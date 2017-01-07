ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГО В ЭТОМ ГОДУ. Финансовая упреждающая независимость России!

Сами деньги как таковые, яко условно принятый на фидуциарных условиях (условиях доверия к ним) эквивалент ценности в качестве инструмента мены в товарно-денежных отношениях, никакой реальной управленческой и уж, тем более, мистической силой не обладают. О какой фидуциарности денег ныне может идти речь вообще, и уж тем более о мистической их силе, когда величина реально подложенного под них объема ценностного обращаемого субститута физически не существует в таковом количестве как суммарный ценностной эквивалент относительно объема реально выпущенных денег, особенно в сфере американского частного капитала. Это всего лишь «придуманный» и никакими реальными ценностями не обеспеченный мошеннический завлекающе-управленческий (а точнее угрожающе-довлеющий) трюк со стороны «финансовых процентщиков» и ими созданных управляющих социально-общественных паразитирующих моделей, состоящих из всех необходимых для этого административно-чиновничьих структур и институтов (особенно финансовых), яко удобная преподнесенная людям масштабная иллюзия, своими влияющими корнями финансового насилия вменённая во все сферы житейского бытия. Она, как комплексная иллюзия как бы «силы денег», создана обманными ухищрениями через пропагандистский и административно-государственный аппаратный характер влияния на формирование общественного мнения у основной массы людей, организованная со стороны как бы их «условных владельцев» для и во имя обретения ими же недосягаемого никем иными своего преимущественного материального паразитирующего положения в обществе, как существенного меньшинства над преобладающим большинством. Таковая была обязательная конструктивно-организующая особенность в прежних Конструкциях социального уложения обществ, базисно опирающихся во всём своем организующем миропонимании на паразитизм и насилие. Это же было обязательным элементом при формировании соционических картин житейских отношений в обществах, даже при «социально-справедливом социализме» в СССР и других странах социалистического лагеря. Без таковой обязательной иллюзии о «некой мистической силе денег» организовывать и удерживать паразитизм и насилие в современных обществах было невозможно, особенно в период последних трех столетий. Это гарантированно сопровождалось на Системном уровне.

Более того, с помощью этой же иллюзии особо усердно до сей поры удерживается в тайне некий очень важный административный сговор (протокольная договоренность) глобального международного характера, касающийся правомочного существования только двух категорий денег, их производства, учета и применения: это деньги сферы частного (в основном американского) капитала и деньги народов стран Мира. Вторые тоже могут быть выражены по своей учетной оценке через американские доллары, британские фунты стерлингов, евро, многие различные мульти валюты различных государств и прочее. Эта дуэльная категорийность определяет право владения этими главными объемами денег, распоряжения ими, условиями их эмиссионного поведения и содержания, целевого и функционального ориентирования по применению этих денег и многое иное, как бы на правах неких владельцев. Обе эти категории денег никогда не перемешиваются в своем учете, а такой учет и право их применения особо сокрыты на вне-государственном уровне и таковые условия скрытости удерживаются в основном и по сей день. Почему? Суть информации по этому вопросу не может пока носить публичный характер, так целесообразнее по многим причинам, которые были сформулированы и протокольно зарегистрированы в рамках жестких обязательств их исполнения большинством ведущих государств Мира (более 200 государств в лице их руководителей, ранее включая СССР и ныне Россию).

