Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2017

Новости ДНР: ВСУ за неделю 3 365 раз нарушили «режим тишины» в Республике

Военная сводка от заместителя начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуарда Басурина

«Добрый день! На прошедшей неделе, с 31 декабря по 6 января, в соединениях и частях продолжались мероприятия по индивидуальной подготовке военнослужащих НМ ДНР и несение боевого дежурства на позициях. *** Ситуация на линии соприкосновения сторон в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Несмотря на договоренности о соблюдении «режима тишины», в течение недели украинские боевики, по-прежнему совершали обстрелы позиций ВС ДНР и населенных пунктов Республики, активно используя запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Общее количество обстрелов за прошедшую неделю составило 3 365 раз. Огонь по территории Республики велся с применением артиллерии, танков и минометов – 804 раза. Обстрелы велись по 15 населенным пунктам Республики с позиций украинских преступников ШАПТАЛА, МАЦЕЙКО, НИКОЛЮКА, СОКОЛОВА и ДЕЛЯТИЦКОГО, активно применялась артиллерия калибра 152 мм с позиций артбригад ПАНЧЕНКО и БРУСОВА. Были повреждены ШЕСТЬ домостроений в населенных пунктах ЗАЙЦЕВО, САХАНКА и пос. ТРУДОВСКОЙ. Всего за истекший период была зафиксирована работа ДЕВЯТИ БЛА противника на Донецком и Мариупольском направлениях. *** Установлены новые объекты ВСУ для поражения нашими подразделениями, в случае перехода противника в наступление: НА ГОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ – БАТАРЕЯ 152 мм САУ «Акация», БАТАРЕЯ РСЗО «Град», БАТАРЕЯ 122 мм САУ «Д-30», ДВА танковых ВЗВОДА и ДВЕ роты снайперов. НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ – ВЗВОД РСЗО «Ураган», ВЗВОД 122 мм САУ «Гвоздика», ДВЕ танковых РОТЫ и ДВЕ роты БМП. НА МАРИУПОЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ — БАТАРЕЯ 152 мм САУ «Акация», БАТАРЕЯ 122 мм САУ «Д-30», ВЗВОД 122 мм САУ «Гвоздика», ДВА танковых ВЗВОДА и МИНОМЕТНЫЙ ВЗВОД калибром 120 мм. В течение недели представители СММ ОБСЕ отметили отсутствие ДВУХСОТ ТРИДЦАТИ ШЕСТИ единиц тяжелого вооружения ВСУ, из них: РСЗО «Ураган» — 6 единиц; РСЗО «Град» — 4 единицы; 152 мм и 122 мм САУ — 51 единица; Гаубица «МСТА-Б» — 18 единиц; Миномет «Сани» 120 мм — 35 единиц; Миномет 82 мм — 14 единиц; БМП — 6 единиц; Противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» — 39 единиц; Танки — 46 единиц; Противотанковая пушка Д-48 85мм — 10 единиц; ЗРК «Стрела-10» — 4 единицы; Пушка-гаубица Д-20 152 мм — 3 единицы. *** Наша разведка продолжает фиксировать не боевые потери среди украинских военнослужащих. В частности, на этой неделе вовремя празднований Нового года в подразделениях ВСУ отмечались факты стрельбы из оружия в состоянии алкогольного состояния. В результате грубейшего нарушения мер безопасности такой салют не прошел без последствий, от чего в подразделениях ВСУ погибло ТРОЕ военнослужащих и ЧЕТВЕРО получили ранения. *** Истекшая неделя характеризовалась рядом визитов иностранных делегаций на Донбасс и сделанными по этому поводу жесткими заявлениями. Так, 1 января американский сенатор Джон Маккейн, в ходе своего визита в Мариуполь, заявил, что он будет ходатайствовать о предоставлении Украине летального оружия, и выразил надежду на силовой возврат в 2017 году территории Донбасса Украине. Вторят своим американским кураторам и украинские политики. Заместитель министра по вопросам, так называемых в Украине, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Тука заявил о том, что Донбасс принудят войти в состав Украины максимум через полтора года. В контексте таких заявлений отмечается усиление количества обстрелов и вооруженных провокаций на линии соприкосновения войск. В частности, на этой неделе имели место провокации со стороны украинских ДРГ в районе н.п. Водяное. Своими действиями противник пытался проникнуть на нашу территорию и захватить выгодные для себя позиции. Благодаря бдительности наших подразделений выход ДРГ ВСУ удалось своевременно вскрыть и предотвратить захват позиций НМ ДНР. 5 января противник вел обстрелы н.п. Зацево, в результате чего разрушил два жилых дома. Кроме того, не оставляются попытки со стороны передовых групп ВСУ продвинуть свои позиции в районе Донецкой фильтровальной станции, что является грубейшим нарушением всех договоренностей. На совершение данных преступлений не повлиял даже приезд нового Председателя ОБСЕ Себастьяна Курца в Мариуполь и его работа в этом регионе с 3 по 4 января. Тем самым, Украина демонстрирует мировому сообществу и подтверждает свой агрессивный настрой по решению конфликта. Хотелось бы отметить лицемерные публикации украинских лживых СМИ о, якобы, имевшем месте глумлении военнослужащими ДНР над телом убийцы из 72 бригады ВСУ, ликвидированного 28 декабря. Официально заявляю, что наши бойцы, рискуя жизнью, эвакуировали труп из под обстрелов, и, в качестве жеста доброй воли, передали украинской волонтерской организации, повторюсь, волонтерской, так как командование ВСУ не предприняло не единой попытки забрать тело «будущего героя». Добавлю, что настоящие командиры и офицеры своих героев на поле боя не бросают. Непрофессионально выглядит выступление 3 января министра обороны Украины Полторака, в котором он озвучил количество боевой техники, находящейся на Донбассе. По его словам, количество РСЗО составляет более ТРЕХСОТ единиц, а количество танков – ШЕСТЬСОТ единиц. Для сведения министерства обороны Украины – это полноценная танковая армия, которой ничего не мешает просто сравнять с землей всю Украину, при этом, не сделав ни одного выстрела. Остается только посочувствовать украинскому военному командованию, у которого так бездарно и непрофессионально работает агентурная и войсковая разведка. А взятые Киевом из воздуха цифры призваны запугать украинцев, оказать воздействие на украинскую и мировую общественность с целью оправдать систематические масштабные не боевые потери среди личного состава ВСУ, которые превышают заявленные от ведения огня противника, и выклянчить очередную материальную помощь на продолжение гражданской войны. *** Нежелание украинского руководства выполнять Минские соглашения приводит к тому, что ВСУ искусственно обостряют обстановку вдоль линии соприкосновения, демонстрируя мировому сообществу, что политический диалог по урегулированию конфликта на Донбассе невозможен. В свою очередь, нашими подразделениями в полном объеме соблюдаются требования Минских соглашений. Однако, в случае развязывания командованием ВСУ вооруженной агрессии, мы готовы дать противнику достойный отпор и защитить нашу молодую Республику.»

