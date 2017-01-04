Папы разные важны, или рождественский переполох в Ватикане

23 декабря 2016 года на Мальте произошел самый гротескный теракт, захват самолета A320 , якобы двумя сторонниками давно убиенного Муаммара Каддафи. Аэропорт Мальты отменил все рейсы. Освобожденные пассажиры сообщили, что видели у захватчиков гранаты, но так и не поняли какими были требования. Сын Муамара Каддафи Сейф Аль-Ислам, тем временем заявил, что не имеет к ним никакого отношения. Инцидент был полностью исчерпан в течение 4х часов с момента первого сообщения. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат с самого начала, находившийся в самой гуще событий заявил, что угонщики захваченного ливийского самолёта сдались и взяты под стражу.

Казалось бы причем здесь Ватикан? Следите за руками.

5 декабря, прелат Opus Dei, Монс. Хавьер Эчеваррия, епископ, был госпитализирован в Римский Campus Bio-Medico по причине легочной инфекции. Для борьбы с инфекцией Монс. Эчеваррия принимал антибиотик. Клиническая картина усложнилась в последние часы, спровоцировав дыхательную недостаточность, приведшую к смерти 12 декабря.

6 декабря Альбрехт фон Боселагер добровольно покинул пост Великого Госпитальера, однако позже выяснил, что Ватикан не требовал его отставки, и пожаловался понтифику. Масла в огонь подлила позиция кардинала Бёрка: Франциск назначил его своим представителем при ордене в 2014 году после того, как снял с поста в Верховном трибунале апостольской сигнатуры (высшем суде католической церкви). Рэймонд Лео Бёрк известен как консерватор и резкий критик папы.Основной целью этого перемещения было удалить ортодоксального корифея канонического права из активной церковной жизни. Это было не «продвижение», а именно «отстранение».

22 декабря Совет рыцарей Мальтийского Ордена под управлением великого магистра Мэтью Фэстинга, при участии кардинала Бёрка, отстранил от должности Великого Канцлера ордена.

23 декабря (предположительно) Папа Бергольо немедленно учредил ватиканскую комиссию из пяти человек, чтобы расследовать, насколько корректно совет Ордена поступил, отстранив Боселагера. Фронда со стороны уволенного Канцлера была поддержана лево-прогрессистским крылом Ордена, пользующимся благосклонностью Франциска, который и решил учредить расследование. В комиссию вошли бывший Постоянный наблюдатель Ватикана при учреждениях ООН в Женеве архиепископ Сильвано Мария Томази, бывший ректор Папского Григорианского университета иезуит о. Джанфранко Гирлянда и трое членов Мальтийского ордена.

24 декабря, в ответ орден выпустил заявление, в котором отмечается, что все кадровые перестановки «являются актами внутреннего государственного управления суверенного Мальтийского ордена, и Ватикан не имеет права в них вмешиваться». Его представители также заявили, что решение о расследовании — следствие недопонимания, и направили понтифику письмо с разъяснениями.

Справочно, Мальтийский орден (Суверенный Военный Орден Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты) – Рыцарский религиозный орден римско-католической церкви. Великий магистр ордена несет службу в качестве папского вице-короля, а Римская Католическая Церковь дарует ему сан Кардинала. Магистр олицетворяет в себе всю духовную власть ордена, в то время как канцлер – это светская власть, включая дипломатию, финансы, и специальные операции.

Налицо факт, противоборства закулисных фракций, и наличие тайного хозяина у одной из фракций внутри Мальтийского ордена. Очевидно, что легенда обвинения в распространении презервативов, сколько-то там лет назад придумана специально, для предотвращения широкого обсуждения, а театральная шумиха с угоном самолета, всего лишь информационное прикрытие. Так или иначе, скрыть разрушение религиозной иерархии не удалось.

Мальтийский орден, представляющий собой государственное образование со своей Конституцией, является одним из наиболее влиятельных католических орденов, тесно связанным с крупнейшими масонскими ложами и имеющий свои ответвления в различных сферах: торговле, политике, банковском секторе, спецслужбах, армии, образовании и т.д. Многие рыцари Мальтийского ордена являются членами Совета по международным отношениям и других наднациональных теневых организаций и поддерживают силы, активно работающие на новый мировой порядок и ориентирующиеся на Ватикан.

Стоит привести выдержку из списка высокопоставленных членов Мальтийского ордена, составленного специалистом по истории католических орденов и тайных обществ Эриком Самуэльсоном на основании официальных данных: Сильвио Берлускони, Тони Блэр, Майкл Блумберг, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Джэб Буш, Прескотт Буш-младший, Уильям Кэйси, Билл Клинтон, Руди Джулиани, Генри Киссинджер, Руперт Мёрдок, Рональд Рейган, Дэвид Рокфеллер, Рик Санторум, Роберт Зелик и еще немало имен, не столь известных широкому кругу, но не менее влиятельных.

К этому будет неплохо добавить и выписку из списка масонов 33 (высшей) ступени: Тони Блэр, Джимми Картер, Ричард Чейни, Боб Доул, Альберт Гор, Генри Киссинджер, Бенджамин Нетаньяху, Колин Пауэлл, Рональд Рейган, Йозеф Ратцингер, Джеймс Ротшильд, Герхард Шредер.

