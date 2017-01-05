007. Очевидные признаки паразитарных поражений

Г.Малахов. Жизнь без паразитов - 2010

Эта книга рассказывает о том, что такое паразиты и как самостоятельно противостоять им.

Вирусы, бактерии, грибки имеются у каждого человека.

Кроме физических, существуют и энергетические паразиты, заявляющие о своем присутствии ощущением потери сил, нарушения энергетики.

Автор предлагает действенные практические методы очищения организма от физических и энергетических паразитов.

Как выбрать стратегию и тактику жизни, чтобы свести к минимуму вредное воздействие паразитов на наш организм и на нашу судьбу — об этом вы узнаете из книги.

Эта книга о том, как человек может самостоятельно противостоять самым различным паразитам.



Вопрос о борьбе с паразитами, с одной стороны, прост — применяй соответствующие противопаразитарные средства, рецепты и живи здоровой жизнью, но если посмотреть на эту проблему под другим углом зрения, то все окажется гораздо сложнее.



Паразиты — вирусы, бактерии, грибки, глисты и прочее — имеются у каждого человека, ведь человек живет в мире, в котором одна жизнь существует за счет другой.



Человек живет своей жизнью, а паразит (вирус, микроб, грибок, глист в организме человека) — своей.



Между организмом хозяина паразита и самим паразитом существуют особые отношения. Хозяин нужен паразиту для того, чтобы жить.



А паразит нужен хозяину для того, чтобы поддерживать его иммунитет (защитные силы организма) на достаточно высоком уровне.



Оказывается, это нормальное, естественное состояние жизни.



Неестественным оно становится лишь тогда, когда равновесие между иммунитетом и паразитами нарушается.



В этом случае возникает болезнь от паразитов. И если организму своевременно не помочь, то он может погибнуть.



И вот здесь мы сталкиваемся с тремя понятиями — необходимым кругом знаний, иммунитетом (защитными силами организма) и паразитами.

Стадии развития болезней от паразитов в организме человека

1-я стадия. Бескультурье и незнание. Именно эта стадия создает все предпосылки для ведения такого образа жизни, который максимально быстро ослабляет защитные силы организма, создает внутри организма свалку разного рода экотоксинов и шлаков.

2-я стадия. Внедрение паразитов в ослабленный и зашлакованный организм. Скрытый период.

3-я стадия. В основе любого заболевания лежит воспаление. Если исключить химическое и механическое повреждение организма, то на первое место выходит паразитарное повреждение, которое и вызывает воспаление. Острый период.

4-я стадия. Включение защитных сил организма. Трата жизненной энергии на сдерживание воспаления. А так как паразиты никуда не деваются, а восполняются порочным образом жизни их хозяина, то болезнь переходит в хроническую форму. Как только сдерживающий болезнь баланс нарушается, возникает обострение.

Эта стадия более или менее быстро истощает потенциал жизненной силы человека, ведет к преждевременному старению и сильно сокращает жизнь, насыщая ее хроническими заболеваниями.

Отсюда профилактические мероприятия по очищению организма от шлаков и паразитов разных уровней должны проводиться регулярно в течение всей жизни.

Знайте, что, по данным Госкомстата России (данные 1993…1997 гг.), только в нашей стране от инфаркта ежегодно умирают около 700 тысяч человек, от раковых заболеваний - 250 тысяч.

Итого ежегодно разнообразные паразиты собирают "урожай" - около миллиона человеческих жизней! Если вы не хотите попасть в их число, очищайтесь, очищайтесь вместе со своими близкими.

<...>Цель паразита - скрыть свое существование.

Он живет незамеченным, потому что если он будет замечен, то, несомненно, будут приняты какие-то меры к его удалению.

Паразиты очень умные существа. Конечно, их ум - не того порядка, что ум человеческий.

Но они умны в своей способности к выживанию и размножению, что, конечно, является главной целью любого земного организма...

Самый быстрый способ проникновения личинок паразитов в наш организм - это зараженные продукты питания: плохо вымытые фрукты и овощи, недожаренное и недоваренное мясо.

Существует еще один путь паразитического заражения - от наших домашних животных.

В организме большинства животных живет несколько видов паразитов, и их яйца часто попадают в окружающую среду через испражнения животного. От испражнений они переходят в шерсть животного, и человек может заразиться, когда он гладит, обнимает или целует своего любимца или даже через воздух. Это особенно опасно для маленьких детей, которые любят своих животных, а так-же для беременных женщин или больных, чья иммунная система уже ослаблена.

Грязный толстый кишечник представляет идеальную среду для размножения самых разных паразитов.

Паразиты получают самое лучшее питание.

Они потребляют все самое питательное из меню своего хозяина, оставляя ему лишь крохи.

У многих людей, ведущих здоровый образ жизни и правильно питающихся, не наблюдается значительных улучшений состояния здоровья из-за наличия у них паразитов.

Оздоровление организма с помощью питания, упражнений, закаливающих процедур без предварительного очищения организма от грязи и паразитов дает гораздо меньший эффект.