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Новости ЛНР: ВСУ стягивают технику к линии разграничения

Украинские силовики в течение недели подводили вооружение и технику в ряд населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко.

«Сегодня, в первый раз в наступившем году, подведу итоги деятельности подразделений НМ ЛНР за прошедшую неделю, а также доведу информацию о ситуации на линии соприкосновения. В период празднования новогодних праздников, НМ ЛНР оказана гуманитарная помощь подшефным организациям (детским домам, садикам и школам). Военнослужащие со своими семьями посетили такие мероприятия, как открытие Новогодней елки и праздничный концерт. При этом мы поддерживаем высокую боеготовность наших подразделений. На прошедшей неделе, основные усилия в частях и подразделениях НМ ЛНР были сосредоточены на проведении мероприятий боевой подготовки, а также проведении строевых смотров готовности личного состава, смотров учебной материальной базы, учебных мест и полигонов. *** Ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной. Ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной, отмечается определённая тенденция к снижению количества обстрелов. В период с 31 декабря по 6 января украинские силовики ТРИДЦА ПЯТЬ раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями вооружения артиллерии калибром 152 мм, минометов 120 и 82-мм. Кроме того, при обстреле применялись БМП, СПГ, РПГ, АГС, и стрелковое оружие. При этом, по территории Республики было выпущено ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ТРИ снаряда. Корректировка огня осуществлялась с применением БПЛА, поставленными пособниками Украинской Хунты. Обстрелам со стороны украинских карателей подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов: НА ДЕБАЛЬЦЕВСКОМ направлении: КАЛИНОВКА, ЛОГВИНОВО, НИЖНЕЕ ЛОЗОВОЕ; На ПОПАСНЕНСКОМ направлении: КАЛИНОВО; На СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОМ направлении: ЖЁЛТОЕ, НИКОЛАЕВКА, КРАСНЫЙ ЯР и район памятника «КНЯЗЮ ИГОРЮ»; Приказ на открытие огня по территории НМ ЛНР своим подчиненным подразделениям отдавали военные преступники, ярые националисты, убийцы мирных жителей Донбасса: командир 54 отдельной механизированной бригады ГОРБАТЮК; командир 44 отдельной артиллерийской бригады БАРАНОВ; командир 24 отдельной механизированной бригады ШЕВЧЕНКО; командир 14 отдельной механизированной бригады ЖАКУН; командир 93 отдельной механизированной бригады КЛОЧКОВ. *** Преступное правительство Украины систематически нарушает условия пребывания тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения и используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений вблизи линии соприкосновения с целью проведения провокационных обстрелов территории Республики. Так, в районе населенных пунктов: БОЛОТЕННОЕ – выявлено ДВА РСЗО «Град», а также портативные устройства для стрельбы реактивными снарядами так называемыми «ПАРТИЗАН»; СИЗОЕ – установлено размещение вооружения и техники 14 механизированной бригады в количестве, в т ом числе ДВУХ танков; ВАЛУЙСКОЕ – в районе рыбхоза отмечено местоположение ДВУХ 122-мм САУ «Гвоздика», ОДНОГО танка Т-64; НОВОЛУГАНСКОЕ, находящегося в «серой зоне», на вновь оборудованные позиции 54 омбр прибыли ДВЕ БМП. Хочется отметить, что одна из БМП вышла из строя ещё до прибытия на позиции; РАЗДОЛОВКА – на позициях 54 бригады ВСУ установлено размещение ЧЕТЫРНАДЦАТИ танков и ШЕСТИ 122-мм САУ «Гвоздика». НОВОИВАНОВКА выявлены ТРИ района сосредоточения запрещенного вооружения, в которых размещаются более СОРОКА единиц вооружения, включая САУ, танки, а также крупнокалиберную артиллерию. *** Отсутствие техники ВСУ в местах отвода подтверждает и мониторинговая Миссия ОБСЕ, публикуя в своих ежедневных отчетах факты нарушений украинской стороной Минских соглашений. Так, на этой неделе зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ: 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – ВОСЕМЬ единиц; 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – ДВАДЦАТЬ ОДНА единица; 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – ПЯТЬ единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – ШЕСТНАДЦАТЬ единиц; танков Т-64 и Т-72 – ТРИДЦАТЬ единиц; 82-мм минометов – ВОСЕМЬ единиц; Не исключено, что именно из этого вооружения подразделения ВСУ регулярно обстреливают наши позиции. *** Украинское преступное руководство нарушает Минские соглашение и в части присутствия подразделений ВСУ в «серой зоне». Так, военнослужащие 54 бригады, преступно занявшие н.