Перечислим основных персонажей конфликта:

Прелат ордена Опус Деи, епископ Хавьер Эчеваррия Великий Магистр Мальтийского ордена Мэтью Фэстинг Великий Канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Боселагер Кардинал Рэймонд Лео Бёрк Папа Римский Франциск (Хорхе Бергольо)

Действующим членом комитета 300 до сих пор является единственный, отказавшийся от власти по своей воли, понтифик Бенедикт XVI, Йозеф Ратцингер. По-мимо него есть еще один персонаж, также отмеченный в списке комитета 300, это Адольфо Николас, верховный генерал ордена Иезуитов, также добровольно отказавшийся от пожизненного титула в октябре 2016г. Запомним эти непогрешимые лица.

В докладе от 19 декабря 2016 года, независимый журналист Бенджамин Фулфорд охарактеризовал епископа Эчеваррию, как одного из высокопоставленных членов сионо-фашистской мафии, ответственного за военные преступления в Сирии, и по всему миру. Прелат Опуса Деи, так же являлся одним из действующих членов комитета 300, по состоянию на сентябрь 2016 года.

Симптомы смерти, епископа Эчеваррии однозначно вызваны дыхательными проблемами. Череда смертей, связанных с дыханием у высокопоставленных политиков и др. бесполезных для человечества, знаменитостей, в результате обеднения частот трития, воспринимаемых мозгом, вследствие очередного этапа ужесточения энерго-информационного жизнесопровождения, началась со смерти Бориса Березовского, последними жертвами перестройки стали Юрий Лужков, Хиллари Клинтон, королева Елизавета II, которые пока не афишируются. Однако заявления о тяжелой форме пневмонии уже сделаны. Лекарства от этого недуга нет.

Стоит однако отметить, что официальная версия смерти прелата, и сообщение журналиста, являются двумя гранями правды. Система управления устраняет любого кто мешает проистечению системных процессов планетарного преображения. В данном случае деятельность епископа по смещению новоизбранного президента, чье избрание очевидно происходило в ипостаси системного процесса, по разрушению уложенной конструкции паразитического бытия, привело к закономерной ликвидации препятствия. Которая выразилась в несовместимости памяти легких объекта с несущей частотой вдыхаемой тритиевой смеси газов. А мог бы и последовать примеру Йозефа Ратцингера и Альфонсо Николас, и отказаться от власти по хорошему.

Великий магистр Мальтийского ордена – Мэтью Фэстинг, однако же примечателен совершенно по другому поводу. Глубокой связи с династией Романовых. Цитата с официального сайта Императорского дома Романовых: “Разумеется, сотрудничество Российского Императорского Дома и Мальтийского Ордена не исчерпывается церемониальными знаками взаимного уважения и признания заслуг. Еще в кризисные 1990-е гг. благодаря содействию Мальтийского Ордена Великой Княгиней Марией Владимировной и Великой Княгиней Леонидой Георгиевной была оказана благотворительная помощь медицинским учреждениям в России. В настоящее время соработничество на ниве милосердия между Домом Романовых и Мальтийским Орденом продолжает развиваться.”

Это Ротшильдовский проект по восстановлению европейских монархий к состоянию перед первой мировой войной, в частности на Российский престол планировалось возвести Марию Гогенцоллерн, из ветви Кирилловичей. Как видим, этот проект получил одобрение Мальтийского ордена в лице Мэтью Фэстинга, и Ватикана в лице Бенедикта XVI. В России этот проект продвигали Анатолий Собчак, Борис Немцов, Патриарх Кирилл, и другие. Проект полностью провален, и вместо Кирилловичей, на престол планируется возводить графа Майкла Кентского. Подробности в докладах Бенджамина Фулфорда.

И вишенкой на торте будет сообщение о том, что Мальтийский орден, в лице Великого Магистра Мэтью Фэстинга занимается организацией лагерей мигрантов в Европе, и в частности в Германии. Стоит-ли напоминать, что под прикрытием тонущих детей и женщин, в Европу с 2014 по 2017 год организованно завезены сотни тысяч африканских и азиатских похотливых животных призывного возраста, прошедших военную подготовку, при факте полного отсутствия мозговой деятельности?

Что нужн знать о Бенедикте XVI, Ратцингере.

Бывший камердинер Бенедикта XVI Паоло Габриэле, обвиняемый в краже информации, получил полтора года тюремного заключения. На предварительных допросах он утверждал, что с помощью публикации секретных бумаг хотел «показать зло и коррупцию, которые наблюдал в Ватикане, и помочь католической церкви вернуться на верный путь».

В результате расследования информации Ватиликс, власти Италии в 2012 году обвинили Банк Ватикана в потворстве отмыванию денег. С 1 января 2013 года на территории Ватикана были деактивированы терминалы итальянского представительства Deutsche Bank, который осуществлял операции по расчету банковскими картами в Ватикане.

