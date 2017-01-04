Что китайцу запросто, русскому…или Зачем нам усиливать вкус?

Из некогда простой, вкусной и полезной еды сейчас сделали нечто невразумительное.



Смешивают всякую химию с субпродуктами, добавляют туда «усилитель вкуса», и вуаля, получается якобы вкусно, а на самом деле – очень даже спорно...

Что китайцу запросто, русскому…

Александр Мельников, 7.10.2010

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», – придумавший эти слова Редьярд Киплинг, ошибся. Запад и Восток уже давно мирно и успешно сошлись на почве… кулинарии, точнее пищепрома.

Я понимаю, что для европейца, хоть раз бывавшего в китайском или японском ресторане, это утверждение кажется бредом – столь серьёзно западная кухня отличается от восточной.

Но не спешите обвинять меня в дешёвых парадоксах – в 20 веке в питании западного человека произошла тихая революция, о которой мало кто догадывается.

У большинства современных продуктов, производимых сегодня западным пищепромом, азиатская душа.

В самом буквальном смысле: они практически немыслимы без глютамата натрия – главной приправы в Юго-Восточной Азии, которую в Японии называют «душой вкуса» – «адзи-но-мото».

Почему слишком «душевная» пища иногда выходит боком?

В 1968 году в медицине появился новый диагноз – «синдром китайского ресторана».

По иронии судьбы, первой известной жертвой этой болезни стал китайский врач Хо Манн Квок. Эмигрировав в США, он сохранил верность национальной кухне, за что и поплатился. Однажды, минут через 20 после сытного обеда в китайском ресторанчике у него возникло неприятное чувство распирания в груди, вся верхняя половина тела горела, а кожа будто онемела, и её покалывало. Всё это «послевкусие» продолжалось 2 часа.

Испуганный доктор Хо Манн Квок описал свои ощущения и отправил письмо в очень известное научно-медицинское издание «New England Journal of Medicine». Серьёзный научный журнал опубликовал это самонаблюдение.

И с тех пор «сидром китайского ресторана» стал привлекать внимание медиков и учёных. Описывали его многократно. И самое главное, учёным даже удалось воспроизвести у животных нечто вроде «синдрома китайского ресторана», скармливая им большие дозы глютамата.

Это поставило точку в спорах о происхождении болезни – её четко связали с «адзи-но-мото».

Японские рестораны в России сейчас на пике популярности, посещать их модно и престижно. И «подхватить» этот синдром у нас совсем несложно. Поэтому, старайтесь не очень усердствовать за столом палочками, и не стремитесь попробовать все блюда из меню сразу.

Чем больше доза глютамата, тем выше риск развития синдрома. Но не забывайте об этом и в любых других ресторанах, предлагающих традиционную кухню Юго-Восточной Азии. Мало приятного (и приличного) покраснеть, как рак и оцепенеть и в элитном ресторане, и в маленьком демократичном ресторанчике.

«Синдром китайского ресторана» самый яркий, но не самый страшный побочный эффект глютамата натрия.

У медиков накапливается всё больше данных о негативном влиянии этого вещества практически на все органы и системы нашего организма. Причем, эти эффекты могут возникать остро, как «синдром китайского ресторана», так и медленно, накапливаясь годами, а потом проявляя себя хроническими болезнями глаз, нервной и эндокринной систем, ожирением и сахарным диабетом.

Самыми частыми острыми реакциями на глютамат могут быть приступ бронхиальной астмы, крапивница, головные боли или мигрень. Такие осложнения бывают только у людей с повышенной чувствительностью к глютамату.

Как часто она встречается?

По разным данным, от 1,8% до 33% людей «неравнодушны» к «душе вкуса».

Такой большой разброс можно объяснить конфликтом интересов: минимальные цифры получены в исследованиях, проведённых на спонсорские деньги производителей глютамата, максимальные – в независимых работах.

Но главное, что факт повышенной чувствительности уже не отрицает никто – он признан официально.

Тяжкое бремя выбора

У людей, чувствительных к глютамату, есть одно преимущество.

Осознав свою проблему, они избегают хронической интоксикации этой пищевой добавкой, поскольку нацелены на поиск «бездушных» продуктов, в которые не добавляют «адзи-но-мото» (хотя многие живут в темноте, не понимая своей болезни, и принимая её чаще всего за обычную пищевую аллергию).

Скажем сразу, «чувствительным» людям реализовать своё право выбора непросто – накрыть домашний стол блюдами без глютамата, сложно.

