Жванецкий – об образованном человеке

...интеллигенцией», это не просто демонстрация «образованности», а, фактически, осуществление заветов ...россиянину». Ещё несколько лет назад Жванецкий сказал: «С детства вот ... книгах заключён полезный букет для человека; – Слово – это человеческая деятельность...