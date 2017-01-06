Прислали видео с выступлением Бориса Миронова, российского общественного и политического деятеля. Борис Сергеевич взялся очень эмоционально убеждать россиян, что война в Сирии — это не наша война!

Ролик длинный, более двух часов. У меня лично хватило терпения послушать только первые 10-15 минут.

Миронов говорит будто бредит...

Ну не понимает человек всей подоплёки этой войны. Не хочет принять во внимание тот факт, что Сирия — это древняя страна, упоминаемая не единожды в Библии. Миронов также понятия не имеет, что нынешняя война в Сирии является продолжением той давнишней войны, которую ещё во втором веке до новой эры сирийский царь Антиох проиграл библейским иудеям. Не может осмыслить Борис Миронов и то, что с войной в Сирии напрямую связан ежегодно отмечаемый в Кремлёвском дворце иудейский праздник Ханука, представляющий собой по сути "иудейский День победы". Это бережно хранимая иудеями и ежегодно отмечаемая память о той их давнишней победе над сирийским царём Антиохом, которая стала ключевой в древней истории мира, изменившей кардинально расклад сил на тогдашней мировой сцене. После неё начался развал греко-римской цивилизации...







Подробности в статье "История России просто непостижима без наложения на неё библейской истории!"

И если Борис Миронов не понимает этого, то как ему понять, что нынешняя война в Сирии, которую победоносно ведёт главнокомандующий Вооружёнными Силами России Владимир Путин против международных террористов, (среди которых уже засветилось много израильтян-инструкторов), это своего рода исторический реванш.





Если вспомнить о крылатой фразе Чайковского "что наша жизнь? — игра!" и если посмотреть на сегодняшние события в Сирии именно через призму геополитической игры, то нынешняя война идёт там буквально за то, кто будет в ближайшей перспективе владеть "футбольным мячом", по аналогии с футболом, или кто будет владеть "шайбой", по аналогии с хоккеем?

Иудеи будут владеть, которым в своё время Христос-Спаситель сказал: "ваш отец диавол..." (Ин. 8: 44), или же у русских окажется на этот раз важнейший ключ к будущим победам?

Из древней истории:

Тацит (~55 - ~120), римский историк, «История», 5 том: "Покуда ассирийцы, мидийцы и персы владели Востоком – иудеи были наиболее презираемой частью их подчинённых. После того, как власть перешла в руки македонцев, царь Антиох сделал попытку уничтожить их суеверия и ввести среди иудеев греческие обычаи, чтобы перевоспитать этот отвратительный народ. Они считают осквернительным и презирают всё то, что нам свято и делают то, что вызывает в нас отвращение". (Комментарий: победа над Антиохом в 163 гг. до н.э. — это и есть сегодняшняя иудейская Ханука).

Страбон (64-63 до н.э. - 23-24 н.э.), древнегреческий философ, географ, историк, путешественник: "Едва ли на всей земле найдётся такое место, где бы ни правили евреи… Еврейское племя сумело уже проникнуть во все государства и не легко найти такое место во всей вселенной, которое это племя не заняло бы и не подчинило своей власти".

Сикуд Диодор (30 до н.э. - 20 н.э.), греческий историк и писатель, «Всеобщая история»: "Друзья Антиоха Эпифана, сирийского царя государства Селевкидoв, советовали ему целиком истребить иудеев, «так как среди всех народов они являются единственными, которые не хотят сближения ни с какими другими народами и смотрят на всех, как на своих врагов». «После изгнания из Египта они обосновались в области Иерусалима и, образовав еврейский народ, передавали в своей среде по наследству ненависть к людям».

Вот что такое — сегодняшняя война России в Сирии!

Ниже вниманию читателя предлагается статья в продолжение затронутой темы. Я написал её ровно два года назад, 9 января 2015 года, и она всё ещё актуальна.

"Великая миссия Русского Народа — оздоровление Человечества"

В 2014 году Президент России Владимир Путин показал всему миру, что политический приём "разделяя — властвуй!", которым уже столетия пользуются жиды-иудеи, можно с успехом применять против них самих. Более года назад я написал на эту тему статью "Ящик Пандоры" или новая экономическая политика Путина". Кто не читал её, рекомендую заглянуть, узнаете много любопытного...

А на днях возмущённый читатель из Крыма прислал мне письмо: "Антон, ваш любимый "герой" Путин? Смотрю, как вы искусно везде белите и выгораживаете его. Ответьте тогда, почему Квачков на нарах, а всякие уроды — в наградах. Донецкие это осознали на собственной шкуре. Или их жизненный опыт не в счёт? Или хитрый план — не от Путина? Или выкармливание фашистского зверя — не дело рук Путина? Меня ваши оды ВВП не впечатляют..."

