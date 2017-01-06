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Это не наша война?!

10:00. 6 января 2017 Просмотров - 667 54 коммент. Опубликовал:

Прислали видео с выступлением Бориса Миронова, российского общественного и политического деятеля. Борис Сергеевич взялся очень эмоционально убеждать россиян, что война в Сирии — это не наша война!

Ролик длинный, более двух часов. У меня лично хватило терпения послушать только первые 10-15 минут.

Миронов говорит будто бредит...

Ну не понимает человек всей подоплёки этой войны. Не хочет принять во внимание тот факт, что Сирия — это древняя страна, упоминаемая не единожды в Библии. Миронов также понятия не имеет, что нынешняя война в Сирии является продолжением той давнишней войны, которую ещё во втором веке до новой эры сирийский царь Антиох проиграл библейским иудеям. Не может осмыслить Борис Миронов и то, что с войной в Сирии напрямую связан ежегодно отмечаемый в Кремлёвском дворце иудейский праздник Ханука, представляющий собой по сути "иудейский День победы". Это бережно хранимая иудеями и ежегодно отмечаемая память о той их давнишней победе над сирийским царём Антиохом, которая стала ключевой в древней истории мира, изменившей кардинально расклад сил на тогдашней мировой сцене. После неё начался развал греко-римской цивилизации...



Подробности в статье "История России просто непостижима без наложения на неё библейской истории!"

И если Борис Миронов не понимает этого, то как ему понять, что нынешняя война в Сирии, которую победоносно ведёт главнокомандующий Вооружёнными Силами России Владимир Путин против международных террористов, (среди которых уже засветилось много израильтян-инструкторов), это своего рода исторический реванш.



Если вспомнить о крылатой фразе Чайковского "что наша жизнь? — игра!" и если  посмотреть на сегодняшние события в Сирии именно через призму геополитической игры, то нынешняя война идёт там буквально за то, кто будет в ближайшей перспективе владеть "футбольным мячом", по аналогии с футболом, или кто будет владеть "шайбой", по аналогии с хоккеем?

Иудеи будут владеть, которым в своё время Христос-Спаситель сказал: "ваш отец диавол..." (Ин. 8: 44), или же у русских окажется на этот раз важнейший ключ к будущим победам?

Из древней истории:

Тацит (~55 - ~120), римский историк, «История», 5 том: "Покуда ассирийцы, мидийцы и персы владели Востоком – иудеи были наиболее презираемой частью их подчинённых. После того, как власть перешла в руки македонцев, царь Антиох сделал попытку уничтожить их суеверия и ввести среди иудеев греческие обычаи, чтобы перевоспитать этот отвратительный народ. Они считают осквернительным и презирают всё то, что нам свято и делают то, что вызывает в нас отвращение". (Комментарий: победа над Антиохом в 163 гг. до н.э. — это и есть сегодняшняя иудейская Ханука).

Страбон (64-63 до н.э. - 23-24 н.э.), древнегреческий философ, географ, историк, путешественник: "Едва ли на всей земле найдётся такое место, где бы ни правили евреи… Еврейское племя сумело уже проникнуть во все государства и не легко найти такое место во всей вселенной, которое это племя не заняло бы и не подчинило своей власти".

Сикуд Диодор (30 до н.э. - 20 н.э.), греческий историк и писатель, «Всеобщая история»: "Друзья Антиоха Эпифана, сирийского царя государства Селевкидoв, советовали ему целиком истребить иудеев, «так как среди всех народов они являются единственными, которые не хотят сближения ни с какими другими народами и смотрят на всех, как на своих врагов». «После изгнания из Египта они обосновались в области Иерусалима и, образовав еврейский народ, передавали в своей среде по наследству ненависть к людям».

Вот что такое — сегодняшняя война России в Сирии!

Ниже вниманию читателя предлагается статья в продолжение затронутой темы. Я написал её ровно два года назад, 9 января 2015 года, и она всё ещё актуальна.

"Великая миссия Русского Народа — оздоровление Человечества"

В 2014 году Президент России Владимир Путин показал всему миру, что политический приём "разделяя — властвуй!", которым уже столетия пользуются жиды-иудеи, можно с успехом применять против них самих. Более года назад я написал на эту тему статью "Ящик Пандоры" или новая экономическая политика Путина". Кто не читал её, рекомендую заглянуть, узнаете много любопытного...