Некоторые специалисты утверждают, что паразиты являются главной причиной тучности, поскольку они лишают организм необходимых питательных веществ, оставляя ему только пустые калории. Организм начинает требовать все больше пищи, поскольку ему не хватает витаминов и минералов.

Диагностика наличия паразитов

Определить зараженность паразитами, можно по внешнему виду человека, по ненормальным признакам работы его организма.

По внешнему виду человека - разные угри, прыщи, себорея, грубость кожных покровов, веснушки, разные пятна, ранние морщины на лице, ранняя плешивость, папилломы, трещины на пятках, отслоение и ломка ногтей - можно определить, что желудочно-кишечный тракт его заражен.

Это могут быть простые или кошачьи лямблии, трихомонады или другие простейшие, а скорее их букет.

Простейшая инфекция выводит из строя саморегуляцию и иммунную защиту организма.

Проявляется инфекция также частыми ОРЗ, ангинами, хроническими тонзиллитами, воспалением придаточных пазух, синуситом, полипами, а также храпом во сне.

Признаки поражения у женщин: бели, воспаление яичников, болезненные месячные с кровотечением, упадком сил, нарушением сроков менструального цикла (сдвиги), затем последовательно развиваются фиброма, миома, фиброзно-кистозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек.

Признаки наличия паразитов у мужчин - простатит, импотенция и далее аденома, цистит, песок и камни в почках, в мочевом пузыре.

От инфекции может быть нарушена психика в третьем поколении. Поколение, идущее на смену инфицированным родителям, умирает на 10-15 лет раньше.

Запоры. Глисты, благодаря своей форме и большим размерам, могут механически закрывать некоторые протоки, просвет кишок. Обильная глистовая инфекция может закрыть общие желчные и кишечные протоки, что приводит к редким и затрудненным испражнениям.

Понос. Ряд паразитов, особенно протозойные, производят гормоноподобные вещества, ведущие к потере натрия и хлоридов, что, в свою очередь, приводит к частым водянистым испражнениям. Таким образом, понос при паразитической инфекции является функцией паразита, а не попыткой организма избавиться от присутствующей в нем инфекции или неправильного питания.

Газы и вздутие. Ряд паразитов проживает в верхней тонкой кишке, где вызванное ими воспаление приводит к вздутию и газам. Проблема может усугубляться при потреблении трудноперевариваемых продуктов типа фасоли или сырых фруктов и овощей. Постоянное вздутие брюшных органов часто является признаком присутствия тайных паразитов. Эти гастрокишечные симптомы могут проявляться с переменной силой в течение долгих месяцев и даже лет, если не выгнать паразитов из организма.

Гастрокишечный синдром. Паразиты могут раздражать и вызвать воспаление стенок кишечника, что ведет к целому ряду гастрокишечных симптомов и незначительному усвоению жизненно необходимых питательных и особенно жировых веществ. Такое малое усвоение питательных веществ ведет к твердому калу и избытку жира в кале.

Боли в суставах и мышцах. Известно, что паразиты могут перемещаться по организму человека с целью оседания в наиболее удобных для их жизни местах, например в суставной жидкости и в мышцах. Когда это происходит, человек испытывает боли, которые часто считают следствием артрита. Боли и воспаления суставов и мышц являются также результатом травмирования тканей, причиненного некоторыми паразитами либо иммунной реакцией организма на их присутствие.

Аллергия. Паразиты могут раздражать, а иногда даже и пробивать оболочку кишок, что повышает риск проникновения в них крупных непереваренных молекул. Это может активизировать иммунный отклик организма в виде производства повышенных доз эосинофилов - одного из типов защитных клеток организма. Эосинофилы могут способствовать воспалению тканей организма, что приводит к аллергической реакции. Паразиты вызывают также повышенное производство организмом иммуноглобулина Е.

Проблемная кожа. Кишечные паразиты могут вызывать крапивницу, сыпи, экзему и другие кожные реакции аллергического характера. Язвы кожи, опухоли и болячки, папилломы и дерматиты могут быть результатом присутствия простейших микроорганизмов.

Анемия. Некоторые виды кишечных глистов присасываются к слизистой оболочке кишок и высасывают питательные вещества у хозяина. Находясь в организме в большом количестве, они могут вызвать достаточно большую потерю крови, что приводит к недостатку железа (анемии). Анемию вызывает трихомонада и другие микропаразиты, которые питаются клетками крови.

Трихомонада может питаться сперматозоидами, что вызывает импотенцию. Заглатывает она их подобно красным кровяным тельцам.

Гранулемы. Гранулемы - это опухолеобразные массы, обволакивающие разрушенные яйца паразитов. Чаще всего они образуются на стенках толстой и прямой кишки, но могут образовываться также в легких, печени, брюшной полости и матке.

Нервозность. Отходы обмена веществ и токсические вещества паразитов могут раздражать центральную нервную систему. Беспокойство и нервозность часто являются результатом систематического заражения паразитами. Многие люди утверждают, что по окончании процесса очищения они стали гораздо уравновешеннее и терпимее.

