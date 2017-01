Тяжёлый рок разрушает

Такие слова, как “рок” в отношении к музыкальным звукам, “тинэйджер” (“подросток”), “кул” (cool — “клевый”), discovered (“открытый”, “обнаруженный”) и “поп-музыка” были частью лексикона из кодовых слов, означающих принятие и употребление наркотиков. Эти слова пришли вместе с “Битлз” и появлялись везде, куда приезжали “Битлз”, причем “тинэйджеры” сразу их “обнаруживали”. Кстати, слово “тинэйджер” нигде не употреблялось до тех пор, пока на сцене не появились “Битлз” благодаря “Тавистокскому институту человеческих отношений”.

Как и в случае уличных войн, эту задачу невозможно было решить без сотрудничества со средствами массовой информации, прежде всего с электронными СМИ. Особая роль отводилась пошлому типу Эду Салливану, который был специально подготовлен заговорщиками для той роли, которую он должен был сыграть. Никто не обратил бы внимания на шутовскую группу из Ливерпуля и на их двенадцати-атональную систему “музыки”, если бы пресса не подняла бы вокруг них настоящий ажиотаж. Двенадцати-атональная система состояла из тяжелых повторяющихся звуков, взятых из музыки жрецов культов Диониса и Ваала и подвергнутых “современной” обработке Адорно (Adorno), близким другом королевы Англии и, следовательно, Комитета 300.

Тависток и его Стэнфордский Исследовательский Центр создали специальные слова, которые затем вошли в общее употребление в среде “рок-музыки” и ее любителей. Эти модные ключевые слова создали новую отколовшуюся от социума большую группу молодежи, которую посредством социальной инженерии и обработки заставили поверить, что “Битлз” — это действительно их любимая группа. Все созданные в контексте “рок-музыки” ключевые слова были предназначены для массового управления новой целевой группой, т. е. американской молодежью.

“Битлз” сработали прекрасно, вернее Тависток и Стэнфорд сработали великолепно, а “Битлз” просто реагировали как запрограммированные роботы “с небольшой помощью их друзей” (“with a little help from their friends”) — кодовых слов для употребления наркотиков и доведения до “клевого” состояния. “Битлз” стали бросающимся в глаза “новым типом” — еще один перл Тавистокского жаргона — он появился незадолго до того, как “Битлз” создали новый стиль (экстравагантная одежда, прически и речь), который возмутил старшее поколение, что и планировалось. Это было частью процесса “фрагментации — неадекватной адаптации” разработанного и пущенного в ход Уиллисом Хармоном и его командой ученых-социологов и специалистов в области генной инженерии.

В деле эффективной промывки мозгов больших групп населения в нашем обществе решающая роль принадлежит печатным и электронным средствам массовой информации. Войны уличных банд закончились в Лос-Анжелесе в 1966 году, как только средства массовой информации прекратили их комментировать. Уличные банды начинают разбредаться по мере ослабления к ним внимания СМИ, а затем они бесследно исчезают. Как и в 1966 году проблема просто “выдохлась”. Уличные банды исполнили свою задачу создания атмосферы нестабильности и опасности. Точно такой же сценарий ожидает и “рок” музыку. Будучи лишенной внимания средств массовой информации, она тихо займет свое место в истории.

Вслед за “Битлз”, которых, между прочим, собрал вместе Тавистокский Институт, приехали и другие “Made in England” рок группы, для которых, как и для “Битлз”, Тео Адорно писал всю культовую “лирику” и сочинял всю “музыку”. Мне неприятно употреблять эти прекрасные слова в контексте “битломании”; это напоминает мне, как неправильно используется слово “возлюбленный”, когда оно относится к грязному контакту между двумя гомосексуалистами, извивающимися в свинской похоти. Называть “рок” музыкой — такое же оскорбление музыки, как и “рок-лирика” — оскорбление языка.

Затем Тависток и Стэнфорд принялись за осуществление второй фазы работы, заказанной им Комитетом 300. Новая фаза поддала жару социальным изменениям в Америке. Так же быстро, как появились на американской сцене “Битлз”, возникло и “разбитое поколение” (beat generation) — кодовые слова, предназначенные разделить и обособить общественные группы. Теперь СМИ сфокусировали свое внимание на “разбитом поколении”. Новые слова тавистокского происхождения взялись, казалось бы, ниоткуда: “битники”, “хиппи”, “дети цветов” — эти слова прочно вошли в язык Америки. Стало популярным “выпадать из общества” (drop out), носить грязные джинсы и длинные немытые волосы. Представители “разбитого поколения” отрезали себя от остальной Америки. Они получили такую же дурную репутацию, как и более чистоплотные “Битлз”.

