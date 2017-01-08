Фильм «ВИКИНГ» 2016 — оскорбление чувств думающих

Несколько подробных отзывов и аналитических статей о фильме Викинг, который вышел в прокат в начале 2017 года и был неоднозначно встречен зрителями и критиками. На что было потрачено 7 лет и 1,25 миллиарда государственных денег?

От редакции портала Крамола: ГЛАВНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ фильма “Викинги”- Петрухин Владимир Яковлевич. Доктор исторических наук (1994), профессор кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ. Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (член специализированного совета), член Археологической комиссии древностей. С 1991 — профессор ЕВРЕЙСКОГО университета в Москве, курсы лекций по истории России в древности и средневековье, истории ЕВРЕЕВ в России в древности и средневековье, введение в археологию, археологическая практика. С 1994 г Член редколлегий журналов: «Вестник Еврейского университета» (М. — Иерусалим) С 1995 — член академического совета научных работников и преподавателей иудаики в вузах центра «Сэфер», участвовал в исследовании СЛАВЯНО — ИУДАИСТИЧЕСКИХ связей (сб. «От Бытия к Исходу», отв. редактор. М., 1998), публикации и комментировании источников (Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. М.-Иерусалим, 1997, 2-е изд. 2003, научный редактор). С 1999 — КООРДИНАТОР ХАЗАРСКОГО проекта в ЕУМе, член оргкомитетов международных симпозиумов «Хазары» в Иерусалиме (1999) и Москве (2002). Участник междисциплинарных экспедиций по исследованию памятников ЕВРЕЙСКОЙ истории и культуры в Подолии (Украина, 2001), Западной Белоруссии (2003) и др. Ярый сторонник норманнской теории.

Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей

Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в недостоверности многих событий. Интервью опубликовано на сайте «Газеты.ру» в пятницу, 6 января.

Максимов обратил внимание на тот факт, что многие критики ленты опираются на утверждения историка Василия Татищева, который писал, что Крещение на Руси шло «огнем и железом». Однако, по словам продюсера, достоверного подтверждения этой гипотезы нет.

«Ученый просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает «Викинг», находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств — письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков», — заявил он.

При этом Максимов отметил, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет» — «единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира».

На широкие экраны картина о князе Владимире Святославовиче вышла 29 декабря 2016-го. Фильм успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной. Продюсеры «Викинга» Константин Эрнст и Анатолий Максимов рассказали, что кинолента повествует не столько об истории Древней Руси, сколько о личном выборе каждого человека, определяющем ее ход.

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Фильм «ВИКИНГ» 2016 — как оскорбление чувств думающих

Посмотрела фильм «Викинг» и пришла в замешательство от низости и извращённости задумки сего информационного продукта.

Андрей Кравчук автор сценария и режиссер, продюсер Константин Эрнст. Лозунг фильма: «Тебе нужно увидеть, чтобы поверить» — по задумке авторов, видимо, должен отразить примитивное мировоззрение славян до крещения. Так как продвинутое сознание христиан позволяет верить не проверяя, не видя, просто верить и всё и именно так и правильно — такой вот один из посылов фильма.

Другими словами — призыв к снижению критического мышления и «закрыванию глаз» на факты. Весь этот фильм является оскорблением разума!

Хочу предупредить об опасности, которую несёт в себе этот фильм и для взрослых и, особенно, для детей.

Прошу у активистов юридической помощи, для того чтобы авторы фильма понесли наказание по закону.

Основная критика фильма «Викинг» по пунктам

1. Фильм не соответствует возрастному ограничению 12+.

Начинается он с убийства животного и далее кровь не сходит с экрана. Только в кадре массового крещения славян кровь не льётся, а так практически, присутствует в каждом кадре.

Далее, в фильме присутствуют две постельные сцены. Первая, в которой Владимир, испачканный в крови только что убитого его брата Ярополка, отвечает на приставания своей молодой жены, которую вовсе не смущает что её муж весь в крови. Более того, за несколько минут до этого она видела тело убитого Ярополка, но это никак не сбило её сексуального настроя, а возможно даже, стимулировало его. Во взаимных ласках Владимир пачкает кровью свою жену, для которой это приемлемо. Ещё тёплое тело брата лежит на первом этаже в луже крови, а на втором этаже, того же княжеского терема, происходит сексуальная сцена. Это предлагают посмотреть детям от 12 лет. Мне в 41 год было жутко смотреть на это. Но я росла на советских фильмах, может от того и в состоянии отличить норму от извращения.

