Системы добычи с обрушением руды и провалы
21:13. 4 января 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Еще одна технология, которая совсем недавно начала активно применяться при разработки рудных тел. Технология менее затратная чем карьеры, но требующая больше времени на подготовку. В конце статьи посмотрим к чему она приводит и предлагаю после прочтения, просмотра каждому по-думать и сделать свои выводы.
И в очередной раз благодарность wakeuphuman за интересные мысли наводки на материал.
Подробная информация про эту технологию.
Что бы сразу понять что это за технология, предлагаю посмотреть эти два коротких видеоролика:
Технология добычи более подробно:
Как видно, это очень сложная в плане подготовки к добычи технология, требующая большой точности, расчетов.
Системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород широко применяют в практике разработки рудных месторождений. Эти системы обычно применяют как самостоятельные при выемке отдельных рудных тел или как вспомогательные при выемке целиков и потолочин, оставленных при других системах разработки.
Освоение системы этажного принудительного обрушения было начато в Криворожском бассейне еще до 1941 г., после 1945 г. эта система была широко применена на руднике им. Дзержинского и на других рудниках Криворожского бассейна, а также на ряде рудников при добыче руд цветных металлов. Вариант системы подэтажного обрушения с отбойкой руды веерообразными комплектами глубоких шпуров или скважин — «закрытый веер» широко применяется на шахтах Криворожского бассейна.
Можно по этой теме по-гуглить: Block Caving Mining Method, будет много материала на английском
Т.е. понятно, что рудное тело под собственным весом обсыпается и эту щебенку извлекают из штолен и перерабатывают: либо на обогатительную фабрику (которая тоже может быть под землей), либо пустую породу (если встречается) – сразу в отвал
А вот что от этого происходит после такой подземной добычи на поверхности:
Провалы от этой технологии через подземное обрушение рудного тела
Это фотографии провалов, которые В глубине штолен относятся именно к этому типу добычи. И попробуйте сделать сравнение с теми провалами, которые будут представлены ниже
Это все провалы именно от применения этой технологии
Туимский провал. Хакасия. Этот провал произошел хоть и не по этой технологии, но это именно провал, произошедший после обрушения в пустые забои.
Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1954 году[1] подземного рудника недалеко от посёлка Туим (Хакасия). Изначально отрабатывались вольфрамовые руды (Киялых-Узеньское месторождение), позже были выявлены медно-молибденовые руды. Месторождение отрабатывалось подземным способом. В результате взрывных работ кровля рудника проседала и позже обрушилась, образовав техногенную депрессию. Руду вывозили вагонетками наружу, а затем отправляли на обогатительную фабрику, расположенную на окраине поселка Туим. Вырабатывали вольфрам, медь, молибден.
Вот эти штольни
Подборка фактов по другим провалам, которые могут быть не карстовыми (от промывания известковых пород водой), а от подземной добычи (в прошлом, а может и сейчас тайком от людей некими подземными цивилизациями):
21 февраля 2016. Небольшой провал на поле к северу от Quanah, Техас, США.
24 марта 2016, Китай. Провал грунта диаметром 5 метров на частной ферме по разведению рыбы в городском округе Гуйпин на юге Китая поглотил более 25 тонн рыбы . Уровень воды в пруду начал стремительно снижаться ночью с 4.00 до 09.00. Местные жители предполагают, что всему виной раскопки в местном карьере, несколько карстовых воронок появлялись и ранее.
2 августа 2016, Ипсуич, Австралия, заполненная водой 8-метровая воронка образовалась во дворе дома.
Место неизвестно
17 сентября 2016, Тампа, США. Внезапно возникший провал грунта на территории завода.
2016, карстовый провал в Кунгурском районе Пермского края. Небольшая верхняя дырка всего в 5 метров диаметром затем грушевидно расширяется и уходит вглубь на 17 метров (высота 6-этажного дома). Максимальная ширина провала 40 метров.
1974г. В Венесуэле был открыт ранее неизвестный провал на плато Сарисаринама (Sarisarinama). Вначале “дыру” заметили с самолета…
Если раньше планету изрыли, причем различными способами (во том числе и по технологии подземного обрушении руд), то еще сотни и тысячи лет под землей будут происходить обвалы разной степени массивности, формируя подземные толчки, которые люди будут принимать за землетрясения. А землетрясения существуют в несейсмических районах, например на восточном побережье Сев.Америки. Крепеж сводов там стальной, шпуры и тросы. Со временем ржавчина их сожрет и понеслась.
Источник по провалам
Еще один возможный фактор, присутствующий при такой подземной добычи – это курумники в тех местах, территориях, где их даже не должно быть.
Курумники
Патомский кратер. До сих пор нет однозначного заключения специалистов на счет образования этого курумника
Черная сопка. Красноярск
Порода – диабаз
Мне рассказывали, что в МГУ на геологическом факультете есть кафедра, которая изучает курумники. Но информации нет в открытых и публичных источниках ни о ней, ни об итогах ее работы.
Одно из самых странных мест с холмами, состоящими из курумника: Елюю черкечех
Долина смерти является мифической аномальной зоной, расположенной на территории Якутии вблизи реки Вилюй.
Это могут быть не разрушенные горы, а локальные отвалы от подземной добычи руды. И это настолько фантастично выглядит для наших геологов, что они, наверное, гонят эту мысль по-дальше от себя. А это самая очевидная версия.
Подробнее – тайна вилюйских холмов
Как видно, тема располагает к размышлению и поднимает тему подземных жителей (прошлого или настоящего), которые разрабатывали земные недра (или делают это до сих пор). И есть даже упоминания про встречу с такими подземными жителями. Вот один из примеров (я проверял, такая угольная шахта около города Цзиси существует).
