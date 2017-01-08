Новости Украины и Новороссии 08 января 2017

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У Порошенко отсчитали Савченко за переговоры с Захарченко и Плотницким

Руководитель департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Украины Юрий Рубан считает, что проведение Надеждой Савченко переговоров по обмену военнопленными с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким противоречит интересам Украины.

Об этом пишет «ПолитНавигатор» со ссылкой на украинское ТВ.

«С точки зрения национальных интересов Украины желание госпожи Савченко заявить о себе на поле переговоров деструктивно. Для того, чтобы проводить такие переговоры, другая сторона – давайте говорить открыто – Россия – должна быть заинтересована в том, чтобы такие переговоры провести. Интерес России – показать, что это – чисто внутриукраинский конфликт. Интерес Савченко… лучше спросить у нее, но внутренний голос мне говорит… помните, в первые дни, когда ее освободили, она делала разные заявления, и было понятно, что она — очень неопытный политик, видно, что это – очень акцентуированная личность. У меня есть подозрение, что госпожой Надеждой манипулируют. Такими людьми можно играть. Это такая атаманщина, такие харизматы, которые считают, что дипломатический опыт, вот это все сложные переговоры, — они не нужны. А можно просто рвануть на себе рубашку, выхватить саблю…», — сказал Рубан.

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Советская власть убивала целыми сёлами, — минута правды от Парасюка (ВИДЕО)

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк примеряет на себя роль мыслителя, обеспокоенного судьбами украинского села. Во время прогулки по лесу, где якобы когда-то стояло село, Парасюк рассказывает, что село погибло потому, что сюда пришла Советская власть, с которой боролась УПА*, и эти прогулки в окрестностях родного села подо Львовом заряжают его патриотизмом. «Здесь был сад, тут хаты стояли, там дальше колодец», — делится воспоминаниями об «уничтоженном Советской властью» селе молодой человек 1987 года рождения, который едва ли помнит об СССР хоть что-то. Общая черта индустриализации, будь то в СССР, Польше или Бельгии, состояла в том, что массы крестьян перебирались в города. Но в наименьшей мере в СССР это коснулось Западной Украины, воссоединенной с Украиной только в 1939 году, а с учетом войны и последующего восстановления, развитие промышленности здесь удалось начать только с 1960-х и уже совсем в другом режиме, чем это происходило в 1920-х — 1930-х на остальной территории СССР. Без спешки и «перегибов». Но Парасюк рассказывает «о своем», будто не зная, что не в советские годы, а в годы «незалежности» население Украины сократилось с 52 миллионов до 45 миллионов (в границах 1991 года, т. е. если считать с Крымом, который Киев считает своим; без него — 42,5 миллиона). На деле же, как признал директор консульского департамента МИД Украины Андрей Сибига, только легально за границей Украины находятся 5 миллионов ее граждан. Нелегальные миллионы учету не поддаются и именно поэтому последняя перепись проводилась на Украине в 2001 году, а перепись 2011 года власти «пропустили». Читайте также: Нардеп Парасюк забыл, с какими странами сотрудничает По самым оптимистичным оценкам, реально на Украине находятся около 35 миллионов ее граждан и большая часть тех, кто уехал, предпринимает все возможные усилия, чтобы не возвращаться в страну. О чем свидетельствует резкое сокращение денежных переводов из-за рубежа: «зацепившись», мигранты-«заробитчане» перетягивают к себе семьи, которым раньше отправляли заработанное. А обещанный «рынок земли» и превращение Украины в «аграрную ГМО-державу» выбросит из сел оставшееся «лишнее» население. По прогнозу экономиста Александра Охрименко, места на Украине останется для 20–25 миллионов. Это приговор государству при всех его правительствах за последние 25 лет. Десяткам городов и рабочих поселков Донбасса был вынесен смертный приговор в годы премьерства Юлии Тимошенко с ее программой «реструктуризации убыточных шахт». Она тоже примеряла на себя роль, только «Железной Леди» Маргарет Тэтчер. Та, правда, одновременно с закрытием шахт открывала в «угольном поясе» Англии новые производства электроники и одни из первых производств робототехники, в Донбассе же такой задачи не стояло: его просто убивали. Читайте также: Донбасс ударил украинцев по самому больному… (ВИДЕО) В 2012 году население в Украине увеличилось только в пяти западных областях и в столице. Все остальные регионы страны — вымирающие. За годы «незалежности» население Донецкой области сократилось почти на 28%, Луганская и Днепропетровская потеряли более чем по 14%, Харьковской — 13%, Черниговской и Полтавской — почти по 10%, на 8% — в Черкасской. «Мыслителю» Парасюку прогуляться бы хотя бы по последним черноземным областям, где села местами «выбиты» через одно. Выбиты в годы независимости Украины, когда ненавистные большевики уже ослабили хватку. * запрещенная в России экстремистская группировка

Чому я ненавиджу радянський союз і комунізм! pic.twitter.com/dt6Y35cgvZ — Volodymyr Parasiuk (@v_parasiuk) 7 декабря 2016 г.

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Басурин: ВСУ свозят мирных жителей в наручниках к линии фронта, чтобы обвинить в их гибели ДНР

«Нашей разведкой выявлен факт подготовки резонансной провокации со стороны украинских силовиков с возможными жертвами среди мирного населения в районе города Марьинка. В частности, украинскими карателями в течение ночи были насильно захвачены в городе Курахово более 20 гражданских лиц и транспортированы на автомобиле «Урал» к линии соприкосновения войск, в район Марьинки»

«Мы призываем украинские власти остановиться и не совершать глупых и необдуманных поступков, ведущих к новым жертвам, в том числе, среди мирного населения. Все факты преступлений украинских силовиков против человечности будут зафиксированы и представлены мировой общественности»

Украинские силовики насильно вывезли группу жителей оккупированного города Курахово в прифронтовой район, чтобы обвинить военнослужащих ДНР в гибели гражданских лиц. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.– сказал он.Басурин заявил, что транспортировка мирных жителей осуществлялась в наручниках в сопровождении двух автомобилей «Урал» с личным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также до 25 автомобилей американского производства «Хаммер» с личным составом спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины.– подчеркнул заместитель командующего.Он также обратил внимание представителей миссий ОБСЕ и ООН на приведенные выше разведданные и потребовал принять меры по недопущению провокаций со стороны ВСУ.

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Инструкторы ИГИЛ будут преподавать подрывную «науку» карателям ВСУ на Донбассе – майор ЛНР

Иностранные инструкторы, готовившие в Сирии террористов из группировки ИГИЛ*, прибыли в Счастье для обучения диверсионной деятельности командиров подразделений ВСУ.

Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ЛНР, пишет ЛИЦ.

«С целью проведения обучающих курсов с командным составом ВСУ в населенный пункт Счастье прибыла группа иностранных кураторов и инструкторов по диверсионно-подрывной деятельности, осуществлявшая подготовку боевиков ИГИЛ в Сирии», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что «в связи с невозможностью силового захвата, украинское военное руководство приняло решение использовать стратегию, которую с успехом используют террористы в странах (где действуют боевики) «Исламского государства».

«Украинское командование продолжает проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения для проведения провокаций с применением запрещённого Минскими соглашениями вооружения. Так, нами установлены подготовленные позиции танкового батальона 24 бригады ВСУ в районе локомотивного депо в населенном пункте Попасная для осуществления преступных обстрелов территории ЛНР в ночное время», — рассказали в Народной милиции.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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1000 дней войны: Киев так ничего и не понял