Вы верите в то, что Россия, яко будущий потенциальный лидер для народов стран Мира, как бы уже ориентированная своим новым миропониманием на иной путь цивилизационного развития, спокойно и без проблем пройдет в этот иллюзорный Мир людского прошлого агрессивного сожития, где пока еще автомоторно правит разрушительная иллюзия «силы денег» из сферы частного (в основном американского) капитала, а в основе отношений во всех трёх Цивилизационных образах жизни до сих пор положен трансконтинентальный частный англо-американо-европейский бизнес на базисе паразитизма и насилия? Может Вы верите в ту волшебную силу нынешнего оружия и потенциальные тенденции его активного масштабного развития или во что-то иное и неведомое людям, но само собой независимо развивающееся, что сможет на какой-то короткий срок гарантированно придать Вам некое право преобладания в потенциальном проявлении пока еще не свершенного, но вероятного проявления Вашего безусловного насилия над кем угодно с демонстрационными и иными целями созидательного, но недипломатического характера? А может быть Вы верите в то, что в России в одночасье возникнут из неоткуда некой таинственной технологии, которые позволят ей в мгновение стать экономическим гигантом и полностью удовлетворить потребности своего населения всем необходимым совокупным произведенным продуктом для всех сфер бытия людей? Можете ли Вы ныне на миг представить полную автономность и безопасность России в сфере: геополитики, устойчивых состояний в области духовности и культуры, фармаци́и, продовольственной достаточности, энергетике, комплексной сфере современного бытового обустройства (без иллюзий о временных развлечениях: с милым рай и в шалаше), транспортного сопровождения и комплексного логистического обустройства по перемещению грузов, медицинского, информационного и много другого обязательного сопровождения по обеспечению современного комфортного жизнесопровождения в нынешней организации современного бытия людей нашей страны? Верите ли Вы в гарантированное обеспечение быстрых темпов роста благополучия населения в целом, как одну из ведущих целей по переобустройству общества из людей в новую Конструкцию социального уложения – Человечество?

Можно и далее продолжить гадание через увлечение «Верю – не верю», рассуждая о неохваченных нами сферах нынешнего и будущего бытия, но оставим это светское развлечение для политиков и обществоведов. Верить не только надо, но и необходимо, вот только ориентировать все уровни и состояния таковой Веры безусловно потребуется через Целесообразность и Разуменность, с упреждением выверяя весь комплекс обязательных исполнительских действий с Вектором Цели будущих явлений, действий и событий, а также практического жизненного воплощения через свой труд и работу.

Это не популистский лозунг, это более чем практическая парадигма, особенно для не публичных жизненно потребных исполнительских действий ближайшего будущего в среде ныне действующего управленческого сословия страны, особенно среднего поместного его звена! Вера и парадигма не фантастичны, они жестко организованы, но они и конструктивно связаны с необходимостью коррекции целого ряда звеньев порочного управленческого характера, вменённых ранее в Конструкцию всех трёх Ветвей нынешней Власти в России. Об этом достаточно велось суждений в Части 4 «Основы Формирования Человечества». Действительно во многих вопросах управленческого характера придется на практике переступить через себя, но это не революция и даже не реформы, это кропотливая исполнительская работа и труд над совершенством процессов управления и всего лишь! Требуется не героизм, а государственная принципиальность, настойчивость и патриотичность (это не требует прибавки к окладу). Как только будут проявляться признаки героизма или революционного устремления, значит опять где-то появились ошибочные фрагменты в среде управления, которые просто необходимо самокритично выявлять и их корректировать! Ну что может быть проще всего, если это в интересах государства и своего народа, а не в угоду интересам личностного характера?

В нынешний момент сложилась некая временная упокоенная уверенность в том, что Россия, как некогда прежде СССР, может быть вполне определенным военно-стратегическим мировым лидером, поскольку за достаточно короткие сроки именно ей удалось сконцентрировать свои комплексные научно-технологические и производственные возможности по воссозданию боевого и защитного потенциала страны, подняв его на такой уровень, который позволил напомнить Миру о своих реальных прошлых и нынешних способностях по обладанию вооружением с ядерным и иным разрушающим современным потенциалом. Несомненно, это напоминание Миру получилось с хорошим международным эффектом, это придает определенный всплеск оборонной уверенности и патриотичности у собственных народов России. Но следует осознавать и давать себе отчет о том, какой ценой этого достигли, понимать о той возросшей неимоверно тяжелой нагрузке из-за этого, довлеющей на комплексное состояние и частичное переориентирование процессов и приоритетов направлений развития в сфере экономики страны. Следует не сомневаться в том, что не только влияет, но к сожалению, и ограничивает темпы роста и снижает возможности решения ряда сложившихся проблем социального и иного характера, которые своей соборностью как раз и слагают общую картину роста благосостояния людей, демонстрируют уровень социального совершенства во всех сферах бытия народов России. Такая огромная военная нагрузка снижает потенциальные возможности по обращению основного внимания на гуманитарные направления в планах развития страны в целом. Никто более не сомневается, что безопасность не может быть безплатной, да и общий управленческий потенциал чаще, чем требуется, не ориентирован на гуманное направление, а это так или иначе, в конечном итоге, тоже оказывает влияние на рост напряженности в текущей соционической картине отношений внутри общества. Всё взаимно связанно друг с другом, всем от этого нелегко, но наш народ понятливый и терпеливый, только вот терпение его не нужно превращать в национальную вечную традицию.