Вновь созданная социальная группа и ее “стиль жизни” затянула миллионы молодых американцев в свой культ. Американская молодежь подверглась радикальной революции, даже не осознавая этого, в то время как старшее поколение беспомощно пребывало рядом, будучи не в состоянии установить источник кризиса и, следовательно, неадекватно реагируя на его проявления, которыми были всевозможные наркотики, марихуана, а позднее лизергиновая кислота. “ЛСД” была “как нельзя кстати” предоставлена для них швейцарской фармацевтической компанией SANDOZ, после того как один из ее химиков Альберт Хоффман открыл синтез эрготамина — одного из мощнейших изменяющих сознание наркотиков. Комитет 300 финансировал этот проект через один из своих банков S. C. Warburg, а в Америку наркотик завез философ Олдос Хаксли.

Новый “чудо-наркотик” начали быстро распространять в “пробных” упаковках, бесплатно раздаваемых в колледжах и на “рок” концертах по всей территории Соединенных Штатов, в результате чего именно ЛСД стал катализатором широкого распространения наркотиков. Здесь сразу встает настоятельный вопрос: а что делало в это время “Управление по борьбе с наркотиками” (УБН) (Drug Enforcement Agency (DEA))? Имеются неоспоримые косвенные доказательства, показывающие, что УБН знало, что происходит, но ему было приказано не вмешиваться.

По мере того, как все больше британских “рок-групп” прибывало в США, рок концерты стали обязательным элементом повседневной жизни американской молодежи. В тандеме с этими “концертами” пропорционально росло и потребление молодежью наркотиков. Дьявольский бедлам тяжелых ударных звуков глушил сознание слушателей до такой степени, что любого из них можно было легко убедить попробовать новый наркотик лишь потому, что “все делают это”. Пример окружающих сверстников — очень сильное оружие. “Новая культура” получила максимально возможное освещение в средствах массовой информации, причем это не стоило заговорщикам ни цента.

Сильное негодование ряда гражданских лидеров и церковных деятелей по поводу нового культа было направлено против его РЕЗУЛЬТАТОВ, а не против ПРИЧИН. Критики рок-культа совершили те же самые ошибки, которые были сделаны в период “сухого закона”: они критиковали правоохранительные органы, учителей, родителей — кого угодно, только не заговорщиков.

Поскольку меня переполняет чувство гнева и негодования в отношении этой великой наркотической чумы, я не прошу у читателя извинений за использование слов, совершенно для меня не характерных. Одним из самых мерзких наркотических гадов во всей Америке является Алан Гинзберг (Alan Ginsberg). Этот Гинзберг, не затратив ни цента, разрекламировал ЛСД на всю страну, хотя в обычных обстоятельствах такая реклама на телевидении стоила бы миллионы долларов.



Эта бесплатная реклама наркотиков, и прежде всего ЛСД, достигла своего пика в конце шестидесятых годов благодаря абсолютно добровольной поддержке СМИ. Эффект массовой рекламной кампании Гинзберга был ужасающим; американская общественность подверглась сразу целому ряду “культурных шоков будущего”.

Битниковый культ рок-музыки и наркотиков никогда не прижился бы в обществе; он так и остался бы на уровне Без истошной истерии средств массовой информации и без практически круглосуточной рекламы хиппово-маргинального бреда. “Битлз” со своими бренчащими гитарами, идиотскими выражениями, наркотическим жаргоном и дурацкими нарядами никогда бы не поднялись выше уровня уличных клоунов. Но вместо этого пропаганда “Битлз” в средствах массовой информации доходила до уровня “точки насыщения”, в результате чего США переживали один культурный шок за другим.

Люди, скрытые в мозговых центрах и исследовательских институтах, чьи имена и лица известны лишь очень узкому кругу, позаботились о том, чтобы пресса сыграла свою роль. И наоборот, важная роль средств массовой информации в сокрытии сил, стоящих за будущими культурными потрясениями, гарантирует, что источник кризиса никогда не будет обнаружен.



Так наше общество приведено в состояние безумия с помощью психологических шоков и напряжений. “Доведенные до безумия” — выражение, взятое из тавистокского практического пособия. Скромно начав в 1921 году, Тависток в 1966 году оказался готовым начать мощную и необратимую культурную революцию в Америке, которая не закончена и до сих пор. “Заговор водолея” — ее составная часть.

Торговля наркотиками контролируется с самых верхних уровней иерархии Комитета 300. Она была начата “Британской ост-индской компанией”, примеру которой сразу же последовала “Голландская ост-индская компания”. Обе эти компании контролировались “Советом 300”. Список имен членов и акционеров “Британской ост-индской компании” как две капли воды похож на список пэров Дебреттса. Компания учредила “Китайскую внутреннюю миссию”, задачей которой было пристрастить к опиуму китайских крестьян или кули, как их называли. Это создало рынок для опиума, который и был заполнен “Британской ост-индской компанией”.

