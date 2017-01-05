10 самых мощных армий в мире

Какая армия самая сильная в мире? Обычно принято отвечать — американская. Оно и понятно: самый большой военный бюджет, высокая численность военного персонала, обилие техники.

А вторая по силе армия? Тут уже начинают задумываться. Российская? Пожалуй, вооружена отлично, солдат — прилично, боевой опыт — огромный. Но ведь зато у Китая — необъятный мобилизационный потенциал, громадная численность войск, техника тоже на уровне.

Ладно, а что дальше? Какая армия может быть названа третьей, пятой, десятой?

Вот на этот вопрос и постарался ответить любопытный веб-ресурс WONDERLIST. Он как раз и развлекается тем, что сравнивает всяческие величины — от военной силы до самых впечатляющих ЛЕГО-моделей или самых сложных в изучении языков.

Давайте ознакомимся с построенным на этом ресурсе рейтингом самых сильных армий мира. По заверениям авторов, исследовались 68 стран по многим критериям — трудовые ресурсы, территория, которую нужно оборонять, логистика, ресурсы, в том числе людские, финансы и география.

Из этих показателей составляется индекс мощи, обратный показателю огневой мощи. В общем, чем он меньше, тем держава мощнее с военной точки зрения. Не очень понятно, как это, но, как говорится, внушает.

Что ж, давайте посмотрим. Возможно, в этом обзоре найдётся почва для размышлений.

10. Бразилия

Индекс мощи: 0,6912

Оборонный бюджет: $31 576 000 000

Активного военного персонала: 371 199

Трудовых ресурсов: 104 700 000

Всего авиации: 822

Всего флота: 106

9. Италия

Индекс мощи: 0.6838

Оборонный бюджет: $31 946 000 000

Активного военного персонала: 293 202

Трудовых ресурсов: 25 080 000

Всего авиации: 770

Всего флота: 179

8. Южная Корея

Индекс мощи: 0.6547

Оборонный бюджет: $28 280 000 000

Активного военного персонала: 653 000

Трудовых ресурсов: 25 100 000

Всего авиации: 871

Всего флота: 190

7. Германия

Индекс мощи: 0.6491

Оборонный Бюджет: $43 478 000 000

Активного военного персонала: 148 996

Трудовых ресурсов: 43 620 000

Всего авиации: 925

Всего флота: 67

6. Франция

Индекс мощи: 0.6163

Оборонный бюджет: $58 244 000 000

Активного военного персонала: 362 485

Трудовых ресурсов: 29 610 000

Всего авиации: 544

Всего флота: 180

5. Великобритания

Индекс мощи: 0.5185

Оборонный бюджет: $57 875 170 000

Активного военного персонала: 224 500

Трудовых ресурсов: 31 720 000

Всего авиации:1 412

Всего флота: 77

4. Индия

Индекс мощи: 0.4346

Оборонный бюджет: $44 282 000 000

Активного военного персонала: 1 325 000

Трудовых ресурсов: 487 600 000

Всего авиации: 1 962

Всего флота: 170

3. Китай

Индекс мощи: 0.3351

Оборонный бюджет: $129 272 000 000

Активного военного персонала: 2 285 000

Трудовых ресурсов: 795 500 000

Всего авиации: 5 048

Всего флота: 972

2. Россия

Индекс мощи: 0.2618

Оборонный бюджет: $64 000 000 000

Активного военного персонала: 1 200 000

Трудовых ресурсов: 75 330 000

Всего авиации: 4 498

Всего флота: 224

1. США

Индекс мощи: 0.2475

Оборонный бюджет: $689 591 000 000

Активного военного персонала: 1 477 896

Трудовых ресурсов: 153 600 000

Всего авиации: 15 293

Всего флота: 290.

Ядерный потенциал не входит в этот расчет. Как пояснили авторы рейтинга, «включение такого оружия будет противоречить цели такого сравнения».

Что и понятно: один русский «Сармат» — и вся мощь американской армии превращается в труху…

Тем более, что по интегральному «индексу мощи», то есть «индексу огневой мощи» Россия практически догнала США.

Царьград