И в очередной раз благодарность wakeuphuman за интересные мысли наводки на материал.
Подробная информация про эту технологию.
Что бы сразу понять что это за технология, предлагаю посмотреть эти два коротких видеоролика:
Технология добычи более подробно:
Как видно, это очень сложная в плане подготовки к добычи технология, требующая большой точности, расчетов.
Системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород широко применяют в практике разработки рудных месторождений. Эти системы обычно применяют как самостоятельные при выемке отдельных рудных тел или как вспомогательные при выемке целиков и потолочин, оставленных при других системах разработки.
Освоение системы этажного принудительного обрушения было начато в Криворожском бассейне еще до 1941 г., после 1945 г. эта система была широко применена на руднике им. Дзержинского и на других рудниках Криворожского бассейна, а также на ряде рудников при добыче руд цветных металлов. Вариант системы подэтажного обрушения с отбойкой руды веерообразными комплектами глубоких шпуров или скважин — «закрытый веер» широко применяется на шахтах Криворожского бассейна.
Можно по этой теме по-гуглить: Block Caving Mining Method, будет много материала на английском
Т.е. понятно, что рудное тело под собственным весом обсыпается и эту щебенку извлекают из штолен и перерабатывают: либо на обогатительную фабрику (которая тоже может быть под землей), либо пустую породу (если встречается) – сразу в отвал
А вот что от этого происходит после такой подземной добычи на поверхности:
Провалы от этой технологии через подземное обрушение рудного тела
Это фотографии провалов, которые В глубине штолен относятся именно к этому типу добычи. И попробуйте сделать сравнение с теми провалами, которые будут представлены ниже
Это все провалы именно от применения этой технологии
Туимский провал. Хакасия. Этот провал произошел хоть и не по этой технологии, но это именно провал, произошедший после обрушения в пустые забои.
Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1954 году[1] подземного рудника недалеко от посёлка Туим (Хакасия). Изначально отрабатывались вольфрамовые руды (Киялых-Узеньское месторождение), позже были выявлены медно-молибденовые руды. Месторождение отрабатывалось подземным способом. В результате взрывных работ кровля рудника проседала и позже обрушилась, образовав техногенную депрессию. Руду вывозили вагонетками наружу, а затем отправляли на обогатительную фабрику, расположенную на окраине поселка Туим. Вырабатывали вольфрам, медь, молибден.
Вот эти штольни
Подборка фактов по другим провалам, которые могут быть не карстовыми (от промывания известковых пород водой), а от подземной добычи (в прошлом, а может и сейчас тайком от людей некими подземными цивилизациями):
21 февраля 2016. Небольшой провал на поле к северу от Quanah, Техас, США.
24 марта 2016, Китай. Провал грунта диаметром 5 метров на частной ферме по разведению рыбы в городском округе Гуйпин на юге Китая поглотил более 25 тонн рыбы . Уровень воды в пруду начал стремительно снижаться ночью с 4.00 до 09.00. Местные жители предполагают, что всему виной раскопки в местном карьере, несколько карстовых воронок появлялись и ранее.
2 августа 2016, Ипсуич, Австралия, заполненная водой 8-метровая воронка образовалась во дворе дома.
Место неизвестно
17 сентября 2016, Тампа, США. Внезапно возникший провал грунта на территории завода.
2016, карстовый провал в Кунгурском районе Пермского края. Небольшая верхняя дырка всего в 5 метров диаметром затем грушевидно расширяется и уходит вглубь на 17 метров (высота 6-этажного дома). Максимальная ширина провала 40 метров.
1974г. В Венесуэле был открыт ранее неизвестный провал на плато Сарисаринама (Sarisarinama). Вначале “дыру” заметили с самолета…
Если раньше планету изрыли, причем различными способами (во том числе и по технологии подземного обрушении руд), то еще сотни и тысячи лет под землей будут происходить обвалы разной степени массивности, формируя подземные толчки, которые люди будут принимать за землетрясения. А землетрясения существуют в несейсмических районах, например на восточном побережье Сев.Америки. Крепеж сводов там стальной, шпуры и тросы. Со временем ржавчина их сожрет и понеслась.
Источник по провалам
Еще один возможный фактор, присутствующий при такой подземной добычи – это курумники в тех местах, территориях, где их даже не должно быть.
Курумники
Патомский кратер. До сих пор нет однозначного заключения специалистов на счет образования этого курумника
Черная сопка. Красноярск
Порода – диабаз
Мне рассказывали, что в МГУ на геологическом факультете есть кафедра, которая изучает курумники. Но информации нет в открытых и публичных источниках ни о ней, ни об итогах ее работы.
Одно из самых странных мест с холмами, состоящими из курумника: Елюю черкечех
Долина смерти является мифической аномальной зоной, расположенной на территории Якутии вблизи реки Вилюй.
Это могут быть не разрушенные горы, а локальные отвалы от подземной добычи руды. И это настолько фантастично выглядит для наших геологов, что они, наверное, гонят эту мысль по-дальше от себя. А это самая очевидная версия.
Подробнее – тайна вилюйских холмов
Как видно, тема располагает к размышлению и поднимает тему подземных жителей (прошлого или настоящего), которые разрабатывали земные недра (или делают это до сих пор). И есть даже упоминания про встречу с такими подземными жителями. Вот один из примеров (я проверял, такая угольная шахта около города Цзиси существует).
Источник: sibved.livejournal.com