Украина за тысячу дней так называемой АТО так и не поняла, что разрешить конфликт в Донбассе можно только путем мирных переговоров. Об этом заявил председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Виталий Морозов. Напомним, что подписанный и.о. президента Украины, спикером Верховной рады Александром Турчиновым текст указа № 405/2014 о начале так называемой «антитеррористической операции» на востоке страны был опубликован 14 апреля 2014 года. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Когда родители — дебилы» — пятилетней украинке с детства прививают сатанинскую злобу к «москалям» в стиле ИГИЛ (ВИДЕО) «Подписанный самопровозглашенным, захватившим власть в результате государственного переворота и.о. президента Украины Александром Турчиновым указ подразумевал полный разрыв всех социально-экономических связей с мятежными регионами Донбасса. Против жителей Луганской и Донецкой областей была брошена армия», — подчеркнул Морозов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина негодует: В Донецке открыли кафе в честь Сталина (ФОТО) «Сегодня отмечается скорбная дата — тысяча дней слез, страданий и боли мирного населения Донбасса. Тысяча дней обстрелов Украиной тогда еще своего народа — только за то, что население Юго-Востока не приняло „идеалы майдана“, не предало свою историю и своих предков, не захотело жить по „европейским ценностям“. Тысячу дней граждане Луганской Народной Республики с оружием в руках отстаивают свое право на свободу и право говорить на родном языке», — напомнил он. Парламентарий добавил, что подписание Минских соглашений позволило гражданам Народных Республик Донбасса получить надежду на мир. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль отомстит Порошенко хлёсткой пощёчиной «Но украинский кровавый режим, всячески нарушая и срывая соглашения, провоцирует Республики на новый виток военных действий. Тысячу дней ВСУ ведут обстрелы наших городов, разрушая дома, предприятия и инфраструктуру, убивая своих сограждан. За тысячу дней „АТО“ на Украине так никто и не понял, что единственным решением конфликта могут быть только мирные переговоры и полное прекращение огня, а решая конфликт с позиции силы, Украина только отдаляет от себя Донбасс», — заявил он. «Сейчас, через тысячу дней войны, можно с уверенностью сказать, что возврата назад для Луганской Народной Республики не будет. Республика состоялась как государство и уверенно развивается без Украины. Хочется верить, что власть в Украине также поймет это и прекратит войну, встав на путь дружбы, сотрудничества и партнерских отношений», — подчеркнул депутат.

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Повседневный террор Киева на Донбассе: вопрос асимметрии. Александр Казаков

Меня тысячу раз спрашивали: зачем украинские военные и каратели обстреливают мирные кварталы в Донбассе? Какой в этом смысл?

Отвечаю: самый что ни на есть прямой и главный смысл. Основная задача любой войны — межгосударственной, гражданской, информационной и т.д. — заключается в подавлении воли противника, после чего противник просто-напросто сдаётся и война заканчивается победой одной из сторон. И в Киеве это прекрасно понимают. Так что ежедневные обстрелы, которые приводят к почти ежедневным жертвам, в том числе среди мирного населения Донбасса, призваны — по замыслу киевских «стратегов» — сломить волю народа Донбасса к сопротивлению. И, в результате, «загнать» Донбасс обратно у «едыну Украину» при помощи насилия — «чисток» и прямого геноцида. Правда, не получается пока у всей Украины сломить волю Донбасса. И вряд ли получится. Но…

Теперь давайте попытаемся определить эти ежедневные обстрелы и, например, действия диверсионных групп (это не только убийства, но и разрушение инфраструктуры, когда украинские снайперы стреляют не по людям, а зажигательными боеприпасами по газовым трубам, чтобы оставить людей без газа зимой и т.п.). Чем они занимаются, если взглянуть на ситуацию со стороны холодными глазами? Повседневным террором. Так это называется. То есть Киев ведёт против Донбасса террористические действия, цинично называя их «антитеррористической операцией — АТО».

И ещё один важный аспект. Террористическая деятельность со стороны Киева носит односторонний характер. Донбасс не отвечает на этот террор своим террором. Не обстреливает украинские города, не разрушает инфраструктуру Украины, не убивает политических или военных деятелей на Украине.

