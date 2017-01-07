АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ - ЧЕЛОВЕК, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

Источник: Моя Россия

К сожалению, жизнь устроена так, что в суете будней мы не позволяем себе уделять чтению столько времени, сколько бы хотели. А жаль. Быть может, в нас «умирает» новый Александр Беляев.



Александра Беляева называли «русским Жюль-Верном» за умение предугадывать многие события. В своих книгах писатель предсказал не только изобретение акваланга, орбитальную станцию, но и собственную кончину.

Сегодня мы вспоминаем гениального писателя фантаста, русского писателя, одного из основоположников научно-фантастической литературы, заслужившего мировое признание.

Сын православного священника

Александр Романович Беляев вошел в историю российской литературы как один из основоположников жанра советской научной фантастики. А ведь ему прочили совсем иное поприще: отец, православный священник в провинциальном Смоленске, хотел, чтобы сын пошел по его стопам.

Александр остался единственным отпрыском в семье: сестра Нина умерла в детском возрасте от саркомы, а старший брат Василий утонул. Кстати, с этим трагическим событием связана история прямо-таки мистическая.

Братья были в гостях у своего дяди. Компании родственников вздумалось покататься на лодке. Не поехал только Василий. А Саша взял с собой кусок глины, чтобы занять себя во время катания – у мальчика с раннего детства были художественные наклонности. Сидя в лодке, он бездумно лепил человеческую голову. Когда же дело было почти завершено, оказалось, что получился у него ну прямо вылитый брат Василий. Только черты лица почему-то были мертвенными, как у трупа. В сердцах мальчик швырнул свое творение в воду. А когда компания вернулась домой, их ожидала страшная весть: пока они катались на лодке, Василий утонул в той же реке.

С детства, Александр был очень впечатлительным. Позже он расскажет о своих путешествиях :

«Мы с братом, вспоминал Александр Романович, решили отправиться путешествовать к центру Земли. Сдвинули столы, стулья, кровати, накрыли их одеялами, простынями, запаслись масляным фонарём и углубились в таинственные недра Земли. И тотчас прозаические столы и стулья пропали. Мы видели только пещеры и пропасти, скалы и подземные водопады такими, какими их изображали чудесные картинки: жуткими и в то же время какими-то уютными. И сердце сжималось от этой сладкой жути».

Беляев был натурой очень живой, любознательной, талантливой: рано пристрастился к чтению (особенно его увлекали книги про путешествия и приключения, фаворитом же был Жюль Верн), самостоятельно выучился играть на скрипке и на рояле. А ещё он грезил полетами: в детстве предпринимал попытки взлететь, привязав к рукам веники, прыгал с крыши с зонтом. В одной из таких попыток он упал с крыши сарая и серьезно повредил спину. Поводом для таких экспериментов была следующая история :

6 июля 1893 года в Лопатинском саду поднялся воздушный шар с гимнасткой, сидящей на трапеции, на высоту одного километра, после чего она спрыгнула с трапеции. Зрители ахнули от ужаса. Но над гимнасткой раскрылся парашют, и девушка благополучно приземлилась. Нетрудно представить, насколько взбудоражилось воображение мальчика.

Зрелище настолько потрясло Сашу, что он немедленно решил испытать чувство полёта и спрыгнул с крыши с зонтиком в руках, затем на парашюте, сделанном из простыни. Та и другая попытка принесли весьма чувствительные ушибы и серьезные травмы спины. Но Александр Беляев всё же сумел воплотить свою мечту в жизнь: его последний роман «Ариэль» повествует о человеке, способном летать как птица.

Но я отвлекся от самой сути статьи. Мне бы очень хотелось рассказать Вам о «предназначении» Александра Беляева, как писателя — фантаста, и о том, с какой точностью он предсказывал будущее следующих поколений. Предугадывания, дальновидность, дар прозрения или предсказания, и вообще был ли он провидцем — судите сами.

Самые известные прозрения А. Беляева

1. Амфибия и акваланг

Когда Александр Беляев наперекор воли своих родителей выбрал себе профессию адвоката, его защиты пришла искать женщина, которая назвала себя ясновидящей. «Я предупредила двух женщин о возможной скорой кончине их мужей», — рассказала она. «А теперь безутешные вдовы обвиняют меня в их преднамеренной смерти». Александр только усмехнулся: «Предскажите тогда и мне», — сказал писатель. «Ваша жизнь будет тяжелой, но очень яркой. А ещё вы сами сможете заглядывать в будущее» — так говорила она.

После этого Александр согласился взять дело женщины, на суде её оправдали. Но предсказанное не заставило себя ждать. Беляев не был пророком, но умел замечать, до каких идей доросло современное общество, на грани каких новых открытий и достижений оно находится.

Одним из первых его романов предсказаний стал знаменитый «Человек-амфибия», где писатель предвидел изобретение искусственного легкого и акваланга с открытой системой дыхания на сжатом воздухе, изобретенные в 1943 Жак-Ив Кусто.

