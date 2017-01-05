Неизвестный Дегтярев

Источник: Энциклопедия оружия

«На участок, который мы обороняли, фашисты двинули 20 танков. Мы пустили в ход противотанковые ружья и подбили 8 машин, истребили 50 солдат и офицеров. Враг уже больше не пытался прорваться. Сколько таких эпизодов в наших боевых буднях! Большое спасибо вам, Василий Алексеевич, за бронебойку!» Так от имени однополчан писал в Ковров Дегтяреву фронтовик капитан Криквин. Немало подобных писем получил в ту суровую пору Василий Алексеевич. И до конца жизни он считал их самой дорогой наградой, на какую может рассчитывать конструктор-оружейник.

Яркие страницы в историю отечественного стрелкового оружия вписал Герой Социалистического труда, четырежды лауреат Государственных премий, доктор технических наук, генерал-майор инженерно-технической службы Василий Алексеевич Дегтярев (1880 – 1949 гг.) С оружием Дегтярева наши воины прошли всю Великую Отечественную. После войны оружие конструкции Дегтярева широко использовалось практически во всех горячих точках планеты, начиная от Гиндукуша и заканчивая джунглями Сальвадора и Колумбии. Да и сегодня крупнокалиберные пулеметы Дегтярева ДШКМ, смонтированные на некоторых образцах бронетехники, состоят на вооружении Российской армии.

Родился Дегтярев в семье потомственного тульского оружейника. Трудовую жизнь начал учеником на тульском оружейном заводе. Работал в оружейной мастерской при Офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. А в начале 1918 года возглавил опытную мастерскую (позже КБ-2) ковровского оружейного завода.

Первым вкладом Дегтярева в перевооружение Красной Армии новым автоматическим оружием стало создание им ручного пулемета. В 1924 году он предложил ГАУ свой опытный образец. 7,62-мм ручной пулемет Дегтярева был значительно легче, удобнее в обращении, а главное, проще по конструкции, чем недавно принятый ручной пулемет «максим – токарев», что позволяло быстро наладить его производство. В декабре 1927 года его усовершенствованный вариант испытала особая комиссия Реввоенсовета. Оружие показало хорошие результаты. В том же месяце его принимают на вооружение РККА под обозначением «7,62-мм ручной пулемет сист. Дегтярева, пехотный (ДП)». Автоматика пулемета работала по принципу отдачи пороховых газов из канала ствола, запирание осуществлялось разведением в стороны боевых личинок. Эта конструктивная особенность стала впоследствии фирменной визитной карточкой, воплощенной практически во всех пулеметах Дегтярева.

Благодаря простому устройству, надежности действия, меткости стрельбы и высокой маневренности, ДП с честью служил советскому солдату более двадцати лет, являясь основным автоматическим оружием огневой поддержки пехоты во взводном звене. Только за 4 года войны оружейники передали фронту немногим более 660 тысяч ДП, внесших свой немалый вклад в разгром врага.

Дегтярев со своими помощниками много работал над модернизацией и усовершенствованием ДП. В 1936 году появляется модернизированный ДПМ-36, разработанный по типу чехословацкого ручного пулемета ZB-26. К его характерным особенностям относились: секторный магазин на 30 патронов, крепившийся сверху ствольной коробки, возвратно-боевая пружина, перенесенная в приклад, быстросменный ствол, а также два типа легких универсальных треножных станков конструкции И. Безрукова и И. Колесникова, позволявших превратить ДП и ДПМ-36 в станковый или зенитный пулемет. В том же году появляется ещё один образец десантного ручного пулемета Дегтярева, отличавшийся от предыдущей модели запиранием одной боевой личинкой, рукояткой перезаряжания, выполненной в виде подствольного цевья, а также возможностью крепления клинкового штыка. Для проведения десантных операций к этому пулемету Дегтярев сконструировал легкий универсальный треножный станок очень простой конструкции с массой 7,5 кг. Впоследствии этот станок был приспособлен и под штатный ДП.

Наиболее перспективной разработкой предвоенных лет стал ручной пулемет Дегтярева обр. 1939 г. (ДП-39). В этом образце Дегтярев постарался полностью воплотить в жизнь идею унификации различных типов стрелкового оружия. В его конструкции достаточно органично сочетались многие элементы как ручного пулемета ДП, так и станкового ДС-39. Пулемет ДП-39 помимо специальных сошек, существенно повлиявших на улучшение стабилизации оружия при ведении огня и тем самым повысивших меткость стрельбы, обладал также универсальным треножным станком, рассчитанным на ведение наземной и зенитной стрельбы. В таком виде ДП-39 с ленточным питанием превращался в легкий станковый пулемет и мог использоваться в качестве дополнительного огневого средства в звене отделение – взвод для поддержки в бою основного автоматического оружия пехоты – станковых пулеметов ДС-39. Это оружие обещало стать очень перспективным образцом, с ним связывали многие надежды и военные, и производственники. Тем не менее неудачи, постигшие с самого начала ДС-39, обусловленные его конструктивными и производственными недостатками, не позволили в предвоенные годы выйти ДП-39 из стадии заводских испытаний.

