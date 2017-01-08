Национальное предательство: представители РПЦ совместно с Иудеями пропагандируют анти-сталинизм!

События последнего времени поражают фактами, которые прямо и откровенно говорят о том, что в лоне Русской Православной Церкви происходит национальное предательство!

Да, да!

В буквальном смысле национальное предательство! Ведь если главная российская религиозная конфессия — "Православное Христианство" — именуется как "Русская Православная Церковь" (и эта национальная принадлежность Церкви заявлена прямо в её названии), то по её деяниям последних лет и месяцев РПЦ является предателем русского народа! Ибо как показывают многочисленные опросы, проводимые различными СМИ, подавляющее большинство русских людей относится к руководителю СССР Иосифу Сталину с большим уважением и почтением!

Более того, большинство русских людей хотело бы, чтобы сегодня к власти пришёл Сталин-2, навёл порядок в стране и восстановил социальную справедливость, как это умел делать Сталин-1. Это полная аналогия с тем, что верующие христиане точно так же ждут сегодня возвращения Спасителя-Христа и веруют в его "Второе пришествие".

Ненавидят же Сталина и всячески очерняют его своей ложью, публикуемой в средствах массовой информации, прежде всего библейские Иудеи, те самые, в адрес которых Христос сказал когда-то: "ваш отец диавол..." (Ин. 8: 44), вторыми очернителями Сталина идут различные "еврейские подонки" (так принято у нас называть самых худших представителей еврейского народа) и замыкают эту "пятую колонну" высокопоставленные священнослужители РПЦ а также различные миссионеры от РПЦ.



На фото Берл Лазар поздравляет митрополита Иллариона с его 50-летием.

Вот с чем мы, россияне, вошли в новый 2017 год!

Свой рассказ я начну с того, что в 2013 году я опубликовал статью "ЖИДЫ КИПИШУЮТ: ЕСЛИ НАРОД ВЗБУНТУЕТСЯ, ПЕРЕВЕС СИЛ БУДЕТ НА СТОРОНЕ СТАЛИНИСТОВ!".

Моя статья освещала произошедшее тогда в масштабе России событие: филологи из Сахаровского центра провели в Москве научный семинар, на котором разбирался вопрос «Сталинская аберрация: почему РУССКИЕ не справляются с наследием тирана?».

Участники семинара с горечью констатировали, что теоретически со временем сталинисты должны были исчезнуть совсем, а они, наоборот, наплодились в невероятных количествах .

Вот те раз: изучающие русский феномен иудеи-сионисты никак не могут взять в толк, что в жизни всё взаимосвязано?!

Между тем, всё просто: СТАЛИНИСТЫ потому "наплодились", что в России расплодились в невероятных количествах социальные ИЗВРАЩЕНЦЫ: педерасты разных мастей, педофилы, мастера "дегенеративного искусства", продажные судьи, продажные священники, проституирующие политики и прочие моральные уроды.

«Появилось очень много 20 – 30-летних сталинистов», – заявил на семинаре доктор филологических наук, профессор ВШЭ, писатель Гасан Гусейнов. Привели статистику и оказалось, что только 11% населения России против возвращения сталинизма! Из оставшихся 89% половина ждёт этого с восторгом, а второй половине всё равно.

Численный перевес сторонников Сталина по отношению к его противникам – в четыре раза! – подвели итог филологи Сахаровского центра. По мнению участников семинара, это должно побудить руководство России к принятию срочных мер!

Первое, что решили либерализаторы русского сознания – в законодательном порядке необходимо запретить упоминать всуе партийное имя вождя – «Сталин», а при необходимости использовать его грузинскую фамилию – «Джугашвили». Слово «СТАЛЬ» олицетворяет собой силу, мощь, чистоту, поэтому звучание слова «Сталин» так приятно для русского уха. Характерно, что это исследование русского феномена проходило в рамках семинара из цикла «Язык в поле социального взаимодействия».

Из этого следует один вывод: определёнными силами ведётся последовательное изучение языковых кодов для возможности перепрограммирования сознания населения России!

Представляете, они ищут пути, как им "перепрошить мозги" у нового поколения россиян?!