Вторая постельная сцена тоже не обошлась без крови. По сюжету, жена Владимира пришла с капища, где совершался славянский обряд, в ходе которого все участники мазали своё лицо кровью, предположительно, жертвенного животного (показано не было чья кровь, хотя был ещё сюжет, в котором пытались принести в жертву человека). И вот, с густо вымазанным лицом и руками кровью, жена возвращается домой с капища и начинает любовные ласки с мужем. Во время этого, будучи беременной от него, производит попытку убить Владимира ножом. Попытка убить не удалась, Владимир отбил нож и жена призналась ему что планировала после его убийства убить и себя с ещё нерождённым ребёнком.

Ещё раз вопрос, это для 12+?

По данному пункту прошу высказаться детским психологам. Просьба к родителям, которые пришли на просмотр с детьми, подать иски о причинении морального ущерба и психического вреда.

По моему мнению, те кто проверял фильм на возрастное ограничение должны ответить по закону за причинение вреда и быть дисквалифицированными без возможности продолжать трудовую деятельность по данной профессии.

2. Отсутствие исторической правды.

Сознательное её искажение. Почему сознательное? Да потому что при желании опереться на летописи это сделать можно было. Но видимо были определённые задачи у этого идеологического продукта. Данный фильм именно идеологический, историческим его назвать нельзя.

Прошу профессионалов проверить на достоверность исторических фактов показанных в фильме и дать свои отзывы. Прошу юристов помочь сформулировать иски по оскорблению и унижению чести и достоинства предков славян.

2.1. Быт и опрятность славян принижены.

При просмотре фильма складывается впечатление что славяне не мылись и чистых одежд не носили. Лица в грязи, одежда рваная, ни одного добротного домашнего хозяйства показано не было, даже княжеские хоромы темны и не убраны. Весь быт славян показан в серых красках. В ходе фильма чистыми славяне появляются, только когда их массово крестят в реке. А до того, видимо, кожа очищалась естественным путём — грязь отваливалась засохшей. Чистая одежда в фильме появляется лишь дважды: у христиан в Корсуни и у славян при крещении в Киеве. Это яркие акценты влияющие на сознание, подчёркивающие преимущества христианства.

2.2. Речь славян показана примитивной.

Герои фильма говорят на ультрасовременном языке, невысокого культурного уровня. Общение на уровне князя и его окружения происходит в стиле: «Ты чё? Да ни чё!»

2.3. Образ женщины — как показатель уровня культуры, так же дискредитирован.

Девушка, которую едет сватать Владимир ведёт себя слишком дерзко, мало соответствуя правилам поведения девушки патриархального обычая. Она при всех не слушается отца, когда тот велит ей замолчать, а затем, так же, не слушается и мужа. Ходит всегда с распущенными волосами, без головного убора. Причёска её не меняется, какая была в девичестве, такая же остаётся и в замужнем положении. Причём она не из рядовых жителей, она жена князя. Но, повторюсь, ходит без подобающего убранства головы и одежды.

2.4. Внешний вид печенегов представлен как типично монгольский.

По некоторым источникам: «Язык пачинакитов относят к тюркской группе, но источники утверждают, что своим внешним видом они почти не отличались от жителей того же Киева. Печенеги были европеоидами с темными волосами, брили бороды, имели небольшой рост и неширокие лица.» В фильме между печенегами и славянами отсутствует языковой барьер.

2.5. Несоответствие одежды этносу.

В фильме жена Ярополка одета не по-славянски. На голове наброшен на ближневосточный манер прозрачный палантин. Её одежда отличается красотой и богатством в отличие от показанных других славянских женщин в кадре. И она же является одной из первых христианок. Такой приём подсознательно формирует посыл что христиане лучше, чем другие. Есть в этом фильме и прямое на то указание, не только подсознательные вкрапления.

2.6. Искажённые образы волхвов.

В фильме на капище служителями культа представлены три человека: немой мужчина и две женщины. Персонажи эти отталкивающего вида и поведения: все лысые, в чудных длинных одеждах, обряды проводят под бубен. У мужчины внешность не соответствующая этносу, который он представляет. Состояние психики этих трёх персонажей неадекватная, они скорее относятся к категории юродивых. И такие персонажи представлены волхвами, теми кто призван нести многовековую мудрость народа и передавать её последующим поколениям. Кстати, эти образы скопированы из канадо-ирландского сериала «Викинги».

