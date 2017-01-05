10 самых мощных армий в мире
Какая армия самая сильная в мире? Обычно принято отвечать — американская. Оно и понятно: самый большой военный бюджет, высокая численность военного персонала, обилие техники.
А вторая по силе армия? Тут уже начинают задумываться. Российская? Пожалуй, вооружена отлично, солдат — прилично, боевой опыт — огромный. Но ведь зато у Китая — необъятный мобилизационный потенциал, громадная численность войск, техника тоже на уровне.
Ладно, а что дальше? Какая армия может быть названа третьей, пятой, десятой?
Вот на этот вопрос и постарался ответить любопытный веб-ресурс WONDERLIST. Он как раз и развлекается тем, что сравнивает всяческие величины — от военной силы до самых впечатляющих ЛЕГО-моделей или самых сложных в изучении языков.
Давайте ознакомимся с построенным на этом ресурсе рейтингом самых сильных армий мира. По заверениям авторов, исследовались 68 стран по многим критериям — трудовые ресурсы, территория, которую нужно оборонять, логистика, ресурсы, в том числе людские, финансы и география.
Из этих показателей составляется индекс мощи, обратный показателю огневой мощи. В общем, чем он меньше, тем держава мощнее с военной точки зрения. Не очень понятно, как это, но, как говорится, внушает.
Что ж, давайте посмотрим. Возможно, в этом обзоре найдётся почва для размышлений.
10. Бразилия
Индекс мощи: 0,6912
Оборонный бюджет: $31 576 000 000
Активного военного персонала: 371 199
Трудовых ресурсов: 104 700 000
Всего авиации: 822
Всего флота: 106
9. Италия
Индекс мощи: 0.6838
Оборонный бюджет: $31 946 000 000
Активного военного персонала: 293 202
Трудовых ресурсов: 25 080 000
Всего авиации: 770
Всего флота: 179
8. Южная Корея
Индекс мощи: 0.6547
Оборонный бюджет: $28 280 000 000
Активного военного персонала: 653 000
Трудовых ресурсов: 25 100 000
Всего авиации: 871
Всего флота: 190
7. Германия
Индекс мощи: 0.6491
Оборонный Бюджет: $43 478 000 000
Активного военного персонала: 148 996
Трудовых ресурсов: 43 620 000
Всего авиации: 925
Всего флота: 67
6. Франция
Индекс мощи: 0.6163
Оборонный бюджет: $58 244 000 000
Активного военного персонала: 362 485
Трудовых ресурсов: 29 610 000
Всего авиации: 544
Всего флота: 180
5. Великобритания
Индекс мощи: 0.5185
Оборонный бюджет: $57 875 170 000
Активного военного персонала: 224 500
Трудовых ресурсов: 31 720 000
Всего авиации:1 412
Всего флота: 77
4. Индия
Индекс мощи: 0.4346
Оборонный бюджет: $44 282 000 000
Активного военного персонала: 1 325 000
Трудовых ресурсов: 487 600 000
Всего авиации: 1 962
Всего флота: 170
3. Китай
Индекс мощи: 0.3351
Оборонный бюджет: $129 272 000 000
Активного военного персонала: 2 285 000
Трудовых ресурсов: 795 500 000
Всего авиации: 5 048
Всего флота: 972
2. Россия
Индекс мощи: 0.2618
Оборонный бюджет: $64 000 000 000
Активного военного персонала: 1 200 000
Трудовых ресурсов: 75 330 000
Всего авиации: 4 498
Всего флота: 224
1. США
Индекс мощи: 0.2475
Оборонный бюджет: $689 591 000 000
Активного военного персонала: 1 477 896
Трудовых ресурсов: 153 600 000
Всего авиации: 15 293
Всего флота: 290.
Ядерный потенциал не входит в этот расчет. Как пояснили авторы рейтинга, «включение такого оружия будет противоречить цели такого сравнения».
Что и понятно: один русский «Сармат» — и вся мощь американской армии превращается в труху…
Тем более, что по интегральному «индексу мощи», то есть «индексу огневой мощи» Россия практически догнала США.
Источник: rusvesna.su