Здесь есть некоторая асимметрия. Украина ведёт против Донбасса террористическую войну, а Донбасс против Украины ведёт обычную войну, в настоящий момент позиционную.

И вот этот момент надо в 2017 году донести до западных наблюдателей. Это одна из тех точек, используя которые можно пытаться переломить западный взгляд на конфликт.

Или уже перестать воевать по законам чести и отвечать симметрично. Украинские диверсанты убили Моторолу — донецкие диверсанты должны убить <…>. Украинские военные или каратели обстреляли электроподстанцию — донецкие диверсанты должны разрушить подстанцию в украинском городе (подчеркну — украинском, а не в тех городах ДНР, которые временно оккупированы Киевом, то есть не в Славянске, Краматорске или Мариуполе, а дальше). Киев отключил Донецк от воды — донецкие должны взорвать водовод в одном из украинских городов. И т.д. 2017 год — последний год, когда Запад может прийти в себя и призвать Киев к ответу за совершённые им преступления.

Ну а, если Запад намерен поддерживать по существу террористическую деятельность Киева в Донбассе, то надо отвечать Киеву по принципу «око за око». Не хотят на Западе понимать суть конфликта — пусть тогда испугаются и поостерегутся. Глядишь, и прижмут хвост киевской хунте.

Александр Казаков

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В Украине образовалась «черная дыра», в которой исчезают миллионы тонн металлолома

Про украинскую экономику сегодня в Украине говорят, как про покойника – или хорошо, или ничего. Хотя покойнику уже все равно, как о нем говорят. Потому что он уже не воскреснет. Поэтому даже удивительно, что в украинских СМИ появились тревожные сообщения о том, что украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2016 году сократили его экспорт на 77,5% по сравнению с 2015 годом.

Если верить цифрам, то экспорт сократился до 272,569 тыс. тонн, хотя только за 2015 год было экспортировано 1 млн. 212,558 тыс. тонн. Как говорится, почувствуйте разницу! Можно было бы сказать, что металлолом пошел на украинские меткомбинаты, но это не так – они так же задыхаются без вторичного металла. То есть, металл загадочным образом резко исчез? И нет ни поступлений в бюджет, ни обеспечения металлоломом украинских металлургических предприятий.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины в пятницу, экспорт металлолома в денежном выражении снизился на 83,3% – до 48,623 млн долларов США. В частности, в июле-сентябре экспорт металлолома отсутствовал, в октябре составил 6,844 тыс. тонн, в ноябре – 11,862 тыс. тонн, в декабре – 20,485 тыс. тонн.

Как объясняют украинские эксперты, снижение экспорта лома было обусловлено временным судебным запретом на вывоз данного стратегического сырья, а также временным увеличением экспортной пошлины.

Ну, понятно, украинский металлолом по демпинговым ценам не хочет принимать Европа, оттого и резко взвинтила пошлины. Причем, не только Европа – в Индии, к примеру, поступили точно также. Значит, украинский металлолом остается в стране. Но тогда почему при этом в 2016 году внезапно увеличился импорт металлолома – в почти в 8 раз по сравнению с 2015 годом! То есть, в 2015 году было импортировано всего 2,689 тыс. тонн, зато в 2016 году в Украину ввезли до 21,911 тыс. тонн. В денежном выражении импорт возрос в 3,4 раза – до 9,590 тыс. долларов.

То есть, экспорт вторичного металла резко упал, импорт резко возрос, а самое интересное – украинские металлургические комбинаты этого не ощутили. И там по-прежнему острая нехватка вторичного сырья.

Странно – метпредприятия Украины и в 2014, и в 2015 годах постоянно испытывают сложности с обеспечением металлоломом. Но если тогда можно было все списать на увеличение его экспорта, то чем объяснить тот факт, что и в 2016 году при резком сокращении продаж металлолома за рубеж украинские металлурги продолжают жаловаться на нехватку металлолома?

