Фильм “Пока не сыграл в ящик” (2007): Никогда не поздно изменить жизнь к лучшему
«Как-то был опрос. 1000 человек спросили: если бы было можно, хотели бы вы знать точную дату своей смерти? 96% ответили «нет», а я всегда склонялся к тем 4 %. Я думал так будет легче, если знаешь сколько времени тебе осталось. Оказалось, что нет».
«Пока не сыграл в ящик» (англ. The Bucket List — название списка последних дел, вынесенное в название картины, обыгрывает эвфемизм kick the bucket (ударить по ведру, пнуть ведро) — умереть) — фильм 2007 года режиссёра Роба Райнера, снятый по сценарию Джастина Зэкхама.
Смерть физического тела -- неизбежное будущее каждого из нас. Как относиться к этой неизбежности? Каково узнать о том, что жить осталось всего несколько месяцев или даже недель, дней? Во все времена и почти у всех народов немало людей пережили осознание скорой смерти, получив смертный приговор. В наше время такой приговор могут вынести не только судьи или террористы, но и врачи.
В палате онкологической больницы по стечению обстоятельств встретились миллионер и автослесарь, которых, на первый взгляд, объединяло только ожидание близкой смерти, но позже оказалось, что общего между ними гораздо больше.
Два мужественных, мудрых, по-своему красивых и безусловно обаятельных человека, которых сыграли Морган Фримен и Джек Николсон, станут близкими друзьями и, путешествуя по миру, сыграют большую положительную роль в жизни друг друга.