п. НОВОЛУГАНСКОЕ, осуществляют инженерное оборудование позиций для размещения тяжелого вооружения. Кроме того, в указанный район осуществляется переброска личного состава, танков и артиллерии противника. Данный факт является очередным плевком в лицо мировому сообществу, и в частности, – международным миротворческим организациям. Мы в очередной раз обращаемся к представителям Миссии ОБСЕ с требованием оказать воздействие на политическое руководство Украины, чьи преступные меркантильные интересы противоречат здравому смыслу и договоренностям по урегулированию конфликта. *** Народная Милиция ЛНР прилагает все возможные усилия для обеспечения качественной работы мониторинговой Миссии ОБСЕ и ее беспрепятственного доступа к объектам контроля, а также готова к открытому сотрудничеству и взаимодействию для полноценного обеспечения деятельности в рамках мандата Миссии. На текущей неделе, несмотря на сложные погодные условия, инженерными подразделениями НМ ЛНР, по просьбе представителей Миссии ОБСЕ и СЦКК, разминировано и зачищено свыше 5 км грунтовых дорог и троп в садовых массивах. По результатам выполненных работ были составлены соответствующие акты по зачистке и разминированию участков, и переданы в международную Миссию ОБСЕ. Также, мы надеемся, что новый глава Миссии ОБСЕ господин Курц, будет объективно и не предвзято относиться к ситуации на Донбассе и главное с его приходом исчезнут двойные стандарты. В ходе мониторинга международными наблюдателями, будет действенным один из основных принципов Миссии ОБСЕ – принцип беспристрастности. *** Связано это, прежде всего, с обострением политического и экономического кризиса, коррупцией разлагающей правительство Украины, падением доверия граждан к действующему президенту. По состоянию на 1 января 2017 года рейтинг Порошенко упал до рекордно низкого уровня. Так, его деятельность полностью поддерживают лишь ШЕСТНАДЦАТЬ % украинцев. Отношение Порошенко к гражданам Украины можно видеть по последним поступкам. Так, чудом выжившие, военнослужащие ВСУ, принимавшие участия в преступно-подлом наступлении на Дебальцевском направлении, после награждения липовыми наградами за преступления против собственного народа, были брошены встречать новый год в холодном ангаре аэропорта. Кроме того, отмечается активизации деятельности активной оппозиции действующей власти в лице Савченко. В связи с эскалацией внутриполитического противостояния и оказания повсеместного давления со стороны действующей власти, Надежда Савченко приступила к поиску сторонников в ВСУ. В частности, она осуществляет объезд подразделений находящихся в зоне АТО, целью которого являются переговоры с командным составом по оказанию силовой поддержки в случае вооруженного переворота и свержения нынешнего правительства, а также общение с личным составом. На данный момент, нам известно, что командование 24 бригады неоднозначно отнеслось к предложению Савченко. Кроме того, вновь избранный президент США Дональд Трамп не единожды критически высказывался о ситуации на Донбассе. Американская пресса, включая правительственные СМИ, открыто публикуют разоблачительные материалы в отношении коррупции на Украине, а глава государства открыто называется ее главным источником. *** Командование ВСУ продолжает скрывать свои потери в зоне, так называемой АТО. А именно, в своем докладе на подведении итогов с командным составом ВСУ

