Новости Украины и Новороссии 04 января 2017

Республика претерпевает критику практически по всем информационным направлениям. Европа, Россия, Украина и даже сами жители Донецкой Республики всенепременно утверждают убыточность Новороссии. В этом направлении легко мыслить, если не знать или по крайней мере упёрто не хотеть признавать некоторые, не побоюсь этого слова, экономические достижения.

Люди, конечно, во многом правы, ведь руководство Республики, мягко говоря, не дотягивает до идеала. Однако я не приучен ныть и всегда ищу лишь позитив. Поэтому как есть — так есть. К тому же, в ДНР и без меня хватает, кому лить помои на наше иногда безмозглое руководство, хотя оно явно учится. Каковы собственно наши достижения? В чём они заключаются, есть ли они, и могут ли быть вообще?

Сегодня я перечислю все свои наблюдения в сегменте экономического развития нашей Республики, в условиях войны и неслабого украинского прессинга. Так сказать, «Новогодние плюшки» для поднятия праздничного настроения, которые я припас специально для праздников. Ну и некоторые проблемы не обойду, куда же без них.

Финансы и экономика

Развитие экономики – это прежде всего банки, которые держат под контролем финансы и распоряжаются ими. Донецкая Республика выстраивала свою финансовую систему с самого нуля, без документации, что вывезли в Киев, приняв от него в наследие лишь обслуживающий персонал, работающий при Украине.

За время открытия ЦРБ, банк взял на себя обязательства не только выплачивать пенсии и осуществлять денежные переводы, но ещё и заниматься кредитованием ведомств и предприятий ДНР. Только за последний год ЦРБ выдал кредиты на сумму более 5 млрд руб.

Центробанк обслуживает более тысячи компаний-импортеров и более 500 экспортеров. Ежемесячно банк осуществляет более 4 тысяч услуг по перечислению средств за импорт и более 2 тысяч за экспорт.

Общий объем операций по экспорту-импорту составляет более 6-ти миллиардов рублей или 90 миллионов долларов в месяц.

Не плохо, да? Это всё благодаря «террористам», которые взяли на себя ответственность и в октябре 2014-го открыли свой банк, а уже к июлю следующего запустили систему пластиковых карт, которая охватила ДНР до конца 2015 года. Для клиентов Центробанка запустили сервис онлайн-консультаций, а с помощью мобильного оператора «Феникс» ведётся SMS-информирование абонентов об изменениях баланса карт.

Число открытых счетов ЦРБ в настоящий момент превысило 440 тысяч юридических и физических лиц. В настоящий момент открыто 257 отделений банка, который развился настолько стремительно, что вскоре будет готов возвращать вклады СССР, возврат которых не могла себе позволить Украина. Хотя это только в планах и заявление сделано чисто ради поднятия имиджа Захарченко и Ко, а вклады скорее всего, возвратят в эквиваленте один к одному. Ну, пиар короче.

В ДНР объединились исследователи проблем развития банковской сферы из 6 стран.

На форумах представляются работы ученых и банкиров из России, Израиля, Беларуси, Туниса, Абхазии и Ливана. На обсуждении также представляются исследования немецких и китайских специалистов.

Но Украина любыми способами пытается помешать развитию экономики Донбасса и уже в седьмой раз срывает переговоры минской экономической подгруппы. Но вопреки всем помехам Республика развивается и даже не думает снижать обороты.

Связь

Посудить хотя бы по развитию мобильного оператора ДНР «Феникс», который начал работу в тестовом режиме летом 2015-го, а феврале уходящего начал полноценную работу.

За прошедший год число активных абонентов достигло 400 тысяч человек, которые получили возможность звонить в 50 стран мира, включая Украину, хотя и говорили, что «шарманка» будет работать только в «Дыре».

А уже летом оператор запустил услугу интернет и анонсировал запуск сети 4G. Оборудование для этого довольно сложного проекта будет закуплено в Китае. Вот вам и «террористы», отжавшие «Киевстар». Единственный минус в работе оператора — это нехватка стартовых пакетов. Наши «гении» элементарно не способны обеспечить население «пластиком», а имеющийся продают лишь в отделениях «Почты Донбасса». Маркетологи из них так себе.