9 февраля 2013 года, в Соборе Святого Петра в Ватикане в честь ордена, официально основанного в феврале 1113 г., открылись торжества, на которые прибыло более тысячи рыцарей и леди для получения благословения Бенедикта ХVI. С мальтийцами папа провёл несколько часов, а 11 февраля заявил о своём отречении от престола. И буквально на следующий день на территории Ватикана возобновляются операции по банковским картам, а 15 февраля (как раз в день рождения ордена) папа принимает последнее крупное решение: новым директором Банка Ватикана (а эта должность была вакантной с мая 2012 г.) назначается рыцарь мальтийского ордена, немецкий промышленник, юрист и финансист Эрнст фон Фрайберг, ставший первым в истории неитальянцем, возглавившим Банк Ватикана.

Заявление Папы Бенедикта о предстоящей отставке, сделанное на латинском языке в ходе сессии “консистории специального заседания, посвященного канонизации новых святых”, стало “громом среди ясного неба”. Такую оценку дал сегодня государственный секретарь /глава правительства Святого Престола/ кардинала Тарчизио Бертоне. Католический мир находился в состоянии шока. Впервые в новейшее время наместник апостола Петра отрекся от престола. Президент Итальянской республики Джорджо Наполитано выступил со срочным заявлением, в котором выразил сожаление в связи с неожиданной добровольной отставкой понтифика, “большого друга итальянского народа”.

Известно, что Ватикан построен на холме. А куда ударила молния, и что находится под холмом?

Из трудов русского ученого А.М. Хатыбова известно, что Земля имет сетку Хартмана, состоящую из гравитационной и электрической спиралей и магнитных меридианов, в определенных узлах которых находятся комплексы пирамид системы жизнеобеспечения биоструктур, населяющих Землю.

При создании Земли было проложено 8640000 меридианов (в науке они названы магнитными меридианами), глубина – около 1000 метров.

Это – энергетический шнур. Замерены только низкооктавные частоты (ниже 42 октавы). Но эти меридианы являются проводниками и высоких октав, приборов для измерения их мощности нет, но эффекты их наличия проявляются. Кроме меридианов, есть ещё и спираль, в узлах меридиан – спираль сформированы узлы Хартмана, Кюри, Рентгена. Узлы Кюри – это узлы повышенной напряжённости. Если над этим узлом поставить терминал, то в определённом радиусе будет происходить повышение потенциалов решётки атмосферы. Если добавить ещё немного вони (зажечь свечки), то мозг человека может что-то получить из атмосферы, например, новые знания. Есть и обратный эффект – мозг очищается от всей информации. С момента ввода частот контроля для “золотого миллиарда” на Земле в массовом количестве стали строить терминалы – церкви, костёлы, мечети, буддийские храмы.

Зоны Хартмана (гравитационный узел), зоны Кюри (энергетический узел), зоны Рентгена (радиационный узел). Зоны Кюри и Рентгена приборами не регистрируются, но насекомые их распознают.

Все существующие церкви построены не случайно. Система контроля – это пирамида, вершиной которой является церковь. Месторасположение церкви не случайное – вершина (остриё купола) точно совмещена с осью пирамиды.<!– [if gte vml 1]> <!– [if !vml] –>На глубине 1270 м под уровнем моря располагается информационная плоскость по типу рыболовной сети с узлами в зонах Кюри.

Если в узле Кюри (на глубине) поддерживаются постоянно гравитационные потенциалы k-структур выше 122%, в узле может быть сформирован шар в 63 октаве. Диаметр шара – от 2 до 33 см, и он уже имеет свойства пьезоэлемента. Именно над таким шаром и необходимо было строить церковь. Есть не проверенная информация, что шарик – это и есть святой дух …

Церковь, кстати, никогда особо и не скрывала факт, происхождения святого духа из энергоинформационного концентратора. Отдавали-ли в этом себе отчет святые старцы, вопрос другой. Вот фотография картины художника Вентуры ди Архангело Салимбени. «Прославление таинства Евхаристии». 1600 г. Эта фреска расположена над алтарем итальянской церкви Сан Лоренцо в Сан Пьетро, Тускания.

Примечательно, что именно жертвой системного процесса Евхаристии явился Йозеф Ратцингер в день своего отречения. Б.В. Маков дает такое определении этого процесса:

В ночь на 2012.10.12 одним из истинных УК («Алтай») включён программный процесс, который условно следует воспринимать, как «Евхаристия», что означает в переводе с греческого языка – Благодарение. Благодаренное «воздание за всё то, что было сотворенно ранее», (даже с учетом того, что не по воле своей) именно так будет точнее выразиться о том процессе, который стартовал своим проистечением, как один из элементов нового управления на Земле.

Следует отметить, что «благодарение» не обязательно носит положительный характер, а являет собою«воздание» за всё реально содеянное. В этой связи ранее нами оговариваемая неизбежность возникновения состояний «бунта сознания» людей во многих регионах планеты будет периодически стимулироваться Системой. Это особо выразительно будет проявляться в первую очередь в тех географических местах расквартирования людей, которые не вошли в районы нового гарантированного жизнесопровождения. Более того, сам по себе процесс подготовки к переходу на новую Конструкцию организованного бытия общества из людей естественно требует ликвидации старой, но не механическим путем агрессивного разрушающего насилия, как это было ранее традиционно, а через изменение общественного сознания и низвержения ранее вмененных житейских устоев, прежде всего в общественном сознании у преобладающей части общества, т.е. ранее ущемленных через социальный паразитизм над ними.