Это был ответ читателя на мои слова в той статье: "Пляски арт-группы "Pussy Riot" в главном храме Христа с их последующим песнопением в мировых новостях "Богородица Путина прогони...", марши педерастов в разных городах России и мира..., проплаченные администрацией США митинги на "Болотной площади" в городе Москва..., бомбардировка Израилем политического союзника России — государства Сирии... Везде, абсолютно везде, в роли злых демонов выступают иудеи еврейских кровей...







Далее я рассказал следующее: "И вдруг 13 июня 2013 года происходит из ряда вон выходящее событие — Президент России Владимир Путин мягко намекает собравшимся в Москве по важному случаю иудеям, что он может легко открыть "ящик Пандоры", если "мировое еврейство" не умерит свой пыл..."







В окружении...

Главной "фишкой" выступления Путина в Еврейском центре Толерантности в Москве стало упоминание им того факта, что "первое Советское правительство в пост-революционной России было на 80-85% еврейским". И это оно виновно в первую очередь в пролитии рек русской крови в годы Гражданской войны 1918-1922 годов. Оно же, первое Советское правительство, состовшее на 80-85% из евреев, и прихватизировало библиотеку Любавичского ребе Менахема Шнеерсона, сделав его собрание книг собственностью СССР...

Какие сейчас могут быть претензии к руководителю государства при таком историческом наследии??? — это ещё один намёк, который сделал Путин в ходе своего выступления.

Эта речь Путина в Еврейском центре Толерантности в городе Москва стала воистину судьбоносным, историческим явлением. Вбитый Путиным в умы евреев "клин" спровоцировал процесс медленного деления прежде единого и неделимого мирового еврейского сообщества на два лагеря. Одни евреи сразу же разглядели в российском Президенте нового Мессию, другие же разглядели в нём своего заклятого врага, нового Амана.

Из разных уголков планеты стали раздаваться крики, мол, Путин — антисемит, Путин — это новый Гитлер, Путин — это новый Аман, и так далее...

За примерами далеко ходить не надо, вот несколько: "Путин вдохнул новую жизнь в старую антисемитскую ложь" .

Раввин Шмуэль Каминецкий, отмечая в Киеве иудейский праздник Пурим, при большом стечении народа заявил, что Путин — это новый Аман (статья в газете "Киев Еврейский": "Сегодня в Украину пришёл новый Аман"). Так иудеи зовут самого заклятого врага еврейского народа. Выступая перед Днепропетровской общиной, раввин сказал: «Мы живем вместе с украинцами вместе уже 1000 лет. И Украина — наша Земля. Сегодня мы будем читать свиток Эстер, как читали его тысячи лет в Пурим. И именно сегодня это чтение имеет особое значение. Именно сегодня, новый Аман, наш общий с украинцами враг, стоит совсем рядом...»

Поводом к такому вопиющему заявлению раввина Каминецкого стало то, что 16 марта 2014 года в Днепропетровске евреи праздновали Пурим, день еврейской военной Победы над Аманом, а в Крыму в этот же день проходил референдум, на котором крымчане большинством голосов проголосовали за отделение Крыма от Украины и за присоединение Крыма к России.

Таким образом, 16 марта 2014 года раввин Каминецкий, выступив перед Днепропетровской еврейской общиной с пламенной речью, раскрыл секрет, что это вовсе не Украина потеряла часть своей территории, это иудеи, считающие Украину — своей "Обетованной землёй", потеряли часть своей территории! И за это они теперь не испытывают к Путину ничего, кроме ненависти.

Надо отдать должное нашему Президенту, он как будто ничего этого не видит. Поступает по пословице: "собаки лают, а караван идёт".

Более того, он упорно продолжает работать на раскол мирового еврейства, чтобы выделить из него и привлечь на свою сторону ту часть евреев, которая имеет человеческую совесть, честь и другие общечеловеческие качества, присущие всем нормальным людям.

С этой целью 9 июля 2014 года Путин пригласил в Кремль руководителей еврейских общин, которым он сказал, что считает еврейские организации — главными союзниками России в борьбе против нацизма. Все, конечно, поняли, что речь идёт о нацизме, который набирает силу на Украине и в Европе, и который культивируют различные еврейские организации.







В частности на Украине, возрождением нацизма занимаются с 2014 года Игорь (Беня) Коломойский, глава Еврейской Объединённой Общины Украины и губернатор Днепропетровской области, Пётр Порошенко (он же Вальцман), действующий президент Украины, Дмитрий (Авдим) Ярош, руководитель боевой еврейской организации "Правый сектор", и другие.







Жидовская хунта...

Президент России напомнил собравшимся в Москве иуедям, что "в годы Второй мировой войны еврейский народ сражался с фашизмом и нацизмом бок о бок с советским народом. И нужно быть очень наглым, чтобы отрицать то, что было. Но, к сожалению, эта наглость так же как и 70 лет назад часто достигает своей цели. Геббельс, главный идеолог нацизма в гитлеровской Германии, говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят", и он добивался своего, он был талантливый человек... Те, кто сегодня передёргивает историю, кто старается поменять местами преступников и жертвы, кто делает всё, чтобы принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, они действуют по той же самой логике: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят".

Обратите внимание, что речь Путина, которую он произнёс на встрече с главами еврейских общин, начинается с цитирования российским Президентом слов одного из присутствовавших там раввинов: "Объявлять целый народ врагом — это сумасшествие!". Повторив эти слова, Путин выразил своё согласие с этой мыслью раввина, сказав: "это опаснее, чем сумасшествие!".

Поэтому сейчас перед Русской Цивилизацией и стоит задача расколоть мировое еврейство на две фракции: на просто евреев, которые имеют совесть и другие высокие человеческие качества, и на евреев-подонков — демоническую составляющую еврейского народа, о которой хорошо высказался ещё в начале ХХ века, во время Гражданской войны в России, Уинстон Черчиль, премьер-министр Великобритании.

5 ноября 1919 года Черчилль выступил в Палате Представителей, где произнёс речь, ставшую исторической. В числе прочего там были и такие слова: «Нет надобности преуменьшать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно, И главную часть в проведении системы террора, учреждённого чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, еврейками. Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией правил Бэла Кун. Похоже, что Евангелию Христа и проповеди антихриста предначертано было родиться в недрах одного и того же народа, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для высших проявлений как божественного, так и дьявольского.... Всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти. Он (заговор) был главной пружиной всех подрывных движений 19-го столетия; и, наконец, сейчас эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы у держит в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной Империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской революции. Их роль несомненно очень велика, вероятно она значительно перевешивает роль всех остальных».

Спустя год, в 1920 году, Черчилль опубликовал статью "Сионизм против большевизма", в которой были и такие слова: "Евреи дали нам в христианском откровении ЭТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, которая, даже если её полностью отделить от сверхъестественного, является САМЫМ ДРАГОЦЕННЫМ из всего, чем владеет человечество, превосходящую все другие плоды мудрости и знания вместе взятые. На этой СИСТЕМЕ, и этой ВЕРЕ, со времени падения Римской империи, построена вся наша цивилизация. ...В настоящее время эта удивительная раса находится в процессе создания новой системы морали и философии, настолько же ПОРОЧНОЙ, насколько христианство было благочестивым, которая, если не будет остановлена, безвозвратно РАСШАТАЕТ всё, что стало возможным благодаря христианству. Похоже, что и ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА и ЕВАНГЕЛИЕ АНТИХРИСТА должны были быть порождёнными ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НАРОДОМ, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана ДЛЯ ВЫСШЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ как БОЖЕСТВЕННОГО, так и ДИАВОЛЬСКОГО...". (1920 год, Уинстон Черчилль, статья "Сионизм против большевизма").

Я нисколько не сомневаюсь в том, что Путин прекрасно понимает, что ему уготовано самой судьбой стать тем великим "сепаратистом", который должен, несмотря ни на что, разделить мировое еврейство на божественную фракцию и на диавольскую часть, с которой ещё предстоит беспощадная борьба в масштабе всей планеты.

Эта борьба, бесспорно, будет происходить в рамках изложенного в Евангелии пророчества Христа-Спасителя о Жатве:

«Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13: 37-43).

А пока наша первоочередная задача — не воевать со всеми евреями без разбору, не считать их всех "библейскими врагами рода человеческого", а содействовать тому, чтобы мировое еврейское сообщество оздоровилось, разделившись на две составляющие, на здоровую часть Еврейского Народа и на его "раковую опухоль" в лице жидов-иудеев.

И тогда историческая Победа над Мировым Злом станет уже чисто технической задачей. Тогда уж точно ХОЛОКОСТ в соответствии с пророчеством Христа-Спасителя постигнет тех жидов, которые заслужили его своими деяниями.

Продолжение этой темы в другой моей статье: "Разбор небольшой провокации, которую регулярно учиняют в Интернете определённые лица" , в которой я рассказал о том, что предпринимают в свою очередь иудеи, чтобы предотвратить раскол мирового еврейства на "красных" и "белых".

5 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин

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