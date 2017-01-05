Сводки от ополчения Новороссии 05 января 2017

Передовая ДНР. В поисках российской армии и военной техники





Репортаж корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.



Бывший советский офицер Степан Полторак, нынешний министр обороны Украины, имеющий репутацию человека адекватного и даже не кровожадного, не так, как лидер украинских националистов. Тем не менее, он заявил, что на Донбассе против ВСУ воюют 40 тысяч вооруженных людей, из них 5 тысяч – штатные военнослужащие российской армии.



По его информации здесь сосредоточено 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских систем, 300 РСЗО. В репортаже военкоры попытались найти перечисленные силы и средства, но сделать этого не удалось, по причине того, что Полторак просто выдумал эти данные.



Бойцы армии ДНР рассказали, что подобного вооружения у них нет и не было, а если бы даже и было, то на Киев они бы не пошли, поскольку прежде всего переживают за мирных людей.



Заявления министерства обороны Украины – тревожный знак. Возможно, это подготовка украинского общества к очередному наступлению на Донбасс, а заодно – оправдание собственных будущих потерь и неудач.

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ВСУ обстреляли за ночь шесть прифронтовых населенных пунктов ДНР

“С 18:00 до полуночи под огнем украинской стороны оказались поселки Трудовские на западе Донецка, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак Ясиноватского района, Саханка и Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР”,

Украинские силовики с вечера обстреляли шесть населенных пунктов на окраинах Донецка, Ясиноватой и на юге Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.— сказано в сообщении.По данным источника, огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм, а также вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия.Согласно информации, с позиций ВСУ было выпущено свыше 60 мин и десятки снарядов из бронемашин и гранатометов.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется

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Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня



Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления поселка городского типа Луганское пять раз подвергся обстрелу район села Калиновка, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

Район села Нижнее Лозовое обстрелян с направления поселка городского типа Мироновский из стрелкового оружия.

По району села Калиново киевские силовики вели огонь с направления села Новозвановка из 82-мм минометов.

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СБУ заявила о задержании экс-начальника комендатуры Луганска

фото: пресс-служба СБУ

СБУ в районе линии соприкосновения задержала жителя Луганской Народной Республики. Мужчина оказывал вооруженное сопротивление правоохранителям в процессе задержания. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook.

По словам сотрудников СБУ, задержанный оказался бывшим начальником штаба военной комендатуры одного из районов Луганска.

“Карьера 25-летнего коменданта началась в 2014 году, когда он принял участие в боевых действиях в районе Станицы Луганской” – говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (“Создание террористической группы или террористической организации”). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.