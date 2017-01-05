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На Керченском мосту установили половину свай

20:14. 5 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


На Керченском мосту установили половину свай

Ровно половину свайных работ выполнили строители моста через Керченский пролив. Они установили более трёх с половиной тысяч свай, общая длина которых превышает 150 километров. На сваи, в свою очередь, укладываются опоры будущей переправы — сейчас их уже 210, передает канал "Россия 24". ПОГРУЖЕНО 50% ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА СВАЙ МОСТА В КРЫМ. Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста выполнены на 50 процентов. На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. «Экватором» стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки (обсадной трубы) – 40 мм.





http://trainfanat.livejournal.com/261494.html – цинк

Плюс:

1. Керченский мост: Итоги 2016-го года – https://www.youtube.com/watch?v=M36HncB6jP8
2. Тупые байки про Керченский мост. Яблоки в опасности – http://trainfanat.livejournal.com/261683.html
3. Керченский мост: Ход строительства. Январь 2017 – http://kerch-most.ru/xod-rabot-yanvar-2017-foto-video-obnovlyaetsya.html
4. Что было сделано для строительства моста в 2016-м году – https://russian.rt.com/russia/article/346835-stroika-veka-krym-most
5. Вахтовые вакансии на строительство Керченского моста – http://sever-vakhta.ru/e/71-stroitelstvo-kerchenskogo-mosta-zp-55-000-120-00.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, керченский мост, керчь, крым, транспорт
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