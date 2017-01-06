008. Простые способы очищения Разума, Души и Тела, часть первая

Уважаемые читатели!

Возможно, кого-то из вас заинтересуют это обозрение достаточно простых способов и методов очищения тела и нашей психики (с греч. psychē - душа, дух, сознание; душевные свойства, душевное состояние), не требующие особых усилий или финансовых расходов.

Все эти способы объединяет одно: человек сам должен их делать, сам на себе проверять их эффективность, в отличие от "волшебных таблеток ото всего": купи-прими- и будет тебе счастье.

Здесь я выложу выдержки из публикаций со своими некоторыми комментариями, а полные версии статей (источников) можно посмотреть (скачать себе) в PDF-версии внизу поста.

С уважением - Василий Лычковский.

Содержание:

1. Простой и эффективный способ нейтрализовать агрессивное состояние





2. Очищение собственной негативной энергетики при помощи соли и душа





3. Ежедневное очищение негативной энергии обливанием водой





4. Простой метод «генеральной чистки» кишечника, в том числе антипаразитарный





5. Снятие негатива при помощи яйца (народный метод).





5. Упражнение для изменения негативных переживаний на позитивные с помощью зрительных образов





6. Фильтры для сознания

1. Простой и эффективный способ нейтрализовать агрессивное состояние

отрывок из книги.

Есть еще один метод, который поможет вам преодолеть привязанности ума и избежать нежелательных для себя последствий. Говорят, что это древний японский метод, как избежать несчастий, хотя я сомневаюсь, потому что задолго до японцев были известны методы работы с умом, да и не они были первооткрывателями, что такое ум и как он работает.

Итак, метод:

Если вы встали с постели и вас мучают дурные предчувствия, все, что вам необходимо сделать, это набрать полную грудь воздуха и резко, с шумом выдохнуть, выкрикнув: «Ха-а!» и согнувшись пополам. В момент, когда вы проделываете это, замените свое состояние ума на позитивное, то есть выкиньте негативные мысли и начните думать позитивно.

То же самое вы можете проделывать в любое время дня и ночи. Поскольку внешнее отражает внутреннее, вы сможете менять ход событий по собственному разумению.

Но если вы станете проделывать это слишком часто, обратите на это внимание. Вы тем самым только усиливаете страх перед внешним миром. Каждый метод имеет свои границы и оборотную сторону, и мы сейчас об этом поговорим.

Владимир Жикаренцев. Путь к свободе. ДОБРО И ЗЛО – ИГРА В ДУАЛЬНОСТЬ. Книга 2

Мой комментарий.





Агрессивное состояние можно быстро нейтрализовать, используя японский метод, описанный В.Жикаренцовым.





Упражнение выполняется сидя или стоя. Набрать побольше воздуха и резко, с выдохом "Ха-а" (громким или потише в зависимости от того, где вы находитесь) прогнуться (согнуться, наклониться) вперёд, при этом сильно НАПРЯЧЬ ВСЁ ТЕЛО, до дрожи в нём.





Выполняется 3 раза. Обратите внимание, что с каждым разом сила напряжения тела будет уменьшаться, иногда достаточно одного раза, иногда двух, иногда и трёх кажется мало, всё зависит от силы заряда агрессии.





И, чтобы окончательно успокоиться, можно сделать контрольное упражнение: медленно набрать полную грудь воздуха и задержать дыхание на счёт до десяти, и так же медленно выдохнуть...делать 3 раза.





Конечно, можно направить заряд в человека, вызвавшего в нас агрессию, вот только Вселенная возвращает к нам всё, что из нас исходит, причём в усиленном варианте, поэтому если вы не садо-мазохист, то рано или поздно придётся брать под контроль наши эмоции. Как писалось ранее, страх как правило, загоняет нас мысленно в негативное будущее, а это упражнение позволяет вернуться в состояние "здесь-и-сейчас".

2. Очищение собственной негативной энергетики.

из публикации "Как лечить дом".

Прежде чем начать уборку в доме, необходимо снять негативную энергетику с себя самого. Для этого нужно принять душ, но не простой, а с солью.