Ушедшее

А помните смутное время 2014-го? Мы думали, что Украина отрубит мобильную связь, а собственной альтернативы нет, как не было продуктов, топлива и денег, за которые всё это можно было купить. Да ничего у нас не было, даже привычный гудок с ДМЗ и тот пропал. А гудел ведь с XIX века. Помнится, выйдешь в магазин за хлебом, а магазин закрыт. И не то, чтобы нормально так закрыт, с табличкой «закрыто» или «вернусь через 15 минут», а наглухо так заколочен да забаррикадирован старыми поддонами, и вместо окон висят фанерные листы.

Если и найдёшь рабочий магазин, то, зайдя в него, попадаешь в прошлое, где, кроме хлеба, есть соль, минералка и морская капуста. Ассортимент понятное дело сменился, и наряду с водой и капустой во всю длину прилавка были расставлены разноцветные напитки и водка, от которых желудок всё также будет урчать и требовать кушать.

Ситуация нынче изменилась только благодаря предпринимателям, но не как не нашего руководства, которое давит бизнес проверками, штрафами и налогами. Так начиналась наша с вами свобода.

Все понимали как будет тяжело, но мы упорно шли к намеченной цели и готовились к худшему во имя лучшего. Только бы враг не прорвался.

ДНР была республикой беспорядочного человеческого движения. Многие аналитики пророчили нам одно десятилетие, чтобы хоть как-то стать на рельсы развития и прийти хотя бы к какой-то стабильности. Уж не знаю, на какие примеры они полагались, но думаю, что это были мирные 90-е, когда Киев тянул нас за собой на дно.

После жаркого лета 14-го многие предприятия были разрушены, закрыты или парализованы, но поистине стойкий менталитет Донбасса привык лишь созидать, даже в военное время. И не важно, какой фашист придёт на нашу землю, украинский или немецкий.

Осенью 2014-го был заложен фундамент для дальнейшего возведения прочных стен Республики. Мы кирпичик за кирпичиком выкладывали своё будущее, и я уверен что не зря. (Только бы не напортачили наши лидеры).

Промышленность

Такие выводы можно сделать, глядя хотя бы на реанимированную промышленность. Конечно, о полной реанимации говорить ещё рано и многие показатели вызывают у меня много вопросов к руководству, но стремительные темпы развития настраивают на позитив.

Только за 2015 год возобновили производство более 300 предприятий тяжелой промышленности ДНР, а количество предприятий, работающих на внешних рынках, выросло в 9 раз.

Объемы реализации металлургической продукции в ДНР в течение прошлого года выросли в 7 раз.

Объем реализации промтоваров вырос с 4 до 10 млрд рублей в месяц. Реализация промышленной продукции всех отраслей составила 90 млрд рублей только за прошлый год, а ожидаемый итог уходящего года составляет пятикратный прирост.

Крупнейшие в Донбассе предприятия ДМЗ и ЕМЗ восстановились и постоянно наращивают производство.

Наконец-то после 2 лет простоя открылся «Донбасс-Агромаш» (бывший «Точмаш») с огромным потенциалом в военной сфере производства. Предприятие находится в прифронтовом районе возле аэропорта и пострадало больше других.

На данный момент, предприятие способно выпускать до 20 агрегатов ежемесячно, а модельный ряда пока ограничен 15-ю видами техники. В будущем планируется наладить изготовление сельскохозяйственных катков, дискаторов и совершенно новую модель культиватора, которую спроектировали донецкие учёные.

Однако куда, кроме Республик, будет продаваться техника, это вопрос конечно. Будем надеяться, что некоторые (не будем тыкать пальцами) руководители, не будут как всегда щёлкать и разберутся.

