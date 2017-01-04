Начнём обзор с последнего сообщения этой недели, а значит и 2016 года, с новогоднего обращения Президента Беларуси ( http://president.gov.by/ru/news_ru/vie w/novogodnee-obraschenie-15269/ ). Понятно, что и повод, послуживший основой для обращения, да и его формат, налагают определённые ограничения на содержание информации, но даже при этом полагаем, что ряд высказываний заслуживают внимания наших читателей. К ключевым фразам можно отнести:

Темы: с Новым Годом! последний «скандал» года и комментарии к нему, белорусско-российские отношения – как они есть, и об основе основ – экономике

— «Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живëм в открытой стране и прежде всего, поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнёров»;

— «Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан»;

— «У нас взвешенная международная и выверенная внутренняя политика. Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей»;

— «Своë слово должна сказать наша молодëжь, патриотичная, неравнодушная к судьбе своей Родины. Среди вас много способных людей. Я верю в вас и надеюсь, что вы найдëте своë место в родной Беларуси, достойное применение талантам и способностям. Обретëнный 25 лет назад суверенитет сегодня в ваших руках, и от вас теперь зависит будущее процветание Отечества»;

— «Пусть наступающий год принесëт вам удачу и благополучие. Убеждëн, что так и будет. Потому что верю в мудрость, сплочëнность, трудолюбие нашего народа, в его неиссякаемую творческую энергию».

Ну, и немножко неофициоза. Александр Лукашенко, выступая 30 декабря перед представителями СМИ в рамках визита в Никoлаевщинский дом-интeрнат для ветеpанов вoйны, тpуда и инвaлидов, заявил, что его мечта – это средняя зарплата по стране в 500 долларов. И это было бы для него подарком, однако добавил, что для того, чтобы достичь намеченную цель, нужны непомерные усилия (http://4esnok.by/novosti/mechta-zarpla ta-v-500-po-strane-lukashenko-rasskazal-k akoj-podarok-xotel-by-poluchit-v-novom-g odu/)

И вместе с ветеранами спел несколько песен. В том числе и «Катюшу».

Последний «скандал» года и комментарии к нему

Честно говоря, не хотелось бы в предновогоднем, а значит и предпраздничном, обзоре писать о каких-либо негативных ситуациях, но «из песни», то бишь имевших место событиях на прошедшей неделе, «слова не выкинешь», а посему приходится, учитывая количество информации и её разнообразие, подробно останавливаться на материалах, комментирующих отсутствие Президента Беларуси на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), прошедших 26 декабря в Санкт-Петербурге.

В отсутствие Лукашенко президенты России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали новый единый Таможенный кодекс ЕАЭС, но чтобы он вступил в силу, его должен подписать ещё Президент Беларуси, о чём кратко сообщило Белорусское телеграфное агентство (http://www.belta.by/economics/view/nov aja-redaktsija-tamozhennogo-kodeksa-eaes-p odpisana-v-sankt-peterburge-225586-2016/ ).



Кроме того СМИ сообщили, что 28 декабря Александр Лукашенко подписал указ № 449, в котором одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для переговоров, проведение которых поручил Государственному таможенному комитету. Указом также предусматривается возможность внесения при необходимости в него изменений, а по достижении договоренности в пределах одобренного проекта — его подписание (http://www.pravo.by/main.aspx?guid=125 51&p0=P31600499&p1=1&p5=0).

Других сообщений о столь значимом событии в деятельности ЕАЭС государственные СМИ не посчитали нужным опубликовать, как и сообщение о том, что из-за отсутствия кворума лидеры ОДКБ не смогли обсудить и решить вопрос о генеральном секретаре организации (http://www.rbc.ru/politics/26/12/2016/5 86137379a7947838c12d9d4?utm_source=smi2&u tm_medium=smi2&utm_campaign=smi2).

В средствах массовой информации, включая правительственные официозы, не было опубликовано и официальное объяснение отсутствия руководителя страны. Прошла только информация о кратком сообщении пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова о том, что белорусская сторона уведомила российские официальные органы о невозможности участия Александра Лукашенко в саммитах (http://tass.ru/ekonomika/3906973).

