Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 января 2017

Боевая работа авиации ТАВКР «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии





Впервые в истории российского Военно-морского флота в боевых действиях принимает участие авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».



Размещенные на авианосце истребители Су-33, состоящие на вооружении с 1998 года, являются самыми дальнобойными и мощными в мире палубными истребителями. Они способны развивать скорость, в два раза превышающую скорость звука, и предназначены для нанесения ударов по воздушным, морским и наземным целям.



Источник: Министерство обороны РФ

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Ал-Джунди Ваддах: Борьба НАТО с ИГИЛ не принесла результатов





Съемка военных корреспондентов News Front.



Директор Российско-Арабского Центра культурного и делового сотрудничества Ал-Джунди Ваддах дал эксклюзивное интервью News Front.

«Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) не была создана в Сирии. Ее создали на территории Ирака, который контролировали американцы», — сказал Ал-Джунди Ваддах.

«Поэтому борьба НАТО с ИГИЛ не принесла результатов», — добавил он.

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Армия Сирии провела операции против террористов в провинции Хомс

Бойцы сирийской армии и отряды народного ополчения атаковали оплоты террористов к северу от города Хомс (165 км от Дамаска).

Об это пишет ТАСС со ссылкой на Al Watan.

Артиллерия правительственных сил нанесла удары по скоплениям боевиков из экстремистской группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) в населенных пунктах Эль-Махатта и Джавалек.

По ее информации, среди ликвидированных террористов — восемь полевых командиров «Ан-Нусры».

Боестолкновения с бандформированиями, на которые не распространяется действие режима прекращения огня, имели место к северо-западу от Хомса в местности Эль-Хоула. Артиллерия сирийской армии вела там огонь по укрепленным районам «Ан-Нусры» и ее союзников в Эт-Тейбе, Кфар-Лаха, Толедо, Кармус и Марьямин.

«Противник понес потери убитыми и ранеными, уничтожены его огневые позиции и военно- транспортные средства», — сообщила Al Watan.

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Убийца российского посла в Турции собирал данные о нем около двух месяцев

Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший посла РФ в Турции вечером 19 декабря 2016 года в Анкаре, собирал информацию о нем еще с октября.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.

По его сведениям, эксперты изучили данные компьютера бывшего соседа по комнате Алтынташа и выяснили, что в октябре пользователь неоднократно искал в интернете сведения об Андрее Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

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Новости мира: В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Власти Турции продлили режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкий парламент принял решение о целесообразности продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно вступит в силу 19 января этого года.

В конце июля правительство Турции опубликовало постановление «О мерах, принимаемых в рамках режима чрезвычайного положения», в котором рассказало о деталях данного режима. Он был введен в связи с попыткой вооруженного переворота в стране.

В ночь на 16 июля в Турции произошел государственный переворот. На улицы многих городов вышла военная техника. Президент страны Эрдоган и правительство объявили о попытке антиконституционного вооруженного переворота. Со своей стороны военные объявили, что действуют во имя интересов народа, а Эрдоган «предал Родину».

Военные захватили несколько вертолетов, перекрыли мосты через Босфор, ввели танки в Стамбул, заняли студии телеканалов TRT и CNN Turk, объявили о захвате власти, нанесли несколько авиаударов по стратегическим целям.

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ЦРУ: Русские в Сирии использовали «тактику выжженной земли»

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан рассказал о «недопустимом поведении» российских вооруженных сил в зоне сирийского военного конфликта. По его словам, используемая Москвой «тактика выжженной земли» привела к тысячам жертв в Сирии, чего никогда бы не допустили США. Подобными неоднозначными высказываниями глава ЦРУ поделился во вторник, 3 января, в интервью PBS News Hour. По мнению Бреннана, ЦРУ и в целом разведывательное сообщество США «всегда чувствовали», что президент России Владимир Путин «очень напористый и агрессивный». Подтверждение этому — его поведение в Крыму, на Украине и в Сирии, где он имеет обыкновение «поиграть мышцами». Во всех этих горячих точках Путин «играет по своим собственным правилам». При этом, по словам Бреннана, российский президент отказывается следовать тем правилам, которые США используют в зоне вооруженных военных конфликтов на территориях других стран. Соединенные Штаты никогда не стали бы использовать «тактику выжженной земли», жертвами которой становятся тысячи и тысячи невинных жертв, уверен глава ЦРУ. А именно так, по его мнению, сейчас действует Москва на территории Сирийской Арабской Республики. Читайте также: В США перенесли спецбрифинг по «российским хакерским атакам» Напомним, ранее международная коалиция во главе с США признала, что в результате нанесенных силами коалиции артиллерийских и авиаударов погибли не менее 188 мирных граждан. При этом в штабе коалиции признали достоверной информацию лишь пяти докладов о жертвах среди гражданского населения, заявив, что не имеют технической возможности подтвердить жертвы, упоминающиеся в остальных 13 докладах, еще три документа вызывают сомнения и решение по ним не принято. Между тем представитель международной правозащитной организации Amnesty International Нил Сэммондс заявил о том, что официальные данные министерства обороны США о жертвах среди мирного населения занижены как минимум в десять раз. Озвученные Пентагоном числа — это только лишь 5–10% от реального количества жертв, уверен правозащитник.

