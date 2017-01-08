Пентагон встревожен. Русские танки представляют реальную угрозу для сухопутных сил НАТО
18:21. 8 января 2017 Просмотров - 1,316 3 коммент. Опубликовал: Neils
Западные пропагандисты десятилетиями приучают всех к тому, что русские якобы ни на что не способны. В действительности это совсем не так. Даже в сегодняшних тяжёлых условиях наши вооружения значительно превосходят заокеанские. Русские танки лучшие в мире.
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Бла..Бла..Бла Если танк действительно эффективен, то где результаты?
Гранатомёт легко его прожигает!
Гроб на “колёсах”.
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Михан,например Т 90 с активной защитой “Арена”,-может лучший танк в Мире на сегодняшний день. “Арена” эффективно защищает от ПТУРов и гранатометов.Недостаток-высокая стоимость “Арены”.
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Любой прожигает,а человека даже в бронике пуля из калаша тоже пробивает,и что.Наши танки в Сирии даже в городе показали себя неплохо с боевиками игил,потому как 125мм фугасно-осколочный снаряд не оставлял шансов бородатым даже в кирпичном здании.А что бы выстрелить по танку,надо засветится,и убежать часто не удается.В сети полно роликов тех же игиловцев как они попадают под раздачу.Танков то у них нет,а даже если б и были,кто учить то будет.Пиндосы такие же вояки,воюют в основном авиацией,и там где нет ЗРК.А то тоже бы можно сказать,зачем самолеты,ведь любая ракетка их легко сбивает.)