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Зачем английская разведка убила Григория Распутина

09:55. 4 января 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:

Есть некоторые темы, по которым сложно сказать что-то новое. Всё изучено, всё понятно, белых пятен нет. Таково, к примеру, убийство Григория Распутина. Английский агент Освальд Райнер убил его выстрелом в упор, в лоб. Вслед за теми, кто только ранил Распутина – Феликсом Юсуповым и депутатом Пуришкевичем.

Среди своего архива я нашёл одну из записей эфира на радио «КП», которую в своё время не выкладывал на своем канале. Новогодние праздники самое время исправить это досадное недоразумение (эфир от 29.12.2014).

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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