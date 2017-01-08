Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО)
13:18. 8 января 2017 Просмотров - 603 4 коммент. Опубликовал: brahman
В Финляндии выбрали первую красавицу Хельсинки — ей стала 19-летняя Сефора Икалаба.
Сама победительница говорит, что победы не ожидала и очень удивлена решением жюри. Удивлены и те, кто ассоциирует Финляндию со светловолосыми северными красавицами.
Но толерантность может преподнести и не такие сюрпризы, тем более, что на улицах и в школах Хельсинки темнокожих красавиц уже в разы больше.
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Источник: rusvesna.su
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Пипец в квадрате!!! Если так дальше пойдёт то викинги окажутся неграми из какого-нибудь Мозамбика!!!И это станет историческим фактом, и обязательно этот факт будет указан в исторических документах!Куда катится МИР?…
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- – -Едут вукраине в вагоне поезда негр и соответственно сам щирый(то есть настоящий) вукраинец.
Подходит полиция проверять документы.Негр подает украинский паспорт.Вукраинец паспорт забыл дома(зачем? поезд внутреннего значения)
Полицейский: – “Так,украинец едет дальше.А ты на выход (указывая на вукраинца).
Вукраинец вытаращив глаза восклицает: -” если вiн украiнець,то а яж тоды Хто?!”
– - – -
Теперь такое случилось и в Финляндии
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Зачёт! Всё по плану)
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Северная страна родина негроидной расы (шутка).