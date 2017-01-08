Без этого оружия не обходится ни одна спецоперация. Оружие антитеррора

Германия, Мюнхен, 1972 год, сентябрь. 7 боевиков из организации освобождения Палестины проникли на территорию олимпийского комплекса и взяли в заложники членов сборной Израиля. В ответ на запоздалые и непродуманные действия баварской полиции палестинцы открыли огонь и убили 11 человек. Это был первый удар террористов, который вызвал потрясение во всём мире. Мюнхенская трагедия показала, что для борьбы с террором, необходимы специально подготовленные подразделения. Позже станет ясно, что для их оснащения потребуется особое вооружение.