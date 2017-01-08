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Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО)

13:18. 8 января 2017 Просмотров - 603 4 коммент. Опубликовал:
Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО) | Русская весна

В Финляндии выбрали первую красавицу Хельсинки — ей стала 19-летняя Сефора Икалаба.

Сама победительница говорит, что победы не ожидала и очень удивлена решением жюри. Удивлены и те, кто ассоциирует Финляндию со светловолосыми северными красавицами.

Но толерантность может преподнести и не такие сюрпризы, тем более, что на улицах и в школах Хельсинки темнокожих красавиц уже в разы больше.

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Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО) | Русская весна
Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО) | Русская весна
Причуды толерантности: как выглядит Мисс Хельсинки-2017 (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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4 коммент.»

  • 44 41
    Михаил 8 января 2017 в 14:27 Ссылка Пометить
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    Пипец в квадрате!!! Если так дальше пойдёт то викинги окажутся неграми из какого-нибудь Мозамбика!!!И это станет историческим фактом, и обязательно этот факт будет указан в исторических документах!Куда катится МИР?…

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  • 8045 5299
    слободан 8 января 2017 в 14:31 Ссылка Пометить
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    - – -Едут вукраине в вагоне поезда негр и соответственно сам щирый(то есть настоящий) вукраинец.
    Подходит полиция проверять документы.Негр подает украинский паспорт.Вукраинец паспорт забыл дома(зачем? поезд внутреннего значения)
    Полицейский: – “Так,украинец едет дальше.А ты на выход (указывая на вукраинца).
    Вукраинец вытаращив глаза восклицает: -” если вiн украiнець,то а яж тоды Хто?!”
    – - – -
    Теперь такое случилось и в Финляндии

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  • 245 189
    Svargan 8 января 2017 в 15:33 Ссылка Пометить
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    Зачёт! Всё по плану)

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  • 3433 2529
    Oleg 8 января 2017 в 15:50 Ссылка Пометить
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    Северная страна родина негроидной расы (шутка).

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