Дело в том, что соль является проводником энергии. Она может накапливать как положительную, так и отрицательную энергетику. А растворённая в воде соль способна смыть отрицательную энергетику, накопившуюся не только за день, а за многие годы, то есть уничтожить всю энергетическую грязь, от которой вы, может быть не подозревая этого, так долго страдали.

Итак, встаём под душ, после чего на мокрую кожу наносим массирующими движениями обычную поваренную соль. Постарайтесь охватить все поверхности, кроме волос, но не втирайте соль очень сильно, делайте это нежно, чтобы не ощущать дискомфорта.

После этого встаньте обратно под душ и смойте соль водой. При этом мысленно обратитесь к воде с просьбой смыть с вас всё плохое.

Подбирайте слова по своему умонастроению, обращайтесь к воде как к живому существу, главное, чтобы это было искренне и ваши слова шли от души. Вам сразу станет хорошо и светло на душе, а тело станет лёгким и необыкновенно чистым. Вода с солью очистит ваше тело и душу. Вам покажется, что вы избавились от какой-то тяжёлой ноши. И это будет правильно, ведь та энергетическая грязь, которую смыла вода, действительно, очень тяжела для людей.

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Мой комментарий.





Соль лучше всего использовать природную каменную или морскую (без антислеживателя), предварительно нужно размельчить в кофемолке (блендере).

3. Ежедневное очищение негативной энергии обливанием водой

из публикации "БАНЯ УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ И ОЧИЩАЕТ ЭНЕРГЕТИКУ."

Внимание: здесь я говорю только об обливании холодной водой и купании после того, как вы попарились.

Выше я приводила такой образ, что негативные энергии выходят из физического тела наружу, когда вы паритесь. Так вот, чтобы освободиться от ненужных энергий, которые как раз вышли из тела, и с которыми сейчас легко будет справиться, нужно облиться колодезной водой (или любой другой, только холодной), стоя голыми ногами на земле и вылив ведро воды себе на голову.

Теперь давайте расскажу более детально и по шагам.

Нужно подготовить каналы на ногах для выхода отработанной энергии в землю. Сразу после того как вы попарились, у вас мягкие пропаренные подошвы ног, их ещё нужно хорошенько почистить пемзой.

Когда вы так подготавливаете подошвы, то на них открываются шлюзики, через которые при обливании будет происходить сброс низковибрационной энергии.

Выйдите на улицу и встаньте босыми ногами на землю. Нужен контакт с землей.Если это невозможно, то нужно представить, что вы стоите плотно на земле и всё, что будет выходить из вас, будет через землю безопасно направлено на переработку или очищение.

Правой рукой (или левой, если вы левша) по часовой стрелке раскрутить холодную воду в ведре, проговаривая известную вам молитву, мантру, ваше обращение к Богу или такие слова «Любовь и Радость».

Приготовиться, по возможности расслабиться (не ожидать со страхом холодной воды), взять двумя руками ведро по бокам и вылить сразу всю воду на макушку.

Если у вас слишком чувствительная к холоду голова, то можно лить на шею сзади или спереди, т.е. ниже головы.

Но всё-таки более предпочтительно сначала сильно пропариться, а потом вылить воду на голову. Когда вы очень хорошо прогрелись, то голова за такое короткое время не успеет замерзнуть.Можно нырнуть с головой в речку, пруд, озеро или море, — в этом случае происходит точно такой же эффект, как и при обливании.

Наслаждаться приливом бодрости и радости.То, что наступает после обливания невозможно описать, нужно прожить. Это чудесные моменты освобождения, расширения и слияния с Чем-то бОльшим внутри себя и бескрайняя радость!

Повторить (по желанию) всё предыдущее ещё один или два раза.

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Мой комментарий.





Данный способ рекомендован при пользовании баней.





Можно проще. Выполняется в любое время года, желательно после рабочего дня, при следующих условиях: предварительно подготовить ступни ног, как описано выше, вода должна быть комфортной для вас, нужен контакт с землёй.

4. Простой метод «генеральной чистки» кишечника, в том числе антипаразитарный

Льняная мука: очищение кишечника

Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней, паразитов.

За 70 лет жизни через кишечник проходит 100 тонн пищи и 40 тысяч литров жидкости.