Для этого недостаточно отказаться от бульонных кубиков и подобных приправ для вторых блюд, активно рекламируемых по ТВ.

Недостаточно отовариваться только в шикарных супермаркетах – в них тоже масса продукции с этим усилителем вкуса.

Перед «душой вкуса» все равны – и элитный магазин, и придорожная лавочка.

Судите сами, глютамат есть практически во всех готовых продуктах и полуфабрикатах из мяса, птицы, грибов, снэках, почти во всех соусах и даже в большинстве приправ в пакетиках с зеленью, специями и сушёными овощами.

Это они только рекламируются, как натуральные, а прочитайте состав, указанный на упаковке, и с очень большой вероятностью вы найдёте в нём глютамат натрия.

Что же ждёт тех, кто постоянно сидит на «Юго-Восточно-Азиатской» диете в ресторанах, или питается по-западному, предпочитая полуфабрикаты и приправы на основе глютамата?

Список болезней, связанных с этой пищевой добавкой, велик. Достаточно далеко и глубоко зашли исследования негативного влияния глютамата на зрение.

«Потребление слишком большого количества глютамата натрия, используемого в качестве усилителя вкуса в восточной кухне и в пищевых продуктах, полученных промышленным путём, может довести вас до слепоты», – сообщает известнейший журнал «Нью Сайентист».

Поводом для такого заявления послужили исследования японского учёного Хироши Огуро. В течение шести месяцев он кормил крыс тремя различными диетами. У крыс, получавших очень большие дозы глютамата натрия, столь серьёзно поражались нервы сетчатки глаза, что животные теряли зрение. Крысы, сидевшие на диете с умеренным содержанием глютамата, так же имели повреждение сетчатки, но в меньшей степени.

У животных, питавшихся без этой пищевой добавки, всё было нормально. Профессор Огуро объясняет своей находкой очень высокое распространение в Восточной Азии особого типа глаукомы, при которой давление внутри глаза не увеличивается. Весь мир сейчас внимательно присматриваемся к роли глютамата в развитии глаукомы.

Особую роль глютамату отводят в развитии болезни Альцгеймера и других так называемых нейродегенеративных болезней. И, похоже, сторонники таких теорий правы. Глютамат натрия представляет собой соль глютаминовой кислоты, играющей очень большую роль в передаче нервных импульсов в головном мозге, и его трудно не подозревать в том, что он может вмешиваться в эти процессы. Кстати, «синдром китайского ресторана» объясняют именно этим действием глютамата.

А женщинам стоит учесть, что глютамат может быть причастен к самой страшной для прекрасного пола болезни – к ожирению.

Предполагают, что он вмешивается в процессы, происходящие в гипоталамусе. Этот отдел мозга осуществляет связь между самим мозгом и эндокринной системой. В результате, нарушается обмен жиров, и они больше откладываются в проблемных зонах.

Как избежать продуктов с глютаматом?

Внимательно читайте состав, указанный на каждом продукте. Глютамат натрия может встречаться в перечне ингредиентов под следующими названиями:

– глютамат натрия;



– Е 621;



– Monosodium Glutamate;



– MSG.

Некоторые производители эти названия скрывают и в составе пишут абстрактно – ароматизирующее вещество, вкусовые добавки или усилители вкуса. За ними тоже скрывается глютамат натрия, и некоторые другие усилители вкуса, которые используют вместе с ним.

Источник АиФ

Глутама́т на́трия (лат. natrii glutamas, англ. monosodium glutamate, глютаминат натрия — мононатриевая соль глутаминовой кислоты, популярная пищевая добавка E621 (в этом качестве также называется «усилитель вкуса»). Представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. (Вики)

ТИХИЙ УБИЙЦА Е621- ГЛУТАМАТ НАТРИЯ

Глутамат натрия открыл в начале ХХ века великий японский ученый Кикунае Икеда.

Он исследовал, почему определённые сушёные водоросли, традиционно добавляемые японцами в пищу, заметно усиливают её (пищи) вкус или даже придают приятный оттенок, когда никакого вкуса у самой пищи нет. Оказалось, что в этих водорослях особенно высока концентрация природного вещества глутамата натрия.

Глутамат натрия – одна из самых спорных пищевых добавок.

Кто-то говорит, что она вызывает привыкание. Кто-то считает, что от нее можно заработать сердечный приступ. А многие повара называют глутамат «сутью вкуса» и добавляют во все мясные блюда. Кто прав? И можно ли на самом деле покупать продукты, в которых содержится пищевая добавка Е-621 – глутамат натрия?

