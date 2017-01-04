Фильм “Пока не сыграл в ящик” (2007): Никогда не поздно изменить жизнь к лучшему

«Как-то был опрос. 1000 человек спросили: если бы было можно, хотели бы вы знать точную дату своей смерти? 96% ответили «нет», а я всегда склонялся к тем 4 %. Я думал так будет легче, если знаешь сколько времени тебе осталось. Оказалось, что нет».

«Пока не сыграл в ящик» (англ. The Bucket List — название списка последних дел, вынесенное в название картины, обыгрывает эвфемизм kick the bucket (ударить по ведру, пнуть ведро) — умереть) — фильм 2007 года режиссёра Роба Райнера, снятый по сценарию Джастина Зэкхама.

Смерть физического тела -- неизбежное будущее каждого из нас. Как относиться к этой неизбежности? Каково узнать о том, что жить осталось всего несколько месяцев или даже недель, дней? Во все времена и почти у всех народов немало людей пережили осознание скорой смерти, получив смертный приговор. В наше время такой приговор могут вынести не только судьи или террористы, но и врачи.

В палате онкологической больницы по стечению обстоятельств встретились миллионер и автослесарь, которых, на первый взгляд, объединяло только ожидание близкой смерти, но позже оказалось, что общего между ними гораздо больше.

Два мужественных, мудрых, по-своему красивых и безусловно обаятельных человека, которых сыграли Морган Фримен и Джек Николсон, станут близкими друзьями и, путешествуя по миру, сыграют большую положительную роль в жизни друг друга.

Чему учит фильм

Наркотики:

Только в первой сцене фильма главный герой курит и символично стряхивает пепел в банку из-под кофе, в которой будет запечатан его пепел после кремации. Алкоголь в фильме практически не встречается, только в ресторане главные герои за ужином во время беседы один раз отпивают из бокалов бесцветную жидкость, в которой угадывается сухое вино, и в баре промелькнул налитый бокал и горлышки бутылок с алкоголем.

Секс:

Откровенных "постельных" сцен в фильме нет, но есть разговоры о возможном сексе и есть два эпизода, в которых угадывается предстоящий секс и свершившийся.

Насилие:

Насилие упоминается главным героем в рассказе о том, как он обратился к "специалисту решающему вопросы" для того, чтобы избавиться от зятя, избивавшего свою жену -- дочь главного героя.

Мораль:

В фильме много хороших примеров мужества, самообладания и жизнелюбия. Утверждаются семейные ценности, супружеская верность, стремление к добру, есть хорошие примеры признания и исправления своих ошибок.