Если верить авторам фильма, то славянские волхвы — психически больные люди с ущербным сознанием. Открытый цинизм в деле принижения и искажения представлений о древней культуре славян. Считаю, что на основании этого, необходимо подавать иски об «оскорблении чувств думающих». Юристы лучше подскажут формулировку.

2.7. Обвинение славян в совершении человеческих жертвоприношений.

Нет слов. Но для тех кто не видел фильма опишу: эти трое чудиков, которые представлены волхвами, обманом заманивают мальчика, по странному случайному совпадению, сына христианина, на обряд и готовятся принести его в жертву. Не сговариваясь всё население города узнаёт об этом и массово приходит на обряд. В состоянии упоения, от предвкушения свежей крови для бога, ждут свершения обряда. Обряд чуден до невероятного: тут и колядные маски на лицах в разгар лета и венки как на Купалу, хотя явно не Купало. Эти трое служителей культа (волхвами не могу их называть) приготовили отвар из мухоморов и собираются напоить им мальчика, перед его обрядовым убийством. И тут, об этом узнаёт его отец и пытается спасти сына, бежит с ним на башню. А вся толпа гонится за ними с истовым желанием принести мальчика в жертву. Картина сия болезненно напоминает сюжеты из фильмов о вампирах, вурдалаках, мутантах и прочей аналогичной нечисти. Подозреваю, что подобные образы не случайно были вложены. Итак, мальчик и его отец трагически погибают, падая вместе с башней, у которой срубили столбы основания. Перед смертью отец успевает сообщить сыну что смерти нет и все мёртвые воскреснут. И тут служители культа всё-таки достигают тел, только что погибших, христианина и его сына, кладут на их тела руки и замирают в согнутых позах. По цепочке и весь народ, складывая руки на спины друг к другу так же замирают в каком-то странном состоянии.

Кстати, после этой сцены несколько человек покинуло кинозал.

2.8. Образы христиан утрированно положительны.

Думая что серый цвет, грязь, кровь уже никогда не закончатся, я продолжала смотреть, хотя кишки дёргало от каждого кадра. Сюжет фильма привёл в Корсунь и, о, чудо, наконец-то появился цвет! Каменный город красив, корабли прекрасны и точно гораздо крупнее славянских. Одежда горожан цветная!!! Их лица красивы, опрятны, аккуратно бриты бороды. Храмы богаты и искусно украшены. В городе есть водопровод! Где уж там, в сравнении, жалкие славянские лачуги. «Живут же люди» — так и захочет сказать наивный зритель.

2.9. Обряд крещения Владимира проходит без свидетелей.

Обряд крещения показан как не обдуманное волевое решения, а как почти случайное действие. Разве так может действовать князь? Обряд показан, по сути, как психотерапевтический сеанс. Человек избавляется от всего что его тяготит, проговаривая эпизоды жизни с негативными эмоциями. А задача священника снять эту боль, заменив её на новое мировоззрение. Ну что ж, получается религия подменяет собой психотерапию, только подаётся это как действия от имени бога. Владимир облегчённо вздыхает и говорит что больше не будет убивать. Хотя по истории все междоусобные войны начались именно после его крещения. Опять же расчёт на наивность зрителя. Или на молодого зрителя, чьи умы ещё не созрели и не успели прочесть многих книг. Именно в юные мозги и был расчёт вложить вот такую вот инверсию. Может поэтому и поставлен возрастной ценз 12+?

2.10. Образ Владимира вызывает ассоциации с образом Христа.

Разумеется иконы никто с натуры не писал, однако существует некий общепринятый образ Христа: определённый типаж, возраст, цвет слегка вьющихся волос и т.д. Так вот, странным образом, Владимир максимально попадает под этот образ. Случайно ли?

Не случайно. Он покаялся что убил брата, отца и мать своей жены. Хотя по сюжету, их убили его дружинники. Убили без его ведома и согласия на то. Ну не подчинялись он его княжей власти, действовали как считали нужным. А Владимир, как положительный персонаж, взял их грехи на себя.

2.11. Как название фильма связано с содержанием фильма? Почему «Викинг»? Кто там викинг?