А на днях возмущённый читатель из Крыма прислал мне письмо: "Антон, ваш любимый "герой" Путин? Смотрю, как вы искусно везде белите и выгораживаете его. Ответьте тогда, почему Квачков на нарах, а всякие уроды — в наградах. Донецкие это осознали на собственной шкуре. Или их жизненный опыт не в счёт? Или хитрый план — не от Путина? Или выкармливание фашистского зверя — не дело рук Путина? Меня ваши оды ВВП не впечатляют..."

Это был ответ читателя на мои слова в той статье: "Пляски арт-группы "Pussy Riot" в главном храме Христа с их последующим песнопением в мировых новостях "Богородица Путина прогони...", марши педерастов в разных городах России и мира..., проплаченные администрацией США митинги на "Болотной площади" в городе Москва..., бомбардировка Израилем политического союзника России — государства Сирии...  Везде, абсолютно везде, в роли злых демонов выступают иудеи еврейских кровей...



Далее я рассказал следующее: "И вдруг 13 июня 2013 года происходит из ряда вон выходящее событие — Президент России Владимир Путин мягко намекает собравшимся в Москве по важному случаю иудеям, что он может легко открыть "ящик Пандоры", если "мировое еврейство" не умерит свой пыл..."



В окружении...

Главной "фишкой" выступления Путина в Еврейском центре Толерантности в Москве стало упоминание им того факта, что "первое Советское правительство в пост-революционной России было на 80-85% еврейским". И это оно виновно в первую очередь в пролитии рек русской крови в годы Гражданской войны 1918-1922 годов. Оно же, первое Советское правительство, состовшее на 80-85% из евреев, и прихватизировало библиотеку Любавичского ребе Менахема Шнеерсона, сделав его собрание книг собственностью СССР...

Какие сейчас могут быть претензии к руководителю государства при таком историческом наследии??? — это ещё один намёк, который сделал Путин в ходе своего выступления.

Эта речь Путина в Еврейском центре Толерантности в городе Москва стала воистину судьбоносным, историческим явлением. Вбитый Путиным в умы евреев "клин" спровоцировал процесс медленного деления прежде единого и неделимого мирового еврейского сообщества на два лагеря. Одни евреи сразу же разглядели в российском Президенте нового Мессию, другие же разглядели в нём своего заклятого врага, нового Амана.

Из разных уголков планеты стали раздаваться крики, мол, Путин — антисемит, Путин — это новый Гитлер, Путин — это новый Аман, и так далее...

За примерами далеко ходить не надо, вот несколько:"Путин вдохнул новую жизнь в старую антисемитскую ложь".

Раввин Шмуэль Каминецкий, отмечая в Киеве иудейский праздник Пурим, при большом стечении народа заявил, что Путин — это новый Аман (статья в газете "Киев Еврейский": "Сегодня в Украину пришёл новый Аман"). Так иудеи зовут самого заклятого врага еврейского народа. Выступая перед Днепропетровской общиной, раввин сказал: «Мы живем вместе с украинцами вместе уже 1000 лет. И Украина — наша Земля. Сегодня мы будем читать свиток Эстер, как читали его тысячи лет в Пурим. И именно сегодня это чтение имеет особое значение. Именно сегодня, новый Аман, наш общий с украинцами враг, стоит совсем рядом...»

Поводом к такому вопиющему заявлению раввина Каминецкого стало то, что 16 марта 2014 года в Днепропетровске евреи праздновали Пурим, день еврейской военной Победы над Аманом, а в Крыму в этот же день проходил референдум, на котором крымчане большинством голосов проголосовали за отделение Крыма от Украины и за присоединение Крыма к России.

Таким образом, 16 марта 2014 года раввин Каминецкий, выступив перед Днепропетровской еврейской общиной с пламенной речью, раскрыл секрет, что это вовсе не Украина потеряла часть своей территории, это иудеи, считающие Украину — своей "Обетованной землёй",  потеряли часть своей территории! И за это они теперь не испытывают к Путину ничего, кроме ненависти.

Надо отдать должное нашему Президенту, он как будто ничего этого не видит. Поступает по пословице: "собаки лают, а караван идёт".

Более того, он упорно продолжает работать на раскол мирового еврейства, чтобы выделить из него и привлечь на свою сторону ту часть евреев, которая имеет человеческую совесть, честь и другие общечеловеческие качества, присущие всем нормальным людям.