В свою очередь Б.В. Маков в ОФЧ ч.3 сообщает – С помощью молний производится сжигание водорода в информационных блоках Мозга атмосферы по ярусам, которые имели старую информацию, именно по этой причине иногда молнии могут гоняться за отдельными индивидами. Само явление стирания памяти в информационных блоках очень широко применено при формировании различных религиозных догм, как частного их проявления, так и общего, как эффект природного естества, неподвластного людям, но являющегося проявлением «наказания Божьего».

Что нужно знать о папе Франциске.

Новый глава Католической церкви Франциск попросил в целях экономии изготовить предназначающийся ему перстень рыбака, который будет вручен ему во время интронизации, из серебра, а не из золота. Перстень рыбака является одним из главных символов папской власти.

На латинском языке Церебрум означает МОЗГ. Серебро имеет структуру решётки, близкую к мозгу человека и предназначено для сохранения только в щелочной среде.

Атомарная структура Серебра является додекаэдральной. А додекаэдр сегодня – это основа энерго-информационного взаимодействия на клеточном уровне всего живого на нашей Планете: в том числе и Человека.

Отметим, что атомная структура золота близка к атомной структуре ячейки информационного блока мозга у интервентских особей (пауков) и индивидов с введённым генотипом мозга, названных нами как «золотой миллиард». Потому основное использование золота – это своеобразная биологическая метка. Отсутствие ума при энергоинформационном истощении иногда частично компенсировалось золотом. Медь, бронза – это тоже варианты энергетической конструкции, схожей с золотом, но при создании сотового мозга «золотого миллиарда» эти структуры были исключены.

Папа Римский начал реформу “ватиканоцентричной” церкви.

https://youtu.be/PUj2Sh043Ig

https://youtu.be/PUj2Sh043Ig Папа Франциск изменил Уголовный кодекс Ватикана

https://youtu.be/gMS2kkkO4Vg

https://youtu.be/gMS2kkkO4Vg Со своих постов ушли директор Ватиканского банка и его заместитель. Это произошло фактически сразу же после того как Папа Римский Франциск распорядился в минувшие выходные назначить комиссию по расследованию деятельности Банка Ватикана. Главный финансовый институт Римско-Католической Церкви – уже давно подозревался в отмывании денег. https://youtu.be/3g_9rK6ckiY

Институт религиозных дел — более известный как Банк Ватикана — открывает свой собственный сайт. Это один из шагов в компании по борьбе за прозрачность финансовых операций Святого престола. https://youtu.be/zFWVnFIDruQ

Папа Римский Франциск уволил в полном составе совет директоров Управления финансовой информации.https://youtu.be/klHC-0EpElk

Папа римский Франциск: без России нельзя решить ни одной мировой проблемы.https://www.youtube.com/watch?v=8t-648joIJg

Папа Римский подарил Путину медаль с изображением ангела-миротворца

https://www.youtube.com/watch?v=MtplinB8JF4

Несколько красноречивых цитат из конспирологических докладов Бенджамина Фулфорда:

Франциск удалил из Ватикана секретного посредника, серого Кардинала (вице-понтифика) Тарсисио Бертони, прокладывая путь для банка Ватикана и католической церкви к перенаправлению своей энергии от создания либерал-глобалистского мирового правительства к помощи бедным и слабым. – 2013.12.31

Два внучатых племянника, их мать, и племянник Франциска погибли в автокатастрофе в Аргентине, вскоре после визита понтифика в Южную Корею, где он намекнул, что возможно скоро сложит свои полномочия, или умрет в течение трех лет. Скорее всего это явилось результатом попыток, связанной с Ватиканом масонской ложи П2, получить доступ к золоту азиатских династий. – 2014.08.24

В настоящее время происходит очищение от фракции либерал-глобалистов как в Англии, так и в Ватикане. Папа Франциск удалил тысячи священников-педофилов из Ватикана, очистил Банк Ватикана и покончил с их влиянием на эту организацию другими способами. В Англии, истории, ранее осмеиваемые, как «теории заговора», сейчас появляются в газетах и даже в ВВС. Репортажи рассказывают о сети педофилов, наполненной высокопоставленными политическими, военными и другими деятелями, убивающими и насилующими малолетних детей. – 2014.11.26

Ещё один показатель ускользания власти из рук сионо-фашистской мафии, то что почти одновременно два важнейших доверенных лица фракции Буш/Нетаньяху были вынуждены уйти в отставку. Спикер Палаты представителей Джон Бонер и “Король ИГИЛ”, генерал Джон Аллен. По сообщениям источников в ЦРУ, Джона Бонера вынудил уйти папа Франциск, в результате организации первым, Мартовского демарша и несанкционированного выступления военного преступника Беньямина Нетаньяху в американском конгрессе. Генерал Аллен ушел, будучи уличенным в дезинформации, саботаже и доставке вооружения отрядам ИГИЛ. – 2015.09.29