26 декабря 2016 г. начальник Генштаба ВСУ В.Муженко озвучил, что не боевые потери ВСУ за 2016 год превысили боевые и составили ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ военнослужащих, против ДВУХСТА ОДИННАДЦАТИ боевых. В связи с запретом на употребление алкогольных напитков и ограничения их продажи в период празднования Нового года и Рождественских праздников, военнослужащие ВСУ употребляют технические спиртосодержащие жидкости. Так, в результате употребления спиртосодержащих ядохимикатов, а также неосторожного обращения с вооружением и взрывоопасными предметами, украинские боевики в зоне «АТО» понесли не боевые потери: ВОСЕМЬНАДЦАТЬ человек погибли и ОДИННАДЦАТЬ были госпитализированы в результате различных ранений и тяжелых отравлений. Получается, что начальник генерального штаба ВСУ Муженко в своем докладе подтвердил, что ВСУ разложены и небоеспособны, там царит уголовщина, неуставщина и беспорядок. В результате бездействий и халатности командиров ВСУ гибнут солдаты и офицеры, а генералы получают за это награды и звания, как выполнившие свой долг перед страной. Кроме того, за период с 1 по 6 января объявлены в розыск ОДИННАДЦАТЬ военнослужащих, самовольно оставивших место несения службы: ЧЕТВЕРО – из 54, ДВОЕ – из 93, ТРОЕ – из 24 и ДВОЕ – из 14 бригад ВСУ. Военнослужащими ВСУ совершены ДВЕНАДЦАТЬ дорожно-транспортных происшествий, одно из которых привело к гибели женщины в н.п. ГОРСКОЕ Попасненского района. В результате ещё одного ДТП ДВОЕ мужчин доставлены в городскую больницу н.п. ПОПАСНАЯ. Вот так они отпраздновали Новый год и день рождения Бандеры, своего «героя» и палача украинского народа. *** Таким образом, украинская сторона продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения, тем самым игнорирует соглашения «Нормандской четверки» и принятые на себя международные обязательства. В свою очередь, хочу заметить, что Народная милиция соблюдает мирные соглашения, достигнутые в Минске, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков. Подразделения НМ отдан приказ на провокации украинских боевиков – не отвечать. Мы, как и раньше, готовы и полностью открыты к мирному диалогу и сотрудничеству. Мы за то, чтобы на нашей земле сохранялся мир, и не проливалась людская кровь.»