Всё это дало возможность, прежде всего, оппозиционным, как белорусским, так и иностранным, изданиям (свыше 30 сообщений) активно задействовать сложившуюся ситуацию в чисто политиканских целях. В основном использовались такие «скромные» определения как «бойкот», «демарш», «скандал», «демонстративное игнорирование», «способ давления на Кремль», «удар по евразийской интеграции» (см. типичные статьи на белорусских сайтах «Белорусские новости»: «Лукашенко обостряет игру с Кремлем» (http://naviny.by/article/20161226/1482 773295-lukashenko-obostryaet-igru-s-krem lem) и «Хартия’97»:



«Неприезд Лукашенко в Петербург вызвал кривотолки» (https://charter97.org/ru/news/2016/12/2 6/235668/), или на российском сайте «Газета.Ru»: «Скандал в евразийском семействе» (https://www.gazeta.ru/business/2016/1 2/27/10451225.shtml), которую почему-то (?) под заголовком «На этот раз Лукашенко превзошел сам себя» (http://udf.by/news/politic/150193-gaze taru-na-etot-raz-lukashenko-prevzoshel-s am-sebya.html) перепечатали не замеченные в пророссийских симпатия «Новости Беларуси»).

Но выдвигались и совсем уж фантастические версии. Так, украинский портал «Gordon.ua» опубликовал интервью с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко, в котором последний заявил, что «президент страны Александр Лукашенко отказался от поездки на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за боязни переворота в Минске» (https://lenta.ru/news/2016/12/28/bonda renko/).

Но как бы там ни было, вывод можно сделать однозначный – вся эта история с неучастием Президента Беларуси в совещании в Санкт-Петербурге, а особенно материалы комментариев по ней, ничего хорошего в итоге не принесли. Конечно хотелось бы и, было бы правильным, если официальный Минск сделал бы по этому поводу заявление, либо же дал пояснения. Таким образом снялиcь бы многие вопросы и не плодилось бы множество домыслов.

Белорусско-российские отношения – как они есть

Само собой разумеется, предыдущая тема имеет прямое отношение к белорусско-российским отношениям, в целом отличающимися многообразием (чуть не написали многовекторностью ?) и, как справедливо говорится в статье «Почему заштормило МИД», размещённой на нашем сайте (http://4esnok.by/analitika/pochemu-zas htormilo-mid/): «Проблемы в наших отношениях есть, но роковых ошибок нет. Это дает надежды на то, что все углы сгладятся, и наши народы и правительства смогут решить всё мирно и справедливо».

Но, чтобы быть объективными по отношению к материалам по белорусско-российской тематике, опубликованной на этой неделе, начать придётся всё-таки с обзора информации о нерешённых вопросах во взаимодействии наших стран, к которой, как приходится констатировать в очередной раз, относится большинство статей по рассматриваемой теме.

Издания вновь сообщают о сохраняющихся разногласиях относительно цены на газ: «Москва настаивает на соблюдении условий контракта, Минск уверен, что «голубое топливо» должно стоить дешевле» («Дворкович: РФ настаивает на выполнении Белоруссией газового контракта» http://tass.ru/ekonomika/3908363), хотя при этом и приводят выдержки из заявления заместителя премьер-министра Беларуси Владимир Семашко (http://www.belta.by/economics/view/sem ashko-kompromiss-po-neftegazovomu-vopros u-dolzhen-byt-najden-ne-pozdnee-i-kvarta la-2017-goda-226093-2016/):

«Взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 года»

Продолжается также переговорный процесс по пересмотру тарифов на транзит российской нефти через территорию Беларуси (http://4esnok.by/novosti/belarus-i-ros siya-prodolzhayut-peregovory-po-peresmot ru-tarifov-na-tranzit-nefti/) и по объёмам поставок той же российской нефти белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям (http://4esnok.by/novosti/lukojl-postav it-v-belarus-25-milliona-tonn-nefti/)

Из других требующих разрешения проблем, СМИ выделяют введение временных ограничений на поставки продукции предприятия «Георгий и сыновья», которое Россельхознадзор уличил в организации реэкспорта украинского мяса минимум на сумму в 100 млн. долларов (http://www.rbc.ru/economics/24/12/2 016/585ea9d69a79470af8ea3ec8?from=main) и принимаемые всё тем же Россельхознадзором мерам по изъятию из оборота партий некачественного молока, поставленного в Россию ОАО «Милкавита», ОАО «Молочный мир» и ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/19705.h tml).