В 1943—1944 гг. в дегтяревском КБ создают ряд усовершенствованных моделей ДП, в которых для повышения живучести оружия возвратно-боевую пружину переносят в заднюю часть ствольной коробки, упрочняют детали затвора. Усовершенствуется спусковой механизм, с целью улучшения устойчивости оружия во время стрельбы введена пистолетная рукоятка и изменена форма приклада, упрочнена и сделана несъемной сошка. После проведенных испытаний улучшенные варианты пулеметов Дегтярева по решению ГКО 14.10.1944 г. принимают на вооружение Красной Армии под обозначением «7,62-мм ручной пулемет Дегтярева, модернизированный (ДПМ)».

На базе своего ручного пулемета Дегтярев создал целое семейство специального автоматического оружия. Он успешно решил задачу создания авиационного турельного пулемета. Оружие, сконструированное с учетом его эксплуатации в ограниченных внутренних объемах самолета, имело свои особенности: для уменьшения его массы и габаритов был демонтирован кожух; в передней части ствольной коробки устанавливалась планшайба, служившая для крепления пулемета на турели; введены новые прицельные приспособления, состоявшие из кольцевого прицела и флюгер-мушки; снизу на ствольной коробке крепился мешок гильзоулавливателя. В 1928 г. пулемет под обозначением ДА поступил на вооружение советской военной авиации.

Этот пулемет послужил основой и для создания Дегтяревым танкового пулемета. На нем установили выдвижной приклад, изменили конструкцию прицела. Мушка располагалась в окне шаровой установки, которая состояла из шарового гнезда, смонтированного в броневом листе танка, и шарового яблока, фиксирующего зажимом сам пулемет. Подобная система обеспечивала высокую огневую маневренность пулемета, его надежное крепление. При необходимости шаровая установка допускала быстрое отделение пулемета. В комплект к нему также входили съемные сошки, предназначавшиеся для использования ДТ в качестве ручного в случае ведения стрельбы из него вне боевой машины.

С принятием в 1929 г. на вооружение Красной Армии 7,62-мм танкового пулемета Дегтяревым было завершено создание комплекса унифицированного оружия: пехотного, авиационного и танкового пулеметов.

В конце 1942 г. КБ Дегтярева представило на испытания счетверенную установку «шквального огня», состоящую из пулеметов ДТ. Она предназначалась для ведения плотного настильного огня по фронту стрелковых подразделений и могла монтироваться как на кавалерийской тачанке, так и на универсальном колесно-треножном станке сист. Колесникова от пулемета ДШК обр. 1938 г. Однако станок для подобной установки из-за низкой кучности боя и сбиваемости наводки забраковали, а вариант счетверенной установки на тачанке также отклонили из-за неудобства ведения огня с ходу и по воздушным целям.

Великую Отечественную войну пехота Красной Армии закончила, имея на вооружении современные ручные и танковые пулеметы, не только не уступавшие аналогичным зарубежным системам, но по некоторым показателям и превосходившие их.

Наряду с созданием ручного пулемета Дегтярев приложил много творческих усилий для конструирования станкового пулемета. Многолетняя работа ковровских конструкторов увенчалась успехом в сентябре 1939 г., когда их оружие было принято на вооружение РККА под наименованием «7,62-мм станковый пулемет сист. Дегтярева обр. 1939 г. (ДС-39)». Новым пулеметом планировалось заменить в войсках станковый пулемет «максим» обр. 1910 г. Однако эксплуатация ДС в войсках выявила ряд его конструктивных недостатков. Предпринятые попытки устранить обнаруженные дефекты ДС-39 убедительно доказали, что без коренной переделки самой конструкции не удастся добиться обнадеживающих результатов. Пулемет ДС-39 после многолетней доводки так и не был готов для масштабного производства и только безоговорочная поддержка Дегтярева Сталиным помогла принять на вооружение в общем-то ещё сырой, не доработанный до конца образец. Причем вера Сталина в талант старого оружейника и ставка только на него одного крайне отрицательно сказалась и на самом процессе конструирования оружия, поскольку опытные образцы, предложенные не столь известными конструкторами, практически не брались в расчет.

В 1942 г. появляются ещё несколько образцов станкового пулемета Дегтярева, отличавшихся от своего прототипа значительными изменениями, внесенными в ударно-спусковой механизм и механизм удаления стреляных гильз. Подверглась упрощению и автоматика оружия, возвратно-боевую пружину вновь перенесли в затыльник ствольной коробки. Питание оружия производилось из металлической звеньевой ленты.