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Освобожденный военнопленный: Били, чтобы я подписал бумаги

Авторская съемка военкоров команды News Front

Простой украинский работяга 26 марта 2015 года был задержан людьми в балаклавах. Они обвиняли его в якобы «передаче информации о передвижении техники и ВСУ», а также избивали, заставляя подписать непонятные бумаги.

«26 марта 2015 года ко мне приехали люди в масках, балаклавах без распознавательных знаков на двух микроавтобусах, забрали из дома меня. Я простой украинский работяга, работал на предприятии сварщиком. Задержали, обвиняя в передаче информации о передвижении техники и ВСУ», — сказал он.

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В поселке Зайцево загорелся дом из-за обстрела украинских силовиков

“Интенсивность обстрела была не очень высокая, но было попадание и возгорание жилого дома по улице Карбышева. Жильцы дома не пострадали”,

Жилой дом горел в поселке Зайцево в пригороде Горловки в результате обстрела, сообщили в администрации поселка.— сказали в поселковой администрации.Там отметили, что обстрелы были и ночью. Информация о повреждениях уточняется.

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Ночные обстрелы городов ДНР: выпущено 90 снарядов и мин, поврежден жилой дом

Жилой частный дом поврежден в поселке Трудовские Петровского района Донецка в результате ночного обстрела со стороны украинских военных. «Стреляли ВСУ, значит, по Карнавальной, 77. Там осколком окно вынесло, а 71 дом остался без света. Осколком повредило линию электропередачи, — сообщил ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский. — Будем сегодня ее восстанавливать». По словам Жуковского, жертв среди мирных жителей удалось избежать. Всего с вечера 5 января ВСУ обстреляли семь прифронтовых районов Донецкой Народной Республики, выпущено свыше 90 мин. «Наиболее интенсивным обстрелам подвергся поселок Александровка на западе столицы. По нему было выпущено 40 мин калибра 82 мм. Всего в период с 18:00 до полуночи украинской стороной было выпущено 92 мины: по поселкам Трудовские на западной окраине Донецка, Зайцево под Горловкой, селам Ленинское на юге страны, Веселое Ясиноватского района, территории промзоны под Ясиноватой, району „Вольво-Центра“ на северной окраине Донецка», — уточнил источник в силовых ведомствах ДНР. Он добавил, что наряду с минометами подразделения противника активно использовали различного типа гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

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Украинская армия с вечера обстреляла семь районов ДНР

Вооруженные силы Украины с вечера 5 января обстреляла семь прифронтовых районов Донецкой Народной Республики, выпущено свыше 90 мин.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Наиболее интенсивным обстрелам подвергся поселок Александровка на западе столицы. По нему было выпущено 40 мин калибра 82 мм, — говорится в сообщении. — Всего в период с 18:00 до полуночи украинской стороной было выпущено 92 мины: по поселкам Трудовские на западной окраине Донецка, Зайцево под Горловкой, селам Ленинское на юге страны, Веселое Ясиноватского района, территории промзоны под Ясиноватой, району «Вольво-Центра» на северной окраине Донецка».

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В Донецке поврежден жилой дом из-за обстрела ВСУ

Жилой частный дом поврежден в поселке Трудовские Петровского района Донецка в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков.

Об этом сегодня ДАН сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.

«Стреляли ВСУ, значит, по Карнавальной, 77. Там осколком окно вынесло, а 71 дом остался без света. Осколком повредило линию электропередачи, — сказал он. — Будем сегодня ее восстанавливать».

По словам Жуковского, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Донбасс-2017: наступление ВСУ на руку республикам

Фото: Михаил Соколов/ТАСС

Мы продолжаем публикацию прогнозов на 2017 год. Это мнения, с которыми каждый из нас вправе соглашаться или не соглашаться. Сегодня речь пойдет о Донбассе, где не прекращаются обстрелы и почти каждый день гибнут люди.