Ещё Юзовский метзавод ежемесячно сможет производить около 30 тысяч тонн стали. «Донецкгормаш» впервые за 6 лет запустил собственное литейное производство. Импорт ведётся в ЛНР, Россию и Казахстан, а ожидаемая выгода составляет 500 млн рублей в год.

Метизный завод в Енакиево ежемесячно получает заказы из РФ на 160 тонн продукции, а на общий экспорт вся продукция ДНР продаётся в 18 стран мира.

Только в периоде с мая по октябрь начали свою работу 20 промышленных предприятий. Среди них предприятия по металлообработке, машиностроению, химической и пищевой промышленности и одно фармацевтическое предприятие. Налаживается производство электродов для сварки чёрных и цветных металлов в «Арксэл» и производство метизов в «Донбасс Метиз».

Кроме того, открылись две фирмы по производству строительных материалов и ведётся разработка выпуска автобусов собственного производства. Машиностроители Ясиноватой начали промышленные испытания фильтров очистки жидких неагрессивных сред, разработанных донецкими учёными. После испытаний фильтры будут поставлены на конвейерное производство для внутреннего рынка и на экспорт.

За этот год Совет Федерации предложил ДНР нарастить экономические связи с регионами РФ, а вскоре профсоюзы машиностроителей ДНР и РФ заключили договор о сотрудничестве на ближайшие 2 года.

Ученые и их разработки

Ещё один показатель любого сильного государства – это его учёные умы, которые уже создали научно-технический совет по вопросам развития промышленности. Ведь экономика может развиваться только на основе научных достижений, взаимодействуя с промышленностью. Совет уже занимается разработкой плана собственного производства сырья и товаров, внедрением инноваций в промышленность, модернизацией оборудования и прочим.

Донецкие ученые разработали модуль бесперебойной работы горной техники, который позволяет конвективным способом остужать силовые полупроводники.

Это маленькая революция в сегменте охлаждения двигателей, которая выглядит довольно компактно и обходится весьма недорого. Донецкое ноу-хау уже готовы поставить на конвейер ряд заводов ДНР и экспортировать его в Россию.

Следующее по списку изобретение позволит превратить угольную пыль в топливо, спрессовывая её в брикеты. Это мобильная установка, которая производит до 15 тонн топлива в час. Но учёные пошли еще дальше и предложили свой метод брикетирования окалины, остающейся при производстве металлопроката. Такие брикеты станут немалым довеском к металлопереработке, без которой не обходится ни одно современное металлургическое производство.

Также наши учёные открыли проект по переработке породы терриконов и смогут получать до 12% угля из отходов. Научные труды Института проектирования шахт уже продлили сроки службы не одному горному предприятию, среди которых старейшая «Холодная балка» города Макеевки, срок службы которой удалось продлить ещё на 30 лет вперёд, вместо прогнозируемых 7-ми. Институт занимается планами по угледобыче, возможностями их достижения и увеличением сроков их службы.

На 2017 год запланировано разработать более 50 проектов по развитию угольных предприятий ДНР.

Учёные ДНР также работают и на аграрный сектор Республики, предлагая свои изобретения практически в любом направлении. Полным ходом внедряется технология восстановления деградированных земель, которая была разработана годом ранее. Также ученые вместе с аграриями начали создание систем управления «умными теплицами» и разрабатывают проект реконструкции Донецкого ботанического сада. И это далеко не всё, что я могу перечислить, но перейдём к следующему.

Торговля и пищевая промышленность

Несмотря на экономическую блокаду, в Республике с завидной регулярностью открываются новые супермаркеты и сетевые магазины. Торговый бум говорит о стабильном росте экономики и повышении товаропроизводительности в ДНР и свидетельствует о растущей покупательской способности населения.

Торговые объекты появляются на улицах Донецка почти каждый день. За 9 месяцев 2016 года прирост в этой сфере составил свыше 2000 объектов или +29% по сравнению с прошлым годом.

Товары агропромышленного комплекса обеспечивают республике продуктовую безопасность, а доля местного производителя выросла по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза и ассортимент увеличился в 4,5 раза. Блокада не была снята Киевом, и Республики самостоятельно её преодолели.