В 1942 г. был объявлен конкурс на разработку новой конструкции станкового пулемета взамен «максима» обр. 1910 г. Из многочисленных образцов для заключительных полигонных испытаний было отобрано два: пулемет Дегтярева обр. 1943 г. и пулемет ГВГ, созданный П. Горюновым при помощи М. Горюнова и В. Воронкова. Победителем из труднейшей борьбы со своим учителем вышел Горюнов. 14 мая 1943 года на совещании у Сталина решался вопрос об окончательном выборе образца нового станкового пулемета. Сталин не скрывал свой выбор в пользу Дегтярева. Нарком вооружения Д. Устинов настаивал на принятии пулемета Горюнова. Тогда Верховный Главнокомандующий прямо спросил глубоко уважаемого им старого оружейника: «А что думаете по этому поводу вы, товарищ Дегтярев? Какой пулемет считаете нужным принять на вооружение – ваш или конструктора Горюнова?» Василий Алексеевич честно ответил: «Пулемет Горюнова лучше, товарищ Сталин, да и промышленность освоит его быстрее». Судьба нового пулемета была решена.

В октябре 1943 г. 7,62-мм станковые пулеметы сист. Горюнова обр. 1943 г. (СГ-43) стали поступать в действующую армию. Войска наконец получили долгожданный простой, надежный и относительно легкий станковый пулемет, сыгравший свою положительную роль в обеспечении наступательных боевых действий советских войск во второй половине Великой Отечественной войны.

Наряду с созданием пулеметов под патрон нормального винтовочного калибра Василий Алексеевич Дегтярев длительное время занимался и проектированием крупнокалиберных пулеметов.

В 1930 году, после создания специального 12,7-мм крупнокалиберного патрона, конструктор представил в Артком два варианта крупнокалиберных пулеметов, у одного из которых питание осуществлялось из очень громоздкого и тяжелого однорядного дискового магазина по типу ДП, а второй имел приемник под питание из матерчатой ленты с металлическими захватами для патрона.

В феврале следующего года Дегтярев приступил к разработке новой системы оружия. В основу его конструкции положена простая и полностью отработанная к тому времени схема ручного пулемета ДП, уже освоенного в массовом производстве. Пулемет имел высокий по тем временам темп стрельбы – 450 выстр/мин, что обеспечивала ленточная система питания Шпагина, а также введение буферного устройства в затыльнике пулемета. Уменьшение влияния отдачи и улучшение меткости стрельбы достигалось мощным дульным тормозом, установленным на стволе, и амортизатором отката – на станке. Пулемет монтировался на универсальном колесно-треножном станке конструкции И. Колесникова, допускавшем ведение стрельбы по наземным и воздушным целям.

В 1933 году наконец-то было завершено создание целой гаммы патронов калибра 12,7-мм с бронебойными и бронебойно-зажигательными пулями, обладавшими высокой мощностью действия и бронепробиваемостью. В том же году Ковровский завод приступил к малосерийному выпуску 12,7-мм крупнокалиберного пулемета под индексом ДК-32. Однако в производстве они находились только до конца 1935 года. Это было время исканий, когда конструкция оружия все время модернизировалась. Усовершенствованию подвергались в основном система питания и станок.

В 1933 году конструкторы ПКБ предложили военным ещё один крупнокалиберный пулемет, созданный в отличие от ДК по схеме станкового пулемета ДС-33 под патрон и металлическую рассыпную патронную ленту пулемета ШВАК. В последующие несколько лет постоянно вносились изменения в отдельные детали и узлы пулемета, получившего название ДШК (Дегтярев-Шпагин крупнокалиберный). Инженер И. Лещинский предложил для ДШК универсальный колесно-треножный станок-лафет, а также передок к нему. Для его конструкции характерно использование ходов автомобильного типа, что значительно повысило маневренные качества пулемета.

Весной 1938 года модернизированный пулемет ДШК успешно выдержал все полигонные испытания и был признан лучшим по простоте устройства, безотказности работы и экономичности. Наряду с высокими служебно-эксплуатационными качествами ДШК обладал и сравнительно высокой эффективностью стрельбы, благодаря чему пробивал 15-мм броневой лист на дальностях до 500 м. Пулемет показал и хорошие боевые возможности в борьбе с воздушным противником на высотах до 1500 м, для чего оружие снабжалось специальными зенитными кольцевыми прицелами. В феврале 1939 года ДШК принимают на вооружение Красной Армии под обозначением «12,7-мм станковый пулемет обр.1938 г.»

В том же 1939 году Лещинский спроектировал ещё одну универсальную колесно-треножную установку под ДШК. Она отличалась тем, что в боевом положении колесный ход снимался и пулемет устанавливался на универсальном лафете станочного типа, позволявшем производить круговой обстрел. Наводка – нераздельная, осуществляемая одним наводчиком, спуск – ножной. Лафет на местности горизонтировался тремя домкратами, являвшимися точками опоры при стрельбе. На верхнем станке устанавливался автоматический зенитный прицел.