С этой целью 9 июля 2014 года Путин пригласил в Кремль руководителей еврейских общин, которым он сказал, что считает еврейские организации — главными союзниками России в борьбе против нацизма. Все, конечно, поняли, что речь идёт о нацизме, который набирает силу на Украине и в Европе, и который культивируют различные еврейские организации.



В частности на Украине, возрождением нацизма занимаются с 2014 года Игорь (Беня) Коломойский, глава Еврейской Объединённой Общины Украины и губернатор Днепропетровской области, Пётр Порошенко (он же Вальцман), действующий президент Украины, Дмитрий (Авдим) Ярош, руководитель боевой еврейской организации "Правый сектор", и другие.



Жидовская хунта...

Президент России напомнил собравшимся в Москве иуедям, что "в годы Второй мировой войны еврейский народ сражался с фашизмом и нацизмом бок о бок с советским народом. И нужно быть очень наглым, чтобы отрицать то, что было. Но, к сожалению, эта наглость так же как и 70 лет назад часто достигает своей цели. Геббельс, главный идеолог нацизма в гитлеровской Германии, говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят", и он добивался своего, он был талантливый человек... Те, кто сегодня передёргивает историю, кто старается поменять местами преступников и жертвы, кто делает всё, чтобы принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, они действуют по той же самой логике: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят".

Обратите внимание, что речь Путина, которую он произнёс на встрече с главами еврейских общин, начинается с цитирования российским Президентом слов одного из присутствовавших там раввинов: "Объявлять целый народ врагом — это сумасшествие!". Повторив эти слова, Путин выразил своё согласие с этой мыслью раввина, сказав: "это опаснее, чем сумасшествие!".

Поэтому сейчас перед Русской Цивилизацией и стоит задача расколоть мировое еврейство на две фракции: на просто евреев, которые имеют совесть и другие высокие человеческие качества, и на евреев-подонков — демоническую составляющую еврейского народа, о которой хорошо высказался ещё в начале ХХ века, во время Гражданской войны в России, Уинстон Черчиль, премьер-министр Великобритании.

5 ноября 1919 года Черчилль выступил в Палате Представителей, где произнёс речь, ставшую исторической. В числе прочего там были и такие слова: «Нет надобности преуменьшать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно, И главную часть в проведении системы террора, учреждённого чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, еврейками. Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией правил Бэла Кун. Похоже, что Евангелию Христа и проповеди антихриста предначертано было родиться в недрах одного и того же народа, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для высших проявлений как божественного, так и дьявольского.... Всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти. Он (заговор) был главной пружиной всех подрывных движений 19-го столетия; и, наконец, сейчас эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы у держит в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной Империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской революции. Их роль несомненно очень велика, вероятно она значительно перевешивает роль всех остальных».

Спустя год, в 1920 году, Черчилль опубликовал статью "Сионизм против большевизма", в которой были и такие слова: "Евреи дали нам в христианском откровении ЭТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, которая, даже если её полностью отделить от сверхъестественного, является САМЫМ ДРАГОЦЕННЫМ из всего, чем владеет человечество, превосходящую все другие плоды мудрости и знания вместе взятые. На этой СИСТЕМЕ, и этой ВЕРЕ, со времени падения Римской империи, построена вся наша цивилизация. ...В настоящее время эта удивительная раса находится в процессе создания новой системы морали и философии, настолько же ПОРОЧНОЙ, насколько христианство было благочестивым, которая, если не будет остановлена, безвозвратно РАСШАТАЕТ всё, что стало возможным благодаря христианству. Похоже, что и ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА и ЕВАНГЕЛИЕ АНТИХРИСТА должны были быть порождёнными ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НАРОДОМ, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана ДЛЯ ВЫСШЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ как БОЖЕСТВЕННОГО, так и ДИАВОЛЬСКОГО...". (1920 год, Уинстон Черчилль, статья "Сионизм против большевизма").

Я нисколько не сомневаюсь в том, что Путин прекрасно понимает, что ему уготовано самой судьбой стать тем великим "сепаратистом", который должен, несмотря ни на что, разделить мировое еврейство на божественную фракцию и на диавольскую часть, с которой ещё предстоит беспощадная борьба в масштабе всей планеты.

Эта борьба, бесспорно, будет происходить в рамках изложенного в Евангелии пророчества Христа-Спасителя о Жатве:

«Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13: 37-43).

