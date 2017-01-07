1 — 2 %.



Это те, о которых в “Письмах к самому себе” римский император Марк Аврелий писал: “Безумие думать, что злые не творят зла”.



Горячо поддерживающих добро всегда больше; предположим, что их 3 - 4 %.



Суммарно же и те, и другие составляют ту самую активную часть общества, о которой постоянно говорят все социологи — порядка 5 %.



Остальные 95 % — «теплые», т.е. равнодушные.



О них писал Бруно Ясенский: «Бойтесь равнодушных! С их молчаливого согласия совершается всё зло в мире». (источник) Хорошо известно, что холодно рассудочно творящих зло в мире немного, не болееЭто те, о которых вримский императорписал:Горячо поддерживающих добро всегда больше; предположим, что ихСуммарно же и те, и другие составляют ту самую активную часть общества, о которой постоянно говорят все социологи — порядкаОстальные, т.е.О них писал

Меня удивляют некоторые мои соотечественники

Удивляют люди, которые за последние 15 лет очень сильно продвинулись в плане потребления всего и вся, которые покупают квартиры, престижные иномарки, участки ИЖС.



У многих из них есть бизнес, или они работают на хорошей высокооплачиваемой работе. У них все хорошо, но они очень сильно переживают, а как там народ? Бедный многострадальный российский народ!

Народ-дурак зомбирован и, сам того не ведая, живет, как они думают, в тоталитарном государстве, им правят жулики и воры, а их самих душит несвобода, им мало демократии.

Они поддерживают праволиберальные взгляды, во всем согласны с позицией Запада.

Они во всем его поддерживают, считают, что нет никакого противостояния или, правильнее сказать, войны, все это придумал Путин, чтобы отвлечь народ от жуткой коррупции и грабежа страны лично им и его друзьями (коррупция вообще их любимая тема; их так волнует коррупция, что «прямо кушать не могут»).

Вся загвоздка в нем, в Путине!

Вот выберут другого или, еще лучше, народ в порыве праведного гнева сметет «преступный режим».

Кого выберут? Неважно кого, но другого (нужна же сменяемость власти). И все!!!

Заживем тогда! Этот другой отдаст Крым (нафига он был вообще нужен, из-за него жрачка же подорожала!).

В тот же миг исчезнет коррупция, все чиновники станут честными, Запад нас обнимет и примет в великую западную семью народов, установит настоящую демократию, научит, как надо жить.

И, так как все деньги в стране перестанет забирать себе Путин с друзьями, мы станем жить как в Германии или в Швейцарии, или в Норвегии…

На мой взгляд, дело не в Путине, а в каждом из нас.

Эти люди в большинстве своем, не могу, конечно, сказать за всех, но из моих личных наблюдений, сами ведут себя мягко сказать нечестно.

Они сами воруют (книги, фильмы, компьютерные программы, телевизионные сигналы), вообще все, что можно безнаказанно украсть, дают взятки всем, кому можно дать, (полицейским, проверяющим, медицинским работникам, учителям).

Это нормально! Это в порядке вещей! Они поднимают на тебя ясные глаза и говорят: «У нас же дети! Нам же можно, это такая мелочь». После этого они идут на митинг, где с трибуны кричат: «Долой преступный режим!!! Долой жуликов! Долой воров!».

Они не понимают, что это не Путин придумал коррупцию и собрал вокруг себя отбросы человечества.

Все распределено примерно в равных количествах: существуют честные чиновники и чиновники-воры, полицейские честные и нечистые на руку, и так во всех областях.

Представьте себе, существуют и нечестные предприниматели!

И я с этим сталкиваюсь чуть ли не каждый день. Но они же «наше всё»!

Это выдающиеся люди, которые работают в поте лица, преодолевая чудовищное сопротивление продажной власти, рискуют своими деньгами лишь для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. В общем, герои. Их трогать ни в коем случае нельзя. Визг страшный! Власть душит честных предпринимателей! А то, что честный бизнес ведет только каждый третий, если не пятый, про это молчим. Как же, только чиновники в стране нечестны, а они все ангелы.

