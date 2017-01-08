Герой Совесткого Союза Лев Матушкин. Командир атомной субмарины. Видел выныривающий НЛО

Командующий флотилией подводных лодок Краснознамённого Северного флота, вице-адмирал. Герой Советского Союза (1982).

Участник 12 боевых походов атомных ракетоносцев стратегического назначения с выполнением боевого патрулирования, из них 7 походов совершил подо льдами Арктики, в том числе 3 межтеатровых.

Заявления такого человека нельзя игнорировать. Лев Матушкин и несколько членов экипажа видели выныривающий из воды яйцеобразный гигантский НЛО и смогли даже его сфотографировать. Но, чаще, странные объекты ,движущиеся под водой со скоростью самолета, не видели, а слышали и фиксировали акустики: