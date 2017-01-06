Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 января 2017

В Генштабе Сирии отметили роль ВКС России в недавних победах армии САР

Поддержка ВКС России сыграла ведущую роль в недавних победах армии Сирии. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб.

«Поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии», — сказал Айюб. Глава Генштаба подчеркнул, что твёрдая позиция России в вопросе оказания помощи ВС Сирии создаёт прочную основу для продолжения борьбы с терроризмом. Источник

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МО России приступило к сокращению Вооруженных Сил в Сирии

Министерство обороны РФ приступило к сокращению группировки Вооруженных Сил в Сирии. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В первую очередь зону сирийского конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов».

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МИД Турции: странам, которые не борются с ИГ, не место на базе «Инджирлик»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке сообщил, что вопрос закрытия авиабазы «Инджирлик» на юге страны на данный момент не стоит на повестке дня, передает агентство Anadolu.

При этом Чавушоглу отметил, что странам, использующим авиабазу под предлогом борьбы с радикальной группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), но фактически бездействующим, нечего делать на Инджирлик. Он также добавил, что поддержка международной коалицией Турции является недостаточной.

«В последнее время международная коалиция не оказывает поддержки усилиям Турции в борьбе с террористами. Если эта коалиция создана с целью борьбы с ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ, запрещенной в РФ и ряде других стран — ред.), а Турция со своей стороны создала условия для активного противодействия террористам, то почему Анкара не получает соответствующей поддержки?» – заявил турецкий министр. Как отмечает агентство, в качестве примера Чавушоглу привел тот факт, что когда в поддержку террористам, засевшим в городе Эль-Баб, из Ракки было послано подкрепление, Анкара передала координаты террористов силам международной коалиции, но авиаудары так и не были нанесены.

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Керри нашёл «успехи перезагрузки» в отношениях США и России

Перезагрузка отношений США и России, проведенная администрацией Барака Обамы во время его первого президентского срока, принесла «ощутимую выгоду». Такое мнение высказал госсекретарь Джон Керри в своем послании главе государства, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 5 января. В числе положительных моментов Керри назвал контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок для американских солдат в Афганистане. «В отдельных случаях мы смогли работать в сферах, представляющих общие интересы. В частности, это касается переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, защиты морских районов и координации действий по проблемам Арктики», — говорится в послании. Он также добавил, что при содействии России из Сирии было вывезено химическое оружие. При этом госсекретарь отметил, что у Вашингтона и Москвы есть «серьезные разногласия по целому ряду вопросов». В их числе украинский кризис, сирийский конфликт, а также приписываемые российским властям кибератаки. Тем не менее, по словам Керри, Вашингтон не прекращает поиск сфер, где сотрудничество с Россией отвечало бы интересам США. Ранее 5 января президент США Барак Обама в открытом письме подвел итоги своего восьмилетнего управления страной. По его словам, в этот период был заложен новый фундамент для дальнейшего развития. Он также рассказал об успехах в экономической сфере, падении уровня безработицы, растущей доступности образования. Отдельно он отметил свою роль в выводе войск из Ирака и Афганистана. Послание Керри посвящено основным результатам работы внешнеполитического ведомства США за период правления Барака Обамы в 2009–2017 годах. Действующий американский лидер покинет свой пост 20 января, в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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МИД Турции: Если Анкаре не оказывают помощь, то зачем тогда вообще пользуются авиабазой Инджирлик?

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что закрытие авиабазы Инджирлик для ВВС международной коалиции во главе с США не стоит в повестке дня, подчеркнув при этом, что поддержка коалицией Турции в борьбе с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) недостаточна.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

«В последнее время международная коалиция не оказывает поддержки усилиям Турции в борьбе с террористами. Если эта коалиция создана с целью борьбы с ДАЕШ (арабское сокращенное название ИГ – ред.), а Турция со своей стороны создала условия для активного противодействия террористам, то почему Анкара не получает соответствующей поддержки?» — заявил Чавушоглу. «Совершенно естественно, что общественность Турции, видя все это, задается естественным вопросом: «Если Турции не оказывают помощь, то зачем тогда вообще пользуются авиабазой Инджирлик?», — заключил глава турецкого МИД.