Сходным образом Комитет 300 использовал “Битлз” для популяризации “социальных наркотиков” среди американской молодежи и голливудской тусовки. Эд Салливан был направлен в Англию чтобы познакомиться с первой “рок-группой” тавистокского института, которая нанесла визит в США. После этого Салливан вернулся в Америку чтобы выработать стратегию для электронных средств массовой информации по “упаковке” и “подаче” группы. Без полного содействия электронных СМИ и Эда Салливана на “Битлз” и их “музыку” публика не обратила бы никакого внимания. Вместо этого наша национальная жизнь и сам дух Соединенных Штатов были бесповоротно изменены.

Сейчас, когда мы уже многое знаем, становится понятным, насколько успешной была рекламная кампания “Битлз” по распространению наркотиков. От публики тщательно скрывался тот факт, что музыку и тексты для “Битлз” писал Тео Адорно. Основная функция “Битлз” состояла в том, чтобы их “открыли” “тинэйджеры” (подростки, пер.), на которых затем обрушивался непрерывный поток “битловской музыки” до тех пор, пока у них не вырабатывалось убеждение, что эти звуки им нравятся, в результате чего они принимали и эту музыку, и все, что с ней связано.



Ливерпульская группа вполне оправдала ожидания и “с небольшой помощью от своих друзей” (фраза из их песни, перев.), т. е. с помощью веществ, которые мы называем наркотиками, создала целый новый класс молодых американцев по точному образцу, заказанному тавистокским институтом.

Тависток создал отчетливо распознаваемый “новый тип”, который должен был действовать как распространитель наркотиков. “Китайская внутренняя миссия” “христианских миссионеров” уже не годилась в условиях 1960-х годов. “Новый тип” — фраза из социологического жаргона; она означает, что “Битлз” создали новые социальные образцы, главной целью которых было популяризировать и довести до уровня обыденности употребление наркотиков, новые вкусы в одежде и прическах, которые радикально выделяли молодежь из среды старшего поколения, как было предусмотрено Тавистоком.

Необходимо отметить намеренно вызывающий разделение язык, внедренный Тавистоком. “Тинэйджерам” и в голову не могло прийти, что все “нетрадиционные” ценности, к которым они стремятся, были тщательно разработаны пожилыми учеными в мозговых центрах Англии и Стэнфорда. Они были бы потрясены, обнаружив, что большая часть их “клевых” привычек и выражений была специально создана группой пожилых социологов!

Роль средств массовой информации в распространении наркотиков в национальном масштабе была и остается чрезвычайно важной. Когда СМИ внезапно прекратили освещение войн уличных банд, эти банды как социальный феномен просто исчезли — последовала новая “эра наркотиков”. СМИ всегда выступали в качестве катализаторов “новых веяний”, и в то время их внимание было сосредоточено на наркотиках и их распространителях. “Поколение битников” — еще одна фраза, изобретенная в Тавистоке в рамках усилий по осуществлению социальных изменений в США.

Употребление наркотиков стало составной частью повседневной жизни в Америке. Эта разработанная Тавистоком программа была подхвачена миллионами молодых американцев, и старшее поколение начало думать, что Америка подверглась естественной социальной революции, будучи не в состоянии уразуметь, что перемены в их детях были не спонтанным процессом, но результатом чисто искусственных воздействий с целью изменения социальной и политической жизни Америки.

Наследники “Британской ост-индской компании” были восхищены успехом своей программы распространения наркотиков. Их “подопечные” прочно “сели” на лизергиновую кислоту (ЛСД), любезно предоставленную патронами наркоторговли, такими как Олдос Хаксли и уважаемая швейцарская компания Sandoz, финансируемая великой банкирской династией Варбургов. Новый “чудо-наркотик” широко и бесплатно распространялся на всех рок-концертах и в колледжах в пробных пакетиках. Само собой напрашивается вопрос: а чем же в это время занималось ФБР?

Цель “Битлз” стала совершенно ясна. Наследники “Британской ост-индской компании” в высшем обществе Лондона должно быть чувствовали себя великолепно, когда в их состояния потекли новые миллиарды долларов. С приходом “рока” (мы будем впредь употреблять это слово для краткого обозначения злодейской сатанинской музыки Адорно) был отмечен чудовищный рост употребления наркотиков, в особенности марихуаны. Весь наркобизнес был развернут под контролем и управлением “Исследовательского центра научной политики”.



