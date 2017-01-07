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Угроза на западном направлении

15:50. 7 января 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко на тему развертывание контингента НАТО в Европе.

Не знаю, для кого это стало открытием, но развертывание частей механизированной бригады США и инженерных частей в Восточной Европе, было анонсировано еще весной-летом 2016 года http://colonelcassad.livejournal.com/2681526.html. В течение года в сенатском комитете по обороне шли прения на тему количества необходимых к размещению войск и выделяемых на это средств. В итоге, согласно достигнутому компромиссу http://colonelcassad.livejournal.com/2971175.html между республиканским большинством в Сенате, Пентагоном и администрацией Обамы, в добавку к уже размещенным контингентам войск США и НАТО в Восточной Европе (Польша, Прибалтика, Чехия, Румыния http://colonelcassad.livejournal.com/2695661.html) предполагается разместить в 2017-м году полноценную механизированную бригаду армии США и различные части обеспечения.

Основные силы американского контингента будут размещены в Польше. Военные игры, где отрабатывался сценарий прямого столкновения войск США и РФ на территории Прибалтики показал, что войска НАТО там будут быстро разгромлены http://colonelcassad.livejournal.com/2393563.html, поэтому основной страной для развертывания американских войск выбрана Польша. Одновременно с этим США потребовали (и Трамп наверняка будет на этом настаивать), что другие страны НАТО не филонили и выделяли необходимые 2% на оборону, включая оплату усиления восточного фланга НАТО, так как на данный момент европейцы не делают даже этого. Сами США, помимо оплаты развертывания дополнительных контингентов, оплатят дополнительные учения на территории Восточной Европы (наиболее масштабными в 2016-м году были "Анаконда" и Swifr Responce http://colonelcassad.livejournal.com/2790675.html), различные программы обучения для армий Украины (общая программа помощи – 300 млн. долларов), Прибалтики, Польши. Согласно достигнутому компромиссу по увеличению военного присутствия в Восточной Европе, администрация Обамы согласилась с тем, что бюджет на эти программы на 2016-й год (порядка 700-750 млн. долларов в открытых программах и энное количество из секретных фондов), должен быть увеличен и составить порядка 3,4 – 3,7 млрд. долларов. То, что мы видим сейчас, это просто реализация уже давно принятых и оплаченных решений. Причем, стоит помнить, что помимо развертывания общевойсковых контингентов, происходит усиление активности ЦРУ в Восточной Европе, укрепляются центры ведения информационно-психологической и кибер-войны.

Выгрузка первой партии танков и БМП, это просто первая ласточка, за ними будут и другие. Еще осенью не раз указывал на то, что Пентагон свои планы утверждал безотносительно того, кто может победить на выборах – эти планы заложены в бюджет, по ним проведены военные игры, по ним приняты стратегические решения, они согласованы с младшими союзниками по НАТО. Сейчас они просто реализуются и с учетом того, что они уже оплачены и утверждены, маловероятно, что даже в самом благоприятном сценарии, Трамп вдруг начнет отыгрывать назад. Как минимум то, что было выделено на эту военную активность, будет потрачено и реализовано, а оборонные подрядчики освоят выделенные средства. Данный вопрос наверняка будет одним из ключевых в переговорах США и РФ, где РФ будет заинтересована в том, чтобы добиться сокращения военной активности США и НАТО на своих западных границах или хотя бы оставить ее на текущем уровне, который неприятен, но не критичен. В случае же, если события будут развиваться в рамках негативных сценариев, пригодятся симметричные меры, которые предпринимаются с начала 2016 года http://colonelcassad.livejournal.com/2735978.html, а именно – формирование и развертывание новых мотострелковых и танковых дивизий на Западном направлении в рамках воссоздаваемых армейских управлений https://ria.ru/defense_safety/20161118/1481665537.html.

Помимо этого, в качестве контрмер на развертывание американских частей на западных границах РФ и Белоруссии и активизацию программ по размещению систем ПРО в Восточной Европе направленных против российских средств ядерного сдерживания, РФ размещает ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде https://lenta.ru/news/2016/10/08/sure/, спешно перевооружает части в западной и центральной части страны на новейшую технику, ускоряет строительство атомных подводных лодок, возрождает проект БЖРК https://geektimes.ru/post/275786/, идет процесс ринятия различных организационных решений связанных с проверкой готовности государства к войне http://colonelcassad.livejournal.com/2926640.html.  Так же активизируется работа СВР в Восточной Европе и ФСБ на приграничных территориях, интенсифицируется пропаганда в Европе направленная против США и НАТО, да и "зловещие russian hackers" я думаю не дремлют. Это вынужденные. но необходимые меры, так как угроза военного конфликта с НАТО, при Обаме оказалась отнюдь не иллюзорной. Сейчас питают некоторые надежды на то, что при Трампе США сойдут с эскалационного трека, но как не трудно заметить по продолжающейся симметричной активности ВС РФ, все яйца в эту корзину не складывают и попутно готовятся и к более негативным сценариям, когда холодная война начатая Обамой, продолжится и при Трампе. На данный момент обе стороны действуют в русле логики новой холодной войны, хотя на дипломатическом уровне РФ и представители Трампа отмечаются смягченной риторикой.

На текущий момент, сил США и НАТО недостаточно для масштабных агрессивных действий против РФ, это скорее силы сдерживания, которые демонстрируют флаг и военную активность в определенных странах, как этого и хотел Обама, но очевидна тенденция, в рамках которой, легкая завеса в восточной Европе опирающаяся на местные армии невысокой боеспособности, будет превращаться в угрожающее скопление войск, где будет формироваться реальное ядро из боеспособных частей армий стран НАТО и прежде всего США, с попутным подтягиванием уровня армий Восточной Европы. Тем самым будут создаваться предпосылки для масштабного военного конфликта, тем более, что с нашей стороны так же будет идти наращивание военных усилий. Разумеется, ядерное оружие серьезно препятствует планам ястребов, но и ПРО в Восточной Европе разворачивают не просто так. Очевидно, что идет подкоп под обороноспособность РФ и она вынуждена принимать адекватные меры, чтобы не допустить ситуации с ослаблением возможности нанесения ответного ракетно-ядерного удара и изменения военного паритета на западном направлении.

Таким образом, на начало 2017-го года, мы видим инерцию предшествующей политики 2014-2016х годов и пока нет никаких гарантий того, что в этом вопросе произойдут какие-либо позитивные изменения. Маловероятно, что Трамп сможет перекроить программу Пентагона для Восточной Европы на 2017-й год. Многое зависит от того, о чем он договорится или не договорится с Кремлем. но как представляется, закладываться только на умозрительную возможность договориться с США не стоит, и порох в любом случае лучше держать сухим, адекватно реагируя на возрастающую военную угрозу на западных границах.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: нато, пентагон, прибалтика, Россия, США, Украина
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