Те, кто думают, что мир можно подчинить своим интересам только с помощью военной силы, глубоко ошибаются! Эта ошибочность много раз подтверждалась летописными эпизодами в прошлом. Решать временные задачи противостояния уже проявленному или готовящемуся насилию на межгосударственном уровне, – это несомненно возможно только с применением военной силы. Реальный уровень рейтингового положения любой страны в общей Конструкции мирового порядка создается по результатам оценки состояний экономики, уровня применяемых технологий и их финансового сопровождения. К великому нашему сожалению нынешняя Россия – это военный гигант и экономический карлик одновременно. Таковая дисгармония достаточно скоро приведет Россию к трагедии в вопросах её рейтингового положения в общей мировой укладке, а значит и усложнит её общее положение по многим вопросам международного уложения и межгосударственных отношений. Это весьма коротко, с одной стороны.

С другой стороны, в кратчайшие сроки реально требуется существенным образом увеличить объемы финансового сопровождения одновременно по всем направления экономического и социального развития страны, и не просто увеличить на сколько-то, а в разы. Но каким же образом решить таковую внутреннюю стратегическую проблему? Где же брать такое огромное количество денег, опять кланяться перед сферой «денег частного американского капитала» и по-рабски, предавая этим все будущие поколения страны и лишая их возможности самостоятельного развития вообще, просить у частных процентщиков «инвестиции», как раковую опухоль, запуская их в «Светлое будущее» нашей страны? Так безумцы и предатели (либеральные демократы, которые будут прокляты ближайшими будущими поколениями) в период начала 90-х уже один раз предали Россию и её народ, и своими предательскими свершениями позволили уничтожить остатки финансовой собственной государственной Системы, введя в оборот товарно-денежных отношений нашего государства американский доллар (сфера частного американского капитала) в виде пустого суррогата – «Билета Банка России» (без глубинного суждения на данную тему антинародного позора). Россия и так в те несовсем далекие времена приняла поклонное и зависимое колониальное положение пред сферой американского частного капитала. От этой заразы придется зачищаться еще определенное время и просто так еще и не очистишься, есть ряд обязательств, которые, к сожалению, на государственном уровне ранее были приняты на себя (т.е. на всю страну). Именно это привело всю Россию к удручающим состояниям по всем направлениям своей экономики в конце прошлого столетия, предопределило господствующее последующее влияние извне (со стороны сферы частного американского капитала) на будущие темпы и потенциальную зависимую возможность дальнейшего комплексного развития страны. Выбираться из этого колониального положения самостоятельно России было весьма затруднительно по разным и не только финансовым причинам, в том числе и нарастающим масштабам внутри политических проблем, которые подло подогревались и организовывались со стороны всё той же сферы американского частного капитала (проявление действий разрушительного характера со стороны организованной ими разноликой «пятой колонны»).

Всякие дальнейшие попытки развития страны только через плебейское унижение и рабское увлечение по приданию некой мистической «инвестиционной привлекательности» (а это опять же одна из форм блудливой иллюзии и лукавства со стороны процентщиков), смогут частично разрешить данную сложившуюся проблему, но не со стороны американского частного капитала! Именно этого необходимо избегать полностью. Тогда каков же иной путь разрешения проблем сложившегося затруднительного положения нашей страны? Решение временной сложившейся проблемы в удовлетворении потребностей привлечения денег извне (как некое Начало-Начал по формированию иной Финансовой Системы России) на выгодных заемных условиях не рабского и не поклонного основания должно решаться только в контакте со сферой «Денег народов стран Мира», выставляя полнейший заслон возможности любого проникновения денег сферы американского частного капитала!