Итог: в кишечнике скапливается более 15 кг каловых камней, токсичных отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму.

О том, что кишечник загрязнен, свидетельствуют частые запоры, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, аллергии, излишний или недостаточный вес, болезни фильтрующих органов почек и печени, болезни слуха и зрения, кожи волос ногтей, системные заболевания, начиная от артрита и кончая раком.

С помощью клизм происходит очистка только небольшого участка толстой кишки (40-50 см).

Промывание кишечника с помощью аппаратуры достаточно дорого, требует времени и нарушает микрофлору кишечника.

Применение внутрь по 1-3 десертных ложек специальной муки из семян льна позволяет в течение трех недель полностью очистить толстый и тонкий кишечник от многолетней слизи и каловых камней, паразитов.

При этом полностью сохраняется микрофлора кишечника.

Очищение кишечника льняной мукой проводится так:

1 неделя: нужно выпивать ежедневно вместо завтрака смесь из 1 десертной ложки муки и 200 мл кефира.





2 неделя: увеличить дозу муки до 2-х десертных ложек.





3 неделя: в кефир добавляется 3 десертные ложки льняной муки.





По желанию кефир можно заменить 100 г сметаны.

В период чистки обязательно соблюдать водный режим: пить воду до 2 литров в день.

Льняная мука: очищение от паразитов

Для очищения организма от паразитов рекомендуется добавлять муку в пищу, 2-3 чайные ложки на один прием пищи.

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Мой комментарий.





При отсутствии льняной муки можно купить в аптеке "Семена льна" или семена льна-долгунца в магазине типа "Сад-огород", размельчить в ручной мельнице.

5. Снятие негатива при помощи яйца (народный метод).

Снятие негатива с человека и лечения несложных болезней сырым яйцом.

Перед сном:

В стакан, наполовину наполненный водой, вбить сырое яйцо (не размешивать).

Над стаканом произнести: «все худое, все плохое пусть вытекает в этот стакан», поставить у изголовья на ночь.

Утром смотрим на яйцо в стакане.

Желток — это жизнь человека, а белок — это среда, окружающая его: могут быть пузырьки, нити, которые тянутся вверх, туман, колпак, либо вообще яйцо «взбито до пены.»

Зависть и недоброжелательность проявляются в виде тумана вокруг желтка.

Если желток разбит, — возможен наговор на психическую болезнь.

Проблемы отдельных органов выражаются в виде нитей, идущих от желтка к поверхности, иногда на поверхности есть пузырьки.

Сколько нитей — столько и наговоров.

Сильный наговор — колпак, пена, возможны «фигурные образы», перекрученный желток.

Содержимое стакана вылить в раковину, открыть холодную воду говорить:

«Пусть все худое, все плохое уйдет в землю вместе с водой, матушка земля все заберет, все переработает».

Холодной (!!!) водой хорошо промыть стакан, вымыть руки до локтей.

В месяц ритуал выполняется девять дней (можно не подряд), если после проведенного полного курса яйцо утром выглядит также, как и вечером, повторять не надо, если нет — все повторить еще два раза (три месяца подряд, желательно ритмично, например с 1 по 9 каждого месяца).

Для снятия бытового негатива (мелкие ссоры, конфликты на работе, в семье…) достаточно поставить яйцо один раз.

Больному человеку и маленьким детям можно ставить во время дневного сна.

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Мой комментарий.





Удивительно, но это очень простой и наглядный способ убедиться в состоянии дел на энергетическом уровне человека, работает независимо от того, верим мы в это или нет.