Яна Сабля

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Аргументированный разбор косяков фильма Викинг с участием Дмитрия Пучкова и Клима Жукова: Пару слов о «Викинге» и поисках величия России Родные моему сердцу россияне спорят о том, является ли данный фильм шедевром современного киноискусства, объективно описывающим жизнь, быт и нравы наших предков, либо это откровенный плевок в лицо каждому, кто считает себя русским и чтит свою культуру и историю. В сети появилась петиция, подписав которую граждане требуют запрета проката данного фильма. Изначально тупиковый спор. Сложно судить, хорош и историчен этот фильм, либо он полон передергиваний, искажений исторических фактов и художественного вымысла. Причина того, что данный спор ни к чему не приведет банальна. Мы не знаем своей истории, и любое суждение по поводу нашего далекого прошлого – субъективно. И это печально. Как можно судить об историчности данного фильма, если есть те, кто считает, что до крещения Русь была чуть ли не дикой степью, населенной исключительно темными людьми, без культуры и письменности, и есть те, кто считает, что крещение уничтожило нашу культуру и отбросило Русь в своем развитии на много веков в прошлое? Парадоксально, но сторонники и одной и другой теории приводят в защиту своей точки зрения весомые аргументы. Более того, обе версии имеют своих последователей, которые довольно многочисленны. И именно очередной виток противостояния сторонников данных противоположных теорий мы вынуждены наблюдать после выхода в прокат фильма «Викинг». Удивительно, что такое неоднородное общество как российское вступило в битву вокруг истории древней Руси, при этом, не удосужившись разобраться в объективности изложения истории более поздних периодов. Я не стану говорить об эпохе Петра Великого, которую каждый второй трактует по своему, и Николая II, то ли милосердного, то ли слабохарактерного царя. Живых свидетелей тех эпох уже не осталось. Но к моему удивлению, мы не можем прийти к единому мнению и по поводу оценки более поздних периодов истории нашей страны. Ежедневно большое количество людей спорит по поводу того, кем же был Иосиф Сталин, кровавым тираном либо гениальным правителем, и какой вклад в развитие нашей страны он внес. Несмотря на то, что еще есть живые свидетели той эпохи, более-менее объективной точки зрения по данному вопросу у нас так и не сложилось. Более того, мы наблюдаем, как довольно большие массы населения начинают преподносить нам Михаила Горбачева в качестве человека, давшего России свободу, а Борис Ельцин преподносится великим реформатором, память о котором должна быть увековечена повсеместно. И этим людям плевать на то, что десятки миллионов выживших в период правления Ельцина кричат со всех трибун о том, что это не так. Они методично делают свое дело, строя Ельцин-центры, в том числе и за бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, и продолжают нагло переписывать тот период истории, свидетели которого ныне живы и здравствуют. Мы позволяем писать и издавать в России книги, которые нагло перевирают ход Великой Отечественной войны и выставляют СССР в качестве агрессора, захват Европы которым и предотвратил Гитлер, но при этом продолжаем ежегодно ходить на Парад Победы 9 мая, и встраиваемся с портретами наших славных предков в стройные ряды колон Бессмертного полка. И когда находится тот, кто начинает возмущаться, его тут же резко осаживают, заявляя о том, что у нас свободная страна и любая точка зрения достойна не только внимания, но и общественного обсуждения. Печально. Пока мы спорим об историчности костюмов и амуниции в фильме «Викинг» у нас на глазах нагло переписывают историю обозримого периода России, но нас мало это волнует. Главное чтобы киношный князь Владимир соответствовал образу православного святого, а волхвы выглядели как умудренные опытом и высшей мудростью старцы. И бог с ним, что через двадцать лет наши дети и внуки будут говорить о том, что Сталин был кровавым тираном, уничтожающим советский народ и посягнувшим на независимость Европы, а Ельцин был великим реформатором, проложившим для нас, совков и ватников, дорогу в светлое капиталистическое и демократическое будущее. Меня это пугает больше, чем какое-то несоответствие костюмов в игровом и одноразовом фильме «Викинг». Но больше всего меня удивляет и обескураживает привычка нашего населения искать величие России в прошлом. Нет, разумеется, история дает нам массу примеров для подражания и учит многому, но далеко не всему. Нельзя брать из прошлого только хорошее, напрочь отказываясь признавать, что было и плохое. Вытягивая на свет