Единственным носителем, владельцем и распорядителем денег народов стран Мира является Суверенная организация надгосударственного уровня независимости: «International Treasury Control», которая на полномочных международных протокольных основаниях может и готова взаимодействовать с Россией, независимо от каких-то попыток противодействия этому со стороны сферы частного американского и иного блудного капитала.

И таковая возможность проявилась именно с началом этого 2017 года! Этому началу проявления имеется ряд объективных сложившихся обоснований, исключающих всякие субъективные частные эмоции на любом уровне суждений, не связанном с отношениями между суверенами (государствами) или главами государств! То есть обсуждение, принятие решений, исполнение действий осуществляется только на уровне суверенов, а какие-то попытки вмешательства со стороны политиков, общественных или иных организаций любого уровня, даже на уровне ООН, исключается.

Особенностью исполнительских действий 2017 года в сфере вменения части элементов при формировании новой Финансовой Системы России, программно явленной с 2017.01.19, является:

Сила денег ранее проявлялась через силу насилия. Сила насилия заменена на силу Разума и эта смена свершена от момента такта событийного времени 2016.12.26 (завершение подведения итогов года и пуск программных процессов нового года). Отныне «Сила денег» зависит от Силы Разума и никак по-иному, т.е. функции денег на территории России начали меняться от «паразитирующего насилия» на созидающее сопровождение! Сила денег «сферы частного капитала» утеряна, т.е. её реальное Системное сопровождение прошлого паразитирующего насилия полностью и окончательно ликвидировано.

Гармонично вменённая программная «Сила Разума» в процессах исполнительских действий отныне (т.е. с 2017.01.19) может и должна применять только «деньги народов Стран Мира», как стартовое «Начало Начал» на короткий период становления своей самостоятельности, вытесняя и расчищая себе путь от прошлого влияющего характера денег «сферы частного капитала» (как бывший влияющий фрагмент насилия в части программного уложения «Финансового фашизма») по всей территории нового гарантированного жизнесопровождения, включая в первую очередь территорию России и страны Юго-Восточной Азии.

Жизненное воплощение этого процесса будет происходить в весьма тяжелых условиях, в том числе и откровенном саботаже, и противодействии разного уровня и характера агрессивного проявления со стороны ранее уложившейся старой Международной и Финансовой «Системы России», которая фактически Российской и не являлась с самого начала своего появления (начала 90-х). Во многих вопросах на государственном уровне придется переступать и не только через себя! Что касается Международной Финансовой Системы со всеми её сфабрикованными институтами вообще, то юридически она уже не полномочна ни в чем, а любые её действия могут и должны рассматриваться Миром, как финансовые мошеннические действия и операции согласно всем, ранее принятым протокольно-административным международным положениям, начиная от конца 1945 года по 1994.12.31 (завершение полномочий всех протокольных договоренностей). Относительно каких-то попыток её воссоздания, – никаких юридических и практических оснований не существует, кроме попыток пролонгации организованного насилия, приведшего к Международному Финансовому Фашизму со стороны англо-американо-европейского несущественного меньшинства. Но преобладающее большинство планеты этого уже не допустит! Необходимо помнить: всякое проявленное насилие будет ликвидировано насилием более совершенного уровня!

Решение проблемы резкого увеличения объемов финансового сопровождения за счет привлеченных извне финансовых средств из сферы «Денег народов стран Мира», как части некоего только лишь стартового Начала-Начал на короткий период до 10 лет, позволит России воплотить чрезвычайно важный программный исполнительский скачкообразный процесс, связанный с воссозданием Россией собственной независимой новой Финансовой Системы, опирающейся в ближайшем будущем на произведенный новый государственный соборный ценностной обращаемый субститут (ценности в материальном носителе), собственные государственные институты ценностного казенного накопления и учета, гуманитарное ориентирование функций денег и многое иное со спецификой созидательного ориентирования, что будет гарантированно обеспечивать построение новой Конструкции Социального уложения общества – Человечество! А всё прошлое унижение, так оно уже в прошлом!

Это один из элементов нового воплощения на период от 2017 года.