В основном, практически во все продукты добавляется глутамат натрия - усилитель вкуса. Но не на всех упаковках указано, что именно за пищевая добавка была добавлена в тесто для хлеба или в фарш для колбасы.

В древнем Китае, за несколько сотен лет до нашей эры, воинам давали напиток из необычного растения, который придавал силу и воин впадал в своего рода эйфорию.

С помощью этого напитка, который придавал сил, воины становились сильнее. Напиток этот изготавливали из морских водорослей. Эта была та самая пищевая добавка, которая усиливала вкус к жизни. Но это было тогда. С тех пор многое изменилось и технология производства таких добавок изменилась в худшую сторону.

Чем же так вредны пищевые добавки, а точнее, усилитель вкуса глутамат натрия?

* Постоянное употребление продуктов, которые содержат эту пищевую добавку, приводит к изменению генов человека. Если не в одном поколении, то внуки или дети уже могут быть с измененными генами.

* Не очень часто, но, в некоторых случаях, употребление продуктов с содержанием пищевой добавки, со временем имеет свойства накапливаться в организме и далее, уже идет образование раковых опухолей.

* Ожирение. Все дело в том, что усилитель вкуса усиливает вкус продукта в несколько десятков раз, тем самым, количество продукта съедается больше, так как продукт кажется таким вкусным и хочется есть, есть и есть. Наедаясь в больших количествах, набирается и вес, а далее ожирение.

* Маскировка. Мало того, что глютамат натрия усиливает вкус готовых продуктов, так с помощью этой добавки можно испорченный продукт сделать вполне свежим. Добавка перебивает запах испорченности продукта, как рыбы, так и всех типов мяса.

Также, консервы тоже могут содержать глутамат натрия.

Если не рак, не ожирение, так гастрит обеспечен.

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Глутамат натрия при передозировке вызывает:

- Повреждение гипоталамуса, вызванное инъекцией глутамата натрия в грудной период, и дальнейшее развитие ожирения.



- Разрушает нервные клетки.



- Диабет.



- Мигрень.



- Аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности.



- Болезнь Альцгеймера.



- Разрушает сетчатку глаза, вызывает глаукому.



- Делает человека агрессивным.



- гастриты, язвы.

А всегда ли мы знаем, сколько этого " волшебного" порошка производитель добавил в продукт? Чаще всего на упаковке, он только указан.

Существует натуральная натриевая соль глютаминовой кислоты, производимая из рыбных продуктов, например, в Юго-Восточной Азии его получают из креветок и внутренностей рыб. Есть и другие натуральные источники получения глутамата – водоросли, солод и свекла.

Даже в нашем организме она способна вырабатываться, дабы участвовать в работе мозга и нервной системы.

Но искусственно синтезированная соль имеет совершенно другие свойства.

Искусственный глутамат натрия, синтез которой намного более дешев, придаёт блюду вкус и запах мяса, его без меры добавляют в приправы, бульонные кубики, лапшу быстрого приготовления, сухарики, чипсы.

Усиливая вкус продуктов, а точнее, придавая им более привлекательный вкус, чем есть на самом деле, (особенно если брать несвежее и некачественное сырьё) глутамат натрия одновременно подавляет затхлость, прогорклость, и другие неприятные привкусы – даже вкус разлагающегося мяса.

Замечательное вещество! Чего с ним можно скормить потребителю!

Глутамат натрия способен вызывать зависимость, пища без него уже кажется пресной и не вкусной, хочется снова попробовать того, с добавочкой. Чем не наркотическая зависимость?

Глутамат натрия излишне возбуждает нервную систему, нарушает гармональный баланс в организме. А ведь основной потребитель продуктов с глутаматами - подросток.

Дети, обсмотревшись рекламы, массово поглощают чипсы, сухарики, а потом мы, родители, удивляемся: откуда гастрит, откуда язвенная болезнь?

И чего это у нас детки такие нервные, очень возбудимые?

Не иначе съели чего-нибудь?

Усилители вкуса, (тот же глутамат натрия) рассчитаны, чтобы мы с вами переедали, если не сказать - обжирались всякими химическими вкусностями.

Нас обманывают, а мы и обманываться рады. А потом, опомнившись, мы с ужасом смотрим на стрелку весов и бросаемся в противоположную сторону, ограничивая себя практически во всем.

И опять поедаем химию, но теперь уже, чтобы похудеть!

Производители понимают, что многие люди предпочитают избегать продуктов, на упаковке которых указано: усилитель вкуса - глутамат натрия (Е 621), они это стараются от нас скрыть.

