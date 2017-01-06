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Пещеры Барабар. Индия. Помещения, вырезанное в скале идеальны!

14:05. 6 января 2017 Просмотров - 190 Один комментарий Опубликовал:

Пещеры Барабар. Индия. Бомбоубежище древних? Примерно в 35 км к северо-востоку от г. Гая (штат Бихар) посреди абсолютно плоской желто-зеленой равнины возвышается невысокая скалистая гряда протяженностью около 3 км. В ее центральной части находится известная своими древнейшими в Индии рукотворными пещерами группа скалистых возвышенностей, которые называются Барабар.

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Большинство пещер Барабар состоят из двух помещений, вырубленных из гранита, с тщательно отполированными внутренними поверхностями и уникальной акустикой. Первое помещение представляет из себя большой прямоугольный зал, в котором собирались служители, а во втором — небольшом, круглом, куполообразном — отправлялись религиозные обряды. Возможно, в дальнем помещении находилось небольшое, напоминающее ступу сооружение, однако на данный момент помещения пусты. Точность и тщательность изготовления помещений – поражает. Ровные стены, правильная геометрия. Самой большой загадкой пещер Барабар, являются идеально отполированные стены, правильной полукруглой формы. К пещерам ведёт «ашока степс» тропинка-пунктиров из прямоугольных выемок, вырубленных на поверхности скал в те же времена, что и сами пещеры. Источники: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos , http://vk.com/club114247208

* Дополнительная информация:
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