Мы — все эти люди.

Мы воруем, обманываем, мы гадим вокруг себя, хамим, бьем друг другу морду.

Мы должны начать с себя, должны изменить себя, научить своих детей своим примером, что красть и обманывать недопустимо.

Считаешь, что чиновник украл, — напиши в прокуратуру, вступи в народный фронт, создай свою партию.

Хочешь, чтобы были парковки, — собери подписи с жильцов дома, подай заявку в муниципалитет.

Поймите, не будет так, что придет волшебник, наберет честную полицию, честную армию, честных чиновников.

У людей на лбу не написано, что они честные. Как только изменимся все мы, изменится и страна.

И этот процесс не быстрый.

Гораздо удобнее и проще во всех бедах обвинять президента, правительство и депутатов.

Приведу пример.

У меня есть садовый участок с домом. Раз в год всем членам Садоводства надо собраться и выбрать себе председателя, заслушать отчет ревизионной комиссии.

Вот она демократия, демократичнее не бывает. И что вы думаете!

На собрание приходит 20 % от общего числа садоводов, остальные очень заняты, они думают, что все само собой образуется.

Они проезжают на машинах мимо этого собрания и улыбаются, считая тех, кто туда ходит, идиотами.

Была одна председатель, собрала деньги на замену проводов — ничего не сделала, собрала деньги на новый генплан — тоже не сделала.

Потом собрала собрание, назвала всех козлами, заявила, что она не может так работать и ушла.

Выбрали кое-как нового председателя, начали разбираться, половины денег нет, люди их сдавали, а найти концов нельзя. Председатель и новый бухгалтер с большим трудом навели порядок в документах, поехали в налоговую. Оказалось, что старый председатель не платила налогов вообще, причем несколько лет.

Собрали собрание, все рассказали, начали все заново.

Спустя год поставили новый трансформатор, протянули новые провода. Спустя два года составили новый план СНТ и по дачной амнистии оформили землю.

При этом все это происходило при одном и том же «кровавом режиме».

При этом люди на собрании кричали: «Нам нужно одно, второе, третье, почему нет этого и того?!».

Им с цифрами в руках объясняют, на что ушли деньги. «Нет и все, вынь да положи! Вы все воры!» Им говорят: «Тогда нужно поднять членские взносы». Они: «Нет, не хотим. Мы очень бедные!».

Все с неба должно упасть или Путин должен лично приехать и лично все сделать. При этом все машины у этих людей — иномарки и дома в два этажа, а кое-где и в три.

Многие не то что не сдают членские взносы, а за электричество не платят, т. е. за твой комфорт и уют должен заплатить сосед, а ты очень умный, ты «умеешь жить»! Потом берешь плакат и идешь на митинг против жуликов и воров.

Меня удивляют некоторые мои соотечественники

И в стране такой же подход, некоторые кричат: «Дай, дай, дай».

Они не понимают, что в 1991 году произошла революция, что социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину ЗАКОНЧИЛСЯ.

Его больше нет.

Ресурсы страны не безграничны, и если у одних что-то сильно прибавится, то у всех остальных сильно убавится.

А вы как хотели?

Хотели получать все преимущества капитализма и получать все социальные гарантии социализма?

Но так не бывает. Либо одно, либо другое.

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное справедливое общество, нет такой страны.

Германия, Швейцария, Канада, США и иже с ними хороши, покуда ты сам там не живешь.

Не все, кто туда попал, как сыр в масле катаются. У любой страны есть проблемы, и у нашей тоже. Думаешь, что надо валить, там все идеально, — вали. Никто никого не держит. Не надо только ежедневно поливать дерьмом народ и страну, в которой живешь.

Им показываешь аналитические статьи, статистику, видео открытий новых производств.

Они: «Нет, мы ничего не производим, мы качаем нефть и газ!».

Ты говоришь: «Ну как же: подводные лодки, самолеты, атомные станции, ракеты, сельхозпродукты».

Нет, этого мало. А как надо было? Как много?

После тотальной разрухи, краха государства.