Количество предприятий пищевой промышленности ДНР выросло на 17% по сравнению с довоенным периодом. Рынок всё больше наполняется товарами собственного производства, что делает нас всё более независимыми от Украины и полностью обезопашивает Республики от очередных нападков со стороны Киева.

Иными словами, изоляция нам не страшна и даже в случае ожидаемого украинского дефолта Республика минимально ощутит его последствия, ведь у нас не производят, наверное. только сыр, проблемы с которым у нас были, сколько я себя помню. Ах, ну да, ещё не успели запустить пивное производство. Но и это не за горами. Однако не стоит сильно радоваться, ведь интенсивно развивающаяся торговля говорит о том, что тяжёлая промышленность переживает не лучшие времена.

Агропромышленный комплекс

ДНР значительно продвинулась в восстановлении сельскохозяйственной отрасли, включая животноводство и растениеводство. Площадь озимых за год выросла почти в 2,5 раза. Фермеры ДНР отвели под овощи 3,5 тысячи га земель, посевы увеличатся за счет передовых технологий.

Площадь посева озимых 2015 года более чем в 2 раза превзошла довоенную, а уже в следующем году было засеяно более 200 тыс. га.

Это более чем в 2 раза, превышает довоенный показатель по всей области, которая в 3 раза превышала подконтрольную ДНР и не была заминирована. И это всё Террористы!!?

Строительство и ЖКХ

Восстановление Республики началось в 2015 году с ремонта дороги Донецк — Успенка, продолжительностью 31 километр. Было положено 82 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, а потрачено свыше 64 миллиона рублей. Но это была лишь разминка, и Республика охватила ремонтом асфальтного покрытия все дороги и даже дворы, вдвое превысив результаты 2015 года.

Было отремонтировано 775 километров дорог по всей Республике. Около сотни предприятий занимаются восстановлением ДНР.

За 2016 год было построено 129 частных домов, хоть и планировалось построить на 18 домов меньше. Также выдаются квартиры пострадавшим семьям, но количество выданных ключей не способно обеспечить всех пострадавших. В этом вина откровенного жлобства министерства строительства и ЖКХ, ведь народ никому из них не интересен. Лишь бы больше плюсов заработать.

Были восстановлены донецкий Дворец спорта «Локомотив», спорткомплекс «Локомотив» в Иловайске и Донецкий краеведческий музей, которые сильно пострадали от обстрелов ВСУ. Также началось медленное трёхэтапное восстановление Саур-Могилы.

С начала программы по газификации ДНР было включено 65 проектов. Только по Донецку после обследования было выявлено 67 км недостроенных сетей, которые были либо запроектированы, либо находились в начальной стадии строительства при Украине. Только газификация Дебальцево обойдётся в 190 млн рублей. И это только до города.

«Донбассгаз» ввел в строй два газопровода, которые во времена Украины не могли запустить целых 10 лет.

Далее, «Донбассгаз» установил систему контроля над поставками газа в онлайн-режиме. Теперь уровень давления и сбои в системе будут обновляться каждые 30 мин.

Это всё ужасные преступления против народа Донбасса, которые регулярно проводят республиканские террористы и нагло открывают свои консульства в станах Евросоюза и планируют открыть ещё пять в 2017 году.

Количество турфирм в реестре ДНР за год увеличилось с 11 до 26 турагентств. Больше всего пользуется спросом Российская Федерация, Абхазия, Грузия, Турция, Доминикана и Мальдивы.

А число отдыхающих на курортах ДНР за год выросло почти втрое. Вот такие вот дела, товарищи сепаратята.

В этом списке собраны далеко не все показатели экономического развития «Дыры», в которой мы, по некоторым убеждениям, «гниём». В список не вошли ряд шахт и заводов ДНР, многие научные разработки, аграрные достижения, результаты восстановления мостов, домов, ж/д путей, теплотрасс и муниципальных зданий Республики.

Мы живы! Мы растём и развиваемся! Всё будет хорошо! Я уверен! С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!!!

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»