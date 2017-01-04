Каждый из нас сектант? [Обманутая Россия]

Светлана Лада Русь (Пеунова): Граждане России, знаете ли вы, что в нашем государстве, которое называется демократическим, возрождается борьба с «врагами народа», как было при Сталине? Хотите ли вы возвращения страха и ужаса 37-го года? Вряд ли...

Сейчас власть совместно с церковью и силовиками очевидно решила бороться с думающими гражданами с помощью закона о... сектах. Законодательство по контролю над сектами разрабатывается по личному распоряжению президента Путина, а разрабатывают его депутаты Госдумы.

Признаки секты, перечисленные в уже готовом законопроекте крайне размытые. Так что попасть под мясорубку готовящегося закона может практически каждый гражданин России!

По дворкинским признакам сектой очень легко признать любую иерархическую структуру, в первую очередь административную, любую политическую партию, любую духовную организацию (не обязательно религиозную). Не говоря уж о самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически возникла именно как отколовшееся от главенствующей церкви религиозное течение - «сергианство», что полностью соответствует словарному значению слова «секта». Настоящие секты, опасные для общества и жизни людей, живут в подполье и совершенно не стремятся к публичности, и доказать их причастность к сектам очень сложно, да, судя по всему, у властей и нет такой задачи. То есть под видом «борьбы с сектами» борются не с реальными сектами, а с теми, кто неугоден власти и олигархам. В конце концов, все реальные преступления против человека и общества с избытком предусмотрены уголовным кодексом, и этого вполне достаточно для борьбы с этими реальными преступлениями, где бы они ни совершались - в «секте» или вне «секты». Источник: http://lada-rus.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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