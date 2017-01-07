Угроза на западном направлении
15:50. 7 января 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко на тему развертывание контингента НАТО в Европе.
Не знаю, для кого это стало открытием, но развертывание частей механизированной бригады США и инженерных частей в Восточной Европе, было анонсировано еще весной-летом 2016 года http://colonelcassad.livejournal.com/268
Основные силы американского контингента будут размещены в Польше. Военные игры, где отрабатывался сценарий прямого столкновения войск США и РФ на территории Прибалтики показал, что войска НАТО там будут быстро разгромлены http://colonelcassad.livejournal.com/239
Выгрузка первой партии танков и БМП, это просто первая ласточка, за ними будут и другие. Еще осенью не раз указывал на то, что Пентагон свои планы утверждал безотносительно того, кто может победить на выборах – эти планы заложены в бюджет, по ним проведены военные игры, по ним приняты стратегические решения, они согласованы с младшими союзниками по НАТО. Сейчас они просто реализуются и с учетом того, что они уже оплачены и утверждены, маловероятно, что даже в самом благоприятном сценарии, Трамп вдруг начнет отыгрывать назад. Как минимум то, что было выделено на эту военную активность, будет потрачено и реализовано, а оборонные подрядчики освоят выделенные средства. Данный вопрос наверняка будет одним из ключевых в переговорах США и РФ, где РФ будет заинтересована в том, чтобы добиться сокращения военной активности США и НАТО на своих западных границах или хотя бы оставить ее на текущем уровне, который неприятен, но не критичен. В случае же, если события будут развиваться в рамках негативных сценариев, пригодятся симметричные меры, которые предпринимаются с начала 2016 года http://colonelcassad.livejournal.com/273
Помимо этого, в качестве контрмер на развертывание американских частей на западных границах РФ и Белоруссии и активизацию программ по размещению систем ПРО в Восточной Европе направленных против российских средств ядерного сдерживания, РФ размещает ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде https://lenta.ru/news/2016/10/08/sure/, спешно перевооружает части в западной и центральной части страны на новейшую технику, ускоряет строительство атомных подводных лодок, возрождает проект БЖРК https://geektimes.ru/post/275786/, идет процесс ринятия различных организационных решений связанных с проверкой готовности государства к войне http://colonelcassad.livejournal.com/292
На текущий момент, сил США и НАТО недостаточно для масштабных агрессивных действий против РФ, это скорее силы сдерживания, которые демонстрируют флаг и военную активность в определенных странах, как этого и хотел Обама, но очевидна тенденция, в рамках которой, легкая завеса в восточной Европе опирающаяся на местные армии невысокой боеспособности, будет превращаться в угрожающее скопление войск, где будет формироваться реальное ядро из боеспособных частей армий стран НАТО и прежде всего США, с попутным подтягиванием уровня армий Восточной Европы. Тем самым будут создаваться предпосылки для масштабного военного конфликта, тем более, что с нашей стороны так же будет идти наращивание военных усилий. Разумеется, ядерное оружие серьезно препятствует планам ястребов, но и ПРО в Восточной Европе разворачивают не просто так. Очевидно, что идет подкоп под обороноспособность РФ и она вынуждена принимать адекватные меры, чтобы не допустить ситуации с ослаблением возможности нанесения ответного ракетно-ядерного удара и изменения военного паритета на западном направлении.
Таким образом, на начало 2017-го года, мы видим инерцию предшествующей политики 2014-2016х годов и пока нет никаких гарантий того, что в этом вопросе произойдут какие-либо позитивные изменения. Маловероятно, что Трамп сможет перекроить программу Пентагона для Восточной Европы на 2017-й год. Многое зависит от того, о чем он договорится или не договорится с Кремлем. но как представляется, закладываться только на умозрительную возможность договориться с США не стоит, и порох в любом случае лучше держать сухим, адекватно реагируя на возрастающую военную угрозу на западных границах.
Источник: colonelcassad.livejournal.com