Тем более если в составе продукции содержится меньше, чем 50% глутамата натрия, то производитель может не уведомлять об это покупателя, но некоторые производители насколько обнаглели, что пишут на своих продуктах ”БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ”, “БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ”, на лицевой стороне (“No ADDED”, или “NO MSG Added” - американская версия).

Другие производители “прячут” глутамат натрия под такими названия на упаковке: “Гидролизоль растительный” - “Hydolyzed Vegetable Protein”, также он скрывается под названием “Accent”, “Aginomoto”, “Natural Meat Tenderizer”. Стремление подчеркнуть, что их товар - это здоровая еда, в отличие от товара их конкурентов, что обеспечивает больше шансов на покупку.

Глутамат натрия есть во всех продуктах изготовленных промышленным способом, полуфабрикатах, мясных, молочных изделиях их особенно много, он используется при изготовлении блюд из бобовых, рыбы, овощей, птицы, усиливая их вкус, при производстве консервов, супов, концентратов, приправ, в производстве колбасных изделий глутамат натрия добавляют со специями и солью.

Если на продуктах написано “вкус идентичный натуральному”, - это Е 621, Е 631 - иностранцы обозначают их как MSG.

Сухофрукты, Доширак, Торчин, Верес, Чумак, Даннон, Добрыня, Лактония, Президент, Ласуня, Фанни, Оболонь, Быстров, Макккофе, Нестле, Нескафе, Добрый, Сандора, Джаффа, Олейна.

Много других, в общем, пойдите на кухню и посмотрите.

А ЭТО ТО, ЧТО МЫ ПОКУПАЕМ И ЕДИМ:

производство «ЧЕРКАШИН и ПАРТНЕРЪ»

Камская

Состав: говядина, белок животный гидратированный, свинина, шпик, вода питьевая, крахмал картофельный, соль поваренная пищевая, смесь специй, чеснок свежий измельчённый, антиокислитель Е301, регулятор кислотности Е575, усилитель вкуса и аромата Е 621, стабилизатор.

Колбаски к пиву

Состав: говядина, свинина, шпик, белок животный гидратированный, крахмал картофельный, соль поваренная пищевая, смесь пряностей "Пивная колбаса" (натуральные специи, усилитель вкуса Е621), пищевая добавка "Куттермайстер" (эмульгатор Е450), чеснок свежий.

Салями с сыром

Состав: говядина, шпик, сыр сычужный твёрдый, вода питьевая, соль поваренная пищевая, пищевая добавка "Польская комби" (специи, декстроза,стабилизатор Е450, антиокислитель Е300, усилитель вкуса и аромата Е621), фиксатор окраски Е250.

Бекон Клин Английский копчено-вареный в вакууме

ОАО "Мясокомбинат Клинский"

Состав: свинина, соль, сахар, пряности, стабилизатор Е450, антиокислитель Е301, усилитель вкуса и аромата Е621, фиксатор окраски Е250.

Грудинка Окраина Пикантная сырокопченая в вакууме ООО "МПЗ Богородский", Россия.

Охлажденная. Упаковано под вакуумом.

Состав: грудинка свиная, соль, сахар, специи, антиокислитель - аскорбат натрия, усилитель вкуса - глутамат натрия, фиксатор окраски - нитрит натрия, стартовые культуры.

Окорок Царь-продукт Европейский из свинины копчено-вареный в вакууме

ЗАО "Агро Инвест", Россия, Моск. обл., Охлажденный. Упаковано под вакуумом.

Состав: окорок свиной, вода, соль, пряности, стабилизатор-трифосфат натрия, загуститель-каррагинан, усилитель вкуса-глутамат натрия, регулятор кислотности-цитрат натрия, антиокислитель-аскорбат натрия, фиксатор окраски - нитрит натрия.

Сосиски Останкино Папа может!

Продукт вареный охлажденный упакован под вакуумом.

Состав: свинина, вода, говядина, соль, яичный порошок, молоко сухое, сахар, пряности, мускатный орех, регуляторы кислотности пищевые фосфаты, антиокислители: аскорбиновая и лимонная кислоты, стабилизатор Е471, ароматизатор идентичный натуральному, пищевой краситель рис красный ферментированный, усилитель вкуса Е621, фиксатор окраски Е250.

Сосиски Сливочные ОАО "ОМПК", Россия. Охлажденный продукт.

Упаковано под вакуумом в защитной атмосфере. Генетически безопасный продукт.