Михаил Глянцев. Управление подсознанием. Часть 2. Работа с образами и символами. Техника пассивного наблюдения или не-деяния (отрывок из видеотренинга) 5. Упражнение для изменения негативных переживаний на позитивные с помощью зрительных образов Итак, упражнение для изменения негативных переживаний на позитивные с помощью зрительных образов, которые важно наблюдать и проживать.. В этом методе подсознание само сделает всю нужную работу, а ваше дело только наблюдать и оставаться в стороне, никак не вмешиваясь в его работу. Очень важно никак не интерпретировать уведенное, никак не влиять на внутренние образы, а просто наблюдать за ними и за тем, что будет происходить. В конце упражнения, при правильной работе, негативное ощущение смениться позитивным или станет менее острым. Повторюсь, очень важно научиться не вмешиваться в происходящее, и разрешить подсознанию самому искать решение и провести нужную внутреннюю работу над собой. Техника упражнения. Сначала вы спровоцируете у себя какое нибудь негативное переживание. Для начала, возьмите какое-то не сильное переживание. Упражнение заключается в том, что вы закрываете глаза и смотрите на то, на что визуально похоже ваше переживание, то есть с каким спонтанным мыслеобразом в голове (картинкой), ваше переживание само по себе ассоциируется. После этого вы ничего не делаете (ничего сознательного) и позволяете вашему подсознанию самому себе помочь. Вы начинаете наблюдать, как эта картинка сама по себе начнет как-то изменяться. Произойдет серия каких-то изменений в этой картинке. Здесь важно досмотреть все эти изменения с мыслеобразами до конца. После этого вы сможете оценить, что произошло с вашим переживанием, изменения могут быть незначительные сначала, тогда нужно несколько раз его повторить. Делать примерно в течении недели (раз в день) и желательно не менее 20 минут, если давящее чувство сильное и глубокое. В процессе самого упражнения вы можете заметно почувствовать как внутреннее напряжение уходит, если такое заметили, старайтесь хорошо прочувствовать и зафиксировать для себя это чувство и понаслаждаться им. Это будет такой командой для вашего подсознания, что вас устраивают только эти приятные ощущения и позитивные чувства, а не негативные, отрицательные. В такой момент происходит перепрограммирование. При глубокой, правильной проработки может произойти такое серьезное изменение внутри вас самих, которое будет сопровождаться глубоким вздохом облегчения. Это упражнение у разных людей, чтобы что-то почувствовать, занимает разное количество времени, иногда хватает всего несколько секунд, а иногда требуются десятки минут. Здесь многое ещё зависит от силы и старости того или иного негативного переживания и убежденности человека. Порой требуется проработать не один раз то или иное негативное переживание до полного его исчезновения. Как провоцировать то, конкретное, негативное чувство, от которого вы решили избавиться. Разные люди делают это по разному, в зависимости от своего восприятия, но вообще выглядит примерно так: Закрываем глаза и вспоминаем неприятную ситуацию из жизни, ту, когда вы ощутили тревогу или какое-то другое болезненное чувство. К примеру, если вы боитесь высоты, то вспоминаем из прошлого или представляем себе, что стоим на краю обрыва. Если вас пугает общение перед публикой, то представляем себе ситуацию, когда вы вдруг оказались на трибуне перед людьми. Представить, вспомнить это нужно достаточно ярко, чтобы обязательно испытать, ощутить это неприятное переживание, именно с этого момента и начинается само упражнение. Как только вы хорошо почувствовали это негативное чувство, оставляем этот образ (воспоминание) и смотрим, на что похожа эта эмоция (это будет уже свой, соответствующий образ). Если испытали тревогу, то смотрим, на что похожа эта тревога. Этим образом, картинкой может быть все что угодно, от каких-то природных образов или моментов прошлого, до символов, пятен и каких-то фигур. И здесь просто наблюдаем за тем, что видим и ощущаем. Источник текста 6. Фильтры для сознания Хорошо известно, что холодно рассудочно творящих зло в мире немного, не более 1 — 2 %. Это те, о которых в “Письмах к самому себе” римский император Марк Аврелий писал: “Безумие думать, что злые не творят зла”. Горячо поддерживающих добро всегда больше; предположим, что их 3 - 4 %. Суммарно же и те, и другие составляют ту самую активную часть общества, о которой постоянно говорят все социологи — порядка 5 %. Остальные 95 % — «теплые», т.е. равнодушные. О них писал Бруно Ясенский: «Бойтесь равнодушных! С их молчаливого согласия совершается всё зло в мире». источник Мой комментарий.





Фильтры для сознания, которые я когда-то использовал..Возможно, кому-то тоже пригодятся.

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008. Простые способы очищения Разума, Души и Тела, часть первая.pdf

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