На самом деле ответ прост – в Украине сегодня сложился так называемый «черный рынок» металлолома и он уходит за кордон по «черным схемам» в обход и бюджета, и отечественных меткомбинатов. Однако украинские следственные органы предпочитают этого не замечать.

Александр Воронцов, ИА «Антифашист»

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко показал книги, которые его поразили в 2016 году

Великороссы говорят: “Никакой Украины не будет”, а я говорю: “Чтобы не случилось, Украина в той или иной форме будет. Невозможно повернуть реку вспять, так же и с народом, его не вынудишь отказаться от своих идеалов”

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook список книг , которые поразили его в прошлом году.Всего он привел список из шести книг: “Воспоминания”, Павел Скоропадский; “25 побед Украины”, Александр Палий; “Тамплиеры”, Сергей Жадан; “Secondhand time” Svetlana Alexievich; Антология украинской поэзии ХХ века от “А-ба-ба-га-ла-ма-га”; «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 », Татьяна Филевская.Также Порошенко поделился самыми яркими, по его мнению, цитатами из этих книг.Так из книги Скоропадского Порошенко привел такую цитату:- процитировал отрывок из книги украинский президент.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Куда деваться украинскому патриоту США?

Истерика украинских политиков, связанная с избранием Дональда Трампа президентом США, уже давно сменилась явлением, получившим название «трампофилия». У самых вменяемых.

Невменяемые же продолжали грезить мечтами о том, что случится чудо, и Овальный кабинет Белого дома всё-таки займёт Хиллари Клинтон. Вначале их связывали с процедурой пересчёта голосов, затеянной демократами. Потом с тем, что удастся принудить выборщиков проголосовать не так, как от них требует избирательное законодательство, потом с тем, что Барак Обама откажется передавать Трампу власть. В конце концов, был сделан последний шаг по признанию легитимности результатов президентских выборов: её признал Конгресс США.

И куда теперь прикажете украинскому патриоту Соединённых Штатов деваться? После того как Трамп сформировал свою администрацию, кое-кому в Киеве впору валерьянку пить.

Впрочем, в запасе есть самый предпоследний вариант. Добиться того, чтобы новый американский президент изменил своё мнение об Украине. Помните какое? Цитирую: «У меня есть друзья в Украине, и меня волнует данная проблема, однако я не могу понять — почему именно Соединённые Штаты должны вмешиваться в эту ситуацию?» Это вдобавок к признанию Трампа, что он «ненавидит украинский вопрос».

Как они собираются этого добиться?

Варианты имеются. Например, как сообщает Deutsche Welle, путём найма лоббистской компании, которая займётся «усилением связей между США и Украиной и привлечением американских частных предпринимателей инвестировать в Украину» путём «организации встреч» с американскими чиновниками.

Впрочем, и без лоббистов есть такие чиновники, которые с огромным удовольствием помогают Украине. Например, недавно привёзший оружие Джон Маккейн, поддерживающий тесные связи с террористами, начиная с Ливии и Сирии и заканчивая украинскими неонацистскими радикалами. Этот американский «герой-лётчик», за свою военную карьеру уничтоживший четыре самолёта, все оказавшиеся американскими, на старости лет продолжает доигрывать войну, в которой он показал себя неудачником.

Есть и ещё один способ. Как известно, администрации Обамы остаётся ещё несколько дней до момента, когда все её члены отправятся на заслуженный отдых, и сейчас она просто наизнанку выворачивается, чтобы оставить своим политическим наследникам как можно больше проблем.

И вряд ли последний визит на Украину «гореносца» Джо Байдена посвящён исключительно проверке, как идут дела у его сыночка, любящего кокаин, на посту крупнейшей украинской частной газодобывающей компании. Ведь именно с визита Байдена в Киев началась картельная операция в Донбассе, объявленная Турчиновым. А последующие приезды непременно вели к обострению ситуации в «зоне АТО».

Есть основания предполагать, что лауреат Нобелевской премии мира Обама направляет Байдена на Украину с приказом украинским ястребам развязать полномасштабные боевые действия, чтобы после инаугурации Трампу жизнь мёдом не казалась.