За прошедший год только в Донецкой народной республике от обстрелов ВСУ погибло больше 300 человек, среди которых трое — дети. Ясно, что Минские соглашения превратились в филькину грамоту. Что ждёт республики в 2017 году? Продолжение изматывающей «тлеющей войны» и экономической блокады или решительные перемены?

— Я уже говорил, как важно для донбасских республик, да и для всех российско-украинских отношений, признание Дорогомиловского суда Москвы событий февраля 2014 года государственным переворотом, — комментирует политолог, представитель ДНР в Ростовской области Эдуард Попов. — Я думаю, что это очень важное событие, которое может положить начало процессу делегитимизации режима Петра Порошенко. А учитывая, что в 2017 году с высокой степенью вероятности произойдут значимые, даже революционные события на Украине, решение московского суда может очень пригодиться. Кстати, не случайно, в западных СМИ началась кампания по дискредитации Порошенко. В частности, опубликована жёсткая статья в американском журнале Time с обвинениями в адрес президента Украины. Поэтому я не исключаю, что в 2017 году те части ВСУ, что стоят под Дебальцево и Луганском, будут участвовать в новом Майдане.

Что касается республик Донбасса, они продолжат трудный путь государственного строительства фактически в условиях войны.

Я, как и другие эксперты, уже не раз прогнозировали наступление ВСУ. Пока, если не считать недавних боёв под Дебальцево, признаков дальнейшей эскалации военных действий нет. Но в следующем году вероятность того, что Порошенко снова попытается предотвратить очередной Майдан и бросит армию в наступление — высока.

«СП»: — Если мы окончательно признаем Порошенко нелегитимным президентом, сможем ли мы в таком случае не ждать «большого наступления» ВСУ, чтобы открыто помочь армиям ДНР и ЛНР?

— Армии республик никогда не наступали первыми, они всегда контрнаступали. Сейчас России не с руки первой вступать в украинский конфликт. Победить ВСУ, освободить Донбасс можно. Опять же в приватных разговорах многие украинские военные говорят, что за Донбасс сильно воевать они не будут. Однако именно сейчас, накануне вступления в должность нового президента США, нельзя давать повод недружественным силам на Западе в очередной раз обвинять нас в агрессии. Мы заинтересованы в том, чтобы наладить максимально конструктивные взаимоотношения с новой администрациейДональда Трампа.

«СП»: — Сейчас в центральных российских СМИ почти не упоминают не только про Новороссию, но и про Минские соглашения. Вроде бы все смирились с ситуацией, когда эти соглашения нарушаются при этом снаряды, по-прежнему, падают на мирные дома. Реально ли выполнить хотя бы пункт о полном прекращении огня в Донбассе, не говоря уже о политической составляющей?

— 23 декабря было заключено дополнительное соглашение о «рождественском перемирии». Каюсь, я не утратил остатки иллюзий в отношении украинского бандеровского режима. В одном из комментариев высказал предположение, что хотя бы до Рождества этот режим тишины продержится. Однако уже на следующий день украинские военные вновь открыли огонь. Поэтому признаков улучшения ситуации я не вижу.

Что касается Минских соглашений, они будут окончательно похоронены не позднее сентября следующего года. В апреле состоятся выборы президента Франции. Франсуа Олланд, напомню, является одним из гарантов этих соглашений. Из-за низких рейтингов он участвовать в выборах не будет. А в сентябре будут выбирать нового канцлера Германии. Сейчас у Ангелы Меркель неплохие шансы, но кто знает, что произойдет в стране. Еще один теракт, подобный тому, что был в Берлине, и люди ей не простят миграционного кризиса. Не факт, что и сам Порошенко останется у власти к тому времени.

«СП»: — Если допустить, что ситуация «полувойны» в Донбассе сохранится, может ли Россия хотя бы в экономической сфере «пойти в наступление». В частности, отменить таможенные барьеры на границе с ДНР и ЛНР? Не секрет, что многие пищевые и не только предприятия республик балансируют на грани закрытия именно потому, что не могут вывозить свою продукцию на территорию России. Из-за упомянутых барьеров цена на эту продукцию повышается, и она становится неконкурентоспособной в России. Получается, что мы загоняем колонны гуманитарной помощи в республики вместо того, чтобы дать людям там возможность зарабатывать самим.