Уже в ходе войны в конструкцию ДШК внесли усовершенствования, направленные на повышение живучести подвижных частей автоматики и безотказности её работы в затрудненных условиях. Приемник Шпагина и нерассыпную металлическую ленту заменили новым приемником горизонтального типа с двусторонней подачей рассыпной металлической ленты. Это позволило использовать ДШК в комплесных счетверенных зенитных пулеметных установках УЛ-12,7 и спаривать его с танковой пушкой в новых тяжелых танках ИС-4. В модернизированном пулемете упрочили крепление ствола в ствольной коробке. Новая модель стала легче, упростилось его обслуживание. В феврале 1945 года с конвейера сошли первые 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы «Дегтярев-Шпагин крупнокалиберный модернизированный» (ДШКМ), официально принятые на вооружение Советской Армии уже после окончания войны.

Одной из наиболее удачных конструкций, созданных Дегтяревым, является пистолет-пулемет ППД. В 1932 году Василий Алексеевич представил образец, автоматика которого работала по принципу отдачи свободного затвора. В целом его конструкция повторяла германский пистолет-пулемет Шмайссер МР.28.II, но ряд доработок и усовершенствований значительно улучшили боевые и эксплуатационные качества оружия по сравнению с прототипом. Ударно-спусковой механизм позволял вести одиночный и автоматический огонь. Ударный механизм ударникового типа. Питание осуществлялось из двухрядного секторного магазина емкостью 25 патронов. Прицел секторный, рассчитан на стрельбу до 500 м. Новый ППД оказался достаточно простым и надежным, обладая хорошей живучестью. По боевым характеристикам и техническому уровню он не уступал аналогичным зарубежным образцам. В 1935 году оружие было принято на вооружение Красной Армии под обозначением «7,62-мм пистолет-пулемет сист. Дегтярева обр. 1934 г.» (ППД-34).

Дегтярев постоянно работал над усовершенствованием ППД. Внесенные изменения сделали оружие более простым и дешевым в производстве. Барабанный магазин получил приемник взамен горловины. Новая геометрическая форма магазина привела к тому, что цевье ложи состояло из двух частей, а затворная коробка имела передний и задний (с защелкой) упоры магазина. Модернизированный образец под обозначением «7,62-мм пистолет-пулемет сист.Дегтярева обр. 1940 г.» (ППД-40) приняли на вооружение 21 февраля 1940 года.

Одной из самых славных страниц в деятельности Дегтярева является создание в тяжелейшие первые месяцы Великой Отечественной войны противотанкового ружья. Уже в начале июля 1941 года Сталин поставил задачу создания в течение одного месяца эффективного, простого и дешевого образца противотанкового ружья под 14,5-мм патрон. В КБ-2 по указанию Дегтярева в бригаду конструкторов вошли Н.Бугров, С.Крекин, А.Дементьев и Г.Гаранин. Уже через 22 дня после начала проектирования опытные образцы их ПТР вышли на полигонные испытания. 29 августа 1941 года 14,5-мм противотанковое ружье сист. Дегтярева (ПТРД) принято на вооружение Красной Армии. Ружье обладало большой мощностью огня, благодаря чему была достигнута высокая бронепробиваемость. Большая начальная скорость пули в сочетании с ее значительным весом обеспечили оружию хорошую настильность и меткость стрельбы по быстродвижущимся целям. По своим боевым и эксплуатационным качествам ПТРД в то время превосходило практически все подобные иностранные системы. Оно оказалось достаточно мощным противотанковым средством, позволявшим советским пехотинцам успешно бороться с легкими и средними танками противника. Бронебойные пули поражали броню толщиной 40 мм на дистанциях 100 м, 35-мм броню на дистанциях 300 м. Кроме того, это оружие успешно использовалось для стрельбы по огневым точкам, автотранспорту и низко летящим самолетам.

Бронебойщики в неравных поединках сожгли не одну тысячу немецких танков, САУ и БТР. Особо важную роль ПТРД сыграли в самый тяжелый начальный период войны. Но и на заключительном этапе Великой Отечественной Красная Армия продолжала применять надежные противотанковые ружья, правда во все меньших количествах.

В мае сорок пятого отгремели победные залпы. Оружие, созданное Дегтяревым, успешно выдержало боевые испытания на фронтах Великой Отечественной войны. «Мы работаем не ради наживы, как изобретатели за рубежом. Нами движет святое чувство служения Отчизне, своему народу…», – писал, оглядывая пройденный путь, талантливый конструктор Василий Алексеевич Дегтярев.

Сергей Монетчиков

Фото из архива автора

Братишка 04-02

Источник: nstarikov.ru