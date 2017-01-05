Сводки от ополчения Новороссии 05 января 2017
- 10:54 Передовая ДНР. В поисках российской армии и военной техники.
- 10:10 ВСУ обстреляли за ночь шесть прифронтовых населенных пунктов ДНР.
- 09:26 Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня.
- 09:25 СБУ заявила о задержании экс-начальника комендатуры Луганска.
- 05:30 ВСУ начинают скрытую волну мобилизации: На 18 месяцев призовут офицеров запаса, не проходивших военную службу.
- Вчера 22:36 В госпиталь из зоны «АТО» привезли ВСУшников зеленого цвета.
Передовая ДНР. В поисках российской армии и военной техники
Репортаж корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.
Бывший советский офицер Степан Полторак, нынешний министр обороны Украины, имеющий репутацию человека адекватного и даже не кровожадного, не так, как лидер украинских националистов. Тем не менее, он заявил, что на Донбассе против ВСУ воюют 40 тысяч вооруженных людей, из них 5 тысяч – штатные военнослужащие российской армии.
По его информации здесь сосредоточено 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских систем, 300 РСЗО. В репортаже военкоры попытались найти перечисленные силы и средства, но сделать этого не удалось, по причине того, что Полторак просто выдумал эти данные.
Бойцы армии ДНР рассказали, что подобного вооружения у них нет и не было, а если бы даже и было, то на Киев они бы не пошли, поскольку прежде всего переживают за мирных людей.
Заявления министерства обороны Украины – тревожный знак. Возможно, это подготовка украинского общества к очередному наступлению на Донбасс, а заодно – оправдание собственных будущих потерь и неудач.
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ВСУ обстреляли за ночь шесть прифронтовых населенных пунктов ДНР
Украинские силовики с вечера обстреляли шесть населенных пунктов на окраинах Донецка, Ясиноватой и на юге Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.
— сказано в сообщении.
По данным источника, огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм, а также вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия.
Согласно информации, с позиций ВСУ было выпущено свыше 60 мин и десятки снарядов из бронемашин и гранатометов.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
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Новости Донбасса: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня
Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
С направления поселка городского типа Луганское пять раз подвергся обстрелу район села Калиновка, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.
Район села Нижнее Лозовое обстрелян с направления поселка городского типа Мироновский из стрелкового оружия.
По району села Калиново киевские силовики вели огонь с направления села Новозвановка из 82-мм минометов.
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СБУ заявила о задержании экс-начальника комендатуры Луганска
фото: пресс-служба СБУ
СБУ в районе линии соприкосновения задержала жителя Луганской Народной Республики. Мужчина оказывал вооруженное сопротивление правоохранителям в процессе задержания. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook.
По словам сотрудников СБУ, задержанный оказался бывшим начальником штаба военной комендатуры одного из районов Луганска.
“Карьера 25-летнего коменданта началась в 2014 году, когда он принял участие в боевых действиях в районе Станицы Луганской” – говорится в сообщении.
Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (“Создание террористической группы или террористической организации”). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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ВСУ начинают скрытую волну мобилизации: На 18 месяцев призовут офицеров запаса, не проходивших военную службу
Украина начинает скрытую волну мобилизации в ВСУ: главной мишенью станут закончившие военные кафедры, но не проходившие военную службу.
Для комплектования штатных офицерских должностей ВС Украины в 2017 году планируется начало призыва офицеров запаса на военную службу по призыву сроком на 18 месяцев.
Об этом во время совещания с руководящим составом ВСУ сообщил начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Виктор Муженко.
«Нам необходимо систематизировать данные об офицерах запаса, способных проходить военную службу. В частности, это касается людей, которые не служили, но имеют высшее образование и получили воинские звания офицеров запаса.
Ежегодно такие офицерские звания получают 9–10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться», — заявил Муженко.
Также, во время совещания глава генштаба ВСУ подчеркнул, что для качественного комплектования офицерских должностей — как первичных, так и на уровне органов военного управления, должны использоваться все возможности, в частности, принятие офицеров запаса на офицерскую службу по контракту и использования курсов для ускоренной подготовки младших офицеров из числа сержантов, имеющих высшее образование. При этом система по отбору офицерских кадров должна быть направлена на обеспечение, в первую очередь, боевых частей.
«Главным приоритетом кадровой политики Вооруженных Сил Украины в этом году должна стать продолжение процесса профессионализации войска за счет качественного комплектования штатных офицерских должностей», — добавил
Как сообщили в Генеральном штабе, в законодательство уже внесены все необходимые изменения, обеспечивающие проведение призывов офицеров запаса.
В частности на днях Порошенко подписал закон, который гарантирует сохранение места работы, должности и среднего заработка за работниками призванными на военную службу по призыву лиц офицерского состава.
Новая редакция части третьей статьи 119 КЗоТ:
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняется место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц — предпринимателей, в которых они работали на время призыва. Таким работника осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
После издания соответствующего приказа Министра обороны Украины, ожидается, что на военную службу сроком на 18 месяцев, призовут офицеров запаса, которые в свое время закончили военные кафедры при высших учебных заведениях и не проходили военной службы, в возрасте до 43 лет (возрастной ценз может быть еще уточнен).
Статья 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»:
5. Гражданам Украины, которые имеют образовательный степень высшего образования не ниже бакалавра, прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, составили установленные экзамены и аттестованы в офицерский состав, присваивается соответствующее первичное воинское звание офицера запаса. В случае необходимости они по приказу Министра обороны Украины подлежащих призыву для прохождения военной службы лиц офицерского состава.
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В госпиталь из зоны «АТО» привезли ВСУшников зеленого цвета
Раненых ВСУшников везут в медучреждения со всей линии фронта на Донбассе. Волонтеры «АТО» уверяют, что раньше не видели таких странных последствий контузии.
За последние несколько дней в Харьковский военный госпиталь поступило множество солдат оккупационных сил ВСУ. Об этом рассказали волонтеры общества «Сестры милосердия».
«У всех абсолютно разные ранения. Большая часть — это контузии, при чем очень серьезные, так как начали работать из крупных минометов.
Многие ребята из-за контузии даже не могут ходить. Один парень уже как два дня зеленого цвета», — сообщает известный волонтер Ярина Чаговец.
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Женщина добавила, что в новогодние праздники оперировали лишь тех военных, которых запланировали еще до выходных.
По данным украинских активистов, только за 2-е января в Харьковский госпиталь поступило 26 военнослужащих.
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