Это, как я уже и сказал, предпоследняя надежда украинских властей на то, что Штаты снова повернутся к ним лицом.

А о последней надежде уже открыто говорят украинские «эксперты», рассказывая, что в 2017 году Трампу объявят импичмент, а Россия развалится под грузом финансовых проблем. А ещё о том, что Украине предоставят безвизовый режим с ЕС, что её примут в НАТО. Как ещё в 2010 году обещал Порошенко, нынешний президент Украины.

Александр Горохов, «Одна Родина»

К оглавлению | Источник: news-front.info

Зрада: украинских «копов» пересадили на российские «Нивы» (ФОТО)

Полицейским управления полиции охраны ГУ ЧП в Полтавской области вручили ключи от служебных автомобилей «Нива». Десять авто, которые закупили на средства Управления полиции охраны Полтавской области, распределили между профильными подразделениями охраны нескольких районных отделов полиции. Ключи вручали местные чиновники в торжественной обстановке. Пикантность ситуации состоит в том, что изначально автомобиль «Нива» выпускался на Волжском автозаводе (Тольятти, Россия). Купленные полицией машины также имеют шильдики с символом завода — ладьей под парусами. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десять уверенных «пэрэмог» Украины в 2016 году (ФОТО) Ну, а записные «патриоты» уже возмущаются и интересуются, как такое вообще возможно. «Купить за средства налогоплательщиков автомобили российского производства для фирмы, оказывающей услуги за деньги. Я ничего не перепутал?».

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Россия вторгается на Украину, как отреагирует Трамп? — The National Interest

