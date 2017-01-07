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Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2017

12:19. 7 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В рождественскую ночь ВСУ вели обстрел мирных жителей под Новоазовском

В рождественскую ночь ВСУ вели обстрел мирных жителей под Новоазовском | Русская весна

В рождественскую ночь украинские каратели вновь вели преступные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом «Русской Весне» сообщили в Народной Милиции ДНР.

Украинские военные открыли огонь по населенному пункту Куликово под Новоазовском. Зафиксированы разрушения по адресу ул. Киевская д. 26 (прямое попадание); 28,30,35 (повреждены фасады домов, крыша и остекление).

Данные по пострадавшим уточняются.

 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря

Оперативное командование ДНР обнародовало данные об украинских офицерах, которые 23 декабря командовали обстрелами жилых кварталов Дебальцево.

Досье содержит данные о командире 54 отдельной механизированной бригады ВСУ, полковнике Владимире Горбатюке и его заместителе – подполковнике Владимире Кокореве.

Отмечается, что 23 декабря 2016 года Горбатюк и Кокорев после неудачной попытки прорыва позиций защитников Донбасса отдали своим подчиненным приказ на артиллерийский обстрел жилых массивов Дебальцево. С позиций украинских силовиков было выпущено свыше десяти снарядов калибра 152 мм, запрещенных Минскими соглашениями. Тогда огнем ВСУ в городе были повреждены здания средней и воскресной школы, Александро-Невского храма и пять домов.

Действия украинских командиров могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря

Названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря


 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Савченко пообещала обнародовать списки пленных и пропавших без вести «ВСУшников» (ФОТО)

Савченко пообещала обнародовать списки пленных и пропавших без вести «ВСУшников» (ФОТО) | Русская весна

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки военнослужащих ВСУ, попавших в плен и пропавших без вести на Донбассе.

«Списки военнопленных (ВСУ — прим. РВ) и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной… я опубликую в ближайшее время», — написала Савченко на своей странице в соцсети.

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Рождественское поздравление детей для военнослужащих НМ ДНР

Видео предоставлено пресс-службой УНМ ДНР

Дети Донецкой Народной Республики поздравили военнослужащих Республики с Рождеством Христовым.

«Поздравляю наших военных с Рождеством. Желаю счастья удачи, мира и всего хорошего», — поздравила девочка из Донецка.

«Желаем счастливого Рождества. Всего самого лучшего, оставайтесь целыми и невредимыми. Спасибо, что вы нас защищаете», — дополнила своим поздравлением девушка.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.01.2017

— ВСУ за неделю 3 365 раз нарушили «режим тишины» в Республике

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