Нарушения сна. Частые пробуждения среди ночи, особенно между 2 и 3 часами ночи, тоже могут являться результатом попыток организма избавиться от токсических веществ через печень. Биоритмологически эти часы ночи управляются печенью. Нарушения сна могут быть спровоцированы также ночным выходом некоторых паразитов через задний проход, что приводит к неприятным болезненным ощущениям и зуду. Одна из причин геморроя - развитие паразитов (остриц) под слизистой оболочкой прямой кишки.

Скрежетание зубами. Бруксизм - ненормальное скрежетание зубами, сжатие зубов и трение ими часто сопровождает паразитические инфекции. Эти симптомы особенно заметны у спящих детей. Бруксизм может быть откликом нервной системы на инородный раздражитель.

Хроническая усталость. Симптомы хронической усталости включают в себя слабость, жалобы на гриппоподобные симптомы, апатию, депрессию, потерю концентрации внимания и плохую память. Эти физические, умственные и эмоциональные симптомы могут быть вызваны паразитами, которые создают анемию, интоксикацию, недостаток питательных веществ в организме из-за плохого всасывания белков, углеводов, жиров и особенно витаминов А и В12.

Иммунные нарушения. Паразиты ослабляют иммунную систему, понижая выделение иммуноглобулина А. Их присутствие постоянно стимулирует реакцию системы и со временем может ослабить этот жизненно важный иммунный механизм, открывая путь проникновению в организм бактериальных и вирусных инфекций. В число ярких признаков присутствия паразитов в организме могут входить также следующие нарушения: увеличение веса, чрезмерный голод, потеря веса, плохой привкус во рту и запах изо рта, астма, диабет, эпилепсия, прыщи, мигрени и даже самые частые причины смерти: сердечные заболевания и рак.

Например, профессор Хильда Кларк в своей книге "Лекарство от всех раков" утверждает, что многие раковые заболевания вызваны паразитом фасциолопсис Буски. "Если пациента избавить от этих паразитов, то и опухоли тоже исчезнут".

Онкология. Как нам стало теперь известно, разнообразные виды онкологических заболеваний - это "дело рук" всевозможных паразитов - от грибков, трихомонад до глистов.

В целом важно понять следующее: если вы заболели - чистите организм и избавляйтесь от паразитов.

Далее пересмотрите и измените образ жизни, иначе заболеете вновь.

По книге Г.Малахова "Жизнь без паразитов" - 2010

Признаки паразитов в человеке

Думаете вас это не касается?



Когда Вы видите эти ужасающие кадры, Вы, наверное, говорите: "Нет, у меня этого точно нет! Я мою руки перед едой и у меня нет домашних животных! Как это чудовище может оказаться во мне?"



Вы думаете, что не стоит волноваться о таких вещах, так как не живете в странах третьего мира, но Вы сильно ошибаетесь.



По статистике 9 человек из 10 заражен паразитами.



Даже в самых богатых странах Европы гельминтозами, болезнями, вызванными паразитическими червями- гельминтами(глистами), поражен каждый третий житель.



Взрослые и дети, мужчины и женщины, богатые и бедные, не застрахованы от заражения паразитами. Эпидемиологам хорошо известно, что большая часть людей является носителями тех или иных паразитов, от солитёров, которые могут быть больше 10 метров, до мельчайших организмов, видимых только под микроскопом.



Последние медицинские исследования установили, что в организмах 95% взрослых людей живет, по меньшей мере, от 1 до 5 видов паразитов.



В человеческом организме могут обитать более 300 видов паразитов и вопреки широко распространенному мнению, что паразиты живут только в толстой кишке, их можно обнаружить в любой части нашего организма: в желудке, легких, сердце,мышцах, суставах, печени, пищеводе,крови, коже, в мозге и даже в глазах.



Основные признаки присутствия паразитов в организме человека:



Плохая кожа;



Отслоение и ломкость ногтей;



Запоры;



Понос;



Газы и вздутия;



Боли в желудке;



Плохой аппетит;



Боли в суставах и мышцах;



Аллергии;



Опухоли (Гранулемы);



Проблемы с весом, ожирение;



Нервозность;



Нарушение сна;



Скрежетание зубами во сне;



Хроническая усталость;



Частые простуды.

Паразиты. Битва за тело

По данным Всемирной организации здравоохранения, две трети населения Земли заражены паразитами! Глисты, аскариды, острицы, лямблии…



Даже слова вызывают брезгливость и отвращение. Однако по непреложному закону природы раз уж они существуют, значит, это для чего-то нужно. Вот только для чего? Что не дает паразитам съесть нас заживо? И почему человеку лучше "подружиться" с паразитами, нежели пытаться с ними бороться…



Авторы фильма пытаются узнать это, проведя необычный эксперимент: студент медицинской академии проглотит капсулу с яйцом паразитического червя.



Режиссер: Элла Тухарели

Дэвид Айк: С 1969 года любой вид рака излечим

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002. Основные признаки зашлакованности организма

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007. Очевидные признаки паразитарных поражений.pdf

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