божий исключительно яркие и положительные моменты из нашего общего прошлого, мы неизбежно извлекаем из прошлого и то плохое, что предшествовало хорошему или сопровождало его. И это наша история. Она настолько наполнена белыми пятнами, что каждый видит в ней исключительно свое, в силу своего мировоззрения и миропонимания. Те, кто ищет величие России в прошлом, не понимают, что для того, чтобы узреть его в будущем, нужно строить его в настоящем. Ежедневно. Почему нужно снова и снова перелопачивать и переиначивать биографию князя Владимира, и без того противоречивую, а не попытаться узреть величие нашей страны через биографии Королева и Гагарина, героев, внесших неоценимый вклад в покорение космоса? Единственное, что меня искренне пугает в фильме «Викинг», который я не смотрел, так это его бюджет. Судя по всему, наше правительство решило все социальные, образовательные и культурные проблемы страны, что может вкладывать деньги в игровое кино, суммарный бюджет которого составил 1,2 миллиарда рублей. Игровое кино. Исторические факты, в субъективной подаче сценаристов и режиссеров, богато разбавленные художественным вымыслом. Представьте, сколько за эти деньги можно было издать качественных книг, рассказывающих школьникам об истории нашего государства, объективно, без политических и религиозных акцентов, и издать документальных фильмов? Сколько документальных фильмов, по настоящему хороших, которые хотелось бы не только посмотреть второй раз, но и порекомендовать для просмотра друзьям и знакомым, вышло в эфир за последние годы? Я не могу назвать Вам ни одного. Мало кто хочет вкладываться в то, что несет, прежде всего, просветительскую нагрузку и не гарантирует кассовые сборы. Не могу не упомянуть в данной публикации и другой фильм, выход в прокат которого так же вызвал в сети жаркие споры. Картина, получившая статус «народной» — «28 панфиловцев». Бюджет фильма, не менее масштабного, уложился в более скромные 150 000 000 миллионов рублей, что не помешало ему при этом выбиться в лидеры проката и собрать 384 000 000 рублей. Удручает одно. Деньги на фильм собирали буквально всем миром, а его создатели, убеждали, что это сугубо не коммерческий проект, который после окончания проката будет выложен в свободном доступе для скачивания и просмотра всеми желающими. Фильм ушел из проката 26 декабря, но по-настоящему народным так и не стал. Вместо этого 26 декабря фильм стал доступен для покупки в онлайн-магазинах Google Play, iTunes и Okko.tv. Но создатели фильма продолжают настаивать на том, что когда-нибудь, когда к ним вернутся авторские права на ленту, они все же выложат его в свободном доступе. А как быть с правами тех 35086 граждан, которые перечислили на создание фильма около 35 миллионов рублей, в надежде, что проект станет народным и фильм появится в свободном доступе? Сложный вопрос. Жаль, искренне жаль, что народный проект превратился в сугубо коммерческий. Но сам фильм, разумеется, хуже от этого не стал. Его я нисколько не критикую. Мои эмоции касаются лишь тех, кто заработал там, где зарабатывать не планировалось изначально. В общем, неисторичность костюмов в фильме «Викинг» на фоне других проблем меня не пугает совершенно. В поселке Трудовом Приморского края 4 января загорелся двухэтажный коттедж. Горел частный детский сад, внутри которого находились дети. Прохожие стали снимать пожар на видео и лишь один бросился спасать из огня женщину и детей. Вот это по-настоящему страшно. Один спасал, остальные снимали на видео. Нет, если быть объективным, был еще и второй. Он выбежал из своего дома в том, в чем был одет и попытался прорваться в горящий коттедж. Когда у него ничего не получилось, он побежал к пожарникам, позвать их на помощь. В тапочках. По снегу. Двое на целый поселок. Вот это пугает меня гораздо больше, чем неоднозначная подача истории России 10-го века. Быть может для того, чтобы эти люди побросали свои гаджеты и бросились спасать из горящего дома детей им нужно рассказать о том, что Россия была великой до крещения? Или стала таковой после принятия православия? И все сразу изменится? Глупости все это. Не о том спорим. Величие России нужно искать здесь и сейчас. И величие это, прежде всего в величии ее народа. И пока мы снимаем гибель людей на телефоны, вместо того чтобы попробовать их спасти, и поднимаем цены на проезд в такси для тех, кто пытается покинуть место совершения теракта, о величии нам не стоит даже заикаться. И именно это нам нужно понять. Но нам некогда. Вместо этого мы спорим о том, как же жили славяне тысячу лет назад. Спорим до хрипоты в горле. А что это изменит? Алексей Зотьев