Масонская ложа П2 и Ватикан также ведут переговоры о сделках с Русскими и Пентагоном, чтобы убедиться в том, что Запад сохранит равное право голоса с Азией в формирующейся новой международной финансовой, экономической и политической системе. Факт связи UBS с рыцарями Тевтонского ордена и, следовательно, с ложей П2, указывает на то, что Ватикан лоббирует японское финансовое участие, с целью недопустить китайской гегемонии. В свете этого, Владимир Путин встретился с Папой Римским Франциском 10 июня, чтобы обсудить христианский альянс Востока и Запада. Чтобы синхронно оказать давление на президента США, Барака Обаму для прекращения поддержки Украины, покидания Сирию и других регионов для того, чтобы христианский Запад смог сформировать единый блок, сообщили источники. – 2015.06.29

Поток денег сионо-фашистов от наркоторговли также систематически блокируется в Южной Америке, в значительной степени благодаря вмешательству Папы Франциска. Оттепель в отношениях США и Кубы, спланированная Папой помогла перекрыть каналы торговли наркотиками и отмывания денег, как сообщают инсайдеры в ЦРУ. Следующим ударом, сделка между колумбийским правительством и повстанцами ФАРК [FARC], о которой Франциск ведет переговоры, блокирует кокаиновые финансовые потоки сионо-фашистской фракции Буша / Нетаньяху. – 2015.10.05

Во время встречи директора МВФ Кристин Лагард, произошедшей 18 января с Папой Франциском, по сообщению информаторов в военной разведке США, Франциск согласился передать активы Ватикана для использования в глобальном прощении долгов населения, с последующим отрешением от святого престола. МВФ будет продолжать существовать, но только в роли консультанта, так как он не будет иметь возможности создавать и распространять деньги, сказал источник в Азиатском банке инфраструктурного. – 2016.01.26

Папа Франциск, начал с немедленной зачистки педофилов в Католической церкви, проверки и реформ Банка Ватикана, и достижения политических сделок с Кубой и Колумбией по остановке финансовых потоков сионо-фашистской фракции клана Буш в ЦРУ. Именно изза недостатка финансирования Джеб Буш сошел с президентской гонки на ранней стадии. Ходят слухи о вовлечении Франциска в грязные делишки в Аргентине, однако с момента рукоположения, его действия характеризуют его только с положительной стороны. Но закулисная группировка, стоящая за Понтификом, продолжает стремиться к мировому доминированию через лоббирование глобального потепления и введение налогов на парниковые газы. У них ничего не получится, потому это все ложь, и обман. Эта же группа продвигает Дональда Трампа в президенты США. (здесь логика журналиста рушится, потому что Трамп выступает резко и последовательно против этой манипуляции) Если Трампа изберут, то после вступления в должность он начнет массовые аресты боссов либерал-глобалистской мафии внутри США. – 2016.08.22

Краткая история спец. служб Ватикана.

В 1304 году умер папа Бенедикт XI. Летом следующего года король Франции Филипп IV, или Филипп Красивый, сумел посадить на Престол Святого Петра своего собственного кандидата Бернара де Гота, архиепископа Бордо. Новый понтифик принял имя Климента V и стал действовать по указке французского монарха. Чтобы ещё больше укрепить свою власть, он пошёл на радикальные меры: в 1309 году он похитил папский престол и перенёс его из Рима в Авиньон. Ему суждено было оставаться в Авиньоне почти три четверти века, и все семь пап, всходившие на него в течение этих лет, были французами.

Когда Григорий XI в конце концов вернулся в Рим в 1377 году, французские кардиналы избрали ещё одного папу, впоследствии именовавшегося «антипапой», который оставался в Авиньоне.

«Великой схизме» 1378 года — конфликту между соперничающими папами и антипапами — суждено было продолжаться вплоть до 1417 года. Власть в Европе была поделена пополам между Римом и Авиньоном.

13-го марта 2015 года, Ватикан раскрыл документы, которые скрывались в течение 700 лет, доказывающие, что Тамплиеры были невиновны. Пятница, 13-го считалась несчастливым днем с тех пор, когда король Филипп IV Франции и антиПапа Климент V приказали арестовать сотни тамплиеров и заключить их в тюрьму на пятницу, 13 октября 1307. Тамплиеры умерли оклеветанными и замученными слугами короля и католической церкви. Но самым абсурдным было то, что умерли они напрасно, так как на момент своей казни были уже оправданы Папой Клементом!

Только вот документ этот каким-то образом «затерялся», и никто не видел его до 2002 года, когда он оказался «случайно» вдруг обнаруженным сотрудницей Секретного архива Ватикана, Барбарой Фрале, под номером 217, вместо «правильного» номера 218… И назывался этот документ «Пергамент Шинона» (Parchement of Chinon), Речь идет об оригинале заключения трех кардиналов – “апостольских комиссаров” Климента V, которые сняли тягчайшее обвинение в ереси с руководителей Ордена, находившихся в заключении в замке Шинон.

Официально Орден Тамплиеров прекратил существование 22 марта 1314 года, когда антипапа Климент V выпустил свою буллу Vox in excelso, запрещающую Орден навсегда. Большая часть собственности тамплиеров была передана их давнему сопернику, Ордену госпитальеров. Здания, монастыри, земельные угодья, храмы, часовни, кладбища, замки, мельницы, мастерские, цеха. Рассеянные по всему свету храмовники уже никогда больше не собрались в единую организацию.

В тринадцатом столетии, во время крестового похода против альбигойцев, появление домини-канских монахов составило крупное нововведение в силу их учёности — в силу их подготовленности в теологии и способности вести споры с катарами и другими еретиками на своих собственных условиях.

В последующие три столетия, однако, доминиканцы, как и конкурировавшие с ними ордены (францисканцы, бенедиктинцы и т.п.), всё больше предавались лени, сибаритству, почивая на лаврах, держась за власть и привилегии, которыми обладали, предпринимая мало усилий к тому, чтобы соответствовать новым требованиям.

В период контрреформации Церковь нуждалась в организации или сети умных, образованных, преданных, хорошо обученных и хорошо вымуштрованных миссионеров — в новой гвардии Христа (или «милиции Христовой»), которая могла бы вести крестовые походы в сфере ума точно так же, как это делали на полях сражений Святой земли тамплиеры и госпитальеры .

Такой организацией, построенной на принципах воинской дисциплины и воинского духа и отвечавшей указанным задачам, стало «Общество Иисуса», более известное как орден иезуитов.

Ватикан имеет собственное постоянное представительство при ООН, с 1964 года, с августа 2008 года, Ватикан сотрудничает с Интерполом на постоянной основе, и конечно, негласно всегда сотрудничал с Интернационалом спец. служб.

Из всех так называемых конгрегаций — или департаментов — курии, Конгрегация доктрины веры является самой важной. Она занимает доминирующее положение в курии. Во всех списках она всегда указывается первой. В сущности, это самый мощный и влиятельный департамент Ватикана. Его официальный глава — сам папа. Высшим должностным лицом департамента, современным воплощением великого инквизитора, является префект.

Кардинал Йозеф Ратцингер — великий инквизитор наших дней, в течении 25 лет -префект Конгрегации доктрины веры(современное название святой инквизиции с 1965 года). В 2005 г. конклавом кардиналов Йозеф Ратцингер избран Папой Римским и принял имя Бенедикта XVI

Помимо карательного органа, инквизиции, сегодня, Ватикан также распологает следующими спец. службами, с широкими агентурными сетями, жесткой иерархией и дисциплиной:

Орден иезуитов (Сфера образования и культуры, контроль интеллектуальных элит);

(Сфера образования и культуры, контроль интеллектуальных элит); Доминиканский орден (Внутренняя полиция, аналог ФБР);

(Внутренняя полиция, аналог ФБР); Опус Деи (Внешняя разведка, аналог ЦРУ);

(Внешняя разведка, аналог ЦРУ); Мальтийский Орден (псевдонезависимый орден, не имеет аналогов);

Александр Тимофеев утверждает, что «Опус Деи» – создавался в качестве силовой группы, сформированной из фанатиков, готовых убивать и жертвовать собой во имя Господа. Сейчас то же самое делают исламисты, выращивая террористов-смертников.

Аналитики отмечают соперничество между Опус Деи и Иезуитами, хотя ничто не демонстрирует это напряжение открыто. Они подчеркивают, что на личном уровне у членов обеих групп дружественные отношения, но нет сомнений, что они находятся на разных планетах.

В сентябре 2001 года (непосредственно после теракта 9.11) Ватиканская КОНГРЕГАЦИЯ ДОКТРИНЫ ВЕРЫ (Святая инквизиция) опубликовала документ, что другие религии в высшей степени несовершенны по сравнению с христианством. Одним из авторов этого документа был генеральный викарий OPUS DEI. Многими считалось, что OPUS DEI стремился захватить власть в Ватикане и принять бразды правления, к тому же в 80-х гг. двадцатого века имена OPUS DEI избавил Банк Ватикана от банкротства, предоставив Ватикану безвозвратную ссуду. Также орден стремился завладеть радио Ватикана, которое контролируется иезуитами и вещает более чем на сороках языках.

Российскую общественность пытаются успокоить, представляя «Опус Деи» как исключительно религиозно-просветительскую организацию, выполняющую якобы духовную миссию. В то же время хорошо известно, что Опус Деи – это организация с двойным дном, осуществляющая не только миссионерскую деятельность, но и преследующая чисто политические цели. Аналитики называют ее неофициальным центром ватиканских спецслужб, или главной разведывательной службой Папы, выполняющей важнейшие политические миссии.

Бенедикт ХVI, тесно связан с этим орденом, который способствовал его приходу к власти. В то же время, в отличие от своего предшественника, привыкшего работать открыто и на массы, Рацингер проводил свою линию более скрытно, тихо, сдержанно, но и более жестко.

Папа Франциск (Бергольо), заменил Опус Деи на орден Иезуитов, в качестве своей опоры. Однако банк ватикана был отдан им под управление Мальтийского ордена.

Тайный триумвират власти священного престола.

По заявлению Александра Тимофеева, фактически, в Ватикане есть три центра силы и три лидера. Разумеется, сначала стоит упомянуть Папу Римского («Белого Папу») – официального главу Святого престола, которого католики всего мира считают истиной в последней инстанции, непогрешимым «наместником Бога на земле». Но в неофициальной иерархии выше него стоит тот, кто «святее Папы Римского» – человек, имя которого почти ничего не скажет рядовому обывателю, но при упоминании которого любой из когорты «сильных мира сего» начнет нервно вздрагивать. Это так называемый «Черный Папа», нынешний (30-й по счету) глава ордена иезуитов Адольфо Николас (вслед за Ратцингером, добровольно сложивший свои полномочия 3 октября 2016 г.). К этому же принадлежит и новый Папа Римский Франциск, до увольнения Адольфо, он управлял лишь аргентинскими иезуитами.

