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Новый фундамент

21:09. 5 января 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:


Обама немало порадовал в своей последнем обращении к нации. Особенно понравились пассажи про "новый фундамент для Америки", успешную борьбу с глобальным неравенством и сокращение контингентов армии США в Ираке и Афганистане.

На деле, при Обаме, глобальное неравенство порождаемое капитализмом, продолжило расти как в самих США, так и в остальном мире. Как это и расписывали классики, богатые в ходе кризиса стали еще богаче, а бедные еще беднее. Стоит напомнить, что именно к жертвам этого расслоения апеллировал Трамп в своей предвыборной кампании, сделав одним из центральных элементов кампании в центральных штатах тезис "Вы и так уже живете хуже некуда, что вам еще терять?"
Рост неравенства, в числе прочего создавал экономические предпосылки для победы Трампа http://colonelcassad.livejournal.com/3150049.html

Обама став в 2008 году президентом США не смог переломить ключевые негативные тенденции сложившиеся при Буше-младшем, связанные как с ростом неравенства, так и с ростом государственного долга. "Успехи" медицинской реформы Обамы, которые он продолжает отстаивать как свое главное общественно-экономическое достижение, настолько выдающиеся, что Трамп пообещал, что отменит эту реформу одним из первых своих указов. Стоит напомнить, что Клинтон тоже в ходе выборов критиковала эту программу.

Не менее забавен пассаж про сокращение войск США в Ираке и Афганистане. Действительно, критикуя Буша-младшего, Маккейна и республиканцев в 2008 году, Обама обещал вывести войска из этих стран, покончив с "порочной политикой банды Чейни". И действительно, Обама попытался это обещание выполнить. Но к чему это привело? В Ираке именно при Обаме произошло резкое усиление радикального политического ислама и возникла почва для создания Исламского государства, к генезису которого приложили руку как администрация Буша, так и администрация Обамы. В Афганистане, после вывода основных контингентов, возникла реальная угроза полной победы Талибана и как уже признал Пентагон, несмотря на то, что война против Талибана идет с 2001 года, победить в ней невозможно. Поэтому в период второго срока Обамы мы увидели ровно обратную картину, тот же самый человек, которые обещал вывести войска из Ирака и Афганистана (и получивший авансом за это премию мира), начал увеличивать войсковые контингенты в этих странах, для борьбы с ИГИЛ и Талибаном, когда речь зашла уже о переброске в регион целых бригад. То есть, результат получился прямо противоположный заявленным целям.

Самая же прелесть всей этой розовой иллюзии Обамы заключается в том, что новая администрация собирается отменить большую часть "достижений Обамы", которые рассматриваются как помехи для вывода США из кризиса и разогнать ставленников Обамы из Пентагона и разведслужб (реформа которых уже анонсирована). Обама достаточно горд, чтобы не унизить себя еще больше, подвергая сомнению победу Трампа, но никак не препятствует возне заправил ЦРУ и АНБ, которые раскручивают тему "российских хакеров", которые подыграли Трампу. Ибо если признать, что Россия оказала решающее влияние на исход выборов в США, то получается, что полностью обанкротились не только американские спецслужбы это допустившие, но и сам Обама, который довел страну до такого состояния, что другая страна может манипулировать результатами выборов в единственной сверхдержаве. Поэтому Обама делает хорошую мину при плохой игре и пытается уйти с высоко поднятой головой, но его высокопарные слова плохо согласуются с той реальностью, которая возникла в результате его правления.

Конечно, он не довел ситуацию до популярного в 2008 году мема "Давай Обамка, разваливай Америку!". США при нем как были, так и остались единственной сверхдержавой, продолжая оказывать огромное влияние во всем мире. Но он не смог остановить процессы связанные с ослаблением этого влияния в различных регионах мира. Начались они не при Обаме, а еще при Буше-младшем. Обама должен был эти процессы купировать и устранить помехи американской гегемонии (в том числе путем новой волны "цветных революций"). Но у него не получилось. США публично пытались рассказывать о том, что они по-прежнему призваны вести человечество, но с каждым годом им верили все меньше. Проблема ведь не только в экономике и проблемах в ВС США. За последние годы в значительной мере оказался поколеблен миф о всемогуществе неолиберализма, американская мечта пожухла, а мессианские претензии США вызывают все больше раздражения даже среди их младших союзников и вассалов.

Если говорить о 5 стадиях принятия неизбежного, то при Буше-младшем, мы видели отрицание реальности связанной с ослаблением США путем агрессивных войн и государственных переворотов. При Обаме, мы наблюдали своеобразный бессильный гнев, когда мировой гегемон ругал Россию, Китай, ближневосточных автократов, Северную Корею и т.д. и т.п. и пытался их так или иначе "наказать", но сделать ничего с ними не смог (единственое светлое пятно для США в долгосрочной перспективе – удачная смена режимов в Южной Америке). Трамп, это стадия торга, где "фундаментом Обамы" будут торговать, чтобы продлить американскую гегемонию путем стратегических договоров с региональным державами и блоками, разделив неподъемное бремя ответственности в рамках новой внешнеполитической нормальности, где однополярный мир на наших глазах уходит в прошлое. Безотносительно того, какую позицию Трамп займет по отношению к России и Китаю, наследие Обамы для него непрофильный актив, от которого постараются избавится в рамках нового курса. Генеральные цели США в целом не изменятся – как и ранее, американцы будут стремиться удержать мировую гегемонию (от посягательств Китая, РФ и различных региональных лидеров), просто теперь они это будут делать более прагматично и не отрываясь от реальности, как это частенько делал Обама. Вот это и будет закладкой нового фундамента, который и определит новое место США в современном нам мире. А от того, как Трамп распорядится имеющимися возможностями будет зависеть – останутся ли США единственной сверхдержавой или же путь к реальной многополярности будет продолжен.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гегемонизм, империализм, капитализм, Китай, клинтон, обама, Россия, США, Трамп
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