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СМИ: Боевик ИГИЛ планирует теракты на Балканах

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство»* пробрался из Сирии на территорию Европы вместе с 400 террористами. Об этом сообщили в итальянских спецслужбах.

Отряд боевиков возглавляет албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, известный как Абу Абдулла аль-Косова.

Предположительно, среди нынешних целей его атак – сербские православные церкви и государственные организации в «Косово», сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Сражение под Дамаском: Армия и ВКС РФ штурмуют позиции банд и вынуждают их сдать все районы на границе с Кунейтрой (ВИДЕО, КАРТА)

Новые сражения разворачиваются в Сирии: Армия штурмует районы под Дамаском и вынуждает боевиков покинуть границу с Кунейтрой. В последние дни ряд жарких сражений завязались в провинции Дамаск. Сирийская Армия сорвала наступление группировки «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте под Дамаском в понедельник, заставив бандитов покинуть часть ранее захваченных объектов (см. карту №1). Во главе со 105-й бригадой Республиканской гвардии армейцы взяли под контроль базу батальона ПВО вблизи стратегически важного города Хазрама, заставив боевиков «Армии Ислама» бросить свои позиции. Вслед за этим правительственные войска освободили от бандитов несколько сельхозугодий, расположенных к северу от Хазрамы. Своим быстрым продвижением солдаты САА вызвали панику в рядах «Джейш аль-Ислам». Интересно, что войска смогли практически полностью избежать потерь благодаря тесному взаимодействию с ВКС России. Сирийские военные оперативно передавали координаты позиций врага российским коллегам для нанесения точечных ударов. Если «Джейш аль-Ислам» и «Файлак Аль-Рахман» не смогут переломить ситуацию в Восточной Гуте в ближайшее время, то 2017 год может стать для них годом позорного изгнания из своей «альма-матер» — региона, в котором они были созданы, который захватили и удерживали более 4-х лет, передает агентство AMN. САА штурмует район Вади-Барада под Дамаском Во вторник армейцы продолжили начатую в выходные штурмовую операцию вблизи селения Вади-Барада в провинции Дамаск, атаковав позиции террористов «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»*) у н.п. Айн-аль-Фиджа (см. карту №2). В долине Вади-Барада расположены водные источники, снабжающие водой сирийскую столицу. Бойцы САА и ливанской «Хезболлы» утром начали штурм оборонительных позиций «Фронта ан-Нусра» к северу от деревни, но боевики смогли отразить нападение. Российская военная авиация оказывает большую поддержку наступающим силам на этом направлении. Вслед за этим Сирийские военные и их союзники перегруппировались и продолжили наступление на передний край обороны «нусровцев», задействовав в этот раз большее количество бойцов и артиллерии. Атака армейцев в первую очередь имеет цель заставить террористов в районе Вади-Барада сдать этот район, что даст возможность восстановить снабжение питьевой воды 5 000 000 жителей Дамаска и его пригородов. По информации губернатора провинции Дамаск Аля Ибрагима, войска в ближайшие часы должны взять под контроль водоканал, питающий Дамаск. После чего там должны быть проведены ремонтные работы для налаживания прерванного боевиками водоснабжения столицы Сирии. Армия возвращает под контроль границу между Дамаском и Кунейтрой Во вторник Вооруженные силы САР вернули контроль практически над всей административной границей между провинциями Дамаск и Кунейтра, после того как террористы «умеренной оппозиции» пошли на соглашение с правительством и согласились сдать еще три поселка (см. карты №3 и 4). Населенные пункты Бейт-Сабр, Кафр-Хор и Бейт-Тима в ближайшие дни перейдут под контроль сирийских силовиков, а оккупировавшие их банды джихадистов будут выведены в провинцию Идлиб. Есть информация, что 135 боевиков и члены их семей уже собираются в Сасе, чтобы эвакуироваться из столичной провинции Дамаск в центр сосредоточения банд — Идлиб. Теперь на стыке провинций Дамаск и Кунейтра боевики еще удерживают лишь 3 селения — Бейт-Джинн, Аз-Закия и Канакер, при этом сообщается, что переговоры об их сдаче правительству уже в разгаре. После полного освобождения юго-западных районов мухафазы Дамаск 42-я бригада 4-й механизированной дивизии САА получит возможность начать зачистку от бандформирований районов в провинции Кунейтра. Читайте также: Как истребляют ИГИЛ: кадры авиаударов ВКС РФ и атак Армии Сирии под Пальмирой (+ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная на территории РФ террористическая организация. Нажимайте на карты для увеличения изображения.

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Трогательные кадры: Российские военные привезли подарки в Алеппо, а дети Сирии поздравили Россию с Новым годом (ВИДЕО)

Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) привезли новогодние подарки детям Алеппо. Об этом видеорепортаж «Русской Весны». Военнослужащие Вооруженных сил России доставили новогодние подарки школьникам в Алеппо. Различные сладости, школьные принадлежности, тетради и книжки — сотни подарочных наборов были вручены учащимся одной из алеппских школ, где дети изучают русский язык. Мальчики и девочки были рады получить подарки, пообщаться с военными и сфотографироваться с ними. В свою очередь, маленькие сирийцы поблагодарили и поздравили всю Россию с Новым годом. Кроме того, офицеры Центра примирения поздравили и детей, лежащих в больницах недавно освобожденного от боевиков мегаполиса. Читайте также: «Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — фоторепортаж Русской Весны (ФОТО)

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