Продолжает оказывать отрицательное влияние на состояние белорусско-российских отношений и ситуация с привлечением к уголовной ответственности трёх белорусских граждан, сотрудничавших с российскими СМИ. Даже при условии, о чём написали практически все белорусские издания, весьма жёсткого заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой во время брифинга 27 декабря о недопустимости с их стороны реплик, тем более в публичных материалах, в отношении Беларуси и белорусского народа, так как они могли способствовать «разжиганию и ксенофобии, и межнациональной если не ненависти, то проблемы. Такие выражения уж точно не способствуют созданию позитивной атмосферы в российско-белорусских отношениях» (http://www.sb.by/articles/v-mid-ros sii-prokommentirovali-zaderzhanie-v-bela rusi-avtorov-regnuma.html). На что, в частности, ИА «REGNUM» ответила целой подборкой материалов «Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии» (https://regnum.ru/news/dossier/3680.ht ml).

Вызывает тревогу и появившиеся на этой неделе статьи, и что характерно, как в белорусских изданиях, не отличающихся симпатиями к России, так и в российских, отличающихся далеко не лояльным отношением к белорусским властям, негативно оценивающие в целом сегодняшнее состояние белорусско-российских отношений, к тому же претендующие на выражение «истины в последней инстанции»: «Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко» («Хартия’97» https://charter97.org/ru/news/2016/12/2 7/235730/), «2016 год в отношениях Минска и Москвы: тревожная перспектива» («Белорусские новости» http://naviny.by/article/20161229/14829 87708-2016-god-v-otnosheniyah-minska-i-m oskvy-trevozhnaya-perspektiva), «Странные расклады в колоде Лукашенко» («Военное обозрение» https://topwar.ru/106437-strannye-raskl ady-v-kolode-lukashenko.html).

Оставим на совести авторов и редакций столь пессимистические выводы, и в заключении сошлёмся на текст поздравления Президента России (http://www.kremlin.ru/events/presid ent/news/53680) с Рождеством и Новым годом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, расставляющего все точки над I при оценке отношений между нашими странами:

«В послании отмечается, что 2016 год подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку. В.Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнёрских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве».

И об основе основ – экономике

Какие бы серьёзные темы не превалировали в республиканском информационном поле, информация по экономической тематике продолжает занимать достойное место среди материалов прессы. Так, и на этой неделе средства массовой информации опубликовали значительное количество статей, посвящённых вопросам привлечения в страну внешних инвестиций (http://www.sb.by/articles/obshchaya-bo l-27122016.html), утверждению проектной документации по строительству БелАЭС (http://sputnik.by/economy/20161230/102 6762724/sovmin-utverdil-predvaritelnuyu-s metu-belaehs.html), рекордным объемам производства молока (http://4esnok.by/novosti/v-belarusi-p o-itogam-etogo-goda-ozhidayut-rekordnye-o bemy-v-proizvodstve-moloka/).

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Не обошлось и без информации негативного характера. Свыше десяти изданий сообщили об увеличении за одиннадцать месяцев текущего года на 8,6% внешнего государственного долга (http://www.belta.by/economics/view/vne shnij-gosdolg-belarusi-za-janvar-nojabr-u velichilsja-na-86-do-135-mlrd-226219-201 6/), а постоянно выступающее с критических, а иногда и с критиканских, позиций по отношению к руководителю республики информационное агентство «Eurasia Daily» опубликовало вообще разгромную статью «Белорусский кризис: девальвация Лукашенко» (https://eadaily.com/ru/news/2016/12/2 9/belorusskiy-krizis-devalvaciya-lukashe nko), содержащую явно тенденциозную информацию, хотя надо признать, что отдельные её положения о структурных проблемах белорусской экономики целесообразно принять во внимание.

И всё-таки в преддверии нового года останемся на позициях оптимистов и согласимся с выводом первого вице-премьера Василия Матюшевского, который 26 декабря, выступая перед журналистами сказал (http://www.profi-forex.by/news/entry50 00035131.html):

«С определенной уверенностью можно сказать, что 2016 непростой год мы завершаем достаточно неплохо. Мы надеемся, что 2017 год во многом станет более простым и понятным как для рынка в целом, так и для экономики страны».

Как правительство планирует осуществить эти благие намерения, излагается в Постановлении Совета министров Беларуси №1088, утвердившего важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2017 год (http://sputnik.by/economy/20161229/102 6753177/sovmin-narezal-zadachi-ministers tvam-i-ispolkomam-na-2017-god.html) и в среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на 2017-2019 годы (http://www.belta.by/economics/view/sov min-utverdil-trehletnij-bjudzhet-belarus i-226292-2016/), которыми предусмотрен рост ВВП в 2017 году в размере 100,2%, в 2018 году — 101,4%, в 2019 году — 102,2%.