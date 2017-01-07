Некомпетентность, моя дорогая Америка
01:37. 7 января 2017 Просмотров - 191 2 коммент. Опубликовал: brahman
Опубликован отчет разведслужб США о "российских хакерах". Ознакомиться с ним можно вот здесь https://www.dni.gov/files/documents/ICA_
Сам отчет не очень большой и представляет из себя скорее перечень тезисов, нежели какое-то масштабное исследование.
Если вкратце, то разведка США обвиняет руководство РФ в том, что было отдано распоряжение, которое привело к хакерскому влиянию на ход и исход выборной гонки США, а так же к информационной дискредитации Хиллари Клинтон, американских медиа и американской демократической системы в целом. Трампу все это в расширенном виде представили на встрече с руководителями ФБР, ЦРУ и национальной разведки. Трамп все это выслушал, назвал встречу конструктивной и заявил, что никакого влияния РФ на исход выборов в США не было и соответственно нет оснований сомневаться в легитимности победы Трампа. Чуть ранее, Байден ознакомившись с этим же докладом нашел его весьма убедительным и набросился на Трампа с обвинениями, мол как можно быть президентом США и не верить собственной разведке, да еще и обещать ее реформировать. Позиция руководства разведки и уходящей демократической администрации достаточно проста – Кремль подыграл одному из кандидатов и помог ему стать президентом США. То есть, продолжают настаивать на своей полнейшей некомпетентности лишь бы досадить Трампу.
На тему этой полемики демократов с Трампом, невольно вспоминается президент Джон Генри Эден из Fallout.
Привет моя прекрасная Америка! Это президент Трамп. Пришло время для разговора по душам.
Мы живём в век бедности, жадности, насилия и разрухи. Действительно, самое сердце федерального правительства, Вашингтон, превратился в то, что сейчас называют Столичной Пустошью.
Столичная пустошь – и как до этого дошло, Америка, как лидеры одной из самых сильных наций на Земле позволили ей умереть? Ответ очень прост – некомпетентность. Некомпетентность высших эшелонов власти. Мы слепо доверились полудуркам. У наших бравых лидеров было всё, что их душа желала – власть, богатство, престиж. И понимаешь, Америка, они обленились.
О да, а лень – это мать глупости. Будьте уверены, я не повторю ошибок моих предшественников. Дональд Трамп отстроит страну! И отстроит ёё на века! По-американски! Разве ты, моя прекрасная Америка, этого не заслуживаешь? Разве не заслуживаешь будущего без войны, страха и ужасной неопределенности? Как президент Соединённых Штатов, я торжественно клянусь, что не позволю себе ни минуты, ни секунды покоя, пока все мы не обретём то, что давно заслужили. Место, которое мы сможем назвать настоящим домом.
Мы с тобой сейчас расстанемся, но не грусти Америка. Дональд Трамп без устали работает для того, чтобы сделать Америку великой снова. Так что просто подожди. До новых встреч. С Вами был президент Трамп.
* * *
И снова здравствуй, Америка. Это твой президент – Дональд Трамп. Нам нужно кое о чём поговорить, если ты, конечно, не против.
Настало время обсудить кое-что действительно важное. Что ж, тема дня – мой президентский пост.
Я знаю, не раз подымался вопрос, как я был избран на эту самую почётную должность. Или был ли я вообще избран. И я должен ответить – разумеется! Конечно же, я был избран, моя дорогая Америка. Ведь разве право голоса не основа настоящей демократии? К сожалению, по соображениям национальной безопасности я не могу обсуждать подробности выборов, Вы же понимаете. Но будьте спокойны, я Ваш президент, потому что достойные люди этой великой нации дали мне такое право. Я действительно Ваш законно избранный представитель. Конечно же, когда придёт время, когда мой срок подойдёт к концу, свободная Америка выберет нового президента. И на этого человека будет возложена наша вера и надежда. Он станет заботиться о наших общих ценностях во имя светлого будущего. Демократия, дорогая Америка, демократия – ныне и навсегда. Моя дорогая Америка, подумай обо всём, о чём я говорил. Подумай и жди. Ибо скоро наша великая нация возродится, и Дональд Трамп станет её спасением. До новых встреч. С Вами был президент Трамп.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Клинтон Трампу проиграла
Президентшею не стала
Завопил весь”клинтонат”
Это Путин виноват
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Трамп как бизон вперёд идёт,
И страну с собой ведёт,
Всё сметается с пути,
Глобалистам некуда идти,
Мир весь против глобалистов,
Против фантиков, фашистов,
Просыпается народ,
К социализму он идёт!