А пока наша первоочередная задача — не воевать со всеми евреями без разбору, не считать их всех "библейскими врагами рода человеческого", а содействовать тому, чтобы мировое еврейское сообщество оздоровилось, разделившись на две составляющие, на здоровую часть Еврейского Народа и на его "раковую опухоль" в лице жидов-иудеев.

И тогда историческая Победа над Мировым Злом станет уже чисто технической задачей. Тогда уж точно ХОЛОКОСТ в соответствии с пророчеством Христа-Спасителя постигнет тех жидов, которые заслужили его своими деяниями.

Продолжение этой темы в другой моей статье: "Разбор небольшой провокации, которую регулярно учиняют в Интернете определённые лица", в которой я рассказал о том, что предпринимают в свою очередь иудеи, чтобы предотвратить раскол мирового еврейства на "красных" и "белых".

5 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин

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54 коммент.»

  • 143 113
    Иван 6 января 2017 в 10:27 Ссылка Пометить
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    Лично у меня к В.Путину много вопросов просто море в плане политики в плане экономики ну и т.д.
    Что касается Сирии то я думаю что его просто поставили перед фактом

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    • 510 429
      Колобуд Старовер Иван 6 января 2017 в 11:10 Ссылка Пометить
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      Иван, то, что у тебя много вопросов, говорит о том, что надо много учиться. И тогда на большинство вопросов ты сможешь ответить сам. Поэтому желаю тебе проявить максимум упорства в деле ликвидации пробелов в образовании. Читай не только то, что нравится, но и то, что не нравится. Сопоставляй, делай выводы и многое станет ясным. Желаю успеха!

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  • 9014 3434
    Gringo 6 января 2017 в 11:04 Ссылка Пометить
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    Наша значит война? Спасибо конечно за такую возможность таскать каштаны из огня. О шансах на победу в этой войне. Клан Асада – шииты алавиты. 85% муслимов – суниты. Их больше 1 млрд чел. Расклад чья возьмет понятен. И для них РФ теперь враг №1.

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    • 2 2
      Николай Gringo 6 января 2017 в 11:14 Ссылка Пометить
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      В Сирии Россия воюет ни с муслимами, а с ваххабитами из Саудовской Аравии. Это те же жиды. Вот ответь себе на простой вопрос. Если пресловутая оппозиция Асада муслимы, почему они в первую очередь не пошли мочить так ненавистный им жидостан?

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      • 9016 3436
        Gringo Николай 6 января 2017 в 11:54 Ссылка Пометить
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        Я думаю причина такая – ждсемиты и муслимы – это почти одно и то же. Внешне ты их не отличишь. Только жд более смышленые. Причины этого не знаю.
        Муслимы не воюют с Израилем потому, что им там быстро дадут pizdы, и еще потому, что им указывают на РФ как на врага №1.

        Цель всего этого – втянуть РФ в войну против всех муслимов, в идеале против всего мира. На этом гешефт.

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        • 7850 5178
          слободан Gringo 6 января 2017 в 14:18 Ссылка Пометить
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          арабы и евреи -это одно и тоже -это симиты
          Персы (иранцы) -это другое
          В Сирии не все симиты – поэтому там такой “кардабалет” – Вот турки к кому относятся (вместе с курдами)?Сами по себе -тюркскому народу?

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      • 9016 3436
        Gringo Николай 6 января 2017 в 12:06 Ссылка Пометить
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        Тебе кстати встречный вопрос. Если по-твоему исис и Израиль враги, тогда почему последний не уничтожит их нах за пару недель? У них общая граница кстати. 60 тыс бородачей на джипах против армии Израиля.
        Нет ответа?
        А меня есть – это разные пальцы одной руки.

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        • 7829 5163
          слободан Gringo 6 января 2017 в 12:23 Ссылка Пометить
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          =ИСИС= -это и есть совместный продукт сионитов из ишрала из амрикании и из мелкобритании с ихними шавками из хранции,джерманики и аустриякии

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    • 4758 -48
      Русофил Gringo 6 января 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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      Т.е ты на стороне ИГИЛ.
      И считаешь что Россия с ними воюет неправильно.
      Ты-бы желал чтоб воевали с ИГИЛ против Ассада.
      И я этому не удивлен.

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      • 9040 3452
        Gringo Русофил 6 января 2017 в 14:07 Ссылка Пометить
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        Тебе не идет этот ник, Джуд )) Я вообще против войны, хоть за Асада хоть против Асада. Это чужая война.

