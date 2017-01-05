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Взгляд изнутри: Белоруссия 2016

10:56. 5 января 2017 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Впечатления о поездке в Белоруссию, внутренней политической, экономической и эмоциональной обстановке в стране. Были также затронуты вопросы глобальной политики и роль в них Белоруссии и России.

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Влияние кризиса на экономику
Взаимоотношения людей
Национальный вопрос и миграционная политика
Отношение населения к власти
Внутреннее состояние общества
Мировоззрение белорусов
Отношение власти к русскому миру
Возможные сценарии развития ситуации в стране
Межконфессиональные отношения
Кланы, представленные во власти и их кураторы
Взаимодействие между Русской цивилизацией и национальными республиками бывшего СССР
Крымский сценарий и украинский вопрос

Дополнительные материалы по теме:

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
Украина и Белоруссия – матричное отражение
Сакральный Крым – дверь в Мир для русской цивилизации
Минску предложено два сценария: Майдановый и Крымский?
Географ ГП

Взгляд изнутри: Белоруссия 2016

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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