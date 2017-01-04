НЛО или шаровая молния тянула 70 вагонов на 50 км. Свидетельство машиниста Сергея Орлова
14:05. 4 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Свидетельство машиниста Сергея Орлова о редком случае когда НЛО или ШМ то тормозил то разгонял поезд из 70 вагонов. Об этом знали многие сотрудники ЖД.
В 1985 году в районе Петрозаводска светящийся шар диаметром около метра летел более часа на расстоянии 50 – 100 метров от поезда и тащил состав на протяжении 50 км, сэкономив 300 кг топлива:
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Просьба ко всем кто знает как связаться со свидетелями и участниками этой истории, сообщите мне. Лев Худой
Источник: www.kramola.info