2. Загрязнение атмосферы

Когда Александр Беляев был вынужден вследствии плохого здоровья отправиться на лечение в Крым, в поезде ему повстречались люди, которые пострадали в результате технологической аварии на предприятии Кузбасса. Так рождается идея «Продавца воздуха».

В своем произведении Беляев предупреждает о надвигающейся экологической катастрофе, где окружающая среда будет настолько загрязнена газами, промышленными выбросами, что чистый воздух превратиться в товар, который будет доступен далеко не всем. Стоит ли напоминать, что сегодня из-за плохой экологии по миру гуляет постоянная опасность онкологии, а продолжительность жизни в крупных городах стремительно сокращается. В этих условиях, государства даже вынуждены идти на международные соглашения, примером которых является Киотский протокол по ограничению выброса углекислого газа в атмосферу.

3. Орбитальная станция

«Звезда КЭЦ» была написана в 1936 году под влиянием переписки писателя с Константином Эдуардовичем Циолковским. Собственно говоря, КЭЦ – это и есть инициалы советского ученого. Весь роман построен на идеях Циолковского – возможность запуска орбитальной станции, выход людей в открытый космос, путешествие на луну.

После выхода книги, которую напечатал журнал «Вокруг света», Циолковский написал на нее восторженный отзыв. Два мечтателя намного обогнали свое время – ведь первая реальная орбитальная станция «Салют» появилась в космосе лишь в 1973 году.

4. Беспилотники

В книге «Властелин мира» (1926 год) Беляев «изобрел» аппарат для передачи мыслей на расстояние по принципу радиоволн, который позволял внушать постороннему человеку мысль на расстоянии – по сути своей, психотропное оружие. Кроме того, в своей книге он предсказал появление беспилотных самолетов, первые удачные испытания прошли в Великобритании только в 30-х годах XX века.



5. Пластическая хирургия

В своем романе «Человек, потерявший лицо» (1929) автор представляет читателю на суд проблему изменения человеческого тела и связанные с этим последующие проблемы. Собственно говоря, роман предрекает современные успехи пластической хирургии, и неизменно следующие за этим этические проблемы.

Согласно сюжету, губернатор штата превращается в чернокожего и в результате испытывает на себе все особенности расовой дискриминации. Чем-то напоминает судьбу короля поп музыки Майкла Джексона, который сменил цвет кожи, спасаясь от предубеждений к чернокожим людям.



6. Тайна Бермудского треугольника

После триумфа романа «Голова профессора Доуэля» на одной из встреч журналисты засыпали писателя вопросами:

— «Кто обитает на дне океана? Есть ли жизнь на других планетах? Существуют ли на самом деле «летучие голландцы?»

Не найдя для себя ответа на этот вопрос, Беляев углубляется в его изучение, начинает прикидывать… Допустим, где-то, например, в районе Бермудских островов, существует некая особая зона. Находящееся по соседству Саргассово море с его множеством водорослей всегда затрудняло местное мореплавание, в его водах вполне могли скапливаться суда, оставленные здесь после кораблекрушений. Так зарождается сюжет романа «Остров погибших кораблей».

В своем новом произведении Беляев стал первым, кто указал на загадочность знаменитого ныне Бермудского треугольника, об аномальности которого впервые публично заявил Associated Press, назвав этот район «морем дьявола».



7. Последнее предсказание

Наступает 1940 год. В стране у многих мрачные предчувствия – грядет страшная война. А у Беляева особые ощущения – старые болезни дают о себе знать, писатель предчувствует – эту войну он не переживет. И он вспоминает о детской мечте, пишет роман об Ариэле – человеке, умевшем летать. Он и сам бы хотел взлететь над суетой повседневности.

«Ариэль», подобно «Человеку-амфибии» биографичен. Это произведение – предсказание собственной смерти. Он хотел улететь из этого мира подобно Ариэлю. Так и получилось.

Писатель умер в 1942 году от голода в оккупированном Пушкине. Писателя Беляева погребли в общей могиле вместе со многими другими. После этого жена и дочка Беляева оказались в плену у немцев, а потом в ссылке на Алтае. По возвращении оттуда, они обнаружили очки писателя, к которым была прикреплена записка, обращенная жене Беляева:

«Не ищи моих следов на этой земле, – писал её муж. – Я жду тебя на небесах. Твой Ариэль».

На Казанском кладбище в Пушкине над его могилой стоит белый обелиск с надписью «Беляев Александр Романович», ниже — раскрытая книга с гусиным пером. На листах книги написано: «Писатель-фантаст».

Беляев создал 17 романов, десятки рассказов и огромное количество очерков. И это за 16 лет литературного труда! Его увлекательные произведения проникнуты верой в неограниченные возможности разума человека и верой в справедливость.

Со своей стороны, хочется призвать всех тех, кто ещё не читал творения Александра Беляева — посетите ближайший книжный магазин и вместо банальных бульварных романов купите что-нибудь стоящее, к примеру: «Ариэль» — зачитаетесь!

Источник: nstarikov.ru