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        • 7850 5178
          слободан Gringo 6 января 2017 в 14:11 Ссылка Пометить
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          почему все джуды присваивают себе прославянские и славянские ники?
          Они что? не понимают что это их СДАЁТ ПОЛНОСТЬЮ!!
          =ратник= – =русофил= – -=перун92= – -=человек= – - и тд

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        • 4762 -44
          Русофил Gringo 6 января 2017 в 15:06 Ссылка Пометить
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          Чужая значит НЕ ТВОЯ.
          Так ты вроде только с дивана за деньги госдепа и воюешь.
          Вот ЭТА диванная война дезинформации точно ТВОЯ.
          Потому не свисти что ты против войн солдатик-наемник.
          А для РОССИИ есть интересы на БВ.
          И она ТАМ решает текущие задачи.
          И солдатики-наемники за ХОРОШИЕ деньги их решают.
          Но они тоже могут заявлять что они против войн

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          • 9040 3452
            Gringo Русофил 6 января 2017 в 15:17 Ссылка Пометить
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            loading...

            В последнем соглашусь с тобой. Война ведется ради интересов правящих кланов – на БВ и вообще в мире. Цель – кошерный убой гоев и личный гешефт.

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  • 0 0
    Николай 6 января 2017 в 11:06 Ссылка Пометить
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    Хорошая статья. Кстати, то что жиды объявили Путина новым аманом, это правда.
    http://s020.radikal.ru/i721/1701/5d/bc47d6dd3e77.jpg

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  • 119 93
    Yuri 6 января 2017 в 11:17 Ссылка Пометить
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    Статья полный бред! Автор смешал “несмешуемое”. Сирия, евреи, реванш Путина … . В Сирии идет война за вполне понятные цели, которые вряд ли совпадают с потребностями народа России. Сколько сказано слов о терроризме, дальних подступах и прочем, но ничего из этого не имеет никакого отношения к российскому народу.
    По большому счету это вредная статья.

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    • 6 6
      Николай Yuri 6 января 2017 в 11:28 Ссылка Пометить
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      Цель нашей войны в Сирии – одержать победу с дальнейшими экономическими преференциями.Если с этой мерзостью сейчас не воевать там, то придётся воевать в Краснодарском и Ставропольском краях. Тогда у нас в России будут свои Алеппо и Пальмира.
      Хочешь сказать что это ни имеет никакого отношения к простому российскому народу? Нашему народу хочется пожить в таких городах в таких условиях, как это сейчас делают сирийцы?

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      • 3697 1826
        Ralis Николай 6 января 2017 в 12:17 Ссылка Пометить
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        Вы входите в правительство,чтоб утверждать о целях?Команда была – войти-вошли.Команда будет выйти- выйдут.Команду войти дали после приглашения со стороны президента Сирии Башара Асада.И на большее не нужно фантазировать.

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  • 2190 1500
    serjoza 6 января 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
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    При гитлеровском Фашизме,части сс и гестапо постоянно черпали людских резервы из националистического течения стран которые они акупировали..Поэтому националисты это потенциальные предатели..не все..но в большенстве..поэтому Сталин и говорил,что их всех надо выкорчёывать-что они враги соответственной страны…И он прав..Миронов показывает это ещё раз.

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      Ralis serjoza 6 января 2017 в 12:19 Ссылка Пометить
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      Интересно серёжки пляшут!Страна для народа,или народ для каких-то мифических целей страны?

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    слободан 6 января 2017 в 11:42 Ссылка Пометить
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    Убеждаюсь что Антон Благин -Уникум.
    Ко всему просто добавлю свои семь копеек:
    – -тысячелетия шла и идет война именно сионитов с нами С РУСИЧАМИ (по современному СЛАВЯНАМИ-хотя слово =славяне= это ещё спорное определение нас)
    – - -
    Раскопки доказали кто был Иешуа или Христос на самих землях израилевых.Это был Человек в славянских одеждах со славянским лицом…
    Его,как и ожидалось,сиониты казнили(предварительно поизтезав и попытав вволю)- ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!!Ребята -Это же не только бы ОДИН ВЕК!!
    В Сирии много этому доказательств присутствия НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ (поэтому боевикам бармалеям дано указание стирать с земли все памятники и постройки древности).
    На вукраине потомки тех же сионитов в наглую опять убивают нас!! – -вот эти самые – - – http://anaga.ru/zapadency-evrei.html – - -
    И никто особо не возмущается,как будто проходит очередная Олимпиада по биатлону со стрельбой!
    Какой то беспредел творится с нами .а мы все ищем в них что то человеческое и доброе – -
    Вывод происходящему – Сиониты перебили всех наших Витязей,всех Лидеров,перетравили и превратили в полукровок почти 60% нашего Рода!!И продолжают это дело!!(хотя сиониты сами чётко блюдут свой род!!)
    – -
    Доколе!! Доколе если мы Великий Народ,будем позволять так над собой издеваться? Не хочется думать что остались одни трусы и прогнившие толяристией особи обоих полов