Грязный Викинг Данила

Давеча сходил посмотреть давно анонсировавшийся мегаблокбастер «Викинг».

Фильм авторами позиционируется как исторический.

При этом, граждане авторы не скупились на комплименты сами себе, называя его ещё до выхода в прокат «кинодокументом» эпохи становления Древней Руси, ни много ни мало.

Учитывая специфику своих увлечений, пройти мимо такого было нельзя.

Особенно, если учесть, что создатели данного шедевра работали над ним 7 лет.

Всё-таки, семь лет – это срок.

Первые трейлеры фильма однозначно указывали, на то, что в сущности особого историзма от него ожидать не приходится.

Когда же вышел предпремьерный трейлер с выбеганием из сарая некого персонажа с кувалдой – всё стало совсем понятно.

Как известно, чтобы понять что суп прокис, не обязательно съедать всю кастрюлю.

И, конечно, будь это просто коммерческий проект фирм Централ Партнершип Бондарчука и студии Михалкова, я бы просто на него не пошёл.

Но тут ситуация такова, что фильм снят данными людьми за государственные деньги, полученные от Фонда Кино. И деньги эти, в сумме 1,25 миллиарда рублей, вынуты из карманов каждого из нас.

Поэтому, я решил сходить и посмотреть. Что сняли для меня за мои деньги прославленные творцы.

Суть фильма проста. Основная канва событий взята из Повести Временных Лет, где сначала погибает один брат будущего князя Владимира – Олег, затем Владимир берёт штурмом Полоцк и забирает себе в жены Рогнеду, после чего идёт на Киев и там убивает брата Ярополка. После чего воюет с печенегами и заради женитьбы на сестре византийского императора осаждает Корсунь. Где, после взятия, принимает крещение.

Это – факты.

И они изложены в фильме более менее по очереди.

Повествование ведётся от лица Свенельда.

Свенельд, так-то, был соратником Святоcлава, отца Владимира.

Однако, это не смутило творцов и он стал в фильме наставником Владимира. Чем не угодил творцам его реальный наставник Добрыня – не понятно. Если бы киношного Свенельда звали Добрыней, ничего это в фильме не изменило бы.

Свенельд за кадром повествует о происходящем, чтоб мы вообще понимали, что происходит. Без его закадрового пояснения, понять, что делают герои, не представляется возможным.

Немного об антураже фильма.

Несмотря на то, что в фильме заявлено ажно два исторических консультанта, а создатели фильма публично признавались, что ради созданния образов и костюмов объездили полЕвропы – все персонажи фильма ходят в говне.

Нет, вы не ослышались.

Да.

Князья Киевской Руси, они утром прям встают и сразу лезут в говно. Ходить чистым – не принято. Всё население Киевской Руси, их соседи викинги и печенеги – все с ног до головы покрыты грязью весь фильм.

Оно и понятно. С точки зрения современного творца, неполживого интеллигента и демократического журналиста, русские люди в принципе, всегда и везде ходят именно так.

Князья в грязи, их дружинники в грязи, о массовки вообще речи нет, она похожа на подмостовых нищих. Хотя, по сюжету фильма, всё разворачивается строго в столицах. В Полоцке – столице княжества и в Киеве – столице ещё более серьёзного княжества.

Про доспехи и оружие говорить смысла нет. Всё сделано настолько отвратительно, что все кто хоть минимально знаком с матчастью Раннего Средневековья, будут рыдать кровавыми слезами. Почти все герои ходят в кожаных доспехах скопированных из сериала «Викинги».

Собственно, из этого сериала скопированно очень много. Татуировки на лицах викингов, компьютерные драккары, почти каждая сцена вторична как коровья лепёха на дороге. Тебя не покидает ощущение, что ты это где-то уже видел и это было лучше.

Ладно.

Вернёмся к повествованию.

Фильм начинается с того, что на охоте брат Владимира Олег встречается с братом Ярополком. Сваливает от него в родной Полоцк, но по дороге падает с моста насмерть.

Само собой, Ярополк в этом винит… Свенельда!

А что.

Это логично.

Ведь Свенельд был с Олегом, а значит именно он виноват в смерти князя. А не погоня воинов самого Ярополка.

Свенельда начинают казнить. Хотят отрубить голову.

И тут он проворачивает всем известный трюк с отрубанием рук держащему его волосы.

Ха. Ха. Ха.

Мы читали про такое в сагах. Даже известны непосредственные участники этой ситуации. Где это было и что последовало.

Но тут это не важно, идея творцам понравилась и она вставлена в фильм.

Почему не вставили прыжок с корабля Олафа Трюгвассона, я вас спрашиваю?! А почему никто из викингов не прыгает в воду с криком «За мной, люди Буи!!!» Почему никого не закидали камнями в битве на кораблях? Почему никому не сломали челюсть ударом щита?!

