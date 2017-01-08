Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО)

В Финляндии выбрали первую красавицу Хельсинки — ей стала 19-летняя Сефора Икалаба.

Сама победительница говорит, что победы не ожидала и очень удивлена решением жюри. Удивлены и те, кто ассоциирует Финляндию со светловолосыми северными красавицами.

Но толерантность может преподнести и не такие сюрпризы, тем более, что на улицах и в школах Хельсинки темнокожих красавиц уже в разы больше.

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