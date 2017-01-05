Взгляд изнутри: Белоруссия 2016

Впечатления о поездке в Белоруссию, внутренней политической, экономической и эмоциональной обстановке в стране. Были также затронуты вопросы глобальной политики и роль в них Белоруссии и России.

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Влияние кризиса на экономику

Взаимоотношения людей

Национальный вопрос и миграционная политика

Отношение населения к власти

Внутреннее состояние общества

Мировоззрение белорусов

Отношение власти к русскому миру

Возможные сценарии развития ситуации в стране

Межконфессиональные отношения

Кланы, представленные во власти и их кураторы

Взаимодействие между Русской цивилизацией и национальными республиками бывшего СССР

Крымский сценарий и украинский вопрос

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Географ ГП

Источник: zakonvremeni.ru