— Это действительно больной вопрос. У меня много знакомых предпринимателей из ЛНР и ДНР. Они все недоумевают по этому поводу. По сути, Россия не предоставляет всех возможностей для полноценного экономического сотрудничества союзных ей республик. Я бы даже сказал о некоторой бюрократической блокаде ЛДНР со стороны России. Это при том, что со стороны Украины существует реальная военно-экономическая блокада. Могу только выразить надежду на то, что процесс делегитимизации киевской власти позволит России закрыть глаза на формальности и де-факто отменить таможенные барьеры.

К тому же много вопросов имеется и к качеству управления и в самих республиках. Большинство тех, кто были чиновниками на Украине, теперь перекрасились и стали чиновниками ДНР и ЛНР. Парадоксальна и ситуация, при которой большая часть налогов предприятий ДНР и ЛНР по-прежнему уходит в украинский бюджет. Напомню поговорку: жалует царь, да не жалует псарь.

Многие вопросы можно было бы решить, не вплетая большую политику. Это относится как к российским чиновникам, так и к чиновникам донбасских республик. В любом случае, если всерьёз подходить к проблеме государственного строительства республик, надо в первую очередь серьёзно почистить чиновничий аппарат, чтобы избавить его от скрытой агентуры украинского влияния, а также от непрофессионалов.

Конечно, на обозримую перспективу республики продолжат существование. Не исключаю, что произойдёт слияние ДНР и ЛНР. Но всё-таки будущее Донецка и Луганска, на мой взгляд, возможно только в составе России. Хотя не исключен и вариант создания конфедерации, если к ДНР и ЛНР будут присоединяться другие регионы Юго-Востока Украины.

— Существует уже анекдот о том, что Владимир Путин звонит Дональду Трампу и спрашивает: «Что с Украиной будем делать?», — рассказывает декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — На что американский президент удивляется: «Какая Украина?». «Понял, спасибо, Дональд», — говорит Путин.

Впрочем, надо понимать: даже если Трамп выполнит предвыборное обещание и США перестанут оказывать серьёзное влияние на ситуацию на Украине, так просто столь выгодную козырную карту Трамп не будет сбрасывать. Думаю, что он, как бизнесмен, попробует разменять украинский политический актив на какой-то другой.

К тому же я не исключаю, что под самый занавес правления Обамы Киев решит дать последний и решительный бой. Как раз и время новогодних праздников для этого подходит.

Впрочем, как бы жёстко это не звучало, решительный штурм ВСУ отвечает интересам донбасских республик, потому что в этой ситуации у них появляется реальный шанс вернуть территории, находящиеся под оккупацией ВСУ и окончательно обрести суверенитет.

«СП»: — Если ДНР и ЛНР полностью возьмут Донбасс под свой контроль, что делать России? Принимать в свой состав, признавать независимость или оставаться как бы сторонним наблюдателем?

— Я думаю, Россия предпочтёт, чтобы республики какое-то время просуществовали в «полусуверенном режиме». Как мы это видим на примере Абхазии и Южной Осетии. С этими республиками установлены тесные экономические и военно-политические связи. И в принципе, Россию пока устраивает такая ситуация, острой необходимости принимать республики в свой состав нет. Если и в Донбассе удастся реально принудить киевский режим к миру, то это будет вполне приемлемый для нас вариант.

«СП»: — Однако не секрет, что дружба с Абхазией и Южной Осетией обходилась России не один год в довольно приличные суммы. Хватит ли у нас в нынешней непростой экономической ситуации средств, чтобы помочь восстановиться разрушенному Донбассу?

— В любом случае сдача Донбасса будет означать гораздо большие потери для России: в первую очередь имиджевые и геополитические. Поэтому мы должны помогать ДНР и ЛНР. Это в наших интересах. К тому же мне странно слушать рассуждения о том, что Россия слишком сильно вкладывается в том же Крым, например, что новые территории нам слишком дорого обходятся и т. д.

Если на этих территориях живут люди, которые хотят иметь гражданство России, это значит, что рано или поздно эти регионы смогут не только прокормить себя сами, но и принести прибыль для федерального бюджета. Посмотрите, украинская прокуратура возбудила уголовное дело против Сильвио Берлускони только за то, что в Крыму он распил бутылку вина, которая стоит 100 тысяч евро. А если со временем поднять уровень виноделия на полуострове, таких бутылок будет много. Я уже не говорю про геополитические выгоды, портовые сооружения и т. д. Думаю, что и в Донбассе, грамотно используя человеческий потенциал, вполне можно добиться того, что этот регион станет прибыльным.

