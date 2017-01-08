Главная » Видео, Война миров, Вооруженные силы

Без этого оружия не обходится ни одна спецоперация. Оружие антитеррора

18:25. 8 января 2017 Просмотров - 390 Нет комментариев Опубликовал:

Германия, Мюнхен, 1972 год, сентябрь. 7 боевиков из организации освобождения Палестины проникли на территорию олимпийского комплекса и взяли в заложники членов сборной Израиля. В ответ на запоздалые и непродуманные действия баварской полиции палестинцы открыли огонь и убили 11 человек. Это был первый удар террористов, который вызвал потрясение во всём мире. Мюнхенская трагедия показала, что для борьбы с террором, необходимы специально подготовленные подразделения. Позже станет ясно, что для их оснащения потребуется особое вооружение.

Метки: антитеррор, Вооружённые силы России, русское оружие
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 декабря 2015
..., созданный в Багдаде без участия западных стран, ...Ирана, Персидский залив в обход Аравийского полуострова, Красное море... военнослужащие в ходе спецоперации разгромили скопление боевиков ...оружием? Это очень хорошая и удобная цель. Блок-пост стоит на одном...
Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения
...или в обход них. Косвенным доказательством этому может ...отсутствовали следы применения холодного оружия. Одно было очевидно: внезапность... земной цивилизации. Этой изощрённой спецоперации Белые Иерархи ничего...нас с Вами… Без этой героической и самоотверженной ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 декабря 2015
... уникальные кадры спецоперации в Рамади Одним из главных ..., создание такой коалиции без ведома США, подчеркивает ... военнослужащие уничтожили склады оружия и боеприпасов террористической ...смысле валютной войны это станет обходом нефтедоллара. Иранский газ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 февраля 2016
...одного из своих боевиков, укравшего $85 тыс — СМИ. 07:13 Сводка спецопераций...Олландом попугать? Они и без этого напуганные. 7. Заметка,... обнаружено большое количество оружия, в частности ракетные... эпизодически и предпочитало обходить эту тему молчанием или ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 4 февраля 2015
... ранеными солдатами ВСУ (без оружия). Все попытки украинских ...ранним утром. В обход договорённостей около полудня начала...спецоперацию по освобождению стратегически важного населенного пункта. Могу сказать одно...свергать хунту. А без этого и сама Новороссия так...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 октября 2015
... в Сирии в обход СБ ООН и ...мой уход — это решение, я без сомнения сделаю это», — говорится в... Асад: Сроки российской спецоперации в Сирии зависят от... что часть оружия постоянно утекала после этих поставок не ... и приобрела репутацию одной из самых жестоких ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>