Показателен состав участников мероприятия. Среди тех, кто собрался 3 года назад переформатировать мозг русских через смену языковых кодов, оказались исключительно представители "богоизбранного народа", жиды и жидовки:

- Михаил Горбаневский, д.фил.н., проф., председатель гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) – на основании выводов которых и ведутся судебные дела, в т.ч. по 282 статье;

- Денис Драгунский, политолог;

- Ирина Левонтина, к.ф.н., ст. научн. сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН;

- Марек Радзивон, д.и.н., директор польского культурного центра в Москве;

- Евгений Штейнер, профессор НИУ ВШЭ.

Источник.

Повторюсь, это происходило 3 года назад.

Участники семинара пришли тогда к выводу, что выявленное двумя соц.опросами глубокое уважение россиян к Сталину "должно побудить руководство России к принятию срочных мер"!

Этот вывод а также сами участники прошедшего в Москве в 2013 году семинара прямо свидетельствуют, что московская и региональная власть в России находятся в руках вот таких штейнеров, гусейновых, горбаневских и левонтиных, которые не скрывают того факта, что их сильно тревожат умонастроения государствообразующего русского народа, и они бы хотели изменить их в выгодную им сторону.

И вот в последнее время мы видим в буквальном смысле психическую атаку на мозги граждан России и попытку перепрограммирования сознания русских людей в том числе и через авторитет "Русской Православной Церкви".



Источник: сайт "Православие и Мир".



Источник: агентство "Интерфакс".

На последнее заявление Берл Лазара я ответил 6 января статьёй: https://cont.ws/post/481247

Самое примечательное в этой истории — тот факт, что нещадно критикуемый и поругаемый сегодня этими и другими господами Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), почти 30 лет руководил СССР, не имея никакого другого образования, кроме образования православного священника!

Сталин набирался религиозного знания и жизненной мудрости сначала в Духовном училище города Гори (в Грузии), которое закончил в 1894 году с золотой медалью, а потом в Тифлисской духовной семинарии, где проучился на бюджете ещё почти 5 лет.

Что же понял Сталин, изучая, с одной стороны, историю Иудеев, описанную в Ветхом завете Библии, а с другой стороны, изучая историю Христа-Спасителя, описанную в той же Библии в четырёх Евангелиях?

Он понял главное, что после убийства Христа любая власть на земле, как в Российской империи, так и в США, Англии или в Европе дана вовсе не от Бога, как любят говорить священники самых разных конфессий, а она представляет собою "власть тьмы" и основана исключительно на бандитских принципах, через захват и насилие, совершённое над тем или иным народом или народами!

Причём, когда власть (дающая какой-либо группе людей право хозяина, господина) захватывается по бандитскому принципу, главной добычей считается территория. При этом народ, проживающий на захваченной территории, либо уничтожается (как было при завоевании Америки переселенцами из Европы), либо превращается в рабов почти никаких прав не имеющих (как было в дореволюционной крепостной России), либо просто облагается данью (подушным или подоходным налогом) с сохранением определённой степенью свободы у людей (как было при покорении московскими правителями великого "Царства Сибирского").

Вот так, например, было при покорении Сибири:

"Покорение Сибири — исторический процесс включения Сибири и Дальнего Востока в состав Русского (Российского) государства со второй половины XVI до начала XX века. Традиционно считается начатым в 1580 году походом Ермака против Сибирского ханства. Присоединение Сибири и Дальнего Востока к России встречало сопротивление местных жителей и происходило на фоне ожесточенных боев коренных народов с русскими казаками, которые часто допускали жестокость по отношению к коренным народам". Источник.

