Пентагон встревожен. Русские танки представляют реальную угрозу для сухопутных сил НАТО

Западные пропагандисты десятилетиями приучают всех к тому, что русские якобы ни на что не способны. В действительности это совсем не так. Даже в сегодняшних тяжёлых условиях наши вооружения значительно превосходят заокеанские. Русские танки лучшие в мире.