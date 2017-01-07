Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 января 2017

В США признали успехи Путина в борьбе с террористами в Сирии

В борьбе с террористами ИГИЛ* в Сирии Россия добилась успехов, а также поспособствовала предотвращению захвата боевиками власти в этой стране, заявил госсекретарь США Джон Керри. Об этом пишет Лайф со ссылкой на телеканала NBC.

Керри подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин поддержал президента Сирии Башара потому, что ИГИЛ* «значительно укрепилась».

«Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну», — сказал госсекретарь.

По мнению Керри, добиться нормализации ситуации в Сирии можно только путём переговоров «в Женеве или Астане, где бы они ни прошли».

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Эрдоган пообещал сирийским и иракским беженцам дать турецкое гражданство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возглавляемая им страна будет выдавать гражданство сирийским и иракским беженцам. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Al Arabiya

По его словам, МВД Турции работает над тем, чтобы некоторые мигранты получали турецкое гражданство после всех необходимых проверок.

«Среди них есть высококвалифицированные люди — инженеры, адвокаты, врачи. Давайте сделаем полезными их таланты. Вместо того чтобы незаконно работать тут и там, давайте дадим им шанс работать как гражданам, как детям нашей нации», — сказал Эрдоган.

Он заявил, что МВД готово внедрить эту меру в любое время. Вместе с тем Эрдоган не уточнил количество мигрантов, которым будет даровано гражданство.

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Россия, Турция и Иран не пригласили США к переговорам по Сирии

Госдеп заявил, что Россия, Турция и Иран не приглашали США к переговорам по Сирии. «Хотя мы не за столом переговоров, не были приглашены к участию, он (госсекретарь Джон Керри) намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами», — заявил представитель госдепартамента Джон Кирби. «Мы не вовлечены активно в эти дискуссии», — добавил он. Кирби также поправил своего шефа, госсекретаря Керри, который накануне заявил, что в последние дни вел переговоры с главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу по Сирии. По словам Кирби, госсекретарь в последний раз говорил с Лавровым 27 декабря, а с Чавушоглу — 20 декабря. На вопрос, признают ли США, что уступили инициативу по Сирии, представитель госдепартамента ответил отрицательно. «Я не согласен, что мы что-то уступили», — сказал он. Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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