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Новости мира: Армия Турции ликвидировала 32 террористов на севере Сирии

Турецкие военные сообщили, что в рамках операции в северной части Сирии были убиты 32 боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Сообщается, что за последние сутки боевые самолеты Турции нанесли удары по 21 позиции ИГ, в результате были разрушены здания, уничтожен транспорт в районах Эль-Баб и Бзага.

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В желающих сорвать шаткое перемирие в Сирии недостатка нет. Андрей Арешев

Режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается, сообщило 4 декабря российское военное ведомство в очередном бюллетене Центра по примирению сторон. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1091.

Между тем уходящий глава ЦРУ Джон Бреннан обрушился на Россию с очередными нападками за её действия в Сирии, обвинив Москву в использовании «тактики выжженной земли». Ответил на это официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он заявил, что Джон Бреннан пытается подстелить «соломки на будущее», так как рано или поздно Соединённым Штатам придётся отвечать за свои действия в Сирии. Конашенков напомнил, что так называемая международная коалиция, возглавляемая американцами, с 2012 года целенаправленно разрушала инфраструктуру Сирии в целях максимального ослабления её законного правительства.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул также, что под бомбардировки США и их союзников почему-то не попадали захваченные запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство» объекты нефтедобычи, что позволяло боевикам ежемесячно зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов, вербуя на эти деньги наёмников со всего мира.

К вопросу о «тактике выжженной земли» следует напомнить, что американцы сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, уничтожали химическими реагентами леса в Лаосе и Вьетнаме; они развязали войны в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии, в ходе которых уничтожалась экономическая инфраструктура этих стран, а восстановление разрушенных объектов передавалось потом компаниям, близким к ЦРУ и Пентагону. Характеризуя «помутнение рассудка» господина Бреннана, Российский институт стратегических исследований напоминает данные авторитетного британского медицинского журнала The Lancet о гибели в Ираке с 2003 года более 655 тысяч мирных жителей, что в сотни раз превысило число жертв за всё время правления Саддама Хусейна.

Действия России, начавшей 30 сентября 2015 года по просьбе законных властей Сирии масштабную контртеррористическую операцию, носят принципиально иной характер. При поддержке Воздушно-космических сил России в Сирии было уничтожено 35 тысяч боевиков (в том числе 204 полевых командира) и полторы тысячи единиц военной техники, сообщили 4 января в российском военном ведомстве. Ликвидировано также 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов. От боевиков освобождено 12 тыс. 360 квадратных километров территории Сирии и 499 населенных пунктов, изъято у бандформирований 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тыс. единиц стрелкового оружия. Очищено и обезврежено 26 тыс. 853 взрывоопасных предметов на 1 тыс. 420 гектарах. В Сирию доставлено и переданы местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости.

В результате точечных действий российской авиации и успехов правительственных сил удалось разорвать связь значительной части местного населения с «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой» (структуры запрещены в РФ – ред.). Перспективы существования за счёт набегов, грабежей, разбоя, расхищения природных ресурсов, разграбления культурного наследия, уничтожения либо обращения в рабство всех несогласных уже никому не кажутся такими привлекательными.

Главным политическим результатом действий России в Сирии стало совместное соглашение с Ираном и Турцией о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане. По итогам переговоров сирийской оппозиции и официального Дамаска в Астане должна быть принята дорожная карта по урегулированию конфликта в кратчайшие сроки. Предполагается, что оппозиция сформирует свою делегацию для переговоров к 16 января 2017 года, хотя кто в неё войдёт, неясно до сих пор.

Самое сложное состоит в том, что у российско-турецко-иранского соглашения имеются влиятельные противники, готовые сделать всё для срыва объявленного президентом России 30 декабря прекращения огня. 2 января ряд вооружённых группировок и представителей «гражданского общества» выступили с заявлением, осуждающим действия правительственных сил в долине Вади Барада; там проводится операция против террористов, которые вывели из строя систему подачи в Дамаск питьевой воды из расположенных в долине источников.

