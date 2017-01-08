Начало жизненного пути Пресвятой Богородицы Царицы небесной

Ее называют по-разному: Богородица, Царица небесная, Пресвятая Дева, Утешительница. Но что мы о ней знаем? У каждого из нас есть в голове сложившийся образ Божьей матери, хотя на самом деле о ней совсем немного сказано в Библии, в основном в Евангелиях. На страницах Святого Писания она упоминается всего несколько раз, да и то вскользь. Эти упоминания обезличены. Они рассказывают о ее поступках, а не о ней самой. Из Библии нельзя узнать, о чем думала, о чем мечтала, в конце концов — как выглядела или где жила Богоматерь.Это начало жизненного пути Пресвятой Богородицы. А потом — издевательства толпы над сыном, его мученическая смерть и долгие годы жизни без него.

Мы покажем дом, где, по преданию, родилась Богородица. Покажем место, где был Иерусалимский храм, куда родители отдали ее в 3-х летнем возрасте на воспитание. Как мы знаем, замуж Мария вышла за пожилого Иосифа из Назарета, в общем-то глухой деревни. Почему так вышло? Кто нашел ей жениха? И почему им стал именно Иосиф? Мария переезжает в Назарет, в дом мужа. По сути, она едет из центра иудейского мира — из Иерусалима в глухую деревню, которой на карте-то и не было. И это своего рода акт смирения. Именно в Назарете произошло событие, которые мы сегодня называем Благовещением. Эту историю знают многие. Марии явился ангел, предсказал рождение Иисуса. Но вот простой вопрос — сколько лет было Марии, когда она родила?