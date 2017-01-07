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График из Китая, который не дает сотрудникам МВФ спать по ночам

09:34. 7 января 2017 Просмотров - 430 Один комментарий Опубликовал:

График из Китая, который не дает сотрудникам МВФ спать по ночам

Как сказано во вчерашнем отчете Института Международных Финансов, в первые девять месяцев 2016 года глобальный долг вырос на $11 трлн. и достиг рекордного размера в $217 трлн. И теперь отношение глобального долга к объему мирового ВВП находится на отметке в 325%. “Львиная доля” этого прироста пришлась на Китай, который продолжил масштабно стимулировать свою экономику, о чем рынки предпочитают не думать в настоящее время. Впрочем, есть и другая организация, называющаяся МВФ, которая заметила, что у Китая есть большая проблема.

Недавно в своем блоге МВФ написал, что Китай срочно должен приступить к решению проблемы корпоративного долга, прежде чем она станет серьезным препятствием для роста второй по размеру экономики мира. Корпоративный долг этой страны достиг очень высоких уровней и продолжает расти.

Международный Валютный Фонд разъясняет масштаб неприятностей:

С 2009 по 2015 год кредит рос очень быстрыми темпами, примерно на 20% каждый год, и это гораздо больше цифр роста ВВП страны в эти годы. Боле того, отношение долгов нефинансовых частных компаний к ВВП выросло со 150% до 200%, что выше исторического тренда на 20-25 процентных пункта. Такой “кредитный геп” в Китае сравним со странами, которые испытали болезненный делеверидж, такие как Испания, Таиланд и Япония.

Фонд изобразил на одном графике отношение долг/ВВП для каждой из четырех стран, и именно этот график и не дает сотрудникам МВФ спать по ночам.

Расширяющийся кредитный геп (в процентах к ВВП)

График из Китая, который не дает сотрудникам МВФ спать по ночам

График вверху показывает нам, что, если что-то не изменить, и быстро, самое большое динамо глобального экономического роста за последнее десятилетие (и как вовремя напомнил нам Кайл Басс, китайская банковская система имеет более $30 трлн. активов) вот-вот перестанет работать.

Откуда такой беспрецедентный рост долга? Все просто: корпоративный кредитный бум отразил попытки правительства стимулировать экономику вслед за случившимся финансовым кризисом, при этом большая часть стимулов нашла применение в инфраструктурных проектах и секторе жилья. И вот что получилось: излишек построенного и заоблачное количество нераспроданного жилья, особенно, в городах среднего размера. Вдобавок к этому Китай обзавелся излишними мощностями в таких отраслях, как сталелитейная промышленность, производство цемента и угледобыча. Комбинация масштабных заимствований и падающих прибылей корпораций привела к возникновению чрезмерного долгового бремени. Самые большие проблемы испытывают компании, находящиеся в госсобственности, у которых есть упрощенный доступ к финансированию и возможность получения косвенных государственных гарантий, снижающих стоимость заимствований.

МВФ предлагает несколько решений: Во-первых, государству следует на высоком уровне принять решение прекратить финансирование слабых компаний, усилить корпоративное управление, смягчить социальные последствия и подготовится к более низким темпам экономического роста в краткосрочной перспективе. Такие действия необходимы для всех компаний, принадлежащих государству, региональным правительствам или находящихся под государственным финансовым контролем. Кроме того, Китай может предпринять следующие шаги:

* Сортировка: идентификация компаний с финансовыми трудностями, и последующее разделение на те компании, которые будут подлежать реструктуризации, и те компании – “зомби”, которым будет позволено выйти из бизнеса. Поскольку в настоящее время существуют взаимосвязи между банками и компаниями, находящимися в госсобственности, то необходимо учредить новое агентство, которое выполнило бы эту работу.
* Признание убытков: банкам надлежит признать убытки и провести расчистку плохих активов. Так называемые теневые банки – трасты, компании по управлению ценными бумагами и другими активами – также должны признать убытки.
* Разделение бремени: Распределение убытков между банками, корпорациями, инвесторами и, если потребуется, правительством.
* Ужесточение бюджетной дисциплины – особенно, на предприятиях, принадлежащих государству – посредством улучшения корпоративного управления и отказа от косвенных госгарантий, которые способствуют дальнейшему неэффективному использованию кредитов и последующему накапливанию убытков.

В отчете затем указано, что, пока “риски выглядят управляемыми”, но только, если проблемы начнут решаться немедленно. И в этом месте МВФ начинает страдать когнитивным расщеплением, когда он говорит, что его “обнадеживает тот факт, что правительство осознало проблему и предпринимает действия, чтобы решить ее.”

График из Китая, который не дает сотрудникам МВФ спать по ночам

Увы, это не правда, потому что, хотя действительно правительство и осознало проблему, оно упрямо отказывается решать ее и, напротив, в 2016 году влило в систему рекордный объем кредитов при том, что отношение общего долга к ВВП Китая уже превысило отметку 300%, согласно отчету Института Международных Финансов.

Похожее нежелание властей Китая решать сложившиеся проблемы можно отметить почти в каждом аспекте китайской финансовой системы: от отказа реформировать неплатежеспособные корпорации и непризнания истинного размера плохих кредитов, до неготовности проведения реформы законодательства о банкротстве и замалчивания основной проблемы: неконвертируемости юаня, который вместо того, чтобы быть “интернационализированным”, чувствует на себе увеличивающееся давление со стороны Народного Банка Китая в попытках последнего воспрепятствовать взметнувшемуся вверх оттоку капитала из страны.

Остается ждать, когда график, который не дает спасть сотрудникам МВФ, станет кошмаром для всех остальных. Пока же все находятся в блаженном самоуспокоении, игнорируя, возможно, самую серьезную проблему мировой экономики.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 4821 -41
    Русофил 7 января 2017 в 10:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Да прям.Не спят бедненькие,все переживают за китаЙчегоФФ ))
    Наверно даже кушать не могут?
    ” Ем с икрою бутерброд. Как в Китае там народ”
    МВФ и ФРС и создали Китаю проблемы. А теперь ждем повышения % ставок и Китаю придется долги ОТДАВАТЬ.
    С %
    С новыми повышенными %
    Писец “красному” котенку. Срать не будет

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