«СП»: — Если ситуация тлеющей войны продлится весь 2017 год, можем ли мы хотя бы экономически облегчить жизнь республикам, сняв таможенные барьеры?

— Какие-то полулегальные экономические связи существуют и сейчас. Конечно, легально, пока Россия признаёт Донбасс частью Украины, мы не можем торговать с ДНР и ЛНР по внутрироссийским правилам. Впрочем, это обычная практика. Были времена, когда Россия, заигрывая с Грузией, отказывалась под надуманными предлогами покупать абхазские мандарины. Однако мы знаем, чем в итоге всё закончилось. И в случае с Украиной может повториться такая ситуация, поскольку киевский режим ведёт себя подобно хулигану, не получающему сдачи — всё наглее. Дошло уже до засылки диверсантов в Крым и задержания наших военных. Принимаются постановления киевского суда об обыске администрации президента России и т. д. Если и дальше так будет продолжаться, рано или поздно, Киев перейдёт красную черту и получит по полной программе, что называется.

«СП»: — Недавнее признание событий в Киеве 22 февраля 2014 года государственным переворотом может как-то повлиять на будущее донбасских республик?

— Это политическое решение. Пока практических последствий оно иметь не будет. Но в случае, если ВСУ попытаются реализовать в Донбассе «хорватский сценарий», мы сможем представить дело так, что нелегитимная власть проводит карательную операцию против своего народа. Опять же, в случае, если на самой Украине начнётся неконтролируемый процесс войны всех против всех, можно будет достать «из рукава» это решение суда и, кстати, напомнить украинцам, что последним по-настоящему всенародно выбранным президентом Украины был Виктор Янукович.

Алексей Полубота, “СП”

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ВСУ продолжают обстреливать пригороды Горловки

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. мэра города Иван Приходько. По его словам, в настоящий момент продолжается минометный обстрел украинской стороной поселка Зайцево, причем под удар попадают не только окраины, где расположены позиции армии ДНР, но и центр поселка, где отсутствуют какие-либо военные объекты и проживают исключительно мирные люди. Как уже сообщала «Русская Весна», несколько часов назад ВСУ прямым попаданием разбомбили жилой дом в самом центре Зайцево. Только чудом проживающая в нем пожилая пара осталась в живых. Читайте также: Почему ДНР не наступает? Репортаж с передовой (ВИДЕО)

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Спецназ ДНР: занятия по боевой подготовке (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Донецкий блогер Андрей Заблоцкий и фотограф Олег Никулин опубликовали репортаж о тренировках группы быстрого реагирования отряда Народной милиции ДНР «Волк».

Бойцы группы используют вооружение, доработанное под их индивидуальные требования и специфику задач группы.









Также подразделение отличает использование современного высокотехнологичного снаряжения, которое используют спецподразделения России.









Кроме занятий по тактико-специальной подготовке по ведению боевых действий в условиях города, были отработаны вопросы организации засад и скрытному передвижению в лесостепной полосе.

























С такими ребятами безопасность Республики – в надёжных руках.

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Трейлер фильма «Рубеж»





Режиссер фильма «Рубеж» — военкор команды News Front Никита Возмитель.



Нам говорят о перемирии, о минских соглашениях и поисках путей мирного урегулирования конфликта. Однако украинские каратели с систематической регулярностью продолжают обстреливать жилые кварталы. Разрушаются дома, объекты гражданской инфраструктуры. Гибнут люди, рушатся судьбы.



Война – это страх, горе и смерть. Виновный в карательной операции киевский режим должен быть подвергнут международному трибуналу.



Украина, очнись от пропаганды СМИ и популистских заявлений политиков. Гражданскую войну необходимо остановить раз и навсегда.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 05.01.2017





— Сирийская армия отложила наступление на востоке провинции Хомс;



— Боевик ИГИЛ планирует теракты на Балканах;



— В Нагорном Карабахе заявили о 40 нарушениях перемирия за ночь;



— ВСУ за сутки 427 раз нарушили перемирие в ДНР.

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