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    ратник 6 января 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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    Еврей-жидок-иудей Благин опять во всей своей “красоте”.
    Благин, вся суть ваших статей и трепыхания заключается в выгораживании евреев от их злодияний, т.е. Вы из тех, которые стараются, чтобы Славяне и другие народы наступили на те же грабли. Это всегда срабатывает. Если Славяне будут и на далее разделять евреев на хороших и плохих(жидов), то это приведет к неминуемой гибели Славян и других народов.

    В конце статьи, Вы чётко сделали суммаризацию того куда ведете, а именно:

    “А пока наша первоочередная задача — не воевать со всеми евреями без разбору, не считать их всех “библейскими врагами рода человеческого”, а содействовать тому, чтобы мировое еврейское сообщество оздоровилось, разделившись на две составляющие, на здоровую часть Еврейского Народа и на его “раковую опухоль” в лице жидов-иудеев. “

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    • 7825 5163
      слободан ратник 6 января 2017 в 12:05 Ссылка Пометить
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      ты вынь из мозга гвозди – корешок
      Где Благин выгораживает евреев??!
      Он с ними борется ихними же методами
      Зайди на его страницк на =конте= там увидишь все документы доказывающие сколько раз его хотели засудить и посадить
      пацан -Какой ты нах =ратник=?

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        ратник слободан 6 января 2017 в 12:21 Ссылка Пометить
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        слободан, ты глуп и слеп.
        Я тебе русским языком написал к чему сводиться вся так называемая борьба секты Благина. Все остальное второстепенно. Главное выгородить основную массу евреев, а это ведет к неменуемой гибели Славян и других народов. Помни про ложку дёгтя!

        Пацан?! Ты, видимо, не знаешь происхождение этого слова. Выражение “пацан” оставь для себя и своих детей.

        Я сказал свое мнение. Мнение благинофила меня не интересует.

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        • 7843 5171
          слободан ратник 6 января 2017 в 12:28 Ссылка Пометить
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          мнение ПАЦАНА для меня тем более не интересно
          Тебе тем же -русским языком сказано – Благин с ними БОРЕТСЯ ИХНИМИ ЖЕ МЕТОДАМИ на их поле!! То есть юридическом и выигрывает (пока выигрывает)Но силы в России сионитов очень сильны!
          ты то что делаешь ?Что ты то можешь?
          Ничего! А вот вякать просто для того чтоб вякать – это =ратник= может
          ну пацан он и есть пацан
          – - -
          Единственный минус который есть у Благина -Антон не понимал работы Левашова и не очень хорошо о нем отзывался -

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        • 11562 7565
          Ликвидатор ратник 6 января 2017 в 12:29 Ссылка Пометить
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          У разных людей часто могут не совпадать взгляды на тактику ведения… Это не должно приводить к разладам, ибо стратегические задачи общие!!!
          так что мало “высказать своё мнение” – надо ещё уметь выслушать чужое и объективно их все оценить. Кто не в состоянии – у того уровень максимум исполнителя. Но тогда уж и не высовывайся со “своим мнением”.

          тебе же открыто сказали – “с ними БОРЕТСЯ ИХНИМИ ЖЕ МЕТОДАМИ на их поле!! ”
          а во время войны раскрывать методички ваще не айс.

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          • 842 565
            ратник Ликвидатор 6 января 2017 в 12:56 Ссылка Пометить
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            А Вы кто такой, голубчик, чтобы разрешать или запрещать высказывать кому-либо своё мнение?
            Вот именно, никто! Тогда зачем рот открываете и звуки издаете? Я тоже могу. И так можно делать до бесконечности, но мне это не интересно. Так что, без меня.

            В остальном согласен. Мнения других надо выслушивать. Донеси это слободану.

