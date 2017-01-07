Некомпетентность, моя дорогая Америка

... очень точно подметил, что Америку Латвия интересует, как плацдарм ... почему-то не обвиняет Америку в нетерпимости! Да и...он отрицает все обвинения в некомпетентности и говорит, что открытием ... ему руку и сказал: «Мой дорогой друг. Я хочу поблагодарить вас...