Однако еще выше в этой неофициальной иерархии стоит так называемый «Серый Папа» – глава Совета 13-ти кровных папских династий (Орсини, Брейкспир, Альдобрандини, Фарнезе, Сомалия, Борджиа, Эсте, Памфили, Гаэтане, Медичи, Фарнезе, Колонна Киджи, Конти). Корни этих семей восходят к итальянской «черной знати», все они являются потомками семей, давших католическому миру по несколько Пап и кардиналов. Именно они в действительности управляют иезуитами и мальтийским орденом, но все эти семьи в действительности с испокон веков конкурируют друг с другом. Эта конкуренция вынуждает их продвигать на посты главы ордена иезуитов и Папы Римского альтернативные фигуры, не связанные кровно ни с одной из семей, чтобы соблюсти равновесие. ТАК БЫЛО ДО 2012 ГОДА.

Наиболее влиятельным и наименее известным является «Серый Папа» – Пепе Орсини, представитель кровной папской династии, одной из 13. Бенджамин Фулфорд докладывал, что финансовые кланы Ротшильда и Рокфеллера являются лишь фронтальной декорацией для родословных династий европейской черной аристократии.

Пикантная подробность, Путин дважды встречался с белым папой Франциском в Ватикане, и дважды опаздывал. 11 июня 2015 года, он опоздал на 70 минут, а 25 ноября 2013 года на 50 минут. Причем в первом случае, пресс секретарь Песков проговорился, что Путина задержали важные переговоры в Милане. С Премьер министром и Президентом Италии, Путин встретился после часового общения с понтификом. Кто в Италии, может быть настолько важным для Путина, что он дважды нарушил дипломатический этикет при встрече с Белым папой? Только Серый папа, Пепе Орсини. Здесь стоит себе отдавать отчет, что Путин, как и Франциск еще не являются полностью самостоятельными фигурами, и вынуждены подчиняться иерархии черного масонства, управляющего планетой. Во всей этой истории напрягает лишь тот факт, что представители власти, как официальной, так и масонской от своей безнаказанности настолько оборзели, что пребывают в полной уверенности, будто бы весь их политический эквилибризм остается незаметным для простого народа. Уровень сознания которого, тем временем возрос настолько, что уже не только все видит, но и начинает разбираться в кульбитах политических выскочек.

В тайной иерархии Римской католической церкви существует четкое деление на элиту и простолюдинов. К элите относятся итальянские семейные кланы, которые на протяжении многих веков давали Ватикану пап и кардиналов. Они считают себя папскими династиями «по крови», обладают практически не подлежащим обсуждению авторитетом и выстроили систему управления назначениями высших лиц в Римской католической церкви. В 20 веке эти семьи пришли к пониманию, что реальная власть тем сильнее, чем менее она публична. Их вполне устраивает эта система – они управляют Ватиканом как «верховные жрецы». И сейчас им совсем не надо, чтобы к управлению вдруг пришел кто-то, кто сможет оспорить их доселе незыблемый авторитет. Собственно, выбор Адольфо Николаса и Йозефа Ратцингера на должности «черного» и «белого» Пап был не случайным: они оба являются «простолюдинами», в связи с чем реальное «моральное» и «исторически подтвержденное» право на управление мальтийским орденом и иезуитами имеет только глава 13-ти чистокровных папских династий. За соблюдением этих канонов ревностно следит «Опус Деи» – организация, являющаяся для всех личной прелатурой Папы Римского и официально подчиняющейся только ему. «Опус Деи» известна большинству обывателей благодаря книгам Дэна Брауна и снятым по ним фильмам, но реальность превосходит их. Специалисты, занимающиеся изучением истории спецслужб мира, недаром называют «Опус Деи» тайной разведслужбой Ватикана.

После самоустранения экс-понтифика Бенедикта XVI, и верховного генерала ордена Иезуитов, Альфонсо Николас, смерти прелата Опуса Деи, Хавьера Эчеваррия, смерти главы масонской ложи П2, Личо Джелли в декабре 2015 года, Франциск стоит на пороге абсолютизации власти в Ватикане. Серьезной проблемой для которой становится конфликт между Великим Магистром и Великим Канцлером Мальтийского ордена.

Если власть «Черного» и «Белого» Пап сосредоточится в одних руках или хотя бы в одном центре силы, это позволит Франциску, заручившись поддержкой Мальтийского ордена (именно к мальтийцам сейчас перешел контроль над финансами Ватикана), стать мощнейшей силой, способной влиять на многие процессы мировой политики.

Как мы можем видеть, в мире на начало 2017 года заявили о себе три абсолютных лидера, в России Владимир Путин, в США Дональд Трамп, и в Ватикане папа Франциск. Вне зависимости от количества скелетов в их шкафах, на всех троих возложены роли системных исполнителей переходного периода по воплощению упреждающих стратегий планетарной системы управления, по демонтажу исторически уложенной социальной конструкции паразитического бытия, для приведения ее к состоянию, когда будет возможно возрождение истинного Человечества, вот что объединяет всех этих лидеров.