Скандинавские саги полны прекрасными эпизодами. Могли бы побольше вставить, я считаю.

Свенельд не казнён. После фокуса с волосами его отпускают и он грозится вернуться.

Спустя время он возвращется в Полоцк с князем Владимиром.

Владимир хочет жениться на Рогнеде, а та ему отказывает в грубой форме.

Рогнеда – дочь скандинава и ходит в скандинавском. Дерзкая, как пуля резкая.

Если ещё учесть, что и актрису подобрали симпатичную – это единственный персонаж фильма кто вызывает симпатию.

После невразумительного бодания в грязи люди Владимира берут Полоцк.

Владимира в фильме играет Данила Козловский. Данила после многочисленных ролей пижонов и наркоманов играет сам себя. Его князь Владимир упарывается с викингами отвара грибов для боевого безумия.

Только почему-то у викингов оно приходит, а у него нет. Он ходит среди слоумо летающих в бою предметов и его штырит. Штырит не по детски.

Поэтому, воевать ему некогда.

Тут бой заканчивается и Владимира приглашают насиловать Рогнеду.

В фильме две постельные сцены Владимира и Рогнеды. Первая это изнасилование, вторая – вроде как по любви.

В обеих сценах Данила занимается сексом с женщиной не снимая штанов. Не снимая штанов, на которых, это хорошо видно – нет даже гульфика.

Толи Данила обманул товарищей и сильно симулировал, толи… даже боюсь представить силу Данилы.

Мы смотрели версию 18+. Поэтому, в сексе Владимира и Рогнеды присутствовали сиси и немножко рогнединой бритой писи. Почему не добавили лохматого Владимирыча – не ясно.

Сцена насилия омерзительна. Впрочем, так и должно быть. В конце князь (СУКА!!!! КНЯЗЬ!!!!!) – блюёт и засыпает ВО ДВОРЕ крепости, на земле в грязи!!!

Князь. В грязи на улице. В только что захваченом городе. Под воздействием грибов и в блевотине.

Именно так представляют себе основателя Руси создатели картины. Видимо, представляли как сами бы отметили взятие крепости.

Приход Владимира в Киев полон нелогичностей.

Тут тебе и приезд Ярополкак нему непонятно зачем. Убийство Ярополка непонятно кем и прекрасная актёрская игра Данилы с трупом брата.

Т.е., чувак (СУКА!!! КНЯЗЬ!!!!) заказал убийство брата. Его верные люди режут братца на его глазах. После этого он хватает труп, кружится с ним, валаяется в кровище и рыдает! Плачет, размазывая всякое по лицу. На глазах у своих людей.

Вот вы как сами думаете?

Как долго такой человек остался бы князем в те суровые времена?

Но Даниле прощают.

Появляются непонятные люди, которые собираются ему мстить за Ярополка. Они бреют себе головы намазывая их грязью из лужи и срезая грязь с головы вместе с волосами. Это они так клянутся вечно мстить. Как наши предки, славные казаки!!! Наверное.

И едут к печенегам.

Печенеги в фильме отличные. Как было верно замечено С.Ю. Каиновым, если бы им раздать винтовки, можно было бы ещё драму о басмачах снять сразу. Чтоб два раза не вставать.

Басмачи скачут на конях, орут страшно.

Вместе с мстителями они идут брать Киев, где почти берут, но тут им из окна показывают актрису Ходченкову и обещают ей кишки выпустить, если они не прикратят.

Они сразу прекращают.

В фильме прекрасно показаны языческие верования славян.

Само собой, жрец – это чёкнутый дрищ фанатик, к тому же глухонемой. Все его приспешники и приспешницы бриты на голо и все в говне.

Капище представляет из себя группу уродливых чурбанов с ужасными корявыми изображениями неясно чего.

Творцы не утруждали себя хотя бы изображениями Тора и Фрейра которых известно овердохера. Они не поглядели на деревянную резьбу Борре, Йеллинг и Урнес. Или хотя бы Збручским Идолом впечатлились. НЕТ.

Их капище уродливо, омерзительно и убого. На минуточку – главный храм страны. Место где праздновал князь Святослав.

Владимир хочет принести человеческих жертв, но и это получается через жопу.

Вместо нормального жертвоприношения беготня дружинника Фёдора спасающего своего сына от жрецов и их с сыном гибель в срубленной (СРУБЛЕННОЙ!!!!) башне!!!

