Новости Украины и Новороссии 07 января 2017

Украина почти вдвое увеличила отбор газа из-за аномальных морозов

Украина увеличивает отбор природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) до 100 млн куб. м в сутки.

Об этом написал в Facebook официальный представитель «Укртрансгаза» Максим Белявский.

«Увеличен объем отбора газа из хранилищ. Прогнозируемый суточный режим — 100 млн куб. м», — написал он.

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В Youtube появилась запись разговора двух депутатов о захвате власти на Украине в 2015 году

В пятницу, 6 января на Youtub’e была опубликована телефонная запись разговора нардепа Сергея Пашинского (фракция экс-премьера Яценюка «Народный фронт») с экс-главой партии «УКРОП» Геннадием Корбаном.

Видео с записью разговора на своей странице в Facebook выложил бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

Разговор состоялся в марте 2015 года. Как раз тогда, когда Корбан и вся команда Игоря Коломойского после большого скандала и жесткого конфликта с Петром Порошенко была вынуждена уйти из Днепропетровской облгосадминистрации.

(телефонные гудки, Сергей Пашинский берет трубку)

Пашинский: да, да.

Корбан: Сереж, ну, товарищ этот дома, дома. Так что, если что…

Пашинский: Я тебе благодарен

Корбан: Да, все, давай.

Пашинский: А ты мое, то что я просил, то делаешь?

Корбан: То я уже все делаю, у меня уже мои инженеры готовят техзадание, все как положено. Все же по настоящему делаем, а не для бумажки. Так что все будет красиво.

Пашинский: Когда мы захватим власть, мы с тобой, блин, будем руководить этой страной, чтоб она процветала…

Корбан: Сереж, не говори такие вещи по телефону

Пашинский: Та я, та я друг президента, мы захватим власть для президента

Корбан: Для президента — другое дело, добро, давай (прощается)

Пашинский: И этих ушлепков, которые его окружают и ему врут, что мы его враги, мы их расстреляем первыми.

Корбан: Сто процентов, ты прав.

Пашинский: (нецензурная лексика), только врут, блин, ничего делать не могут, даже воровать не умеют (нецензурная лексика).

Корбан: Сто процентов

Пашинский: Давай, обнимаю

Корбан: Хорошо, давай тогда

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Канал “Дождь” и цЕничные пропагандисты

Так их, мужики! Так их…

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С Россией надо считаться. Виктор Медведук

Любому вменяемому человеку сегодня ясно, что нам, украинцам, предстоит и в дальнейшем, десятилетие за десятилетием и век за веком, жить рядом с Россией и с ней считаться.

Заместитель главы АП Константин Елисеев в колонке для Wall Street Journal написал, что «ради восстановления мира Украина не будет “торговать” своими территориями – ни Донбассом, ни Крымом», и выступил против «компромиссов на российских условиях». В переводе с «птичьего» на человеческий язык это означает: Украина в лице нынешней власти не собирается ни о чем ни с кем договариваться.

Ибо любая договоренность подразумевает взаимные уступки, а часто используемое украинскими политиками выражение «компромисс на российских условиях» лишено смысла, т. к. компромисс на условиях одной из договаривающихся сторон – уже не компромисс, а диктат. О сути и объеме уступок, разумеется, можно и нужно договариваться и «торговаться», но заявление, подобное сделанному заместителем главы АП, означает отказ от всяких переговоров.

Колонка Елисеева, несомненно, есть отклик на статью крупного бизнесмена и общественного деятеля Виктора Пинчука, опубликованную неделю назад в Wall Street Journal. Сама по себе статья Виктора Пинчука, на мой взгляд, является обнадеживающей. Одно дело, когда к компромиссам ради мира призывают последовательные критики односторонней внешнеполитической ориентации Украины. И совсем иное, когда этот призыв звучит от человека, потратившего много усилий и личных средств на евроинтеграцию Украины. В этой статье Пинчук сформулировал свои соображения о том, на какие уступки Украина могла бы пойти ради мира, который он рассматривает как непременное условие экономического возрождения нашей страны.

Статья показывает, что хотя бы некоторые влиятельные общественные деятели готовы к обсуждению параметров возможного компромисса. Разумеется, можно спорить с теми или иными положениями статьи и доказывать, что некоторые из предложений Виктора Пинчука идут слишком далеко или выглядят нереалистичными. Однако ничего подобного не было – почти все отклики украинских политиков, не одного Елисеева, на статью Пинчука сводятся к тому, что ни одно из его предложений не может даже обсуждаться. Иными словами, если отбросить псевдопатриотическую риторику, и нынешняя власть, и абсолютное большинство украинских политиков заявляют: никаких компромиссов и, следовательно, никаких переговоров.

Та простая мысль, что сторона, отказывающаяся идти на какие бы то ни было уступки, как правило, в итоге теряет гораздо больше, нашим «политикам» в голову не приходит.

По-видимому, Елисеев и его единомышленники по-прежнему надеются на то, что Россия каким-то образом исчезнет, распадется, сгинет без следа. Я не буду здесь касаться вопроса о том, хорошо ли было бы для Украины, если б это случилось, или плохо – во всяком случае любому вменяемому человеку сегодня ясно, что ничего подобного не произойдет, и нам, украинцам, предстоит и в дальнейшем, десятилетие за десятилетием и век за веком, жить рядом с Россией и с ней считаться. Человеку, который этого не понимает, нечего делать в политике, ему лучше писать патриотические поэмы.

Виктор Медведчук, «Корреспондент», Украина

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Сбежавшего на Украину либерального журналиста обокрали до нитки

Известного крымскотатарского журналиста Айдера Муждабаева, после присоединения Крыма к России сбежавшего на Украину, обокрали в санатории «Миргород», куда он отправился, чтобы поправить здоровье. О своих злоключениях Муждабаев поведал в соцсети. «Я после Нового года решил в компании знакомых, которые уже были тут, несколько дней попить минералки и подлечиться в гоголевских местах. Про воду и лечение опущу — сразу к прекрасному. Пока был на процедурах, из номера украли все деньги, которые лежали в самой глубине рюкзака. Вызвали полицию. Те приехали, сняли показания и ушли. Но речь не про полицию. Самое мерзкое — это администрация санатория, то, как она себя повела. Ни даже формального разбора ЧП с персоналом, ни малейших переживаний и сочувствий — подумаешь, клиентов у них обокрали. Они в принципе вообще ничем не поинтересовались. Поскольку, как я понял, это для них нормально. Отреагировали так: в середине дня молча ушли по домам Рождество встречать. С Её Превосходительством и.о. главврача Надеждой Анатольевной Кочергой мне не дали поговорить даже по телефону. Слишком большая шишка, наверное. Читайте также:«Мы с тобой захватим власть» — нардеп Пашинский предложил Корбану «расстрелять ушлепков» (АУДИО) Как выяснилось со слов полицейских, для воров этот санаторий (да и все вокруг, их вокруг источников несколько) — просто малина. Только отвернись — всё. Видеонаблюдения нет, охране все пофиг, как и администрации. А замки в номерах такие дешевые, что, как сказали полицейские, открываются чем угодно. Полиция много раз просила администрацию хоть что-то предпринять для охраны здания. Ноль эмоций, как будто администрация в доле. По крайней мере, для защиты клиентов она не делает ничего. А горничная сказала: да тут недавно женщины с вашего этажа с процедур возвращались, а из их номера выходит мужик. И говорит: о, простите, я ошибся, просто ключ подошёл… Ну и отдельный привет с благодарностью Его Высочеству мэру Миргорода. Эти санатории — то немногое, что в его городе стабильно работает. Местные жители заняты, украинцы едут, а их тут не только водой поют, но и отдают на милость ворам. Надеюсь, будут поменьше ездить. Есть другие места, где и вода не хуже, и воров в санаториях не прикармливают. Френды и читатели, пожалуйста, имейте это в виду. Ни ногой сюда. Никогда».

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Гневное видео-обращение пятилетней украинки ко всем врагам Украины!

Воюющая Украина решила, что вместо рождественской колядки будет уместно видео-обращение пятилетней украинки к ворогам Украины. Или «врагу-антихристу» (рождественский свежак от Порошенко).

Перевожу сей шедевр на угро-финский (с моими примечаниями):

Убегайте, ворогы, с в/на украинской земли,

Забирайте автоматы, возвращайтесь в свои хаты.

Это наш семейный дом и не место здесь чужим.

(Ага, — помни чужинец — здесь хозяин — украинец)

Мы вас даже не пугаем, так, культурно выгоняем.

(Третий год уже не то, что выгнать, сфоткать вас нормально не можем)

Знали вы бы до конца, чем дышит эта здесь земля!

(А как же! Гарь от покрышек мы хорошо помним)

Мёртвым из могил придётся восстать, чтоб Украину защищать.

(Потерь нет, есть воскресшие© Тымчук)

Здесь души славных козаков, наших прадедов, дедов

(Факельные шествия, не фашизм, а спиритический сеанс)

Возвратятся прямо с неба, если очень будет надо!

(Восставшие мертвецы. Это, кажется, у сектантов такая фишка практикуется)

Женщины с детьми восстанут и за Украину грудью встанут.

(Пока мужики плитку в Москве укладывают или в АТО гниют)

Тут реки выйдут из берегов, чтоб утопить всех врагов.

(Таки взорвут ДнепроГЭС к чертям собачьим)

На защиту нашего народа станет Бог и вся природа.

(Филарет и Чернобыль?!)

И кровью окроплённая земля, не допустит к нам врага.

(Земля уже точно стонет. От свежих могил, арты и копателей янтаря)

Запомните, лихие люди, земля эта вашей не будет.

(Взорвём АЭС на крайний случай)

Её мы в силах защитить от вас, оккупанты и бандиты.

(Shit Европы! Как же, как же)

Ведь мы давно уж не рабы и завоеватели, как вы.

(Когда безвиз у нерабов?!)

У нас достоинство, честь, идея, мы в бой готовы идти за неё!

(И как один умрём в борьбе за это!)

У нас есть цель одна единственная — великая, сильная Украина!

(Вот так! Утритесь, москали!)

*****

Хорошая девочка, правда?! И стишок замечательный! Кстати, кастрюли из числа комментаторов, в перерывах между утиранием патриотичных соплей/слюней, настоятельно требуют включить сей шедевр в школьную программу.

И, да! Патриотичные одёжки у ребёнка — ни что иное, как BOSCO SPORT. Ставлю печень Порошенко, что батько этой девочки — преуспевающий волонтёр (как минимум), а не какой-нибудь окопный сиделец.

Ах, да! СУГС

Юлия Витязева, специально для News Front





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Я хотел добрый ролик

И вот, что у меня получилось

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