Параллельно на Западе была развязана очередная информационная кампания, во многом аналогичная истерии вокруг Восточного Алеппо в последние месяцы минувшего года. Больше всего недовольны те, кто остались за бортом переговорного процесса по Сирии — США, Катар, Саудовская Аравия, Франция, Великобритания. Именно британская разведка (при финансовой поддержке Дж. Сороса) стоит за «Белыми касками», тесно сотрудничающими с запрещённой в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра». Судя по их аккаунтам в социальных сетях, «каски» полностью поддерживают террористов «Джебхат ан-Нусры».

Что касается Катара, то его власти неоднократно заявляли, что ни при каких условиях не прекратят поддержку сирийской «оппозиции», достигшую за эти годы уже миллиарды долларов. Министр иностранных дел Турции возлагает ответственность за нарушения режима прекращения огня исключительно на официальный Дамаск, что также является тревожным симптомом. На пассаж Мевлюта Чавушоглу обратили внимание в Тегеране, призвав Анкару воздержаться от безосновательных обвинений в нарушении перемирия в Сирии со стороны правительственных войск. Напомним, ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш намекнул, что Анкара может изменить свою политику по отношению к Сирии и отойти от курса, проводившегося ею с 2011 года и направленного на свержение Башара Асада. «Мы не вправе навязывать какое бы то ни было решение сирийскому народу», – признаёт очевидное чиновник, и всё же об окончательном отходе Турции от её прежней деструктивной политики в сирийском вопросе говорить пока не приходится. Многое будет зависеть от того, изменится ли нынешняя негативная динамика американо-турецкого диалога по Сирии после смены администрации в Вашингтоне.

Представитель «Джебхат ан-Нусры», некто Хоссам аль-Шафеи заявил, что эта организация не выступает против политического решения, но перед этим «повстанцы» должны объединиться и достичь побед на поле боя. Достигнутое усилиями России и Турции соглашение о прекращении огня террористы рассматривают как «унижение»; поддержавшие его, считают они, сделали «большую ошибку».

5 января 15 человек погибли и 45 были ранены в результате мощного взрыва в городке Джебла (провинции Латакия), недалеко от российской авиабазы Хмеймим: на воздух взлетел заминированный автомобиль. Ранее российские военные предотвратили крупный теракт в одном из кварталов освобождённого Алеппо.

В ближайшие дни нельзя исключить крупномасштабных провокаций (в том числе в отношении российских военных объектов на территории Сирии), направленных на срыв переговоров в Астане, первый раунд которых намечен на 23 января.

Глобальные СМИ продолжают оказывать политическое и информационно-пропагандистское прикрытие боевикам «Джебхат ан-Нусры». Тому же служит снятие Бараком Обамой формальных ограничений на поставки оружия, боеприпасов и военной техники «союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии». Участники закрытой встречи в ООН по ситуации в Мосуле «подчеркнули, что сделают все возможное с целью избежать перехода [боевиков] ИГИЛ в соседнюю Сирию» (то есть проблема существует и стоит очень остро). Наконец, в Конгрессе США готовят против России новые санкции, которые Дональду Трампу после его официального вступления в должность будет не так-то просто отменить…

Как отмечает политический обозреватель Тони Карталуччи, сирийская бойня готовилась западными спецслужбами и «мозговыми центрами» на протяжении длительного времени. За Сирией, уверены те, кто эту бойню готовил, должны последовать другие страны, и избрание Дональда Трампа – ещё не повод отказываться от долгосрочных геополитических проектов.

Андрей Арешев, ФСК

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Не удалось

На сайте Wikileaks была опубликована аудиозапись переговоров госсекретаря США Джона Керри с представителями сирийской оппозиции, проходившими в представительстве Нидерландов при ООН, а именно, те 35 минут записи, которые были скрыты каналом CNN. В ходе разговора с членами оппозиции Джон Керри фактически признал, что он настаивал на интервенции в Сирию, однако ему не удалось провести свою точку зрения.

