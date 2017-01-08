Р. Эрдоган. Борьба с террором

Один мой коллега, верно подметил, что В. Путин был почему-то невесел на своей ежегодной пресс-конференции. Соглашусь с коллегой, причин веселиться, действительно, не было — пресс-конференцию перенесли, если кто не помнит, из-за посещения В. Путиным церемонии прощания с чрезвычайным и полномочным послом России в Турции А. Карловым, убитым при исполнении его служебных обязанностей тремя днями ранее. Casusbelliне добавил оптимизма на пресс-конференции, тем более, что причина для объявления войны была не в уходящем году не первая, а, как выяснилось через несколько дней, даже не последняя.

Я либеральных восторгов по поводу очевидной для всего мира опасности развязывания войны не разделяю, потому президенту на пресс-конференции искренне сочувствовала.

Отнести ли на счет провидения или гнева неких высших сил стрельбу в помещении аэропорта Флориды?

http://ren.tv/novosti/2017-01-06/video-passazhirov-aeroporta-florida-posle-strelby-zastavili-vyhodit-s-podnyatymi?utm_source=smi2

Стрелял по согражданам бывший американский военнослужащий, повоевавший в Ираке, и заработавший там серьезные проблемы с психикой. Психика на войне подорвана у половины военнослужащих, которым сейчас отказывают в лечении и соответствующих социальных выплатах, о чем СМИ Обаме и напомнили. А выстрелы в Мексике в сотрудника консульства США?

http://www.kommersant.ru/doc/3186667 (07.01.2017) Неизвестный ранил сотрудника консульства США в городе Гвадалахара на западе Мексики, американец получил ранение. Консульство опубликовало видео в Facebook, где видно, как мужчина в темных очках поджидает автомобиль американца на стоянке, а затем открывает по нему огонь. Генеральная прокуратура Мексики подтверждает инцидент и сообщает, что сотрудник консульства находится в стабильном состоянии.

Что-то мне подсказывает, что прощальная вечеринка Б. Обамы тоже не задалась. Прокомментировать стрельбу в аэропорту Б. Обама смог только на следующий день, а нападение на сотрудника консульства пока вообще не прокомментировал. Что это было?

С уверенностью сказать не могу, отношу неудачи Б. Обамы на счет неких «высших сил». Маятник бытия качнулся в обратную сторону?

В любом случае, место для провокации было выбрано неудачно: Турция на уровне высшего руководства перестала играть по заокеанским правилам. Эрдоган осознал, что

«сделанное скопом и гуртом расхлебывает каждый в одиночку», потому приложил максимум усилий для скорейшего расследования убийства посла.

http://www.interfax.ru/world/544404 Москва. 7 января. INTERFAX.RU – Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в субботу турецкое агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир. По данным агентства, четверо арестованных – сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации. Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение Алтынташ.

Заодно с арестами исполнителей Эрдоган выкорчевывает в силовых структурах и госорганах оставшихся сторонников Гюллена.

В сети гуляет версия, что убийство посла могла заказать сама Х. Клинтон. Я не уверена, что Х. Клинтон в настоящее время полностью дееспособна. Она не принимает участие в новогодних вечеринках, а не только не может отдавать приказы об убийстве посла. Демократы так сильно не желают покидать Белый дом, что готовы на все, потому — версию причастности условной Клинтон не исключаем. Взгляд на убийство российского посла с точки зрения американского обывателя, в статье описан довольно точно:

https://aftershock.news/?q=node/469863(22/12/2016) …Вам не кажется, что перед нами удавшаяся попытка заставить Путина пережить свой “Бенгази”? Хиллари Клинтон и та элитная группировка, которая ее поддерживает, не могла организовать взлом сервера Единой России. Я, кстати, вообще не уверен, что у Единой России есть такой сервер. Они не могли организовать теракт в России, хотя, может быть, и пытались. А вот для убийства посла России в Турции у них были ресурсы, и даже целая организация, которую они прикармливали и контролировали в течении десятилетий. Вот вам мотив – месть за выборы. Вот вам инструмент реализации мотива – организация Гюлена. И вот вам обвинения в адрес Путина, которого некоторые наши же сограждане обвиняют в том, что он не смог организовать нормальную охрану для посла. С точки зрения американцев, произошло настоящее “русское Бенгази”, если конечно не брать в расчет тот факт, что наш посол открывал фотовыставку, а не барыжил переносными ракетными комплексами для террористов. Может быть мы, рядовые граждане, никогда не узнаем правды или ее узнают только наши внуки, но, если бы я расследовал это преступление, Хиллари Клинтон была бы однозначным номером один в списке подозреваемых заказчиков, независимо от того, какой бы дикой или конспирологичной не казалась кому-то эта версия. А вы что думаете?

Но это с точки зрения обывателя. А убийство заказал не обыватель, а человек, который имел четкие цели и задачи. «Заставить Путина пережить свой Бенгази» — это не мотив. Мотив — желание демократов и их хозяев остаться в Белом доме, объявив чрезвычайное положение. С таким мотивом — можно заказать хоть посла, и вообще кого угодно…

В борьбе с террором надо выявлять заказчиков террористических актов и их политическую крышу, но мало у кого из руководителей государств хватает на это смелости. После взятия Алеппо террористические атаки в Турции стали ежедневными, способов предотвратить нападение террориста-смертника почти не существует. Лидер страны должен сначала попасть в безвыходную ситуацию, и только после этого, возможно, лидер начнет применять действительно эффективные методы в борьбе с террором. С Р.Эрдоганом случилось именно это — ситуация с террором в Турции безвыходная. Убийство посла России в Турции — лишь один из эпизодов террористической войны против Эрдогана.

Если 27 декабря Эрдоган возмущался поддержкой силами коалиции ИГ и курдов

(http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3911284?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=smi2_exchange), Не задолго до своего «внезапного прозрения» власти Турции арестовали гражданку Канады турецкого происхождения, обвинявшую Эрдогана в аресте турецких журналистов, заявлявших о поддержке турецкими властями террористов ИГ.

http://social.dayonline.ru/blog/43725365488/Grazhdanku-Kanadyi-zaderzhali-za-obvineniya-Erdogana?utm_source=smi2 Женщину арестовали в городе Карс на северо-востоке Турции после публикации обвинения в соцсетях. В посте она обвинила Эрдогана в том, что он арестовал журналистов, которые заявляли о поддержке Турции ИГИЛ (запрещена в РФ). …Сейчас канадке грозит до 3 лет лишения свободы за оскорбление президента. Ей оказывают консульскую помощь.

Но после серии террористических атак Эрдоган впервые серьезно возвысил свой голос против террора, пригрозив перекрыть силам коалиции доступ к авиабазе «Инджирлик».

В Вашингтоне сразу сменили тон разговора. Эрдоган тоже «включил заднюю», но союзники оценили серьезность намерений президента Турции и не на шутку переполошились.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3923886 НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст предостерег Турцию от планов ограничить доступ США к авиабазе Инджирлик. “Турция – важный союзник по НАТО, – заявил он на брифинге в четверг. – Мы получили выгоды от союза с Турцией, и мы – совершенно очевидно – ценим это партнерство и те обязательства, которые они взяли по борьбе с ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ)”. По словам пресс-секретаря Белого дома, США “предложили прямо сейчас оказать дополнительную помощь Турции в том, что касается продолжающихся операций против ИГ”. “Думаю, что их угрозы прекратить нам доступ на базу Инджирлик подорвали бы их собственные интересы, – заявил он, – поскольку часть той помощи, которую мы могли бы предоставить, поступала бы с базы Инджирлик”. В четверг информационное агентство Рейтер со ссылкой на вице-премьер Турции Вейси Кайнака сообщило, что Турция может пересмотреть вопрос о размещении ВВС международной коалиции во главе с США на авиабазе Инджирлик. По словам Кайнака, вопрос о предоставлении альянсу базы на юге Турции стоит на повестке дня правительства. Причиной такого решения стала недостаточная, по мнению Анкары, поддержка со стороны Вашингтона операции против террористической группировки ИГ в районе сирийского города Эль-Баб, которую проводят ВС Турции.

