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Поздравление Владимира Путина с Рождеством Христовым

10:25. 7 января 2017 Просмотров - 135 9 коммент. Опубликовал:

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

Поздравление Владимира Путина с Рождеством ХристовымПоздравление Владимира Путина с Рождеством Христовым

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. И конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения

Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия».

В рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

По окончании службы Президент осмотрел Георгиевский собор, ставший усыпальницей настоятелей монастыря и ряда русских князей. Главе государства рассказали об итогах археологических раскопок, проведенных в храме. Была, в частности, обнаружена гробница с мощами святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII-XIV веках, перезахороненного в Свято-Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время. В.Путину также продемонстрировали фрагменты древнерусских фресок, которые могут быть восстановлены. Кроме того, Президент осмотрел гробницы матери и старшего брата Александра Невского – Феодосии Мстиславны и князя Фёдора Ярославича.

Поздравление Владимира Путина с Рождеством Христовым

В ходе поездки В.Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, владимир путин, лента новостей, поздравление путина, рождество христово, Россия
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9 коммент.»

  • 965 675
    Владимир 7 января 2017 в 11:34 Ссылка Пометить
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    Идёт христос, глядь, а там новгородские рыбаки. У хохлопитеков крыша поехала не могут с себя (как у Гоголя “Вий”) снять яхве-христианского избранного паразита, так и скачут по всей Украине таская их на своей спине.. Нам же тоже и те же потехонечку навязывают миф очередного “встречающего рыбаков”. Скоро лечить начнёт.
    Вот как то достал этот спектакль.
    Когда мы перестанем поклоняться чужому якобы “богу”? Когда мы перестанем поклоняться чужой финансовой системе? Когда мы перестанем поклоняться чужим ценностям?
    Когда наш народ увидит, что наши боги дали нам всё, чтобы мы жили независимо?
    Самого главного чуда не замечаем. Нам предки оставили шестую часть от всей Земли. Ресурсов на долгую жизнь хватило не одному миллиарду, а нас всего то 150 миллионов.

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  • 7931 5237
    слободан 7 января 2017 в 11:53 Ссылка Пометить
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    = = = = = = = =
    Из достоверных источников – = = = = = =
    До 20 января “Мировая элита” планирует устранение Трампа с последующим устранением В.В.Путина.
    = = = = = = = = = = = = = =
    Люди,наделенные спец.знаниями и спец.средствами,не разделяющие взглядов “золотого миллиарда”и имеющие выучку и квалификацию не ниже полковников стандарта ГРУ России,находящиеся во всех странах и континентах мира оповещены такой угрозой.
    В случае попытки устранения,а не то чтобы привести в успешное исполнение устранения одного из двух Лидеров,двух Супер Держав,будет дана спец команда всем отделам во всех странах мира и континентах,возможность свободного действия,свободных выборов средств и методов для ТОТАЛЬНОЙ ОХОТЫ И УНИЧТОЖЕНИЯ всех представителей семей “Мировой элиты” и их лидеров,начиная с королевских семей в монархических странах.
    – - -
    Набираемся терпения и начинаем наблюдать как будут создаваться “ЗАГОНЫ” КУДА БУДУТ ОТЖИМАТЬСЯ И ГДЕ БУДУТ УПАКОВЫВАТЬСЯ ” золотой миллиард”.
    Самая интересная движуха только начинается!!
    – - – - – - — -
    Всем Терпения
    Всем Добра
    Сила за нами. Ребятушки Дорогие!

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    • 1489 1203
      Мефодий слободан 7 января 2017 в 12:17 Ссылка Пометить
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      смотри,тебя за язык никто не тянул.
      если соврал,спущу на тебя чучу.

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    • 967 677
      Владимир слободан 7 января 2017 в 12:25 Ссылка Пометить
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      Надо же, есть люди, наделенные спец.знаниями и спец.средствами,не разделяющие взглядов “золотого миллиарда”и имеющие выучку и квалификацию не ниже полковников стандарта ГРУ России, и до сих пор ничего не делают по уничтожению ПАРАЗИТА. Они ждут выстрела Авроры. А потом эти “новгородские рыбаки”, если выстрелит Аврора и они сделают то, что им приписано, а далее что? Пойдут картошку сажать? Или же поставят себя вместо сверженных?
      Когда будете наблюдать, обратите внимание, что у вас кошелёк тянут из кармана. Хохлы уже поменяли, без грошей остались.

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  • 9077 3471
    Gringo 7 января 2017 в 12:26 Ссылка Пометить
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    Семейный вроде праздник. Почему ВВ так скрывает свою семью? Кого он так боится?

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