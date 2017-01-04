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Каждый из нас сектант? [Обманутая Россия]

10:14. 4 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Светлана Лада Русь (Пеунова): Граждане России, знаете ли вы, что в нашем государстве, которое называется демократическим, возрождается борьба с «врагами народа», как было при Сталине? Хотите ли вы возвращения страха и ужаса 37-го года? Вряд ли...

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Сейчас власть совместно с церковью и силовиками очевидно решила бороться с думающими гражданами с помощью закона о... сектах. Законодательство по контролю над сектами разрабатывается по личному распоряжению президента Путина, а разрабатывают его депутаты Госдумы.
Признаки секты, перечисленные в уже готовом законопроекте крайне размытые. Так что попасть под мясорубку готовящегося закона может практически каждый гражданин России!

По дворкинским признакам сектой очень легко признать любую иерархическую структуру, в первую очередь административную, любую политическую партию, любую духовную организацию (не обязательно религиозную). Не говоря уж о самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически возникла именно как отколовшееся от главенствующей церкви религиозное течение - «сергианство», что полностью соответствует словарному значению слова «секта». Настоящие секты, опасные для общества и жизни людей, живут в подполье и совершенно не стремятся к публичности, и доказать их причастность к сектам очень сложно, да, судя по всему, у властей и нет такой задачи. То есть под видом «борьбы с сектами» борются не с реальными сектами, а с теми, кто неугоден власти и олигархам. В конце концов, все реальные преступления против человека и общества с избытком предусмотрены уголовным кодексом, и этого вполне достаточно для борьбы с этими реальными преступлениями, где бы они ни совершались - в «секте» или вне «секты». Источник: http://lada-rus.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

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  • 14 6
    C R 4 января 2017 в 11:24 Ссылка Пометить
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    как-то очень скромно самоназвалась эта Светлана -Пеунова-Лада. Надо было бы еще добавить: Самый думающий вОлос Власа Вероники, Самая Млекопитательница млеконапитавшихся Всея и Млечного и не млечного Пути, подпиндосссная право- лево защитница сектантов Большой и Малой Медведицы, Самая антенная антенна от Колеса телеги и прочая и прочая……

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  • 3685 1976
    Lada 4 января 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
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    Неужели люди не чувствуют,какая грязь льётся от этого сектоведа!Каждый,кто озвучивает СВОЮ мысль,отличную от “принятых” в данном социуме – сектант!…Внедрённое псевдо-понятие для борьбы с неугодными…А пиарщикам Лады-Русь надо быть гораздо умнее…Её просто подставляют и она с этим соглашается…

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  • 1447 1268
    Алекс Сневар 4 января 2017 в 11:59 Ссылка Пометить
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    Что ужаснуло больше нашу скромницу, что сектой признают РПЦ, или возаедут в тот же ранг некую административную структуру? Столько паники. Может, для начала, дождаться когда появится проект закона, если таковой имеется? Гадкая манера подымать шум из ничего. Чует кошка, чьё мясо съела.

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  • 13 1
    Radomir66 4 января 2017 в 12:33 Ссылка Пометить
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    Абсолютно некорректное сравнение с 37-м годом. Наоборот, 1937 год – начало освобождения от пятой колонны и начало возмездия преступлениям сионизма. Затравка для недалёких.

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