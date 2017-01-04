Квантовая психология — Бессознательное

Концептуал СМИ Мы не верим в то, что видим. Мы видим то, во что мы верим

Если сказать просто об акте наблюдения, то акт наблюдения – это акт творения. Наблюдение – это не смотреть на что-то стороннее, мы попросту создаем проекцию мысли о том, что наблюдаем. И эти проекции функционируют от наших предположений. В тот момент, когда мы начинаем наблюдать что-то, мы предполагаем нечто, и это предположение и есть наше убеждение, вера. Таким образом, наблюдения основываются на убеждениях. На квантовом уровне реальность наблюдается предположением наблюдателя, все во Вселенной так определяется нами.

Подсознательные мысли эквивалентны субатомным частицам.

Мы не имеем дело с физической реальностью, как нам кажется на макроскопическом уровне, но с энергией и информацией. Мы здесь имеем дело не с частицами, а с полями. В этих полях сознание и энергия легко взаимодействуют, пока на поверхностных уровнях они воспринимаются раздельно. От нас была скрыта эта глубинная связь между сознанием и материей. Грег Брэйдон: Единое поле соединяет атомы и чувства, людей и предметы. Наши внутренние чувства изменяют воспринимаемые как внешнее состояние материи на субатомном уровне. Он говорит, что физический и психологический уровни взаимодействуют с одним полем.

Две стороны одной медали: одно и то же пространство-поле объединяет оба понятия. Эти поля, или облака, держатся вместе – струнами (теория струн), они полны информации жизни. И чем дальше мы идем, тем больше находим психофизическую и физико-эмоциональную реальность. Наши бессознательные уровни едины с окружающими нас объектами, ведь они находятся на едином поле.

Мысли – это выражение наших глубинных подсознательных убеждений. Так наша глубинная система бессознательных убеждений управляет реальностью, также и физической реальностью!

Все наши убеждения импринтируются (отпечатываются) на протяжении жизни и объединяются в форму нашего программирования. Но здесь есть проблема – большая часть мыслительного процесса и системы убеждений оперируют на бессознательном уровне. Из-за этого мы блокированы от восприятия глубинной связи за пределами матрицы. Матрица – это иллюзия разделения и твердости тел, в которую мы впадаем при наблюдении, за которой скрывается глубинная реальность.

Физик Альберт Эйнштейн показал нам, что воспринимаемая твердость – это мираж. Вся физическая материя вокруг нас получается из частот вибрации энергии, а меняя частоту вибрации, можно изменить структуру материи.

Большинство из нас заперты в матрице, убежденные, что видимое отделено от нас. Но глубинная часть нас самих оперирует на этом субатомном подсознательном уровне.

Что мы создаем бессознательно?

Бессознательно мы создаем нежелательные результаты, мы демонстрируем скрытые желания. То, о чем не хотелось бы помнить. Мы застряли в шаблонах, в программах.

Индивидуальные программы, которые заключают нас в ощущение разделенности и исключительности. Обнаружено, что во взрослой жизни мы живем по тем же шаблонам, что приобрели в детстве. Это что-то типа кармы.

Суть проблемы наблюдения в том, что наблюдение и является творением наблюдаемого, и это имеет важнейшие последствия для каждого, потому что в момент наблюдения чего-то или кого-то, мы начинаем предполагать, а значит – создавать. Дэвид Айк: Когда вы находитесь в состоянии страха, а страх – это очень медленная и низкочастотная вибрация, тем больше вы видите воплощения страха вокруг. И вся система манипулирования массами построена на управлении через страх. Нас пытаются держать под стрессом о беспокойстве о завтрашнем дне и о сожалении о вчерашнем. Это погружает нас в состояние медленных вибраций. Мы должны быть очень аккуратны с тем, во что мы верим, относительно будущего.

В голографической реальности, чем больше вы зависите от системы убеждений, тем больше вы творите то, в чем убеждены, во что вы верите. Каждая мысль создает саму реальность, которая разрастается подобно паутине.

Бессознательное – это творческая сила, содержащаяся внутри нас, и которая создает то, что запрограммированно в глубине нас. Оно существует на границе с сознательным, и оно возвращает все наши стертые и украденные воспоминания. И думать, что мы переживаем на опыте как отдельное от нас то, что мы сами автоматически создаем – опасно!