            Как еврей-жид-иудей Благин может боротся с ними, когда он один из них :-)
            Он преследует одну единственную, главную цель, а всё остальное втростепенно. Усвойте это наконец!

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            • 11566 7569
              Ликвидатор ратник 6 января 2017 в 13:02 Ссылка Пометить
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              таки тебе аргументы приводят. А в ответ – пустословие…

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              • 840 567
                ратник Ликвидатор 6 января 2017 в 13:13 Ссылка Пометить
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                Я дал ясный ответ.
                Хорошо, ликвидатор. Может я просмотрел. На какой именно из твоих аргументов я не обратил внимание?

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                • 11566 7569
                  Ликвидатор ратник 6 января 2017 в 13:16 Ссылка Пометить
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                  так я не про себя. Я со стороны наблюдал дискуссию – и говорю – твоя аргументация хромает. В данном случае. Безотносительно к личностям – чисто оценка содержательности постов.

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                  • 7847 5175
                    слободан Ликвидатор 6 января 2017 в 13:22 Ссылка Пометить
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                    Он тупо стоит на том что Благин “выгораживает” евреев и тем самым подвергает (??)стравливанию Славян(!!!) – -(???) – -
                    – -
                    Это тупое упрямство наводит на мысль что сам =ратник= – в сговоре, с им же ,как бы,негативным отношением к евреям.Вот и весь разклад

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                    • 842 565
                      ратник слободан 6 января 2017 в 13:40 Ссылка Пометить
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                      :-)
                      слободан, вы шизофреник?!
                      Судя по Вашим постам, в одних Вы готовы всех евреев “в расход пускать”, а в других ищите у евреев что-то “светлое”.
                      Ваши умозаключения на уровне умопомешательства.

                  • 842 565
                    ратник Ликвидатор 6 января 2017 в 13:26 Ссылка Пометить
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                    Со слободаном на данный момент не имеет смысла что-либо обсуждать. Слишком много “эмоций”. Поэтому я и написал “а смысл?”.

                    Тебе я ответил. “Как еврей-жид-иудей Благин может боротся с ними, когда он один из них :-)”

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                    • 7847 5175
                      слободан ратник 6 января 2017 в 13:40 Ссылка Пометить
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                      тут на сайте был еврей КАЦ под ником =SHLOMO=
                      Он лучше тебя (а это 100%)знает как бороться с засильем сионитов и их бандой на Руси -И очень хорошо БОРОЛСЯ!Так по твоему и =Шломо= нужно приписать к врагам?
                      ты пацан иди утрись – И поучись Я тебе ссылку дал -Там многому научишься – если ты способен учиться

                • 7847 5175
                  слободан ратник 6 января 2017 в 13:17 Ссылка Пометить
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                  ну ты и ту-у-упой…

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                  слободан ратник 6 января 2017 в 13:50 Ссылка Пометить
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                  =ратник -батник=
                  – -
                  Шизофрения у тебя – ты в этом вопросе (сионизм) ни бельмеса не петришь
                  Зачем ты лезешь со своими мозгами из которых торчат ржавые гвозди?
                  Таких ,,борцов -ратников,, -надо просто и сразу посылать нах – -Что я и делаю с удовольствием
                  иди -нах-
                  разговор окончен

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              • 7850 5178
                слободан Ликвидатор 6 января 2017 в 14:20 Ссылка Пометить
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                это типичный “ясный ответ” -от типичного замаскированного джуда

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  • 1491 1277
    Борис 6 января 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
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    Г-н Миронов-злобный коньюктурщик и манипулятор. У него, возможно,и есть большая толпа сторонников, но у меня лично этот проходимец вызывает только чувство усталой гадливости.

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    Ликвидатор 6 января 2017 в 12:25 Ссылка Пометить
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    Миронов не в первый раз вызывает подозрение. Законспирированный грантоед. Типа Бражниковой.

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    Ликвидатор 6 января 2017 в 12:38 Ссылка Пометить
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    один простой вопрос никто не задаёт – почему якобы “исламское” государство в руины разгромило две мусульманские страны, и в упор не замечает неисламского соседа? никто не спрашивает.. годами.
    а может там спонсоры?

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  • 6 6
    жора шапов 6 января 2017 в 13:36 Ссылка Пометить
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    Ратник прав. Для остальных-учите (думая, анализируя и, соотнося со своим жизненным опытом) Высшую социологию.

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