«Я проиграл в споре о необходимости применения силы в Сирии», – заявил Керри представителям антиправительственных формирований.

По утверждениям Wikileaks, «данная запись проливает свет на происходящее за кулисами официальных встреч. Следует отметить, что разговор отражает лишь позицию США, которая необязательно соответствует действительности».

Кроме того, Керри признал, что США наблюдали за ростом «Исламского Государства»*, не препятствуя ему, чтобы вынудить президента Сирийской Арабской Республики Башара аль-Асада сесть за стол переговоров. Это, однако, привело к вмешательству России в ход сирийского конфликта. Запись попала в руки NY Times в конце сентября. Опубликовавший же запись канал CNN позднее принял решение удалить ее.



https://goo.gl/9LLf1P – цинк



PS. Это к вопросу о расхожем заблуждении, что Керри был “миротворцем”, который сдерживал ястребов.

В остальном же, попустительство США при трансформации ИГИЛ в Халифат и без этих записей особым секретом не было.

Можно разве что отметить признание того, что линия США в отношении ИГИЛ привела к военному вмешательству РФ в Сирийскую войну, что в конечном итоге и похоронило всю ближневосточную политику США.

Поэтому не стоит удивляться, что Керри нашелhttp://tass.ru/mezhdunarodnaya… выводы совместного доклада американских спецслужб на тему “русских хакеров” – приемлемыми.



Госсекретарь США Джон Керри приемлет выводы американской разведки, приписывающей России хакерские атаки на институты страны перед недавними всеобщими выборами. Он подтвердил это в четверг на прощальном брифинге для журналистов в своем ведомстве. На вопрос о том, считает ли он, что атаки были лично санкционированы президентом РФ, Керри ответил, что его личное мнение по этому поводу несущественно. “Я приемлю суждение нашего разведсообщества, что это было санкционировано на высшем уровне”, — заявил он. Помимо этого, Керри по сути ничего не сказал. Он лишь довольно пространно выражал доверие и благодарность американской разведке, а также заверял, что его ведомство “наращивает киберзащиту”.



Так же Керри высказал сомнения, что переговоры в Астане состоятся, но этот вопрос уже в любом случае будет решаться с новым государственным секретарем. Сегодня же был прощальный брифинг человека, на котором лежит значительная часть ответственности за развязанную холодную войну между США и РФ, а так же провалы на Ближнем Востоке.

Борис Рожин

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Иракская армия открывает «второй фронт» борьбы с ИГИЛ

Иракская армия заявила об открытии второго фронта борьбы с террористической группировкой ИГИЛ. Об этом, как передал телеканал Al Jazeera, в четверг вечером заявил представитель командования армии Ирака, пишет ТАСС. Согласно плану командования, второе направление борьбы с ИГИЛ*, одновременно с боевыми действиями под городом Мосул, открывается на западе провинции Анбар, граничащей с Сирией. Основной удар правительственных сил будет направлен на три расположенных в этом регионе города, до сих пор оккупированных террористами, — Ана, Эль-Каим и Рава. В операции принимают участие 7-я бригада армии Ирака, отряды полиции провинции Анбар и ополчения местных племен. Помимо непосредственной ликвидации формирований ИГИЛ на западе Анбара, новая военная кампания нацелена на полное блокирование дорог, проложенных в пустынной местности в направлении Мосула. По этим трассам сторонники ИГИЛ, засевшие в Мосуле, до сих получают подкрепление в живой силе, вооружение, боеприпасы и продовольствие. В настоящее время правительственные войска проводят операцию по освобождению от ИГИЛ второго по величине города страны — Мосула, который уже более двух лет находится под контролем боевиков. Наземная военная кампания по восстановлению контроля властей в Мосуле началась 17 октября. В ней участвуют иракская армия, шиитское ополчение и курдские формирования «пешмерга». Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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