После того, как их любимый Запад практически управлял страной, разрушая целые отрасли промышленности с помощью тех людей, которые сейчас опять рвутся к власти.



Когда по рецепту МВФ мы сокращали зарплату полицейским, чиновникам, судьям, и они вынуждены были, что бы выжить, брать взятки, а самые честные уходили.

Привет коррупции!

Тогда действовали по заветам Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя».

Вот эти псевдоценности и были привиты.

Тогда был провозглашен лозунг: «Обогащайся любой ценой, нет чести и достоинства, ответственности за страну, только бабки! Воровать — это достоинство. Грабить, убивать — доблесть».

Про девяностые много можно говорить, но приведу две цифры:

1) Экономические потери от ВОВ были в два раза меньше чем от эпохи 90-х;

2) 40 % промышленного потенциала и 60 % оборонного осталось на Украине.

Какая страна бы выдержала разделение на 15 частей?

Говорят, что мы не выдержали конкуренции.

Когда ты играешь в шахматы, а тебя бьют табуреткой по голове, — это конкуренция?

Нас просто тупо зарезали под сладкие речи про свободу и демократию.

Страна в XX веке трижды уничтожалась дотла, и все три раза с помощью Запада. И эти люди хотят попробовать в четвертый раз.

Меня удивляет, что потомки тех, кто насмерть сражался с евро-интеграторами в Великой Отечественной Войне, потомки тех, кто ложился под танки, погибал в Сталинграде и блокадном Ленинграде говорят: «Как же мой жизненный уровень упал. Ужас! Какой кошмар!».

Они не сидят в окопах, не голодают, не работают до изнеможения, не гибнут под бомбами.

Просто их уровень потребления немного упал. «Все, караул!!! Нет, я не могу пойти на такие страшные жертвы!!!». Возмущению нет предела.

Неужели все надо мерить своим желудком, своим кошельком?

Представьте себе, наступил 1941 год, а наши деды говорят: «Не, на фиг эта война нужна, убивать будут, и вообще есть станем меньше, жизненный уровень упадет. Давайте лучше сдадимся. Германия же очень развитая страна. Вот и вся Европа с ними объединилась, смотрите, как чехи хорошо с ними живут, делают себе танки для Вермахта. Шведы им редкоземельные металлы поставляют, тоже хорошо устроились. Пожалуй, и мы так будем».

Поймите, когда на тебя напал враг, нельзя не воевать.

Есть только два пути — либо капитуляция, либо победа.

И только от милости победителя зависит, будешь ли ты уничтожен или будешь рабом у победителя. Те, которые меня удивляют, опять возразят, мол, это выдумки!

Опять Путин все придумал. США и Запад только одного добра нам желают, хотят, чтобы демократия правильная у нас была и все.

Вот просыпаются и сразу думают, что же мы хорошего сделали для России и ее народа.

Но послушаете, когда с твоей страной разговаривают на языке ультиматумов и полностью игнорируют ее интересы, когда убивают твоих солдат-миротворцев в Грузии — это война, и война не с Грузией.



Когда в близкой стране, где живут в большинстве своем такие же русские люди, как в Ростове и Воронеже, устраивают кровавый переворот и начинают их убивать — это война.



Когда объявляют экономические санкции, чтобы кардинально ухудшить экономическую ситуацию в стране и понизить тот самый пресловутый жизненный уровень, — это война.



Когда не прекращаются попытки организовать цветной переворот — это война.



Когда все информационные ресурсы Запада рисуют нашу страну в черных красках — это война.

Времена, когда танковые клинья рвутся к твоей столице прошли из-за наличия ядерного оружия, но цели от этого не поменялись, и цели эти — полностью подчинить своей воле другой народ.

Мы для них нелюди.

Мы конкуренты западной цивилизации.

И конкуренция эта не только экономическая, но и мировоззренческая, духовная.

Вопрос стоит так: либо падет мировая гегемония США и их вассалов, либо уничтожат Россию.

В это можно верить или не верить, но это так.

Можно ухмыляться над этим, но война идет, и я верю, что Россия обязательно победит!

Источник