"Процесс покорения Сибири включал в себя постепенное продвижение русских казаков и служилых людей на Восток, вплоть до их выхода к Тихому океану и закреплению на Камчатке. В фольклоре народов Северо-Востока Сибири для обозначения пришельцев с этнонимом «русский» используется слово «казак». Пути движения казаков по преимуществу были водные. Знакомясь с речными системами, они шли сухим путём исключительно в местах водораздела, где перевалив через хребет и устроив новые лодки, спускались по притокам новых рек. По прибытии в местность, занимаемую каким-либо племенем туземцев, казаки входили с ними в мир­ные переговоры с предложением подчиниться Белому царю и платить ясак, но переговоры эти далеко не всегда приводили к успешным результатам, и тогда дело решалось оружием. Обложив туземцев ясаком, казаки устраивали на их землях или укрепленные остроги (если племя было воинственное), или просто зимовья, где и оставалась обыкновенно часть казаков в виде гарнизона для поддержания покорности и для сбора ясака. Вслед за войсками шли поселенцы, администраторы, духовенство, промысловики и купцы. Местное население облагалось налогом (см. ясак). Наиболее активное сопротивление оказали Сибирское ханство и ряд крупных племенных союзов (например, ханты)". Источник.

Здесь, как мы видим, как раз и описан принцип установления бандитской власти на той или иной территории, и вот он перечень слагаемых бандитской власти: "поселенцы, администраторы, духовенство, промысловики и купцы".

Присутствие духовенства было обязательным, потому что его главная задача была и остаётся до сих пор методично внушать покорённому населению, что "всякая власть от Бога, и ей надо подчиняться, как бы плохо ни жилось народу".

А потом, когда Сибирь была покорена, вышла в Российской Державе в 1750 году вот такая книга, сочинённая нерусским историком Герардом Миллером. Это её титульный лист.

Обратите особое внимание на слова: "особливо от ПОКОРЕНИЯ его (Царства Сибирского) РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЕ".

Пришли из Московии вооружённые бандиты и покорили Сибирь.

Здесь я считаю своим долгом непременно указать ещё и на то, какая участь была у большинства русских всего два с небольшим века назад в "Царстве Московском".

Это рубрика "куплю-продам" в газете "Московские ведомости" за 22 февраля 1800 года.

Читайте внимательно: "продаются дворовые люди...", "продаются 3 девушки видные 14 и 15 лет...", "продаётся кожевенный мастер 26 лет с женою", "продаётся кузнец холостой и столяр женатой", "продаётся вдова 33 лет..." и так далее...

Русские люди в царской России продавались как имущество или как скот!

Во время учёбы в Тифлисской семинарии Сталин, сын простого сапожника, также понял, что смена любой бандитской власти, которая ненавидит покорённый народ и допускает вопиющую социальную несправедливость, возможна только через революцию.

Ещё один путь смены бандитской власти — перехват управления страной уже после революции на стадии революционного хаоса. Это когда революцию в стране совершает одна мощная сила, получающая сильную поддержку извне и преследующая свои цели и реализующая свои алчные вожделения, а кто-то влившийся в революционный процесс со своими тайными планами и целями, потом исподволь, как бы незаметно, не вызывая поначалу ни у кого подозрений, прибирает к своим рукам всю полноту власти над страной и народом, и в том числе над самим революционным процессом.

Вот Сталин, проучившийся в Грузии на православного священника почти 10 лет, и решил пойти этим самым трудным и непредсказуемым путём. Он обладал уверенностью, что после развала Российской империи полчищами жидов-разрушителей у него таки хватит сил и прозорливости на то, чтобы перехватить у них власть у построить вопреки всем их планам первое в мире государство рабочих и крестьян, где будет соблюдаться в отношении трудового народа такая социальная справедливость, какой не было прежде ни в одной стране мира, а главное — образование народа будет всеобщим и бесплатным, как и медицина.

Что касается происхождения революционеров, совершивших в Российской империи государственный переворот, у которых Сталин потом перехватил власть (это произошло уже после смерти Владимира Ульянова-Ленина), то всё становится предельно ясно из свидетельства Уинстона Черчилля, будущего премьер-министра Великобритании, который 5 ноября 1919 года выступил в Палате Представителей, где произнёс следующую речь:

«Нет надобности преуменьшать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно, И главную часть в проведении системы террора учреждённого чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, еврейками. Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией правил Бэла Кун.

Похоже, что Евангелию Христа и проповеди антихриста предначертано было родиться в недрах одного и того же народа, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для высших проявлений как божественного, так и дьявольского....

Всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти. Он (заговор) был главной пружиной всех подрывных движений 19-го столетия; и, наконец, сейчас эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы и держит в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной Империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской революции. Их роль несомненно очень велика, вероятно она значительно перевешивает роль всех остальных».



Революционеры, которых живописал Уинстон Черчилль.

К этому надо добавить, чтобы стало окончательно понятно, что именно имел ввиду Черчилль: Владимир Ленин прибыл совершать революцию в России из Швейцарии с группой сопровождения в опломбированном вагоне, а Лейба Бронштейн (Троцкий) с той же миссией прибыл в Россию из США на пароходе. С ним была группой евреев-бандитов числом около трёхсот человек. Эти люди и составили в 1917 году главное революционное ядро. Вдобавок к этому в городах России уже находилось к тому времени несколько миллионов евреев, которые хлынули в Россию из Украины после отмены в 1915 году "черты оседлости", установленной для почти 6 миллионов евреев царским правительством ещё со времён царицы Екатерины II.

Поскольку эти миллионы евреев уже находились в России и уже принимали то или иное участие в революционном процессе, то Сталин, перехватывая власть у Ленина и Троцкого, поступил по принципу, который был известен ещё в Священной Римской империи: "если какой-либо процесс или движение нельзя остановить, его надо возглавить!" И он пошёл по этому пути, потому что другого у него просто не было.

Так при Сталине евреи продолжали играть в Советской России ведущую роль, они занимали многие ключевые посты, но только вся их деятельность была подчинена уже не разрушению, как это было при Ленине и Троцком, а созиданию.

Очень много евреев было при Сталине среди командиров Красной Армии. Красные комиссары (политруки) были прочти сплошь евреи, и они, как показала потом Великая Отечественная война, подходили на эту роль как никто другой.

Ну а кто из евреев не хотел верой и правдой служить социалистической Родине, всячески вредил Отечеству в силу своих взглядов, те объявлялись "троцкистами" или "немецкими шпионами", или просто "врагами трудового народа", и разговор с ними был короткий, а наказание — суровым.

Что касается религий и христианской Библии, то они тоже считались в Советской России элементами вредительства. Особенно зловредным Сталин считал включённый в Библию иудейский "Ветхий завет". В нём чёрным по белому было прописано евреям захватывать всюду власть бандитским путём, через обман, террор и насилие!

Это — "священная Библия", которую многие читают, но у них не хватает ума её осмыслить!

Преимущественно из-за этих "заповедей, постановлений и законов", присутствующих в Библии и налагающих на евреев обязательство всюду захватывать власть бандитским путём, через обман, террор и насилие, Сталин, не имевший, повторюсь, никакого другого образования, кроме религиозного, как раз и проводил в СССР антирелигиозную политику. Он знал как никто другой, что Бог — не в религии, Он в душе каждого человека, и у каждого верующего человека должен быть свой личный контакт с Богом. А созданные власть имущими так называемые "религии", как справедливо заметил Карл Маркс (внук двух раввинов!), "есть опиум для народа". В распространении этого "духовного опиума" заинтересованы исключительно те властители, чья власть основана исключительно на бандитских принципах и не преследует установления в обществе социальной справедливости.

Что касается современного общества, то его возврат к религии свидетельствует лишь о том, что над миром вновь установилась "власть тьмы" и господство тех самых библейских иудеев, которым Христос сказал незадолго до того, как его казнили:

"Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы..." (Лк. 22: 52-53).

Из всей этой истории уже нетрудно понять, что после развала СССР в 1991 году мы вновь имеем в России "власть тьмы". Объединение Иудеев и высших чинов из "Русской Православной Церкви" на почве ненависти к Сталину — самое красноречивое тому свидетельство.

Что касается Владимира Путина, нынешнего Президента России, то он, похоже, всеми силами стремится осуществить перехват власти у всесильной иудейской правящей элиты, заполонившей все ветви региональной и центральной власти в Российской Федерации, но у него пока не получается это сделать...

В завершение статьи небольшое видео: "Бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми говорит правильные слова о Сталине":

8 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин