Главная » Видео, Война миров, Вооруженные силы

Пентагон встревожен. Русские танки представляют реальную угрозу для сухопутных сил НАТО

18:21. 8 января 2017 Просмотров - 1,316 3 коммент. Опубликовал:

Западные пропагандисты десятилетиями приучают всех к тому, что русские якобы ни на что не способны. В действительности это совсем не так. Даже в сегодняшних тяжёлых условиях наши вооружения значительно превосходят заокеанские. Русские танки лучшие в мире.

Метки: Вооружённые силы России, русское оружие, танки
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 декабря 2016
... эксперт Материал подготовлен для «Русской Весны» экспертом центра «Табула»... спички: ИГИЛ уничтожает американские танки (ВИДЕО) * Запрещенная в...| Источник: rusvesna.su Пентагон заявил о ликвидации трех ... ООН заявил, что "встревожен зверствами в Алеппо" http...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 сентября 2016
...тексты соответствующих заявлений на русском языке», — говорится ...джихадистам. Кроме того, Пентагон нанёс воздушные удары ...злодеяния дамасского режима. Встревоженный этой выходкой российский представитель...не сотни) метров. Та же картина, которую демонстрируют...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 декабря 2016
...«Сабра» (израильская модификация американского танка) и бронеавтомобиль Cobra. Читайте также... также: Приключения русских в Дамаске: вечный город встревожен убийством посла (ФОТО...потому что текущие темпы очевидно Пентагон совсем не удовлетворяют. Вероятно, ...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
..., что на каком-то этапе встревоженные помощники политического гуру не выдержали... даже Пентагон". Разговаривая с китайскими товарищами, Киссинджер тонко намекал на ненадежность русских... в капле воды, отразилась вся та растерянность и неуверенность, в которой...

3 коммент.»

  • 2788 1782
    Михан 8 января 2017 в 22:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Бла..Бла..Бла Если танк действительно эффективен, то где результаты?
    Гранатомёт легко его прожигает!
    Гроб на “колёсах”.

    Ответить
    • 2033 1821
      Stelm Михан 9 января 2017 в 0:16 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Михан,например Т 90 с активной защитой “Арена”,-может лучший танк в Мире на сегодняшний день. “Арена” эффективно защищает от ПТУРов и гранатометов.Недостаток-высокая стоимость “Арены”.

      Ответить
    • 10617 4787
      Степаныч Михан 9 января 2017 в 1:11 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Любой прожигает,а человека даже в бронике пуля из калаша тоже пробивает,и что.Наши танки в Сирии даже в городе показали себя неплохо с боевиками игил,потому как 125мм фугасно-осколочный снаряд не оставлял шансов бородатым даже в кирпичном здании.А что бы выстрелить по танку,надо засветится,и убежать часто не удается.В сети полно роликов тех же игиловцев как они попадают под раздачу.Танков то у них нет,а даже если б и были,кто учить то будет.Пиндосы такие же вояки,воюют в основном авиацией,и там где нет ЗРК.А то тоже бы можно сказать,зачем самолеты,ведь любая ракетка их легко сбивает.)

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>