http://www.newsru.com/world/06jan2017/incirlik.html Вопрос закрытия авиабазы “Инджирлик” на юге Турции для размещении ВВС международной коалиции во главе с США на данный момент не стоит на повестке дня, заявил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком ООН Антонио Гутеррешем в Нью-Йорке 5 января. Вместе с тем он сказал, что странам, использующим эту базу под предлогом борьбы с боевиками группировки “Исламское государство” (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ), но фактически бездействующим, нечего делать на “Инджирлик”, передает агентство Anadolu. По словам Чавушоглу, силы США и других стран-союзниц Турции находятся на “Инджирлик” в рамках соглашений НАТО, при этом Анкара позволила использовать данную базу другим странам, участвующими в борьбе с террористами ИГ. Однако “в последнее время международная коалиция не оказывает поддержки усилиям Турции в борьбе с террористами”, заявил глава турецкой дипломатии. “Если эта коалиция создана с целью борьбы с ДАИШ, а Турция, со своей стороны, создала условия для активного противодействия террористам, то почему Анкара не получает соответствующей поддержки? В чем цель? Чего вы хотите?” – задал он риторические вопросы. В качестве примера Чавушоглу привел недавний случай, когда в поддержку боевикам, засевшим в сирийском городе Эль-Баб, где ВС Турции проводят операцию против ИГ, из Ракки было послано подкрепление, и турецкая сторона передала координаты террористов силам международной коалиции, но авиаудары так и не были нанесены. “Почему вы не уничтожаете террористов? – вопрошал Чавушоглу. – Не этого ли должна была ожидать Анкара? Совершенно естественно, что общественность Турции, видя все это, задается естественным вопросом: “Если Турции не оказывают помощь, то зачем тогда вообще пользуются авиабазой “Инджирлик?” “Инджирлик” – это не база НАТО В свою очередь, министр национальной обороны Турции Фикри Ишик заявил в интервью телеканалу HaberTurk, что “Инджирлик” – это не база НАТО, и военнослужащие стран-членов Североатлантического альянса находятся на этой базе с разрешения турецких властей, говорится в другом сообщении агентства. “Турция продолжает переговоры по этому вопросу с США и другими странами международной коалиции. Если этот диалог будет угрожать интересам Турции и переговоры завершатся безрезультатно, то Анкара рассмотрит все возможные варианты”, – подчеркнул Ишик. Днем ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак сообщил, что Анкара может пересмотреть вопрос о размещении ВВС международной коалиции во главе с США на авиабазе “Инджирлик”. По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня правительства Турции, а причиной стала недостаточная, по мнению турецкого руководства, поддержка со стороны Вашингтона операции ВС Турции против ИГ в районе Эль-Баба.

Думаю, после озвучивания прямой угрозы Вашингтону, волна террора против рядовых граждан Турции резко пойдет на спад, террористы постараются убить самого Эрдогана.

Убийство посла было ударом по российско-турецким отношениям, но после того, как «грустный Путин» очередной раз не пришел на войну, удары посыпались на его союзников: волна террористических атак прокатилась по Турции, Сирии и Ираку.

Мой коллега написал про оформившуюся «новую ось зла» Москва-Дамаск-Тегеран, но это не вся правда. Самое ужасное для наших партнеров из Вашингтона, что к так называемой «новой оси зла» примкнула страна НАТО. И теперь, либо добавить недостающее звено в «ось зла»: Анкара-Москва-Дамаск-Тегеран и убираться с авиабазы «Инджирлик», либо признать это «осью добра». Кстати, «завоеванный» американцами Ирак вполне вписывается в новую «ось зла», а территория, где размещены американские войска, разве может быть отнесена к «оси зла»? Вот и приходится недоговаривать…

Если бы жители ЕС выходили протестовать против терактов к военным базам НАТО, которых в ЕС в избытке, то, глядишь, и в ЕС терроризм бы пошел на спад.