В осаждённом городе жрецы, чтобы убить в жертву одного человека, не парясь ообще сносят одну из оборонительных башен!

А как ещё, спросит наш современник?!

Это же тёмное язычество, чё!

Сцена сражения при осаде срисована с битвы в фильме «Гладиатор».

Выбегание Джигурды из трейлера в самом фильме не решило ровным счётом ничего. Его тупо убили через 10 секунд.

Логики в развитии боевых сцен нет никакой.

Из шлемов на головах всех причастных – Гоблинка Северная и Гоблинка Обыкновенная. Никаких тебе Чёрных Могил, Казазово и, прости Господи, Гьёрмунд-бю.

Катание по говну, истерики, беготня.

Общее число массовки в боевых сценах – максимум 100 человек. Остальное рисовано компьютером так, что сразу видно – это нарисовано. Причём, это бросается в глаза. Намного больше чем картонные шотландцы в задних рядах воинства Уильяма Уоллеса в известном фильме.

Защитники Киева спускают на печенегов горящие колёса в бензине. Всё горит, всем пиз..ц.

На утро приезжают ромеи и печенеги уходят.

Владимиру предлагают взять штурмом Корсунь, а он требует Анну – сестру Императора.

Ромеи хитрые и в чистом.

Это потому что они не язычники! А вы думали!

Владимир собирает всех своих 50 киновоинов и идёт штурмовать Корсунь.

Они обкладывают город осадой и ищут водопровод, чтобы отрезать воду защитниккм города.

Водопровод ищут, КАРЛ!!!!, на каменной горе в трёх километрах от города!

И что удивительно, НАХОДЯТ!!!

Вот вы как думаете, из чего делали ромеи водопроводные трубы?!

Правильно!!!

Они стальные, Карл!

И под хорошим давлением!

Парни наконец-то немного моются.

И тут, откуда не возьмись, снова появляются мстители за Ярополка. А то мы про них подзабыли уже.

Они приезжают с печенегами и приглашают Владимира биться с ними.

Пешим воинам Владимира ничего не светит в схватке с печенегами на конях.

Поэтому они забарикадировались на горе?!

Нет!

Они перед этим затащили на гору свои корабли.

(Краткое отступление. Если затащить корабль из воды сразу на гору, да ещё летом в Крыму, вашему кораблю оттуда путь только на дрова. Всё его днище разорвёт от усушки. Но творцам это не известно, поэтому… затащили!)

И тогда викинги и руссы предпринимают самое логичное с точки зрения творцов.

Они сталкивают корабли с горы и едут на них в гущу сражения!

Само собой, печенеги разгромлены.

Ещё бы. На них на кораблях с горы съехали какие-то идиоты.

Сам Владимир, как это уже принято в этом фильме, ни в каком бое не сражается. Он опять ходит потерянный по горе, пока на него не нападает один из мстителей за Ярополка, которого он бьёт камнем. Меч на поясе Данила носит для красоты и чтобы бабам угрожать. Воевать князю Даниле западло.

Водопровод разрушен, город сдаётся.

Владимир идёт креститься.

Тут просто душераздирающая сцена покаяния. Козловский сыграл так, что я рыдал.

Я рыдал и думал, Господи!!!!! Ну почему, почему они раз за разом снимают такое говно?!!!!

Разве это князь победитель?!

Разве это князь объединитель земель?!

Разве это Личность?!

Нет.

Это убогий полупокер, который всё время ходит потерянный, его все обижают, ему бабы не дают и он весь всё время грязный. Киевский князь.

В принципе, фильм можно было закончить на сцене в церкви.

Но, творцы хотели показать… не понятно что.

Поэтому, дальше идёт сцена, в которой Свенельд учит Владимира запороть императора ножиком ганста-стайл. Владимир отказывается и Свенельд его открыто поносит. Причём, почти в буквальном смысле. Но, наш князь не гордый. Он теперь раб Божий и никому мстить не станет, даже голосу за кадром.

Завершается фильм сценой где радостные киевляне в чистых рубахах крестятся в Днепре. Данила наконец-то с мытой головой.

Занавес.

Что мы имеем в итоге.

Мы имеем откровенно русофобское, антигосударственное кино. В котором князь Владимир выставляется никчёмным дегенератом. Его дружина – бандой разноплемённых головорезов. Его народ – стаей зомби копающихся в дерьме. На минуточку – это всё ваши предки.

И всё это – за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь!