они могли влиять на водоснабжение Дамаска. Атаки с юга боевики достаточно уверенно отбивали. Но на днях сирийцы зашли с другой стороны — удар САА и отрядов «Хэзбаллы» к северу от долины, привел к тому, что боевики потеряли ряд тактически важных высот и их положение в западной части Вади Барада ухудшилось. После этого, они срочно запросили перемирия.
После проведенных переговоров с представителями ВС РФ, САА и «Хэзбаллы» были достигнуты соглашения:
1. Боевики с завтрашнего дня допустят на территорию анклава специалистов, который начнут восстанавливать инфраструктуру связанную с водоснабжением Дамаска.
2. Иностранные наемники, а так же члены отрядов боевиков, на которые не распространяется соглашение о перемирии (в первую очередь «Ан-Нусра»), должны быть традиционно вывезены в Идлиб.
3. При этом, боевикам из местных, разрешат оставить легкое стрелковое оружие и они по сути станут местной милицией, которые будут поддерживать порядок на территории анклава совместно с САА.
4. Все тяжелое и среднее вооружение должно быть сдано САА — это касается танков, БМП, гаубиц, минометов, ЗУшек и т.п.
В целом, наблюдается традиционная схема с выпроваживанием боевиков в Идлиб и реинтеграцией оставшихся в сирийское общество в рамках стратегии национального примирения проводимого сирийским правительством. Правда тут есть одно отличие, так как ранее остающимся на сирийской территории боевикам не разрешали оставлять даже легкое стрелковое оружие, предпочитая допускать их к службе в местной милиции лишь после фильтрации. Но это видимо стало уступкой в обмен на скорейшее решение вопроса с водоснабжением Дамаска.
Разумеется, согласование процедуры и вывоз боевиков еще займет некоторое время — с одной стороны, сообщается, что началось снятие блокпостов боевиков на востоке анклава, с другой стороны, сообщается, что сирийским инженерам чинят препятствие в работе. Так что еще предстоит вопросы капитуляции анклава довести до логического конца, но думаю, если боевики внезапно не откажутся от заключенного соглашения, анклав в течение одной, максимум двух недель перейдет под контроль САА.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Правительство Сирии приняло программу восстановления Алеппо
Сообщается, что план предусматривает восстановление работы всех государственных и коммунальных служб Алеппо, производства, а также дальнейшее укрепление безопасности.
В ходе заседания правительства была сформирована рабочая группа из министров местного самоуправления, общественных работ и жилищного строительства, а также туризма. Их задача состоит в отслеживании и контроле на местах выполнения мер по восстановлению нормальной жизни в городе.
22 декабря командование сирийской армии объявило, что Алеппо полностью освобождён от террористов и перешёл под контроль правительственных сил страны.
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