В первом номере крупного аналитического журнала The National Interest за январь—февраль 2017 г. опубликована серия статей о самых важных проблемах национальной безопасности, с которыми столкнется администрация Трампа. Представляем вашему вниманию одну их них. Практически каждая новая администрация вскоре после прихода к власти подвергается испытаниям. Вторжение в залив Свиней в апреле 1961 года стало испытанием для Джона Кеннеди. Ровно 40 лет спустя столкновение американского военно-морского самолета EP-3 с китайским истребителем J-8 и его аварийная посадка на острове Хайнань стали испытанием для Джорджа Буша. Поэтому вполне вероятно, что кто-то где-то через несколько месяцев после прихода Трампа в Белый дом попытается проверить его характер и мужество. Из всех возможных вариантов, которые могут заставить нового президента делать выбор между неприятными альтернативами, масштабное вторжение России на Украину может оказаться самым сложным. Российское вторжение, в ходе которого регулярные войска открыто поддержат повстанцев, стремящихся расширить свой контроль на всю восточную часть страны, может стать результатом реальной или мнимой антироссийской провокации правых сил в Киеве. Союзники Америки по НАТО будут потрясены до глубины души и потребуют от Вашингтона взять на себя роль лидера в противодействии тому, что они посчитают явной российской агрессией. Дональд Трамп явно нацелился на очередную «перезагрузку» с Россией, надеясь на то, что его усилия увенчаются гораздо большим успехом, чем достижения его бывшей соперницы по президентской гонке Хиллари Клинтон. Во время предвыборной кампании и после нее Трамп всеми силами стремится показать, что он не намерен ссориться с Россией в целом и с Владимиром Путиным в частности. Он ни разу не критиковал Путина за вторжение и аннексию Крыма. Он также ничего не говорил по поводу российского нападения на Украину. Он подает сигналы о том, что может начать сотрудничество с Путиным в целях урегулирования существующих между Америкой и Россией разногласий в Сирии. Кроме того, в отличие от Барака Обамы он ни разу не выступил за отстранение от власти Башара аль-Асада и его режима, ни разу не выразил обеспокоенность по поводу строительства новых российских авиабаз в Сирии, или нового российско-сирийского соглашения, позволяющего Москве сохранить свою военно-морскую базу в Тартусе навечно (подобно американской базе в Гуантанамо). По этой причине Путин может сделать заключение, что с дружественно настроенным президентом в Белом доме он может усилить свой контроль на востоке Украины и тем самым запугать правительство в Киеве. Таким образом, администрация Трамп столкнется с серьезной дилеммой. С одной стороны, Украина не является натовской союзницей и настоящим партнером Америки в любом смысле этого слова. Будет преувеличением сказать, что выживание Украины в качестве целостного и независимого государства относится к жизненно важным интересам США. А поскольку любой решительный и серьезный ответ Америки на действия Москвы поставит крест на перспективах заключения соглашения с Путиным по Сирии, да и, собственно, по любому другому вопросу, у Америки возникнет очень сильное побуждение отойти в сторону и не вмешиваться в противостояние, возникшее на постсоветском пространстве. Сторонники такой позиции могут указать на решение Дуайта Эйзенхауэра, который решил не реагировать, когда Советы в 1956 году подавили восстание в Венгрии, или на аналогичное решение Линдона Джонсона в 1968 году, когда войска Варшавского пакта вторглись в Чехословакию. С другой стороны, сегодня в состав Североатлантического альянса входят многие страны Центральной и Восточной Европы, включая Венгрию и Чехию (которая возникла в результате раздела Чехословакии), и они будут чрезвычайно напуганы российским вторжением. Союзники США по НАТО потребуют срочных и решительных американских действий, вероятнее всего, в виде воздушного моста с целью поставки оборонительного, а затем и наступательного оружия для нужд многострадальной украинской армии. В конгрессе активно зазвучат голоса демократов и республиканцев, требующих начать масштабные поставки оружия для Киева и направить туда крупные силы инструкторов из числа американских и европейских военнослужащих либо подрядчиков. В дополнение к этому средства массовой информации начнут новые яростные атаки на Трампа как внутри страны, так и во всем мире; а если он будет колебаться, не решаясь на практические действия, и ограничится заявлениями с осуждением Москвы, его обвинят в слабости и пассивности, как и Барака Обаму, вяло требовавшего провести «красные линии» по причине применения Асадом химического оружия против собственного народа. У Дональда Трампа есть одна неоспоримая черта характера. Он реагирует очень резко, если видит, что другие могут посчитать его слабым. Поэтому ему придется выбирать между своим желанием сотрудничать с Путиным и решимостью выглядеть сильным. Какой бы выбор он ни сделал, это будет неприятное решение. Несомненно, это лишит его сна ночью, когда он обычно делает записи в Тwitter. Автор: Дов Закхейм — вице-председатель Центра американских интересов (Center for the National Interest). С 2001 по 2004 годы он был заместителем министра обороны (главный финансовый инспектор), а с 1985 по 1987 годы заместителем министра обороны по планированию и ресурсам.

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Шок и трепет доклада Трампу

Почитай, Дональд, тут все серьезно.

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Украина негодует: В Донецке открыли кафе в честь Сталина (ФОТО)

В Донецке появилась кофейня в честь Иосифа Сталина. Об этом с негодованием сообщают украинские блогеры и журналисты. «На фото изображено кафе под названием «Коба». Как известно, «Коба» — это прозвище Сталина, именно так его называли в Грузии. Вход в кафе украшает портрет советского диктатора Иосифа Сталина», — пишут журналисты незалежной. Киевские СМИ добавляют, что «посетителей в заведении немало». ​ На рекламном щите при входе изображен лидер СССР и лозунг: «Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!». Сморите также: ​ «Шлюшечная» появилась в центре Львова: новое заведение «культурной столицы» (ФОТО) В Сети киевляне активно комментируют новость: «Как это они еще Донецк не переименовали обратно в „Сталино“?», «Кофейня подходит к месту» и т.д. Украинцам намного милее было бы посидеть в кафе имени украинского «героя» Бандеры. Читайте также: С пьяных глаз: вице-спикер Рады опозорилась, перепутав Россию с ЕС

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