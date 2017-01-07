Поздравление Владимира Путина с Рождеством Христовым

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. И конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия».

В рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

По окончании службы Президент осмотрел Георгиевский собор, ставший усыпальницей настоятелей монастыря и ряда русских князей. Главе государства рассказали об итогах археологических раскопок, проведенных в храме. Была, в частности, обнаружена гробница с мощами святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII-XIV веках, перезахороненного в Свято-Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время. В.Путину также продемонстрировали фрагменты древнерусских фресок, которые могут быть восстановлены. Кроме того, Президент осмотрел гробницы матери и старшего брата Александра Невского – Феодосии Мстиславны и князя Фёдора Ярославича.

В ходе поездки В.Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году.

Источник: news-front.info