Состав: свинина, говядина, масло сливочное, сливки сухие, растительный белок, соль, регулятор кислотности Е450, пряности, сахар, аскорбиновая кислота, лимонная кислота, Е316, пищевой краситель рис красный, усилитель вкуса Е621, фиксатор окраски Е250.

Сосиски Баварские

ООО "Дымовское колбасное производство", Россия.

Вареные. Охлажденные. Упаковано в ГЗС. Без ГМО.

Состав: свинина, вода, шпиг, соль пищевая, молочный белок, регулятор кислотности (фосфаты пищевые), специи, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), сахар, антиокислитель (аскорбиновая кислота), комплексная пищевая добавка, натуральный краситель (кармин), животный белок, фиксатор окраски (нитрит натрия).

Сосиски Останкино Докторские

ОАО "ОМПК", Россия, Москва. Охлажденные. Упаковано под вакуумом.

Состав: свинина, вода, белковый стабилизатор, говядина, грудки куриные, растительный белок, соль, масло сливочное, молоко сухое, стабилизатор камеди, сахар, регуляторы кислотности пищевые фосфаты, пряности, антиокислители: аскорбиновая кислота и лимонная кислоты, ароматизатор идентичный натуральному, пищевой краситель рис красный, усилитель вкуса Е621, фиксатор окраски Е250.

Натуральная глутаминовая кислота - это основной элемент для питания мозга, она повышает интеллект, лечит депрессию, уменьшает усталость.

ИСКУССТВЕННЫЙ MSG - это ЯД, РАЗРУШАЮЩИЙ НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ.

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Без обмана. Чем красят еду (38.23) (2014). Телеканал ТВЦ

Еда современного человека гораздо "живописнее" той, что ели в эпоху застоя.



Ярко-розовая колбаса, ядовито-жёлтый крем на торте, синяя "газировка", фиолетовый йогурт и чёрный мармелад…



Мы понимаем, что имеем дело с пищевыми красителями. Но с какими?



Чем опасны продукты ненатурального цвета?

«Еда живая и мертвая». Научное расследование Сергея Малозёмова. Выпуск от 21 мая 2016. Телеканал НТВ

Пищевые добавки: есть ли от них вред, и почему производители не кормят нас натуральным? Мы нашли добровольца, который целый день ел только продукты с максимальным содержанием красителей, эмульгаторов, консервантов и стабилизаторов. Что случилось с его здоровьем, в чём оказалась опасность и есть ли на самом деле заговор производителей?

Пищевая революция. Снэки – чипсы и сухарики (40.14) (2016). Телеканал: Москва 24

Детская радость – мамины слезы.



Чипсы и сухарики на законодательном уровне запретили продавать в школьных столовых.



По мнению медиков, они могут провоцировать гастрит и даже рак.



Специалисты "Пищевой революции" решили разобраться, какой вред снэки наносят человеческому организму.

Крупнейшие продуктовые сети РФ - в руках иностранных компаний

Народные продуктовые магазины России, находящиеся в шаговой доступности, "Пятерочка", "Копейка", "Народный" и пр. принадлежат ... иностранным компаниям.

Вот список стран, где зарегистрированы крупнейшие продуктовые сети, имеющие сотни тысяч магазинов по всей России

1.«Ашан» (Франция),



2.«О'кей» (Люксембург),



3. «Пятёрочка» (Нидерланды),



4. «Перекресток» (Нидерланды),



5. «Карусель» (Нидерланды),



6. «MetroCash&Carry» (Германия),



7. «Лента» (Британские Виргинские острова),



8. «Глобус» (Кипр),



9. «Билла» (Австрия),



10. «Зельгрос» (Германия),



11. «Leroy Merlin» (Франция),



12. «Магнит» (Кипрский офшор Lavreno Ltd.),



13. «Копейка» (Нидерланды),



14. «Мы» (Нидерланды),



15. «Меркадо суперцентр» (Нидерланды),



16. «Корзинка» (Нидерланды»,



17. «Патэрсон» (нидерланды),



18. «Народный» (Нидерланды),



19. «Симбирка» (Нидерланды),



20. «Провиант» (Нидерланды),



21. «Ярмарка» (Нидерланды),



22. «Тройка» (Нидерланды),



23. «Семья» (Нидерланды),



24. «Экономная семья» (Нидерланды),



25. «Мир продуктов» (Нидерланды),



26. «А5» (Нидерланды),



27. «Spar» (Нидерланды),



28. «Универсам» (Нидерланды),



29. «Тамерлан» (Нидерланды),



30. «Покупочка» (Нидерланды).

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Блок информации подготовил В.Лычковский.

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