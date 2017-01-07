Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2017
- 12:04 В рождественскую ночь ВСУ вели обстрел мирных жителей под Новоазовском.
- 11:53 Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря.
- 11:41 Савченко пообещала обнародовать списки пленных и пропавших без вести «ВСУшников» (ФОТО).
- 11:33 Рождественское поздравление детей для военнослужащих НМ ДНР.
- Вчера 22:07 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.01.2017.
В рождественскую ночь ВСУ вели обстрел мирных жителей под Новоазовском
В рождественскую ночь украинские каратели вновь вели преступные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом «Русской Весне» сообщили в Народной Милиции ДНР.
Украинские военные открыли огонь по населенному пункту Куликово под Новоазовском. Зафиксированы разрушения по адресу ул. Киевская д. 26 (прямое попадание); 28,30,35 (повреждены фасады домов, крыша и остекление).
Данные по пострадавшим уточняются.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря
Оперативное командование ДНР обнародовало данные об украинских офицерах, которые 23 декабря командовали обстрелами жилых кварталов Дебальцево.
Досье содержит данные о командире 54 отдельной механизированной бригады ВСУ, полковнике Владимире Горбатюке и его заместителе – подполковнике Владимире Кокореве.
Отмечается, что 23 декабря 2016 года Горбатюк и Кокорев после неудачной попытки прорыва позиций защитников Донбасса отдали своим подчиненным приказ на артиллерийский обстрел жилых массивов Дебальцево. С позиций украинских силовиков было выпущено свыше десяти снарядов калибра 152 мм, запрещенных Минскими соглашениями. Тогда огнем ВСУ в городе были повреждены здания средней и воскресной школы, Александро-Невского храма и пять домов.
Действия украинских командиров могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий
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Савченко пообещала обнародовать списки пленных и пропавших без вести «ВСУшников» (ФОТО)
Нардеп Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки военнослужащих ВСУ, попавших в плен и пропавших без вести на Донбассе.
«Списки военнопленных (ВСУ — прим. РВ) и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной… я опубликую в ближайшее время», — написала Савченко на своей странице в соцсети.
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Рождественское поздравление детей для военнослужащих НМ ДНР
Видео предоставлено пресс-службой УНМ ДНР
Дети Донецкой Народной Республики поздравили военнослужащих Республики с Рождеством Христовым.
«Поздравляю наших военных с Рождеством. Желаю счастья удачи, мира и всего хорошего», — поздравила девочка из Донецка.
«Желаем счастливого Рождества. Всего самого лучшего, оставайтесь целыми и невредимыми. Спасибо, что вы нас защищаете», — дополнила своим поздравлением девушка.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.01.2017
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