Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2017

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки военнослужащих ВСУ, попавших в плен и пропавших без вести на Донбассе.

«Списки военнопленных (ВСУ — прим. РВ) и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной… я опубликую в ближайшее время», — написала Савченко на своей странице в соцсети.

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