Еще много людей, не осознают себя вне манипулирующих ими эгрегориальных пирамид идеологий и религий. Еще немногие способны ответить на вопросы, КТО Я ТАКОЙ. Большинство все еще думает, что их спасение в старых, проверенных временем, идеологических религиозных догматах, заветах и правилах. Однако некоторые уже начинаются задумываться о смысле всего этого.

Зачем цепляться за РПЦ, если понимаешь, что эта аббревиатура на самом деле означает – Российская Правоверная Церковь, созданная Иосифом Джугашвили в 1943 году, когда узнаешь, что до Революции это Правоверие существовало исключительно для городской знати, когда узнаешь, что ради абсолютизации власти Романовых/Виндзоров, Патриарх Никон притащил это новообрядческое правоверное иудо-христианство из порабощенной турками, Византии, над которой наши князья многократно доказали превосходство Русского Духа. Безпоповское Русское Православие Сергия Радонежского (Вера эпохи династии Рюриковичей) было до революции повсеместной Народной Верой, и вовсе не христианством. А до Православия было Язычество. Русского Человека абсолютно ничто не держит в РПЦ, нет никакой благопристойной причины противопоставлять его другим авраамическим конфессиям. Сотни, на скорую руку сляпанных храмов по всей стране это энерго-информационные черные дыры, точно такая же ситуация была накануне революции. Когда морковку Христианской религии перед народом, сменили на идеологию коммунизма, и пошли верующие братья рубить неверующих братьев.

На протяжении всей истории человечество потрясают религиозные войны, однако никто не воюет во имя сатаны. Религии и идеалы дают фанатикам моральное оправдание любых самых мерзких преступлений, не говоря уже малой лжи в угоду идеалам. Начиная со святой Инквизиции, и до Революции большевиков, и Гитлеризма. Все Авраамические религии должны быть упразднены и утилизированы, и в этом задача папы Франциска. Не надо ему мешать.

В ОФЧ ч.4 говорится о будущей функции религий:

“Вся прежняя религиозная сфера будет задействована ограниченно для исполнения функций попечительского сопровождения тех индивидов, которые по своему генотипу мозга не смогут интегрироваться в измененное управляющее состояние. Они не получат повышение октавы мозга и соответствующие измененные функции его работы, соответственно НЕ СМОГУТ ПРИНИМАТЬ управляющую и познавательную информацию и адекватно реагировать на нее, т. е. принимать участие в исполнительных процессах нового программного состояния. Для таковых все измененные состояния обитания будут вызывать ЗАТРУДНЕНИЕ в полнофункциональном бытии, они не смогут принимать активное участие в единой социальной новой структуре, у них будет преобладать прежнее имманентное состояние, при котором жизненно важное решение за них будет, по своему наделению, принимать религиозная сфера на весь период их биологического доживания. Им потребуются прежнего уровня религиозные догмы, и ТОЛЬКО ОНИ СМОГУТ УДЕРЖИВАТЬ их неизмененный уровень мозга в функционирующем ограниченном состоянии, удерживающем состояние веры в её прежних функциях и обеспечивающем автомоторные функции биологического доживания. Таковые индивиды не смогут давать продолжения рода, по этой причине таковая функция бывшей религиозной сферы, обречена быть только временной»”

Мир стоит на пороге потрясающего преобразования. И впервые в истории человечества, эти изменения могут пойти на пользу всему человечеству.

Ныне происходящее, ЭТО ТОЛЬКО ЕЩЕ НАЧАЛО! Поэтому нам необходимо сохранять самообладание, выдержку, объективность собственных суждений, помогать близким и окружающим в объективности оценки всего происходящего, удерживать от депрессивных состояний близких и окружающих, стремиться подавлять в себе всякие эмоциональные порывы неразумности, ведущие к безумным и разрушительным действиям, как своим, так и окружающих. Происходит тяжелый процесс перехода на путь цивилизационного развития Разуменной ориентации.

МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ…

Все идет “планово” в соответствии с вектором цели, “принятым” 23 октября 2013 года. Совершенно нет никакой властной и иной необходимости в ныне сохраненных королевствах и им равных мультипликативных структурах декоративной власти или большей части тайных сохраненных издревле исторических орденов и т.д. Но они пока удерживаются в рабочем состоянии и имитируют свою властную функцию, демонстрируя ее проявление на различных уровнях. В сегодня происходящем, необходимость в таких декорациях совершенно отпадает, а спектакли с большим актерским мастерством могут быть исполнены в любом академическом театре за существенно меньшие затраты.

Сегодня «исторические» имитаторы и трибунные скоморохи, а так же “знатоки” ВЫШЕОПИСАННОГО, беснуются и рассчитывают бесноваться и далее, но иное время пришло - меняют «актеров» вместе с их режиссерами и с театром. А это от людей не зависит!

Автор Андрей Рехтин

Источник: http://veche.razved.ca/kultura/550-papy-raznye-vazhny-ili-rozhdestvenski…

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